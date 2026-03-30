Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και οι διεργασίες στην Κεντροαριστερά στο επίκεντρο της πολιτικής ατζέντας
Πολιτική Γραμματεία 30 Μαρτίου 2026, 11:04

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και οι διεργασίες στην Κεντροαριστερά στο επίκεντρο της πολιτικής ατζέντας

Τις κρίσιμες διεθνείς εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις τακτικές Τραμπ σχολίασαν εκπρόσωποι των τριών πρώτων κομμάτων της χώρας, ενώ στο «τραπέζι» έπεσε η πολιτική απόφαση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ για μη συνεργασία με τη ΝΔ, καθώς και η ανάγκη μιας προοδευτικής συμμαχίας απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη

Για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ και τον χώρο της Κεντροαριστεράς τοποθετήθηκαν εκπρόσωποι των κομμάτων, μιλώντας στην εκομπή «Κοινωνία ώρα MEGA». Η συζήτηση ξεκίνησε με το ζήτημα της έλευσης του Αγίου Φωτός ενόψει Πάσχα, με τον βουλευτή της ΝΔ Άγγελο Συρίγο να σημειώνει πως είναι «ακόμα νωρίς για να ξέρουμε τι θα γίνει», ενώ συμπλήρωσε πως δεν είναι απαραίτητο να έρθει στη χώρα μας ώστε να εορταστεί το Πάσχα.

«Το πρόβλημα δημιουργήθηκε επειδή ο Καθολικός Πατριάρχης, συνοδευόμενος από τρεις ιερείς, προσπάθησε να πάει προς την Εκκλησία της Αναστάσεως και του απαγόρευσαν την είσοδο, χωρίς όμως να είναι στη διάρκεια τελετής. Αυτό είναι που δημιούργησε το μεγαλύτερο πρόβλημα», εξήγησε ο κ. Συρίγος, προσθέτοντας πως «οι Ισραηλινοί λένε ότι απαγορεύονται οι συναθροίσεις πολλών ατόμων, αλλά όταν λένε ‘πολλών ατόμων’ εννοούν άνω των 50. Εδώ ήταν τέσσερις μόνο. Θα δούμε τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες», όπως είπε.

Ως προς τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο κ. Συρίγος επισήμανε τη λανθασμένη εκτίμηση του Ντόναλντ Τραμπ ότι μια «αποκεφάλιση» της ηγεσίας του Ιράν θα οδηγούσε σε κατάρρευση του καθεστώτος.

«Ο Τραμπ πίστεψε ότι θα αποκεφάλιζε την ηγεσία του Ιράν και αμέσως μετά θα κατέρρεε το καθεστώς, θα υπήρχε αλλαγή. Τον είχαν πείσει για αυτό το πράγμα. Επομένως θα ήταν μια εύκολη νίκη, τύπου Μαδούρο», τόνισε, υπογραμμίζοντας πως «απεδείχθη ότι το καθεστώς δεν είναι προσωποπαγές, λειτουργεί αυτοματοποιημένα, δηλαδή χάθηκε η ηγεσία, αλλά αμέσως άρχισε ο πόλεμος και δείχνει να είναι αποκεντρωμένος και να συνεχίζεται. Γι’ αυτό το λόγο, παρότι έχει αποκεφαλιστεί και συνεχίζουν να σκοτώνουν ανώτατα στελέχη του καθεστώτος, το σύστημα εξακολουθεί να λειτουργεί».

Για το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ

Στο ίδιο θέμα, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, σχολίασε ότι το θεοκρατικό καθεστώς στο Ιράν έχει βαθιές ρίζες και εκατομμύρια υποστηρικτές, τονίζοντας πως είναι ένα καθεστώς «με ρίζες και ομόκεντρους παράλληλους κέντρους και τα θεοκρατικά καθεστώτα στο Ιράν δεν αποκεφαλίζονται με αυτό τον τρόπο, αντίθετα εμπεδώνονται. Και ούτε η πυρηνική απειλή εξαφανίζεται».

«Κατά συνέπεια, η ανθρωπότητα μπαίνει σε μία μεγάλη περιδίνηση», υπογράμμισε η κυρία Αποστολάκη.

Αναφερόμενη στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ που ολοκληρώθηκε την Κυριακή, τόνισε την ενωτική εικόνα και την πολιτική απόφαση του συνεδρίου να μην συνεργαστεί το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τη Νέα Δημοκρατία, εξηγώντας, άλλωστε, πως κάτι τέτοιο θα ήταν αντίθετο με την ταυτότητα και τις αρχές του Κινήματος.

