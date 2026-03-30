Μιλένα Αποστολάκη: Προκλητική η σιωπή της κυβέρνησης για τις χρεώσεις των τραπεζών στους απλούς λογαριασμούς

Κοινωνικά άδικη και θεσμικά απαράδεκτη χαρακτήρισε η Μιλένα Αποστολάκη την πρακτική των τραπεζικών χρεώσεων για τη διατήρηση λογαριασμών στους οποίους κατατίθενται μισθοί και συντάξεις, επικρίνοντας την κυβέρνηση για απουσία του εποπτικού της ρόλου, κατά τη συζήτηση σχετικής επίκαιρης ερώτησης στη Βουλή προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ αντιπαρέβαλε τη μετατροπή υπηρεσίας με μηνιαία χρέωση ακόμη και της απλής διατήρησης ενός τραπεζικού λογαριασμού, με την εξαιρετικά υψηλή κερδοφορία των συστημικών τραπεζών, τη διανομή υψηλών μερισμάτων και τις αυξήσεις αποδοχών των στελεχών τους.

Η Μιλένα Αποστολάκης σημείωσε το γεγονός ότι οι τράπεζες αναγκάστηκαν να τοποθετηθούν δημόσια εσχάτως λειτουργώντας μέχρι πρότινος αιφνιδιαστικά και χωρίς επαρκή ενημέρωση των πολιτών, ενώ επεσήμανε ότι οι σχετικές ανακοινώσεις τους αποκρύπτουν την ουσία, δηλαδή την επιβολή ελάχιστης μηνιαίας χρέωσης ακόμη και σε απλούς καταθετικούς λογαριασμούς.

Ασκώντας ευθεία κριτική στην κυβέρνηση, έκανε λόγο για «προκλητική σιωπή» και απουσία οποιαδήποτε στρατηγικής παρέμβασης, επισημαίνοντας ότι αποδέχεται ως «κανονικότητα» την επιβάρυνση των πολιτών προς όφελος της τραπεζικής κερδοφορίας.

«Είναι αποδεκτό για τη ΝΔ, ο πολίτης να χρεώνεται προκειμένου να λαμβάνει τον μισθό του, να πληρώνει λογαριασμούς ηλεκτρονικά, να συμμετέχει εν γένει στην οικονομική ζωή; Γιατί αυτό είναι το πραγματικό ερώτημα. Και σε αυτό επιλέγετε να σιωπάτε», ανέφερε χαρακτηριστικά η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και η κυβερνητική απάντηση

Τέλος, παρουσίασε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, με αιχμή την επιβολή έκτακτης εισφοράς 5% στα υπερκέρδη των τραπεζών, τη συγκρότηση πραγματικά ανεξάρτητης αρχής προστασίας του καταναλωτή και την αποφασιστική άσκηση του ρυθμιστικού και ελεγκτικού ρόλου του κράτους, στέλνοντας όπως είπε, «συνολικό μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη σημερινή προκλητικά αντικοινωνική απληστία των κερδών».

Απαντώντας από την πλευρά της κυβέρνησης, ο αρμόδιος υφυπουργός Γιώργος Κώτσηρας αναφέρθηκε σε έλεγχο που διεξάγεται από την Αρχή Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή ώστε, όπως τόνισε, αν διαπιστωθεί παραβίαση της νομοθεσίας να υπάρχει είτε ενημέρωση, είτε συναίνεση είτε αντιλογισμός χρεώσεων που είχαν καταλογιστεί χωρίς τη σαφή συναίνεση του καταναλωτή.