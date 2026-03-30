Κυριαρχία Ανδρουλάκη στις κάλπες για την Κεντρική Επιτροπή – Το μεσημέρι τα τελικά αποτελέσματα και η μάχη για τις πρώτες θέσεις
Πολιτική Γραμματεία 30 Μαρτίου 2026, 11:44

Την πλειοψηφία των θέσεων της Κεντρικής Επιτροπής φαίνεται να καταλαμβάνει το μπλοκ του Νίκου Ανδρουλάκη, με το βλέμμα να στρέφεται ήδη στην επόμενη ημέρα του συνεδρίου.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Αργά το μεσημέρι της Δευτέρας αναμένονται τα τελικά αποτελέσματα της κάλπης του ΠΑΣΟΚ. Χθες, η εκλογική διαδικασία ανάδειξης των μελών της Κεντρικής Επιτροπής και των Περιφερειακών Συμβουλίων ολοκληρώθηκε μετά τις 6.30 το απόγευμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η προεδρική φρουρά φαίνεται πως κυριαρχεί στο όργανο με μεγάλη πλειοψηφία. Υψηλό ποσοστό καταγράφει και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, ενώ «μάχη» δίνουν και τα στελέχη που ανήκουν στις ομάδες του Χάρη Δούκα και του Παύλου Γερουλάνου. Σημειωτέον ότι ο Χάρης Δούκας θα συμμετέχει στο νέο όργανο ως αριστίνδην μέλος λόγω της αυτοδιοικητικής του ιδιότητας.

Η πρώτη δεκάδα

Όπως σχολίαζαν πηγές του κόμματος, ασφαλή αποτελέσματα για την σειρά κατάταξης των στελεχών δεν μπορεί να υπάρξει προς το παρόν. Η καταμέτρηση συνεχίζεται, ενώ δεν έχουν ακόμη ενσωματωθεί οι κάλπες από τους μεγάλους δήμους με υψηλή εκπροσώπηση.

Κατ’ επέκταση η σειρά κατάταξης των στελεχών αλλάζει διαρκώς, καθώς τα αποτελέσματα μεταβάλλονται ανάλογα με την Περιφέρεια ή τον Δήμο που ενσωματώνεται.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής ενδείξεις, στα πρόσωπα της πρώτης δεκάδας φιγουράρουν ο Θανάσης Γλαβίνας, ο Λευτέρης Καρχιμάκης, η Άννα Διαμαντοπούλου, ο Χρήστος Κακλαμάνης, ο Κώστας Τσουκαλάς, ο Βασίλης Σκουντής, η Όλγα Μαρκογιαννάκη, η Μάρα Κουκουδάκη, ο Ηρακλής Δρούλιας και ο Σταύρος Τζεδάκης.

Τα δύο στοιχήματα

Για τους παροικούντες το ΠΑΣΟΚ, τα στοιχήματα της επόμενης ημέρας είναι κυρίως δύο, όπως εκτίμησαν έμπειρα πολιτικά στελέχη του Κινήματος.

Το πρώτο αφορά τη δημοσκοπική άνοδο του κόμματος. Σε αυτή την κατεύθυνση, λένε, χρειάζεται μήνυμα ενότητας ως προς την εσωκομματική «κουζίνα» και συνέχιση της λογικής της διεύρυνσης (χωρίς αστερίσκους και face control). Όπως έχει ξεκαθαρίσει η Χαριλάου Τρικούπη, στόχος είναι ο επαναπατρισμός παλιών μελών και στελεχών αλλά και μία καθαρή πολιτική γραμμή.

Ως προς το τελευταίο τα πράγματα φαίνεται να δρομολογούνται και με τη συνεδριακή  βούλα. Πρώτον, το ΠΑΣΟΚ έχει θέσει ως πολιτική στρατηγική του την πολιτική αλλαγή, τον «μονομέτωπο» αγώνα κατά της δεξιάς και τον «εξοστρακισμό» της ΝΔ από το Μέγαρο Μαξίμου και τα υπουργεία. Την ίδια ώρα, διαθέτει -και με την έγκριση των συνέδρων- ένα συνολικό κυβερνητικό πρόγραμμα στον αντίποδα της γαλάζιας στρατηγικής.

Το δεύτερο ζητούμενο είναι η εκλογική ετοιμότητα του ΠΑΣΟΚ, συμπληρώνουν οι ίδιες πηγές. Πλέον, η Νέα Κεντρική Πολιτική Επιτροπή και τα Περιφερειακά Συμβούλια θα επωμιστούν μεγάλο μέρος της οργανωτικής προεκλογικής δουλειάς. Κρίσιμο ρόλο σε αυτή τη «μάχη» θα έχουν de facto η επιτροπή συμπαράταξης και διεύρυνσης, υπό τον Κώστα Σκανδαλίδη και η επιτροπή ψηφοδελτίου, υπό τον Πέτρο Λάμπρου.

Οι αποφάσεις του συνεδρίου

Υπενθυμίζεται ότι το Σάββατο το βράδυ εγκρίθηκαν ομόφωνα από το σώμα του συνεδρίου η διακήρυξη του Κινήματος και οι προγραμματικές θέσεις.

Ως προς τις αλλαγές στο καταστατικό υπήρξαν μόλις 8 λευκά. Με βάση τις αποφάσεις η νέα Κεντρική Πολιτική Επιτροπή θα αριθμεί  271 μέλη (από 301) και το Πολιτικό Συμβούλιο 23 (από 31).

CrediaBank: Ανοίγει το βιβλίο προσφορών για την αύξηση κεφαλαίου των 300 εκατ. ευρώ

Ισραηλινό σφυροκόπημα σε υποδομές του Ιράν – Πληθαίνουν τα σενάρια περί χερσαίας επέμβασης των ΗΠΑ

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και οι διεργασίες στην Κεντροαριστερά στο επίκεντρο της πολιτικής ατζέντας
Πολιτική Γραμματεία 30.03.26

Τις κρίσιμες διεθνείς εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις τακτικές Τραμπ σχολίασαν εκπρόσωποι των τριών πρώτων κομμάτων της χώρας, ενώ στο «τραπέζι» έπεσε η πολιτική απόφαση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ για μη συνεργασία με τη ΝΔ, καθώς και η ανάγκη μιας προοδευτικής συμμαχίας απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη

Σύνταξη
Ο Αδωνις Γεωργιάδης το 2022 απειλούσε με μηνύσεις για τις υποκλοπές, τώρα μιλά για κανονικότητα και «παραδραματοποίηση» του θέματος
«Ο άνετος» 29.03.26

Επιμένει ο Αδωνις Γεωργιάδης ότι του είναι απολύτως αδιάφορο να τον παρακολουθούν υποβαθμίζοντας το σκάνδαλο των υποκλοπών. Ωστόσο έχει ενδιαφέρον ότι σχετικές δηλώσεις του για το θέμα το 2022 έρχονται σε πλήρη αντίθεση με όσα λέει σήμερα, που ψέγει μάλιστα την κυβέρνηση γιατί «παρασηκώσαμε» και «παραδραματοποιήσαμε» το θέμα.

Σύνταξη
Αλέξης Τσίπρας: Τα σκάνδαλα με υπογραφή Κυριάκου Μητσοτάκη και η αντίστροφη μέτρηση για το κόμμα
Πολιτική 29.03.26

Ο Αλέξης Τσίπρας και η παράταξη που θα είναι έτοιμη στις εκλογές να αντιπαρατεθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και το κρεσέντο των επιθέσεων κατά της κυβέρνησης της ΝΔ. Τα μηνύματα του πρώην πρωθυπουργού από τη Λαμία.

Δημήτρης Τερζής
Κόντρα Σδούκου-Αποστολάκη για τους «πελάτες» της Δεξιάς: «Εποχές γερμανοτσολιάδων» – «Πανικόβλητη κυβερνητική προπαγάνδα»
Πολιτική Γραμματεία 29.03.26

Μια φράση της Μιλένας Αποστολάκη για τους «πελάτες της Δεξιάς» ενόχλησε τη ΝΔ, με την εκπρόσωπο Αλεξάνδρα Σδούκου να κατηγορεί την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ ότι προσβάλλει τους πολίτες που ψηφίζουν τη «γαλάζια» παράταξη - «Οι στρατιές των 'ημετέρων', τα καρτέλ και τα ολιγοπώλια είναι πελάτες, όχι οι ψηφοφόροι» απαντά η Μιλένα Αποστολάκη

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Πανηγυρίζει για την αύξηση του κατώτατου, όταν η ακρίβεια έχει ήδη υπερσκελίσει οποιαδήποτε αύξηση
Επικαιρότητα 29.03.26

«Ο κατώτατος μισθός πρέπει να συνδεθεί με την αγοραστική δύναμη», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, υπενθυμίζοντας τη δημοσκόπηση της Metron Analysis στο Mega, όπου το 52% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι βρισκόταν σε καλύτερη οικονομική κατάσταση το 2019 σε σχέση με τη σημερινή εποχή

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η «μόνιμη βελτίωση του εισοδήματος» που πέτυχε ο πρωθυπουργός, είναι η σταθερή απόκλιση από το μέσο ευρωπαϊκό επίπεδο ζωής
Πολιτική Γραμματεία 29.03.26

Την κυριακάτικη ανάρτηση Μητσοτάκη για τα οικονομικά «επιτεύγματα» της κυβέρνησης σχολιάζει δηκτικά ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Απαριθμεί μέτρα που δεν λύνουν προβλήματα – Η «ντροπή» στη δίκη για τα Τέμπη οφείλεται σε «αστοχίες» που θα λυθούν
Πολιτική Γραμματεία 29.03.26

Στα πεπραγμένα της κυβέρνησης την τελευταία εβδομάδα, στις διεθνείς εξελίξεις και στη δίκη των Τεμπών αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στην καθιερωμένη ανάρτηση της Κυριακής, με νέες υποσχέσεις για στήριξη των πολιτών εφόσον χρειαστεί

Σύνταξη
Συνέδριο ΠΑΣΟΚ – 2η ημέρα: Πηγαδάκια, πρωτοκλασάτοι και οι ψηφοφορίες που έδειξαν ισορροπίες
Πολιτική Γραμματεία 29.03.26

Με ενωτικό κλίμα, ομιλίες «πρωτοκλασάτων» και έντονα πολιτικά πηγαδάκια κύλησε η δεύτερη ημέρα του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ στο Τάε Κβο Ντο, όπου εγκρίθηκαν με ψηφοφορίες η διακήρυξη, το πρόγραμμα και οι καταστατικές αλλαγές, ενώ οι εσωκομματικοί συσχετισμοί αναμένεται να κριθούν στις σημερινές κάλπες για τα όργανα του κόμματος

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τη σπουδαία Μαρινέλλα – «Ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι»
Επικαιρότητα 28.03.26

Για «μία γυναίκα τολμηρή, που διεκδίκησε με πάθος το όνειρό της, διδάσκοντας όχι μόνο τέχνη, αλλά και ήθος στη σκηνή» μιλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αποχαιρετώντας τη Μαρινέλλα.

Σύνταξη
Αλέξης Τσίπρας: Μια κυβέρνηση «συμμορία της γραβάτας» – «Μοιράζουν δημόσιο χρήμα στους δικούς τους»
Πολιτική Γραμματεία 28.03.26 Upd: 21:17

Όγδοος σταθμός για την «Ιθάκη» και ο Αλέξης Τσίπρας πήρε θέση απέναντι σε «μια κυβέρνηση καταστροφική για την κοινωνία, βουτηγμένη στη διαφθορά».

Βίντεο - φωτογραφίες: Αλέξανδρος Γαστεράτος
Διαμαντοπούλου: Το ΠΑΣΟΚ ήταν πάντα η απάντηση στις μεγάλες αλλαγές
Πολιτική Γραμματεία 28.03.26

«Δεν μπορούμε να μιλάμε για ευρωπαϊκή Δημοκρατία όταν το Μαξίμου-gate κρέμεται πάνω από τα κεφάλια μας και η τραγωδία των Τεμπών αποκάλυψε τη συγκάλυψη» σημείωσε μεταξύ άλλων η Άννα Διαμαντοπούλου

Σύνταξη
Δίκη υποκλοπών: Οι απαντήσεις που εξέθεσαν την Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) και ο αστείος έλεγχος στην ΕΥΠ
Πολιτική 28.03.26

Από τα πρακτικά της δίκης των υποκλοπών αναδεικνύεται ο ρόλος της ΕΑΔ στη (μη) διερεύνηση του σκανδάλου, με την ερεύνα να ξεκινά υπό την καθοδήγηση του «governor» προσωπική επιλογή Μητσοτάκη. Οι απαντήσεις της διοικήτριας που προκάλεσαν την αρνητική εντύπωση τόσο του προέδρου όσο και του εισαγγελέα.