«Ήταν ένα συνέδριο ενότητας και νομίζω ένα μήνυμα σοβαρότητας και ευθύνης και αυτό έχει να κάνει με μια απόφαση που αφορά πλέον στη δυνατότητα του ΠΑΣΟΚ να μπορέσει να απολαύσει το μπόνους των πενήντα εδρών, που προβλέπει ο εκλογικός νόμος για το πρώτο κόμμα», σημείωσε η Μιλένα Αποστολάκη.

Επισήμανε πως «το ΠΑΣΟΚ είναι μια μεγάλη παράταξη, δεν είναι ένα μικρό μεταρρυθμιστικό κόμμα. Ακόμα και σε εκείνες τις δύσκολες στιγμές που ακόμα πληρώνει το ΠΑΣΟΚ, που επωμίστηκε αυτή την τεράστια ευθύνη και είδε τα ποσοστά του να κατρακυλάνε. Αυτό το DNA, το γενετικό του, δεν απωλέσθηκε. Δηλαδή, όταν ο Παπανδρέου ίδρυσε το ΠΑΣΟΚ και κατέβηκε στις εκλογές και πήρε 13%, το ‘74, το πήρε ως μεγάλη παράταξη. Δεν το πήρε ως ένα μικρό μεταρρυθμιστικό κόμμα, συμπλήρωμα του ενός ή του άλλου. Κατά συνέπεια, αυτό είναι αυτονόητο και προφανώς αποτυπώθηκε στην πολιτική απόφαση του Συνεδρίου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Χρειάζεται αναδιάταξη του προοδευτικού χώρου»

Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας, αφού αναφέρθηκε στον πόλεμο που εξελίσσεται στη Μέση Ανατολή, τόνισε την ανάγκη για αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού στον προοδευτικό χώρο και ενότητα των κεντροαριστερών δυνάμεων, επικρίνοντας τον κατακερματισμό.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτό που χρειάζεται είναι αυτή τη στιγμή μια αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού σε σχέση με τον προοδευτικό χώρο. Είναι φανερό ότι αυτή η διάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μπορεί να δώσει εύκολα απάντηση νικηφόρα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή, για να υπάρχει προοδευτική, νικηφόρα απάντηση, χρειάζεται αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού στον προοδευτικό χώρο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Υπογράμμισε ότι «πρέπει να υπάρχει ενότητα ευρύτερη και να σταματήσει ο κατακερματισμός. Σε οποιοδήποτε κόμμα υπάρχει συζήτηση και γεννώνται και άλλες καταστάσεις, αλλά πρέπει να υπάρχει μια ευρύτερη ενότητα», σημείωσε, καταλήγοντας πως «ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να παίξει έναν πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτή την κατεύθυνση και ο ίδιος δεν έχει κάνει αυτή τη στιγμή κάποιο κόμμα».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
CrediaBank: Ανοίγει το βιβλίο προσφορών για την αύξηση κεφαλαίου των 300 εκατ. ευρώ

CrediaBank: Ανοίγει το βιβλίο προσφορών για την αύξηση κεφαλαίου των 300 εκατ. ευρώ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Εγκέφαλος: Οι 6 πυλώνες της υγείας του

Εγκέφαλος: Οι 6 πυλώνες της υγείας του

Κόσμος
Ισραηλινό σφυροκόπημα σε υποδομές του Ιράν – Πληθαίνουν τα σενάρια περί χερσαίας επέμβασης των ΗΠΑ

Ισραηλινό σφυροκόπημα σε υποδομές του Ιράν – Πληθαίνουν τα σενάρια περί χερσαίας επέμβασης των ΗΠΑ

inWellness
inTown
Ο Αδωνις Γεωργιάδης το 2022 απειλούσε με μηνύσεις για τις υποκλοπές, τώρα μιλά για κανονικότητα και «παραδραματοποίηση» του θέματος
«Ο άνετος» 29.03.26

Επιμένει ο Αδωνις Γεωργιάδης ότι του είναι απολύτως αδιάφορο να τον παρακολουθούν υποβαθμίζοντας το σκάνδαλο των υποκλοπών. Ωστόσο έχει ενδιαφέρον ότι σχετικές δηλώσεις του για το θέμα το 2022 έρχονται σε πλήρη αντίθεση με όσα λέει σήμερα, που ψέγει μάλιστα την κυβέρνηση γιατί «παρασηκώσαμε» και «παραδραματοποιήσαμε» το θέμα.

