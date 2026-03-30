30.03.2026 | 16:30
Τραγωδία στον Άγιο Ανδρέα Κυνουρίας: Δύο νεκροί από ηλεκτροπληξία σε βουλκανιζατέρ
Δένδιας: Είμαστε υποχρεωμένοι να επενδύσουμε στην αμυντική μας δυνατότητα, στη δύναμη αποτροπής μας
Πολιτική Γραμματεία 30 Μαρτίου 2026, 17:06

Δένδιας: Είμαστε υποχρεωμένοι να επενδύσουμε στην αμυντική μας δυνατότητα, στη δύναμη αποτροπής μας

«Αν κοιτάξουμε εμείς οι Έλληνες στο παρελθόν, δεν πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι. Αντιμετωπίσαμε για δεκαετίες ολόκληρες τους εξοπλισμούς μας ως απλή αγορά προϊόντων», δήλωσε ο Νίκος Δένδιας

«Ούτε η ασφάλεια πλέον είναι δεδομένη, ούτε η ειρήνη είναι η συνθήκη στην οποία ζει ο πλανήτης. Είμαστε υποχρεωμένοι να επενδύσουμε στην αμυντική μας δυνατότητα, στη δύναμη αποτροπής μας. Να επενδύσουμε εμείς και να συνεργαστούμε με χώρες φιλικές, που συμμερίζονται τις ανησυχίες μας και συμμερίζονται την ανάγνωση που κάνουμε για την ανθρωπότητα, για την Ευρώπη, για το πού και πώς θέλουμε να ζούμε», τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Ο υπουργός, στον χαιρετισμό που απηύθυνε κατά την έναρξη εργασιών του CNN Greece Insights, με θέμα «Defense Tech: Δημιουργώντας το ελληνικό οικοσύστημα αμυντικών ψηφιακών τεχνολογιών», σημείωσε χαρακτηριστικά πως «αν κοιτάξουμε εμείς οι Έλληνες στο παρελθόν, θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας, δεν πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι. Αντιμετωπίσαμε για δεκαετίες ολόκληρες τους εξοπλισμούς μας ως απλή αγορά προϊόντων. Έχω πει επανειλημμένως ότι έχουμε διαθέσει άνω των 300 δισ. ευρώ, ήδη μέχρι το 2004 είχαμε περάσει τα 270 δισ. ευρώ, σε σημερινές τιμές, αν ήταν δραχμές, καλά θα ήταν. Όμως, δεν καταφέραμε να δημιουργήσουμε στην πατρίδα μας ένα αμυντικό οικοσύστημα και κυρίως ένα οικοσύστημα καινοτομίας».

«Έχουμε επιλέξει λοιπόν μια διαφορετική προσέγγιση. Μάλιστα, οι εκπρόσωποι αυτής της διαφορετικής προσέγγισης, όσον αφορά το υπουργείο Άμυνας, είναι εδώ σήμερα μαζί μας», ανέφερε, μιλώντας για τη δημιουργία μιας Διεύθυνσης Καινοτομίας στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Τι είναι η Διεύθυνση Καινοτομίας στις Ένοπλες Δυνάμεις

Όπως είπε ο κ. Δένδιας, «ο στρατηγός Πανούσης είναι ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Καινοτομίας» η οποία, εξήγησε, «είναι, πρώτον, υπεύθυνη για το εργαστήριο. Το εργαστήριο αποτελεί την ένωση των υπαρχόντων στο παρελθόν εργαστηρίων των διαφόρων κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, και είναι λοιπόν υπεύθυνη για το ίδιο το εργαστήριο που οι ίδιες οι Ένοπλες Δυνάμεις κάνουν έρευνα και παράγουν δυνατότητες. Αλλά κυρίως είναι ο σύνδεσμος ανάμεσα στις Ένοπλες Δυνάμεις, στο ΕΛΚΑΚ και στο οικοσύστημα καινοτομίας».

Όσον αφορά στο ΕΛΚΑΚ, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας σημείωσε πως «είναι ένας οργανισμός ο οποίος καλείται να διορθώσει ένα έλλειμμα της αγοράς, αυτό που οι Αγγλοσάξονες θα έλεγαν ‘market failure’», προσθέτοντας πως «χρειαζόμαστε, παραδείγματος χάριν, αυτόνομο σκάφος στη θάλασσα, USV, Unmanned Surface Vehicle. Υπάρχει ένας διαγωνισμός λοιπόν, τον οποίο έχει προκηρύξει το ΕΛΚΑΚ, ο οποίος ελπίζω να έχει μία ευτυχή κατάληξη φέτος τον Ιούνιο, και με τον οποίο ζητάει από το περιβάλλον των ελληνικών επιχειρήσεων να μας δώσουν ένα υπόδειγμα ενός unmanned σκάφους επιφανείας, το οποίο να μπορεί να χρησιμοποιήσει το Πολεμικό μας Ναυτικό. Και βεβαίως, αυτό το κάνει επί τη βάσει των προδιαγραφών που το ίδιο το Ναυτικό τού έχει δώσει».

