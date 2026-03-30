ΠΑΣΟΚ για Βασίλη Γκούμα: Ο «Αυτοκράτορας» σφράγισε μια ολόκληρη εποχή
Τον εμβληματικό παίκτη του ελληνικού μπάσκετ, Βασίλη Γκούμα, αποχαιρετά το ΠΑΣΟΚ
«Με βαθιά θλίψη και σεβασμό, αποχαιρετούμε έναν από τους θρύλους του ελληνικού μπάσκετ, τον Βασίλη Γκούμα», αναφέρουν η υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Αθλητισμού και Νέας Γενιάς του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Χριστίνα Σταρακά, ο γραμματέας του Τομέα Αθλητισμού, Βασίλης Σκουντής και ο γραμματέας του Δικτύου Ομοσπονδιών και Αθλητικών Σωματείων του κόμματος, Κώστας Χουλιάρας, σε κοινή δήλωσή τους για τον θάνατο του Βασίλη Γκούμα.
Όπως τονίζουν χαρακτηριστικά στη συλλυπητήρια δήλωσή τους, «ο ‘Αυτοκράτορας’, όπως επονομαζόταν, υπήρξε μια εμβληματική φυσιογνωμία που σφράγισε με την παρουσία του μια ολόκληρη εποχή».
«Από τα πρωτόλειά του με τον Ολυμπιακό Βόλου μέχρι την καταξίωση με τον Πανελλήνιο, την ΑΕΚ, τον Ηλυσιακό, την Εθνική ομάδα της οποίας διετέλεσε αρχηγός και τη Μικτή Ευρώπης, ο Βασίλης Γκούμας υπήρξε παράδειγμα εκτελεστικής δεινότητας, ασίγαστου πάθους, διάρκειας στην καριέρα του, αγάπης και αφοσίωσης στο μπάσκετ και στον αθλητισμό», σημειώνουν χαρακτηριστικά τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ.
Και προσθέτουν ότι «η απώλεια του δεύτερου σκόρερ όλων των εποχών στο ελληνικό πρωτάθλημα, αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό, αλλά η παρακαταθήκη του – ως ένας από τους κορυφαίους αθλητές που ανέδειξε η Ελλάδα – θα συνεχίσει να εμπνέει τις επόμενες γενιές καλαθοσφαιριστών».
«Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του, καθώς και σε ολόκληρη την οικογένεια του μπάσκετ και του ελληνικού αθλητισμού», αναφέρουν καταληκτικά τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ.