Αλέξης Τσίπρας: Τα σκάνδαλα με υπογραφή Κυριάκου Μητσοτάκη και η αντίστροφη μέτρηση για το κόμμα
Πολιτική 29.03.26

Ο Αλέξης Τσίπρας και η παράταξη που θα είναι έτοιμη στις εκλογές να αντιπαρατεθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και το κρεσέντο των επιθέσεων κατά της κυβέρνησης της ΝΔ. Τα μηνύματα του πρώην πρωθυπουργού από τη Λαμία.

Κόντρα Σδούκου-Αποστολάκη για τους «πελάτες» της Δεξιάς: «Εποχές γερμανοτσολιάδων» – «Πανικόβλητη κυβερνητική προπαγάνδα»
Πολιτική Γραμματεία 29.03.26

Μια φράση της Μιλένας Αποστολάκη για τους «πελάτες της Δεξιάς» ενόχλησε τη ΝΔ, με την εκπρόσωπο Αλεξάνδρα Σδούκου να κατηγορεί την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ ότι προσβάλλει τους πολίτες που ψηφίζουν τη «γαλάζια» παράταξη - «Οι στρατιές των 'ημετέρων', τα καρτέλ και τα ολιγοπώλια είναι πελάτες, όχι οι ψηφοφόροι» απαντά η Μιλένα Αποστολάκη

ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Πανηγυρίζει για την αύξηση του κατώτατου, όταν η ακρίβεια έχει ήδη υπερσκελίσει οποιαδήποτε αύξηση
Επικαιρότητα 29.03.26

«Ο κατώτατος μισθός πρέπει να συνδεθεί με την αγοραστική δύναμη», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, υπενθυμίζοντας τη δημοσκόπηση της Metron Analysis στο Mega, όπου το 52% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι βρισκόταν σε καλύτερη οικονομική κατάσταση το 2019 σε σχέση με τη σημερινή εποχή

Τσουκαλάς: Η «μόνιμη βελτίωση του εισοδήματος» που πέτυχε ο πρωθυπουργός, είναι η σταθερή απόκλιση από το μέσο ευρωπαϊκό επίπεδο ζωής
Πολιτική Γραμματεία 29.03.26

Την κυριακάτικη ανάρτηση Μητσοτάκη για τα οικονομικά «επιτεύγματα» της κυβέρνησης σχολιάζει δηκτικά ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς

Μητσοτάκης: Απαριθμεί μέτρα που δεν λύνουν προβλήματα – Η «ντροπή» στη δίκη για τα Τέμπη οφείλεται σε «αστοχίες» που θα λυθούν
Πολιτική Γραμματεία 29.03.26

Στα πεπραγμένα της κυβέρνησης την τελευταία εβδομάδα, στις διεθνείς εξελίξεις και στη δίκη των Τεμπών αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην καθιερωμένη ανάρτηση της Κυριακής, με νέες υποσχέσεις για στήριξη των πολιτών εφόσον χρειαστεί

Συνέδριο ΠΑΣΟΚ – 2η ημέρα: Πηγαδάκια, πρωτοκλασάτοι και οι ψηφοφορίες που έδειξαν ισορροπίες
Πολιτική Γραμματεία 29.03.26

Με ενωτικό κλίμα, ομιλίες «πρωτοκλασάτων» και έντονα πολιτικά πηγαδάκια κύλησε η δεύτερη ημέρα του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ στο Τάε Κβο Ντο, όπου εγκρίθηκαν με ψηφοφορίες η διακήρυξη, το πρόγραμμα και οι καταστατικές αλλαγές, ενώ οι εσωκομματικοί συσχετισμοί αναμένεται να κριθούν στις σημερινές κάλπες για τα όργανα του κόμματος

Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τη σπουδαία Μαρινέλλα – «Ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι»
Επικαιρότητα 28.03.26

Για «μία γυναίκα τολμηρή, που διεκδίκησε με πάθος το όνειρό της, διδάσκοντας όχι μόνο τέχνη, αλλά και ήθος στη σκηνή» μιλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αποχαιρετώντας τη Μαρινέλλα.

Αλέξης Τσίπρας: Μια κυβέρνηση «συμμορία της γραβάτας» – «Μοιράζουν δημόσιο χρήμα στους δικούς τους»
Πολιτική Γραμματεία 28.03.26 Upd: 21:17

Όγδοος σταθμός για την «Ιθάκη» και ο Αλέξης Τσίπρας πήρε θέση απέναντι σε «μια κυβέρνηση καταστροφική για την κοινωνία, βουτηγμένη στη διαφθορά».

