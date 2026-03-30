Πέθανε ο πρώην βουλευτής Νικόλαος Κορτσάρης
Έφυγε από τη ζωή ο πρώην βουλευτής Φλώρινας με τη Νέα Δημοκρατία Νικόλαος Κορτσάρης, σε ηλικία 85 ετών.
Ο Νικόλαος Κορτσάρης γεννήθηκε το 1941 στη Φλώρινα. Απόφοιτος της Στρατιωτικής Ιατρικής Σχολής στη Θεσσαλονίκη, με μεταπτυχιακά στο πανεπιστήμιο του Λονδίνου, υπηρέτησε ως στρατιωτικός ιατρός έως το 1994 οπότε και αποστρατεύτηκε. Εξελέγη βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογικές αναμετρήσεις του 2000 και του 2004, ενώ τη διετία 2008-2009 ήταν επικεφαλής της γενικής γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στη Θεσσαλονίκη.
«Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με θλίψη τον πρώην βουλευτή Φλώρινας Νικόλαο Κορτσάρη. Στη μακρά πολιτική και επαγγελματική του διαδρομή, ο Νικόλαος Κορτσάρης ανέπτυξε δυναμική δημόσια παρουσία, εργάστηκε με συνέπεια για την ιδιαίτερη πατρίδα του και για την Παράταξη, διακρίθηκε για την εντιμότητα, την εργατικότητα, την αίσθηση καθήκοντος και το ήθος του και αγαπήθηκε από τους συμπολίτες του. Απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του», υπογράμμισε το κυβερνών κόμμα σε ανακοίνωσή του.
Κακλαμάνης: Υπηρέτησε με συνέπεια τον δημόσιο βίο και την ιδιαίτερη πατρίδα του
Τη θλίψη του για την απώλεια του πρώην βουλευτή Φλώρινας της ΝΔ, Νικολάου Κορτσάρη, «ενός ανθρώπου που υπηρέτησε με συνέπεια τον δημόσιο βίο και την ιδιαίτερη πατρίδα του» εξέφρασε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης.
Ως βουλευτής «αλλά και μέσα από τη συνολική επαγγελματική και επιστημονική του διαδρομή ως ιατρός, ανέπτυξε ουσιαστική παρουσία, με αίσθημα ευθύνης και προσήλωση στο καθήκον», σημείωσε σε σχετική δήλωσή του ο κ. Κακλαμάνης και πρόσθεσε: «Η πορεία του χαρακτηρίστηκε από εργατικότητα, ήθος και σταθερότητα θέσεων, στοιχεία που τον κατέστησαν αγαπητό στους συμπολίτες του».
