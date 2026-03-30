Κυριαρχία Ανδρουλάκη στις κάλπες για την Κεντρική Επιτροπή – Το μεσημέρι τα τελικά αποτελέσματα και η μάχη για τις πρώτες θέσεις

Αργά το μεσημέρι της Δευτέρας αναμένονται τα τελικά αποτελέσματα της κάλπης του ΠΑΣΟΚ. Χθες, η εκλογική διαδικασία ανάδειξης των μελών της Κεντρικής Επιτροπής και των Περιφερειακών Συμβουλίων ολοκληρώθηκε μετά τις 6.30 το απόγευμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η προεδρική φρουρά φαίνεται πως κυριαρχεί στο όργανο με μεγάλη πλειοψηφία. Υψηλό ποσοστό καταγράφει και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, ενώ «μάχη» δίνουν και τα στελέχη που ανήκουν στις ομάδες του Χάρη Δούκα και του Παύλου Γερουλάνου. Σημειωτέον ότι ο Χάρης Δούκας θα συμμετέχει στο νέο όργανο ως αριστίνδην μέλος λόγω της αυτοδιοικητικής του ιδιότητας.

Η πρώτη δεκάδα

Όπως σχολίαζαν πηγές του κόμματος, ασφαλή αποτελέσματα για την σειρά κατάταξης των στελεχών δεν μπορεί να υπάρξει προς το παρόν. Η καταμέτρηση συνεχίζεται, ενώ δεν έχουν ακόμη ενσωματωθεί οι κάλπες από τους μεγάλους δήμους με υψηλή εκπροσώπηση.

Κατ’ επέκταση η σειρά κατάταξης των στελεχών αλλάζει διαρκώς, καθώς τα αποτελέσματα μεταβάλλονται ανάλογα με την Περιφέρεια ή τον Δήμο που ενσωματώνεται.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής ενδείξεις, στα πρόσωπα της πρώτης δεκάδας φιγουράρουν ο Θανάσης Γλαβίνας, ο Λευτέρης Καρχιμάκης, η Άννα Διαμαντοπούλου, ο Χρήστος Κακλαμάνης, ο Κώστας Τσουκαλάς, ο Βασίλης Σκουντής, η Όλγα Μαρκογιαννάκη, η Μάρα Κουκουδάκη, ο Ηρακλής Δρούλιας και ο Σταύρος Τζεδάκης.

Τα δύο στοιχήματα

Για τους παροικούντες το ΠΑΣΟΚ, τα στοιχήματα της επόμενης ημέρας είναι κυρίως δύο, όπως εκτίμησαν έμπειρα πολιτικά στελέχη του Κινήματος.

Το πρώτο αφορά τη δημοσκοπική άνοδο του κόμματος. Σε αυτή την κατεύθυνση, λένε, χρειάζεται μήνυμα ενότητας ως προς την εσωκομματική «κουζίνα» και συνέχιση της λογικής της διεύρυνσης (χωρίς αστερίσκους και face control). Όπως έχει ξεκαθαρίσει η Χαριλάου Τρικούπη, στόχος είναι ο επαναπατρισμός παλιών μελών και στελεχών αλλά και μία καθαρή πολιτική γραμμή.

Ως προς το τελευταίο τα πράγματα φαίνεται να δρομολογούνται και με τη συνεδριακή βούλα. Πρώτον, το ΠΑΣΟΚ έχει θέσει ως πολιτική στρατηγική του την πολιτική αλλαγή, τον «μονομέτωπο» αγώνα κατά της δεξιάς και τον «εξοστρακισμό» της ΝΔ από το Μέγαρο Μαξίμου και τα υπουργεία. Την ίδια ώρα, διαθέτει -και με την έγκριση των συνέδρων- ένα συνολικό κυβερνητικό πρόγραμμα στον αντίποδα της γαλάζιας στρατηγικής.

Το δεύτερο ζητούμενο είναι η εκλογική ετοιμότητα του ΠΑΣΟΚ, συμπληρώνουν οι ίδιες πηγές. Πλέον, η Νέα Κεντρική Πολιτική Επιτροπή και τα Περιφερειακά Συμβούλια θα επωμιστούν μεγάλο μέρος της οργανωτικής προεκλογικής δουλειάς. Κρίσιμο ρόλο σε αυτή τη «μάχη» θα έχουν de facto η επιτροπή συμπαράταξης και διεύρυνσης, υπό τον Κώστα Σκανδαλίδη και η επιτροπή ψηφοδελτίου, υπό τον Πέτρο Λάμπρου.

Οι αποφάσεις του συνεδρίου

Υπενθυμίζεται ότι το Σάββατο το βράδυ εγκρίθηκαν ομόφωνα από το σώμα του συνεδρίου η διακήρυξη του Κινήματος και οι προγραμματικές θέσεις.

Ως προς τις αλλαγές στο καταστατικό υπήρξαν μόλις 8 λευκά. Με βάση τις αποφάσεις η νέα Κεντρική Πολιτική Επιτροπή θα αριθμεί 271 μέλη (από 301) και το Πολιτικό Συμβούλιο 23 (από 31).