Η επιστροφή Σαμαρά στο Πολεμικό Μουσείο και η συζήτηση για νέο κόμμα

Στο Πολεμικό Μουσείο επιστρέφει σήμερα το απόγευμα ο Αντώνης Σαμαράς. Σε έναν χώρο που έχει συνδεθεί με τη σφοδρή κριτική προς το μέγαρο Μαξίμου που έχουν διατυπώσει (είτε μαζί, είτε κατά μόνας) τόσο ο ίδιος, όσο και ο έτερος πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής.

Ο κ. Σαμαράς θα απευθύνει σήμερα χαιρετισμό στην εκδήλωση για την παρουσίαση του νέου βιβλίου του Ομότιμου Καθηγητή του ΕΚΠΑ Ιωάννη Μάζη, με τίτλο: «Του Λόγου το Αληθές και Μετά Λόγου Γνώσεως – Επιλεγμένα Γεωπολιτικά Υποδείγματα διά της Συστημικής Γεωπολιτικής Ανάλυσης», η οποία πραγματοποιείται στις 19.00.

Τι θα πει

Οι πληροφορίες λένε ότι η νέα παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού δεν θα είναι εφ’ όλης της ύλης, καθώς πρόκειται για χαιρετισμό και όχι ομιλία, και μένει να δούμε αν εκτός από τα γεωπολιτικά ζητήματα, στα οποία αναμένεται ούτως ή άλλως να αναφερθεί, θα έχει αναφορές και σε εσωτερικά ζητήματα.

Όπως λ.χ. το σκάνδαλο των υποκλοπών, το οποίο ο Αντ. Σαμαράς επέλεξε να σηκώσει στην τελευταία ομιλία του ομιλία στη Βουλή, θυμίζοντας ότι ήταν και ο ίδιος προσωπικά στους παρακολουθούμενους. Θέμα για το οποίο, πρόσωπα που γνωρίζουν πώς σκέφτεται ο πρώην πρωθυπουργός, δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να κινηθεί και νομικά.

Η συζήτηση για νέο κόμμα

Αλλά η παρουσία του Αντ. Σαμαρά στην παρουσίαση του βιβλίου του Ι. Μάζη, ο οποίος ήταν από τα κεντρικά πρόσωπα των 91 μελών της «Ομάδας Πολιτών» (που τον περασμένο Ιούλιο είχε διοργανώσει στην ΕΣΗΕΑ εκδήλωση, η οποία θεωρήθηκε πρόπλασμα για ένα κόμμα Σαμαρά), φέρνει ξανά στο προσκήνιο τη συζήτηση για νέο κόμμα.

Πόσο μάλλον όταν ο Ι. Μάζης με συνεχείς δημόσιες τοποθετήσεις του, καταγγέλλει ανοιχτά τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης και τη συνάντηση με τον Ερντογάν, λέγοντας ότι «η Ελλάδα αυτοαφοπλίζεται διπλωματικά».

Η στάθμιση

Ο ίδιος ο Αντ. Σαμαράς δηλώνει ότι εξακολουθεί να σταθμίζει τις αποφάσεις του σχετικά με τη δημιουργία κόμματος, ενώ πρόσωπα που γνωρίζουν πώς σκέφτεται, όχι μόνο τονίζουν ότι δεν έχει κλείσει ένα τέτοιο σενάριο, αλλά με νόημα υπενθυμίζουν ότι και στην τελευταία του ομιλία στη Βουλή, ο κ. Σαμαράς χαρακτήρισε τη σημερινή ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη «μεταλλαγμένη».

Σε κάθε περίπτωση, σε σαμαρικούς κύκλους λέγεται ότι ο πρώην πρωθυπουργός πάντα κάνει πολιτική, εκθέτοντας τις απόψεις του με σαφή ιδεολογικό χαρακτήρα και πως με τις παρεμβάσεις του, όπως η καταγγελία του για τη σύμβαση με τη Chevron ή η αναφορά τους στις υποκλοπές, επηρεάζει και την ατζέντα της επικαιρότητας.