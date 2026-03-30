Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και οι διεργασίες στην Κεντροαριστερά στο επίκεντρο της πολιτικής ατζέντας

Για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ και τον χώρο της Κεντροαριστεράς τοποθετήθηκαν εκπρόσωποι των κομμάτων, μιλώντας στην εκομπή «Κοινωνία ώρα MEGA». Η συζήτηση ξεκίνησε με το ζήτημα της έλευσης του Αγίου Φωτός ενόψει Πάσχα, με τον βουλευτή της ΝΔ Άγγελο Συρίγο να σημειώνει πως είναι «ακόμα νωρίς για να ξέρουμε τι θα γίνει», ενώ συμπλήρωσε πως δεν είναι απαραίτητο να έρθει στη χώρα μας ώστε να εορταστεί το Πάσχα.

«Το πρόβλημα δημιουργήθηκε επειδή ο Καθολικός Πατριάρχης, συνοδευόμενος από τρεις ιερείς, προσπάθησε να πάει προς την Εκκλησία της Αναστάσεως και του απαγόρευσαν την είσοδο, χωρίς όμως να είναι στη διάρκεια τελετής. Αυτό είναι που δημιούργησε το μεγαλύτερο πρόβλημα», εξήγησε ο κ. Συρίγος, προσθέτοντας πως «οι Ισραηλινοί λένε ότι απαγορεύονται οι συναθροίσεις πολλών ατόμων, αλλά όταν λένε ‘πολλών ατόμων’ εννοούν άνω των 50. Εδώ ήταν τέσσερις μόνο. Θα δούμε τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες», όπως είπε.

Ως προς τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο κ. Συρίγος επισήμανε τη λανθασμένη εκτίμηση του Ντόναλντ Τραμπ ότι μια «αποκεφάλιση» της ηγεσίας του Ιράν θα οδηγούσε σε κατάρρευση του καθεστώτος.

«Ο Τραμπ πίστεψε ότι θα αποκεφάλιζε την ηγεσία του Ιράν και αμέσως μετά θα κατέρρεε το καθεστώς, θα υπήρχε αλλαγή. Τον είχαν πείσει για αυτό το πράγμα. Επομένως θα ήταν μια εύκολη νίκη, τύπου Μαδούρο», τόνισε, υπογραμμίζοντας πως «απεδείχθη ότι το καθεστώς δεν είναι προσωποπαγές, λειτουργεί αυτοματοποιημένα, δηλαδή χάθηκε η ηγεσία, αλλά αμέσως άρχισε ο πόλεμος και δείχνει να είναι αποκεντρωμένος και να συνεχίζεται. Γι’ αυτό το λόγο, παρότι έχει αποκεφαλιστεί και συνεχίζουν να σκοτώνουν ανώτατα στελέχη του καθεστώτος, το σύστημα εξακολουθεί να λειτουργεί».

Για το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ

Στο ίδιο θέμα, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, σχολίασε ότι το θεοκρατικό καθεστώς στο Ιράν έχει βαθιές ρίζες και εκατομμύρια υποστηρικτές, τονίζοντας πως είναι ένα καθεστώς «με ρίζες και ομόκεντρους παράλληλους κέντρους και τα θεοκρατικά καθεστώτα στο Ιράν δεν αποκεφαλίζονται με αυτό τον τρόπο, αντίθετα εμπεδώνονται. Και ούτε η πυρηνική απειλή εξαφανίζεται».

«Κατά συνέπεια, η ανθρωπότητα μπαίνει σε μία μεγάλη περιδίνηση», υπογράμμισε η κυρία Αποστολάκη.

Αναφερόμενη στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ που ολοκληρώθηκε την Κυριακή, τόνισε την ενωτική εικόνα και την πολιτική απόφαση του συνεδρίου να μην συνεργαστεί το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τη Νέα Δημοκρατία, εξηγώντας, άλλωστε, πως κάτι τέτοιο θα ήταν αντίθετο με την ταυτότητα και τις αρχές του Κινήματος.

«Ήταν ένα συνέδριο ενότητας και νομίζω ένα μήνυμα σοβαρότητας και ευθύνης και αυτό έχει να κάνει με μια απόφαση που αφορά πλέον στη δυνατότητα του ΠΑΣΟΚ να μπορέσει να απολαύσει το μπόνους των πενήντα εδρών, που προβλέπει ο εκλογικός νόμος για το πρώτο κόμμα», σημείωσε η Μιλένα Αποστολάκη.

Επισήμανε πως «το ΠΑΣΟΚ είναι μια μεγάλη παράταξη, δεν είναι ένα μικρό μεταρρυθμιστικό κόμμα. Ακόμα και σε εκείνες τις δύσκολες στιγμές που ακόμα πληρώνει το ΠΑΣΟΚ, που επωμίστηκε αυτή την τεράστια ευθύνη και είδε τα ποσοστά του να κατρακυλάνε. Αυτό το DNA, το γενετικό του, δεν απωλέσθηκε. Δηλαδή, όταν ο Παπανδρέου ίδρυσε το ΠΑΣΟΚ και κατέβηκε στις εκλογές και πήρε 13%, το ‘74, το πήρε ως μεγάλη παράταξη. Δεν το πήρε ως ένα μικρό μεταρρυθμιστικό κόμμα, συμπλήρωμα του ενός ή του άλλου. Κατά συνέπεια, αυτό είναι αυτονόητο και προφανώς αποτυπώθηκε στην πολιτική απόφαση του Συνεδρίου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Χρειάζεται αναδιάταξη του προοδευτικού χώρου»

Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας, αφού αναφέρθηκε στον πόλεμο που εξελίσσεται στη Μέση Ανατολή, τόνισε την ανάγκη για αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού στον προοδευτικό χώρο και ενότητα των κεντροαριστερών δυνάμεων, επικρίνοντας τον κατακερματισμό.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτό που χρειάζεται είναι αυτή τη στιγμή μια αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού σε σχέση με τον προοδευτικό χώρο. Είναι φανερό ότι αυτή η διάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μπορεί να δώσει εύκολα απάντηση νικηφόρα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή, για να υπάρχει προοδευτική, νικηφόρα απάντηση, χρειάζεται αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού στον προοδευτικό χώρο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Υπογράμμισε ότι «πρέπει να υπάρχει ενότητα ευρύτερη και να σταματήσει ο κατακερματισμός. Σε οποιοδήποτε κόμμα υπάρχει συζήτηση και γεννώνται και άλλες καταστάσεις, αλλά πρέπει να υπάρχει μια ευρύτερη ενότητα», σημείωσε, καταλήγοντας πως «ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να παίξει έναν πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτή την κατεύθυνση και ο ίδιος δεν έχει κάνει αυτή τη στιγμή κάποιο κόμμα».