Δημήτρης Τερζής
Τα «μαζεύει» ο Νετανιάχου – Έδωσε εντολή να επιτραπεί στον Λατίνο Πατριάρχη η πρόσβαση στον Πανάγιο Τάφο
Αναδίπλωση 30.03.26

«Δεν υπήρχε απολύτως καμία κακόβουλη πρόθεση, μόνο η ανησυχία για την ασφάλεια του καρδιναλίου», είχε εξηγήσει το γραφείο του Νετανιάχου για την απαγόρευση από την ισραηλινή αστυνομία να εισέλθει στο ναό για να τελέσει τη λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων των καθολικών

Σύνταξη
Λαζόπουλος για Μαρινέλλα: «Θα μείνει χαραγμένη μέσα σε όλους τους ανθρώπους»
Buongiorno 30.03.26

«Η φωνή της ήταν τόσο μοναδική, ήταν η παρουσία της τόσο πληθωρική, που νομίζω ότι δεν μπορεί κανένας να ξεχάσει κάτι που έχει ξεχειλίσει», είπε μεταξύ άλλων ο Λάκης Λαζόπουλος για τη Μαρινέλλα

Σύνταξη
Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και οι διεργασίες στην Κεντροαριστερά στο επίκεντρο της πολιτικής ατζέντας
Πολιτική Γραμματεία 30.03.26

Τις κρίσιμες διεθνείς εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις τακτικές Τραμπ σχολίασαν εκπρόσωποι των τριών πρώτων κομμάτων της χώρας, ενώ στο «τραπέζι» έπεσε η πολιτική απόφαση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ για μη συνεργασία με τη ΝΔ, καθώς και η ανάγκη μιας προοδευτικής συμμαχίας απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη

Παναγόπουλος: Θα είμαι υποψήφιος για την προεδρία της ΓΣΕΕ – Είμαι ελεγχόμενος, όχι κατηγορούμενος
ΓΣΕΕ 30.03.26

«Το πότε θα φύγω θα το κρίνουν οι συνάδελφοί μου», λέει ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, και υποστηρίζει ότι οι κατηγορίες εις βάρος του δεν έχουν βάση

Σύνταξη
Βία και παραβατικότητα ανηλίκων: Τα ΜΜΕ διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα υποστηρίζει ο ένας στους δύο
Έρευνα 30.03.26

Σύμφωνα με έρευνα κοινής γνώμης ο ένας στους δύο θεωρεί ότι η βία ανηλίκων έχει αυξηθεί. Άλλοι τόσοι απαντάνε ότι τα ΜΜΕ υπερβάλλουν και διαστεβλώνουν το φαινόμενο. Ειδικοί μιλάνε στο in.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο Σπανούλης στο… στόχαστρο της Αρμάνι Μιλάνο – Ο ρόλος του Σταυρόπουλου και η απόφαση του καλοκαιριού
Euroleague 30.03.26

Ο Βασίλης Σπανούλης είναι ελεύθερος και το καλοκαίρι πλησιάζει, με αποτέλεσμα τα σενάρια για το μέλλον του να αυξάνονται – Η «εμπλοκή» της Αρμάνι Μιλάνο και ο άνθρωπος-κλειδί

Γιώργος Πανταζόγλου
Δεκαέξι άμαχοι δολοφονήθηκαν σε επίθεση ενόπλων στον δυτικό Νίγηρα
Κόσμος 30.03.26

Η επίθεση έγινε έπειτα από μήνες ηρεμίας στον δυτικό Νίγηρα, όπου φερόμενοι ως τζιχαντιστές διαπράττουν αιματηρές επιθέσεις στα χωριά τους, σε χωράφια, σε οδικούς άξονες και σε ισλαμικά τεμένη

Σύνταξη
Πασχαλινές προσφορές: Τι αξίζει να αποκτήσεις
Τα Νέα της Αγοράς 30.03.26

Το Πάσχα δεν είναι απλώς μια περίοδος προσφορών. Είναι η στιγμή που σκέφτεσαι λίγο πιο πρακτικά. Τι χρειάζεσαι τώρα, τι θα σου λύσει τα χέρια τους επόμενους μήνες και τι αξίζει πραγματικά να αποκτήσεις όσο οι τιμές είναι πιο χαμηλές

Σύνταξη
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

