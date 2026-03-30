ΠΑΣΟΚ στον Μαρινάκη: Κάθεστε στα ίδια υπουργικά έδρανα με την ακροδεξιά και στα δύσκολα σας ξελασπώνει ο Βελόπουλος
«Οι διαβεβαιώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι η Νέα Δημοκρατία, που βλέπει την αυτοδυναμία με το κυάλι, δεν συνεργάζεται με την ακροδεξιά, προκαλούν θυμηδία», τονίζει το ΠΑΣΟΚ
«Μάλλον κάτι πολύ καλό έγινε στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Δεν εξηγούνται αλλιώς οι λεκτικές πιρουέτες του κ. Μαρινάκη και το άγχος που τον διακατείχε στη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών», σημειώνει χαρακτηριστικά η Χαριλάου Τρικούπη, απαντώντας με μία σκληρή ανακοίνωση στις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, που ρώτησε αν η σημερινή αξιωματική αντιπολίτευση σκοπεύει να συγκυβερνήσει με την άκρα δεξιά, την οποία, όπως είπε, η ΝΔ έχει «αποκλείσει ξεκάθαρα».
Όπως τονίζει το ΠΑΣΟΚ, «οι διαβεβαιώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι η Νέα Δημοκρατία, που βλέπει την αυτοδυναμία με το κιάλι, δεν συνεργάζεται με την ακροδεξιά, προκαλούν θυμηδία».
«Με ένα μέρος της ακροδεξιάς κάθεστε στα ίδια υπουργικά έδρανα, ενώ στις δύσκολες στιγμές της κυβέρνησης σας προσφέρει σωσίβιο και το υπόλοιπο μέρος της ακροδεξιάς», υπογραμμίζει, σημειώνοντας πως «χαρακτηριστικό παράδειγμα η συνεργασία σας με τον Βελόπουλο για να αλλάξει η σύνθεση της ΑΔΑΕ εν μέσω του σκανδάλου των υποκλοπών καθώς και οι πανηγυρισμοί της Νέας Δημοκρατίας όταν υπερψήφισαν τον προϋπολογισμό τα ‘ορφανά’ της Χρυσής Αυγής. Θυμόμαστε τις διθυραμβικές κυβερνητικές διαρροές!», επισημαίνει η Χαριλάου Τρικούπη.
Να σημειωθεί ότι ο Παύλος Μαρινάκης σχολίασε, επίσης, ότι στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ «η ‘γραμμή’ του κυρίου Δούκα πέρασε. Αυτός είναι ο πραγματικός νικητής», αναφερόμενος στην ομόφωνη πολιτική απόφαση για μη συγκυβέρνηση με τη ΝΔ – κάτι που ήταν εξαρχής δεδομένο, άλλωστε, για τον Νίκο Ανδρουλάκη.
«Πώς ανέχεται ο κ. Μητσοτάκης να τον υπονοεί ως ‘Νίξον’ ο Ντίλιαν;»
Το ΠΑΣΟΚ σημειώνει χαρακτηριστικά πως «το διακύβευμα των επόμενων εκλογών, κ. Μαρινάκη, θα είναι ένα και σαφές. Ή παραμένει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που επί των ημερών της οι πολίτες έφτασαν να έχουν την τελευταία στην Ευρώπη αγοραστική δύναμη, που μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης η οικονομία θα μπει στην κατάψυξη, που ‘διέπρεψε’ στην παραγωγή διαφθοράς, σκανδάλων και παρακρατικών πρακτικών, ή θα γίνει πράξη η πολιτική αλλαγή που φέρνει ένα άλλο ήθος διακυβέρνησης και ένα νέο σχέδιο για τη χώρα με ψήφο στο ΠΑΣΟΚ».
«Και κάτι τελευταίο», υπογραμμίζει αναφορικά με το σκάνδαλο των υποκλοπών: «Τι φοβάται το Μέγαρο Μαξίμου και δεν διαψεύδει τον ιδιοκτήτη της Intellexa, που εμπλέκει την κυβέρνηση με το predator; Πώς ανέχεται ο κ. Μητσοτάκης να τον υπονοεί ως ‘Νίξον’ ο κ. Ντίλιαν; Τα υπόλοιπα, την Παρασκευή στη Βουλή», διαμηνύει η Χαριλάου Τρικούπη, αναφερόμενη στην προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση που έχει ζητήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης για το Κράτος Δικαίου και τις υποκλοπές.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις