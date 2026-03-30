Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026
30.03.2026 | 16:30
Τραγωδία στον Άγιο Ανδρέα Κυνουρίας: Δύο νεκροί από ηλεκτροπληξία σε βουλκανιζατέρ
Η κοινωνία διαψεύδει το αφήγημα ευημερίας της ΝΔ, λέει το ΠΑΣΟΚ – «Η οικονομία είναι ευάλωτη»
Πολιτική Γραμματεία 30 Μαρτίου 2026, 17:24

Η κοινωνία διαψεύδει το αφήγημα ευημερίας της ΝΔ, λέει το ΠΑΣΟΚ – «Η οικονομία είναι ευάλωτη»

Η κυβέρνηση δεν μπορεί πλέον να επικαλείται την «προηγούμενη κρίση» ή τις «δομικές παθογένειες» ως μόνιμη δικαιολογία, επισημαίνει ο τομέας Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ, κρούοντας καμπανάκι κινδύνου για την ελληνική οικονομία

Σφοδρά πυρά κατά της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης εξαπολύει ο τομέας Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, τονίζοντας πως «η εθνική οικονομία βρίσκεται σταθερά τα τελευταία χρόνια στον πάτο της κατάταξης του εθνικού εισοδήματος σε όρους αγοραστικής δύναμης».

Το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ υπογραμμίζει πως η κυβέρνηση δεν μπορεί πλέον να επικαλείται την «προηγούμενη κρίση» ή τις «δομικές παθογένειες» ως μόνιμη δικαιολογία. Όπως λέει, «η κυβέρνηση, στην προσπάθειά της να διαψεύσει τα στοιχεία της Eurostat, μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης, καταλήγει να συγκρίνεται αποκλειστικά με τα δικά της πεπραγμένα — τα οποία δείχνουν στασιμότητα, και απόκλιση από τον στόχο της πραγματικής σύγκλισης προς την ΕΕ, μετά την οικονομική περιπέτεια της προηγούμενης δεκαετίας».

Καταληκτικά επισημαίνει, κρούοντας καμπανάκι κινδύνου, ότι «αν δεν ενισχυθεί ουσιαστικά το διαθέσιμο εισόδημα και η δυνατότητα αποταμίευσης, η σημερινή εικόνα δεν συνιστά επιτυχία, αλλά προειδοποίηση — ιδίως ενόψει της επόμενης περιόδου μετά τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης».

Όσα αναφέρει ο τομέας Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ:

«Η κυβέρνηση μας ενημέρωσε σήμερα ότι παρέλαβε μια χώρα που δεν είναι Ελβετία ή Λουξεμβούργο για να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα: ότι η εθνική οικονομία βρίσκεται σταθερά τα τελευταία χρόνια στον πάτο της κατάταξης του εθνικού εισοδήματος σε όρους αγοραστικής δύναμης.

Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί πλέον να επικαλείται την ‘προηγούμενη κρίση’ ή τις ‘δομικές παθογένειες’ ως μόνιμη δικαιολογία. Η κυβέρνηση, στην προσπάθειά της να διαψεύσει τα στοιχεία της Eurostat, μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης, καταλήγει να συγκρίνεται αποκλειστικά με τα δικά της πεπραγμένα — τα οποία δείχνουν στασιμότητα, και απόκλιση από τον στόχο της πραγματικής σύγκλισης προς την ΕΕ, μετά την οικονομική περιπέτεια της προηγούμενης δεκαετίας.

Είναι, δε, ενδεικτικό ότι στον δείκτη κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε όρους αγοραστικής δύναμης, το 2019 η Ελλάδα ήταν αισθητά μπροστά (66%) από τη Βουλγαρία (55%). Το 2025, όμως, οι δύο χώρες βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο — στις τελευταίες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (με 68% του ευρωπαϊκού μέσου όρου). Αυτό δεν συνιστά πρόοδο ούτε πραγματική σύγκλιση με τις πιο ανεπτυγμένες χώρες.

Όσον αφορά την επίκληση της ‘επιτυχίας’ στον δείκτη ατομικής κατανάλωσης, όπου η Ελλάδα εμφανίζεται στην έκτη θέση από το τέλος, ο ισχυρισμός αυτός αποδυναμώνεται πλήρως αν συνυπολογιστεί ένα κρίσιμο στοιχείο: η Ελλάδα καταγράφει την υψηλότερη αρνητική αποταμίευση στην ΕΕ.

Αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες δεν έχουν καμία δυνατότητα αποταμίευσης. Αντίθετα, αναγκάζονται να καταναλώνουν το σύνολο του εισοδήματός τους — ή και περισσότερα — για να καλύψουν βασικές ανάγκες, σε ένα περιβάλλον αυξημένου κόστους ζωής όπου ο πληθωρισμός παραμένει αισθητά υψηλότερος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Μια οικονομία όπου τα νοικοκυριά δεν μπορούν να αποταμιεύσουν δεν είναι ισχυρή. Είναι ευάλωτη. Αν δεν ενισχυθεί ουσιαστικά το διαθέσιμο εισόδημα και η δυνατότητα αποταμίευσης, η σημερινή εικόνα δεν συνιστά επιτυχία, αλλά προειδοποίηση — ιδίως ενόψει της επόμενης περιόδου μετά τη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης».

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έδωσε μάχη και κράτησε τις 2.000 μονάδες η αγορά

Ο Τραμπ λέει ότι συνομιλεί με ένα «νέο και λογικό καθεστώς» στο Ιράν – Το Ισραήλ χτύπησε πανεπιστήμιο

Δένδιας: Είμαστε υποχρεωμένοι να επενδύσουμε στην αμυντική μας δυνατότητα, στη δύναμη αποτροπής μας
Πολιτική Γραμματεία 30.03.26

Η επιστροφή Σαμαρά στο Πολεμικό Μουσείο και η συζήτηση για νέο κόμμα
Πολιτική Γραμματεία 30.03.26

Η επιστροφή Σαμαρά στο Πολεμικό Μουσείο και η συζήτηση για νέο κόμμα

Γιατί ο χαιρετισμός, σήμερα το απόγευμα, του Αντώνη Σαμαρά στην εκδήλωση για το βιβλίο του Ι. Μάζη φέρνει ξανά στο προσκήνιο το θέμα της δημιουργίας νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό.

Γιάννης Μπασκάκης
ΠΑΣΟΚ στον Μαρινάκη: Κάθεστε στα ίδια υπουργικά έδρανα με την ακροδεξιά και στα δύσκολα σας ξελασπώνει ο Βελόπουλος
Πολιτική Γραμματεία 30.03.26

ΠΑΣΟΚ στον Μαρινάκη: Κάθεστε στα ίδια υπουργικά έδρανα με την ακροδεξιά και στα δύσκολα σας ξελασπώνει ο Βελόπουλος

«Οι διαβεβαιώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι η Νέα Δημοκρατία, που βλέπει την αυτοδυναμία με το κυάλι, δεν συνεργάζεται με την ακροδεξιά, προκαλούν θυμηδία», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Υποκλοπές: «Δεν ξέρω, δεν απαντώ» για τις κουμπαριές Λαβράνου με Δημητριάδη, Πλεύρη, Παναγιωτόπουλο από τον Π. Μαρινάκη
Υποκλοπές 30.03.26

«Δεν ξέρω, δεν απαντώ» για τις κουμπαριές Λαβράνου με Δημητριάδη, Πλεύρη, Παναγιωτόπουλο από τον Π. Μαρινάκη

Πλήρη άγνοια δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης για τις κουμπαριές του Γιάννη Λαβράνου με πρώην και νυν κυβερνητικά στελέχη, μιλώντας μάλιστα για «λάσπη» - Καμία απάντηση για τον παραλληλισμό Μητσοτάκη - Νίξον από τον ιδρυτή της Intellexa, Ταλ Ντίλιαν

Φάμελλος: Η κυβέρνηση έχει επιλέξει τη φτωχοποίηση της κοινωνίας και την εξυπηρέτηση καρτέλ και συμφερόντων
Περιοδεία στη Λαμία 30.03.26

Φάμελλος: Η κυβέρνηση έχει επιλέξει τη φτωχοποίηση της κοινωνίας και την εξυπηρέτηση καρτέλ και συμφερόντων

«Τα μέτρα τα οποία έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση κυριολεκτικά είναι ένα 'χάδι' στην ακρίβεια, εφόσον επιδοτεί την ακρίβεια. Δεν παίρνει μέτρα για το πραγματικό πρόβλημα», λέει ο Σωκράτης Φάμελλος

Δούκας: Έχουμε πια μια ξεκάθαρη διαχωριστική γραμμή, καθαρή, με ομόφωνο ψήφισμα
«Είμαστε έτοιμοι» 30.03.26

Δούκας: Έχουμε πια μια ξεκάθαρη διαχωριστική γραμμή, καθαρή, με ομόφωνο ψήφισμα

«Πλέον μπορούμε να πούμε τα μεγάλα 'ναι' στις μεγάλες τομές που χρειάζεται η χώρα. Να πούμε γιατί είμαστε διαφορετικοί, να χτίσουμε πάνω σε αυτό για να δείξουμε στον κόσμο ότι όποιος έχει μια διαφωνία με την κυβερνητική πολιτική, εμείς είμαστε η επιλογή», λέει ο Χάρης Δούκας

Κυριαρχία Ανδρουλάκη στις κάλπες για την Κεντρική Επιτροπή – Το μεσημέρι τα τελικά αποτελέσματα και η μάχη για τις πρώτες θέσεις
Πολιτική Γραμματεία 30.03.26

Κυριαρχία Ανδρουλάκη στις κάλπες για την Κεντρική Επιτροπή – Το μεσημέρι τα τελικά αποτελέσματα και η μάχη για τις πρώτες θέσεις

Την πλειοψηφία των θέσεων της Κεντρικής Επιτροπής φαίνεται να καταλαμβάνει το μπλοκ του Νίκου Ανδρουλάκη, με το βλέμμα να στρέφεται ήδη στην επόμενη ημέρα του συνεδρίου.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και οι διεργασίες στην Κεντροαριστερά στο επίκεντρο της πολιτικής ατζέντας
Πολιτική Γραμματεία 30.03.26

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και οι διεργασίες στην Κεντροαριστερά στο επίκεντρο της πολιτικής ατζέντας

Τις κρίσιμες διεθνείς εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις τακτικές Τραμπ σχολίασαν εκπρόσωποι των τριών πρώτων κομμάτων της χώρας, ενώ στο «τραπέζι» έπεσε η πολιτική απόφαση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ για μη συνεργασία με τη ΝΔ, καθώς και η ανάγκη μιας προοδευτικής συμμαχίας απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη

Ο Αδωνις Γεωργιάδης το 2022 απειλούσε με μηνύσεις για τις υποκλοπές, τώρα μιλά για κανονικότητα και «παραδραματοποίηση» του θέματος
«Ο άνετος» 29.03.26

Ο Αδωνις Γεωργιάδης το 2022 απειλούσε με μηνύσεις για τις υποκλοπές, τώρα μιλά για κανονικότητα και «παραδραματοποίηση» του θέματος

Επιμένει ο Αδωνις Γεωργιάδης ότι του είναι απολύτως αδιάφορο να τον παρακολουθούν υποβαθμίζοντας το σκάνδαλο των υποκλοπών. Ωστόσο έχει ενδιαφέρον ότι σχετικές δηλώσεις του για το θέμα το 2022 έρχονται σε πλήρη αντίθεση με όσα λέει σήμερα, που ψέγει μάλιστα την κυβέρνηση γιατί «παρασηκώσαμε» και «παραδραματοποιήσαμε» το θέμα.

Αλέξης Τσίπρας: Τα σκάνδαλα με υπογραφή Κυριάκου Μητσοτάκη και η αντίστροφη μέτρηση για το κόμμα
Πολιτική 29.03.26

Αλέξης Τσίπρας: Τα σκάνδαλα με υπογραφή Κυριάκου Μητσοτάκη και η αντίστροφη μέτρηση για το κόμμα

Ο Αλέξης Τσίπρας και η παράταξη που θα είναι έτοιμη στις εκλογές να αντιπαρατεθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και το κρεσέντο των επιθέσεων κατά της κυβέρνησης της ΝΔ. Τα μηνύματα του πρώην πρωθυπουργού από τη Λαμία.