Βίντεο - φωτογραφίες: Αλέξανδρος Γαστεράτος
Διαμαντοπούλου: Το ΠΑΣΟΚ ήταν πάντα η απάντηση στις μεγάλες αλλαγές
Πολιτική Γραμματεία 28.03.26

«Δεν μπορούμε να μιλάμε για ευρωπαϊκή Δημοκρατία όταν το Μαξίμου-gate κρέμεται πάνω από τα κεφάλια μας και η τραγωδία των Τεμπών αποκάλυψε τη συγκάλυψη» σημείωσε μεταξύ άλλων η Άννα Διαμαντοπούλου

Δίκη υποκλοπών: Οι απαντήσεις που εξέθεσαν την Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) και ο αστείος έλεγχος στην ΕΥΠ
Πολιτική 28.03.26

Από τα πρακτικά της δίκης των υποκλοπών αναδεικνύεται ο ρόλος της ΕΑΔ στη (μη) διερεύνηση του σκανδάλου, με την ερεύνα να ξεκινά υπό την καθοδήγηση του «governor» προσωπική επιλογή Μητσοτάκη. Οι απαντήσεις της διοικήτριας που προκάλεσαν την αρνητική εντύπωση τόσο του προέδρου όσο και του εισαγγελέα.

Παναγόπουλος: Θα είμαι υποψήφιος για την προεδρία της ΓΣΕΕ – Είμαι ελεγχόμενος, όχι κατηγορούμενος
ΓΣΕΕ 30.03.26

«Το πότε θα φύγω θα το κρίνουν οι συνάδελφοί μου», λέει ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, και υποστηρίζει ότι οι κατηγορίες εις βάρος του δεν έχουν βάση

Βία και παραβατικότητα ανηλίκων: Τα ΜΜΕ διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα υποστηρίζει ο ένας στους δύο
Έρευνα 30.03.26

Σύμφωνα με έρευνα κοινής γνώμης ο ένας στους δύο θεωρεί ότι η βία ανηλίκων έχει αυξηθεί. Άλλοι τόσοι απαντάνε ότι τα ΜΜΕ υπερβάλλουν και διαστεβλώνουν το φαινόμενο. Ειδικοί μιλάνε στο in.

Ο Σπανούλης στο… στόχαστρο της Αρμάνι Μιλάνο – Ο ρόλος του Σταυρόπουλου και η απόφαση του καλοκαιριού
Euroleague 30.03.26

Ο Βασίλης Σπανούλης είναι ελεύθερος και το καλοκαίρι πλησιάζει, με αποτέλεσμα τα σενάρια για το μέλλον του να αυξάνονται – Η «εμπλοκή» της Αρμάνι Μιλάνο και ο άνθρωπος-κλειδί

Δεκαέξι άμαχοι δολοφονήθηκαν σε επίθεση ενόπλων στον δυτικό Νίγηρα
Κόσμος 30.03.26

Η επίθεση έγινε έπειτα από μήνες ηρεμίας στον δυτικό Νίγηρα, όπου φερόμενοι ως τζιχαντιστές διαπράττουν αιματηρές επιθέσεις στα χωριά τους, σε χωράφια, σε οδικούς άξονες και σε ισλαμικά τεμένη

Πασχαλινές προσφορές: Τι αξίζει να αποκτήσεις
Τα Νέα της Αγοράς 30.03.26

Το Πάσχα δεν είναι απλώς μια περίοδος προσφορών. Είναι η στιγμή που σκέφτεσαι λίγο πιο πρακτικά. Τι χρειάζεσαι τώρα, τι θα σου λύσει τα χέρια τους επόμενους μήνες και τι αξίζει πραγματικά να αποκτήσεις όσο οι τιμές είναι πιο χαμηλές

Το βαθύ λαρύγγι του Μαξίμου Gate θα ξαναχτυπήσει, το αδιέξοδο και το αναπόφευκτο τίμημα
Editorial 30.03.26

Με τον καταδικασμένο πρωτόδικα για τις υποκλοπές Ταλ Ντίλιαν να έχει ουσιαστικά προαναγγείλει ότι θα κάνει και νέες αποκαλύψεις, η κυβέρνηση βρίσκεται σε σημαντικό αδιέξοδο

ΕΚΠΑ: Εκτοξεύονται σήμερα 3 ελληνικοί νανοδορυφόροι ERMIS από βάση των ΗΠΑ
Ελλάδα 30.03.26

Το πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ – [ERMIS Hellenic Cubesat Demonstration Mission] έχει σαν στόχο να πιστοποιήσει νέες, καινοτόμες διαστημικές τεχνολογίες και εφαρμογές, όπως οι επικοινωνίες 5G για το διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT), δορυφορικές τηλεπικοινωνίες και η παρατήρηση της γης με υπερφασματική κάμερα

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

