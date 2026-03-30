Δούκας: Έχουμε πια μια ξεκάθαρη διαχωριστική γραμμή, καθαρή, με ομόφωνο ψήφισμα

Την ικανοποίησή του για την ομόφωνη πολιτική απόφαση ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, εξέφρασε ο Χάρης Δούκας, σε τηλεοπτική του συνέντευξη μία ημέρα μετά το κλείσιμο των εργασιών του συνεδρίου του κόμματος.

Ο δήμαρχος Αθηναίων, μιλώντας στον ΣΚΑΙ, τόνισε πως «η Νέα Δημοκρατία είναι η Λατινοπούλου, ο Βελόπουλος και πάρα πολλοί άλλοι, αν το πάμε από το κέντρο και δεξιά και από το κέντρο και αριστερά», προσθέτοντας πως η προσέγγιση του ΠΑΣΟΚ έχει μια πολύ μεγάλη αξία.

«Και η αξία είναι», εξήγησε, «ότι έχουμε πια μια ξεκάθαρη διαχωριστική γραμμή, καθαρή, με ομόφωνο ψήφισμα. Και είναι μια προσέγγιση, να πω, που δημιουργεί μια νέα συνθήκη. Ποια είναι αυτή; Ότι πλέον μπορούμε να πούμε τα μεγάλα ‘ναι’ στις μεγάλες τομές που χρειάζεται η χώρα. Να πούμε γιατί είμαστε διαφορετικοί, να χτίσουμε πάνω σε αυτό για να δείξουμε στον κόσμο ότι όποιος έχει μια διαφωνία με την κυβερνητική πολιτική, εμείς είμαστε η επιλογή».

Ο Χάρης Δούκας σημείωσε, μάλιστα, ότι αυτή η προσέγγιση «είναι και μια προσέγγιση που κάνουν και οι υπόλοιπες χώρες στην Ευρώπη. Δηλαδή, στην Ιταλία, η Σλάιν ένωσε πάρα πολλές δυνάμεις στο περίφημο δημοψήφισμα που ήθελε η Μελόνι για να αλλάξει και να ελέγξει τη δικαιοσύνη. Και κέρδισε η κεντροαριστερά – πολύ μεγάλη νίκη – την Μελόνι».

«Απόφαση συνεδρίου, καμία συνεργασία με τη ΝΔ»

Επιμένοντας στο θέμα της μη συνεργασίας με την «γαλάζια» παράταξη, ο δήμαρχος Αθηναίων επισήμανε ότι η στρατηγική για να κερδίσει το ΠΑΣΟΚ τη Νέα Δημοκρατία «είναι πρώτα απ’ όλα να πούμε ότι σε κανένα σενάριο δεν πρόκειται να γίνουμε συμπλήρωμά τους».

Για να τονίσει χαρακτηριστικά ότι «μέχρι τώρα λέγαμε ‘απόφαση συνεδρίου, αυτόνομη πορεία’. Τώρα θα λέμε επίσης ‘απόφαση συνεδρίου, καμία συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία’».

Ερωτηθείς με ποιους θα κυβερνήσει το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Δούκας απάντησε «με την κοινωνία, που θέλει πολιτική αλλαγή», ενώ υπογράμμισε ότι «το βασικό για να μπορέσουμε να κάνουμε κυβέρνηση είναι να είμαστε πρώτο κόμμα. Και αυτό που μας απασχολεί είναι να είμαστε πρώτοι στις επόμενες εκλογές».

«Γιατί πρέπει να φύγει η κυβέρνηση ΝΔ»

«Είναι πολύ σημαντικό να γίνει αυτή η αλλαγή», σημείωσε ο Χάρης Δούκας, εξηγώντας ότι «μιλάμε για μια κυβέρνηση η οποία έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα στη χώρα: δημοκρατίας, δικαιοσύνης, διαφάνειας. Και διότι έχουμε μια άλλη προσέγγιση και στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας», σημείωσε, αναφέροντας ως παράδειγμα τις τράπεζες.

«Υπερκέρδη, μερίσματα, χαμηλότερος φόρος σε όλη την Ευρώπη, 5%. Το ξέρετε και εσείς ότι οι μέτοχοι, το 75%, είναι στο εξωτερικό. Άρα, ακραία χρήματα φεύγουν εκτός Ελλάδας. Μεγαλύτερη φορολογία στα μερίσματα, όχι η χαμηλότερη σε όλη την Ευρώπη. Ήταν στο 10-15% και πήγε 5%. Νομίζω ότι πρέπει να επανέλθει στα προηγούμενα επίπεδα σε κάθε περίπτωση. Επίσης, υπάρχει μια συνολική προσέγγιση, δύσκολη, όσον αφορά την ενεργειακή ακρίβεια. Βλέπετε τι γίνεται στον πόλεμο, πάμε σε δύσκολες καταστάσεις», προσέθεσε ακόμη.

Επιπλέον, τόνισε ότι πρέπει τώρα – πολλές άλλες χώρες το έχουν πει – να γίνει «μείωση ΦΠΑ και ειδικού φόρου καυσίμων, άμεσα. Δεν αρκούν αυτά τα πλαφόν, πρέπει να πάμε σε μια ριζική αλλαγή για να μπορέσουμε να κρατήσουμε χαμηλά τις τιμές, διότι αλλιώς θα ξεφύγει πάρα πολύ η κατάσταση και η ακρίβεια, ο πληθωρισμός, μετά θα δηλητηριάσει όλη την οικονομία»

Απαντώντας, τέλος, σε ερώτηση αν στο ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμοι σε περίπτωση πρόωρων εκλογών, ο δήμαρχος Αθηναίων τόνισε πως «εμείς είμαστε έτοιμοι. Έχουμε φτιάξει τα όργανά μας, σήμερα ολοκληρώνει η Κεντρική Επιτροπή, θα έχουμε μετά Πολιτικό Συμβούλιο, περιφερειακές επιτροπές που έγιναν για να είμαστε έτοιμοι εκλογικά», ενώ σημείωσε πως μπορεί ο πρωθυπουργός να λέει δεν υπάρχει κανένα τέτοιο ενδεχόμενο, «αλλά είμαστε σε μια συνθήκη απόλυτης αβεβαιότητας, οπότε οφείλουμε και πρέπει να είμαστε έτοιμοι».