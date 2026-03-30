Οι πρωτιές στη νέα Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ – Ολοκληρώνεται η καταμέτρηση των ψηφοδελτίων

Ολοκληρώνεται η καταμέτρηση των ψήφων για την ανάδειξη της νέας Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ μετά από το τριήμερο συνέδριο.

Την πλειοψηφία των θέσεων της Κεντρικής Επιτροπής φαίνεται να καταλαμβάνει το μπλοκ του Νίκου Ανδρουλάκη

Με την κατάταξη στις πρώτες θέσεις να αλλάζει συνεχώς, η πρώτη επτάδα φαίνεται να διαμορφώνεται ως εξής:

Λευτέρης Καρχιμάκης,

Άννα Διαμαντοπούλου,

Κώστας Γλαβίνας,

Κώστας Παπαδημητρίου,

Σωτήρης Παπαγεωργίου (εκλέχτηκε βουλευτής Καρδίτσας τον Μάιο 2023), Κώστας Κώστας Τσουκαλάς,

Χρήστος Κακλαμάνης

Συνολικά, από τα 506 στελέχη του ΠΑΣΟΚ που συμμετείχαν στο ψηφοδέλτιο για τη νέα ΚΕ του κόμματος, θα εκλεγούν οι 271 καθώς ο αριθμός μειώθηκε με απόφαση του Συνεδρίου από τα 300 μέλη που είχε μέχρι τώρα.

«Νέα πορεία» για το ΠΑΣΟΚ

Το πολιτικό και κοινωνικό αποτύπωμα του 4ου τακτικού συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ επισήμανε ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς, ο οποίος υπογράμμισε ότι «το συνέδριο είπε ένα πολύ μεγάλο ‘ναι’ στην πολιτική αλλαγή, στη νέα πορεία, στην ενότητα και στην ενεργή και ενιαία φωνή».

Τα στοιχήματα της επόμενης μέρας

Για τους παροικούντες το ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με το in, τα στοιχήματα της επόμενης ημέρας είναι κυρίως δύο, όπως εκτίμησαν έμπειρα πολιτικά στελέχη του Κινήματος.

Το πρώτο αφορά τη δημοσκοπική άνοδο του κόμματος.

Το δεύτερο ζητούμενο είναι η εκλογική ετοιμότητα του ΠΑΣΟΚ.

Ο Κώστας Τσουκαλάς έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι ο τρόπος με τον οποίο διεξήχθη του συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, έκλεισε την πόρτα σε οποιοδήποτε σενάριο εσωστρέφειας. Για ακόμη μία φορά, απέκλεισε κάθε σενάριο πιθανής συνεργασίας με τη ΝΔ.