Δημήτρης Τερζής
Κόντρα Σδούκου-Αποστολάκη για τους «πελάτες» της Δεξιάς: «Εποχές γερμανοτσολιάδων» – «Πανικόβλητη κυβερνητική προπαγάνδα»
Πολιτική Γραμματεία 29.03.26

Κόντρα Σδούκου-Αποστολάκη για τους «πελάτες» της Δεξιάς: «Εποχές γερμανοτσολιάδων» – «Πανικόβλητη κυβερνητική προπαγάνδα»

Μια φράση της Μιλένας Αποστολάκη για τους «πελάτες της Δεξιάς» ενόχλησε τη ΝΔ, με την εκπρόσωπο Αλεξάνδρα Σδούκου να κατηγορεί την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ ότι προσβάλλει τους πολίτες που ψηφίζουν τη «γαλάζια» παράταξη - «Οι στρατιές των 'ημετέρων', τα καρτέλ και τα ολιγοπώλια είναι πελάτες, όχι οι ψηφοφόροι» απαντά η Μιλένα Αποστολάκη

ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Πανηγυρίζει για την αύξηση του κατώτατου, όταν η ακρίβεια έχει ήδη υπερσκελίσει οποιαδήποτε αύξηση
Επικαιρότητα 29.03.26

ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Πανηγυρίζει για την αύξηση του κατώτατου, όταν η ακρίβεια έχει ήδη υπερσκελίσει οποιαδήποτε αύξηση

«Ο κατώτατος μισθός πρέπει να συνδεθεί με την αγοραστική δύναμη», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, υπενθυμίζοντας τη δημοσκόπηση της Metron Analysis στο Mega, όπου το 52% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι βρισκόταν σε καλύτερη οικονομική κατάσταση το 2019 σε σχέση με τη σημερινή εποχή

Ιβανίσεβιτς: «Όσα είπα για τον Τσιτσιπά επιβεβαιώθηκαν – Δεν μπορείς να παίξεις αν δεν είσαι ψυχικά έτοιμος»
Άλλα Αθλήματα 30.03.26

Ιβανίσεβιτς: «Όσα είπα για τον Τσιτσιπά επιβεβαιώθηκαν – Δεν μπορείς να παίξεις αν δεν είσαι ψυχικά έτοιμος»

Ο Γκόραν Ιβανίσεβιτς σε νέες δηλώσεις που έκανε, τόνισε πως όσα είπε για τον Στέφανο Τσιτσιπά επιβεβαιώθηκαν, τονίζοντας ωστόσο ότι οι σχέσεις τους παραμένουν καλές.

Η Τότεναμ κάνει «all in» για τον Ντε Τσέρμπι
Ποδόσφαιρο 30.03.26

Η Τότεναμ κάνει «all in» για τον Ντε Τσέρμπι

Η Τότεναμ βρίσκεται σε κατάσταση διαδοχής, μετά την αποχώρηση του Ίγκορ Τούντορ και ο μεγάλος στόχος είναι ο Ντε Τσέρμπι, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Το «Markos by Night» σταθερά στην κορυφή της τηλεθέασης με την παράσταση «Πράκτωρ 00Λεφτά»
Αστείρευτη ενέργεια 30.03.26

Το «Markos by Night» σταθερά στην κορυφή της τηλεθέασης με την παράσταση «Πράκτωρ 00Λεφτά»

Με πρωταγωνιστή τον Μάρκο Σεφερλή, η τηλεοπτική προβολή του «Πράκτωρ 00Λεφτά» στο MEGA προσέφερε στο κοινό μια ακόμα βραδιά γεμάτη χιούμορ, σαρκασμό και ανατροπές.

Συνέχιση της έρευνας και μη αρχειοθέτηση της υπόθεσης Παναγόπουλου για το πόθεν έσχες ζητεί ο εισαγγελέας
ΓΣΕΕ 30.03.26

Συνέχιση της έρευνας και μη αρχειοθέτηση της υπόθεσης Παναγόπουλου για το πόθεν έσχες ζητεί ο εισαγγελέας

Σύμφωνα με την παραγγελία του ανώτερου εισαγγελικού λειτουργού θα πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης η υποχρέωση ή μη του Γιάννη Παναγόπουλου για την υποβολή δήλωσης πόθεν έσχες