«Δίνουμε κίνητρα στα νέα μυαλά»

«Κινητροδοτούμε, λοιπόν, τις νέες επιχειρήσεις, τα νέα μυαλά στο να έρθουν με καινοτόμες απαντήσεις», υπογράμμισε ο Νίκος Δένδιας, σημειώνοντας πως «ήδη έχουν συμβασιοποιηθεί μία σειρά από προγράμματα, άλλα κοινοποιήσιμα, άλλα στο πλαίσιο του απορρήτου, που δίνουν απαντήσεις σε υπάρχοντα ερωτήματα των Ενόπλων Δυνάμεων. Δηλαδή, επιχειρήσεις ελληνικές ή επιχειρήσεις ελληνικές συνεργαζόμενες με επιχειρήσεις φιλικών μας χωρών, χρηματοδοτούμενες, οι οποίες έχουν δώσει απάντηση σε ερώτημα που αφορά την άμυνα της πατρίδας μας και μας δίνουν τη δυνατότητα παραγωγής απαντήσεων σε προβλήματα που έχουν να κάνουν με την άμυνα της πατρίδας μας».

«Το όφελος μίας τέτοιας προσέγγισης είναι, νομίζω, πρόδηλο, προφανές», τόνισε, ενώ ανέδειξε και μία άλλη παράμετρο, «την οποία ουδέποτε πρέπει να ξεχνάμε», όπως είπε: «ότι η συντριπτική πλειοψηφία όλων αυτών των προϊόντων, όσο και αν δεν φαίνεται σε πρώτη θεώρηση, είναι προϊόντα διπλής χρήσης. Δηλαδή, έχουν και μία έκφανση που αφορά το υπόλοιπο, πέραν την άμυνας, οικοσύστημα της οικονομίας μας. Και επίσης, τα περισσότερα από αυτά είναι εξαγώγιμα. Άρα, λοιπόν, η χώρα με μια τέτοια προσέγγιση επιδιώκει, και σε ένα βαθμό επιτυγχάνει, τρεις διακριτούς στόχους».

Οι τρεις διακριτοί στόχοι

«Το πρώτο, να λύνει προβλήματα που αφορούν την άμυνά της, χωρίς να υπερχρεώνεται σε ξένα ‘ράφια’, κινητροδοτώντας δυνάμεις που ήδη έχει η ίδια. Το δεύτερο είναι να χρησιμοποιεί το ανθρώπινο κεφάλαιο το οποίο υπάρχει, αναπτυξιακά για την οικονομία της. Δηλαδή να δημιουργεί εσωτερική ανάπτυξη. Και το τρίτο, είναι να αντιμετωπίζει το πρόβλημα, το μεγάλο διαχρονικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, το ισοζύγιο εξωτερικών πληρωμών», διευκρίνισε, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «οι εισαγωγές μας είναι πολύ μεγαλύτερες από τις εξαγωγές μας, και στα οπλικά μας αυτό είναι τραγικό. Είμαστε περίπου πάνω από το 95 προς 5, και αυτό το λέω με ευγένεια, υπολογίζοντας πράγματα τα οποία θα μπορούσα».

Ο κ. Δένδιας σημείωσε ότι «ο στόχος μας είναι, και αυτό πια φέρει την υπογραφή μου, ότι κατ’ ελάχιστον, οτιδήποτε και αν είναι, η αναλογία θα είναι 75% – 25%. Και αυτό είναι το κατ’ ελάχιστον, όχι το επιδιωκόμενο. Δηλαδή, να υπάρχει 25% ελληνική συμμετοχή – και όταν λέμε ελληνική συμμετοχή, δεν εννοούμε μια περιφερειακή δραστηριότητα απλώς για να βγαίνει ο λογαριασμός, εννοούμε μεταφορά και τεχνογνωσία και παραγωγής».

«Μπαίνουμε σε μια νέα πραγματικότητα»

«Ένα κομμάτι της Belharra – πολύ περήφανο προϊόν της συνεργασίας μας με τη γαλλική αμυντική βιομηχανία – κατασκευάζεται σε ελληνικά ναυπηγεία και από την 4η Belharra που θα έχουμε, τον ‘Θεμιστοκλή’, το 25% θα είναι ελληνικό. Μιλάμε για ένα πρόγραμμα που εκ των υστέρων μπήκαν αυτές οι προδιαγραφές. Δεν ήταν εξαρχής. Στον Θόλο, στην ‘Ασπίδα του Αχιλλέα’, επίσης θα υπάρχει 25% ελληνική συμμετοχή και μεταφορά του πηγαίου κώδικα», υπογράμμισε ο υπουργός.

«Άρα λοιπόν μπαίνουμε σε μια νέα πραγματικότητα. Ξυπνάω και κοιμάμαι με αυτά», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας πως «εάν δεν αλλάξουμε όλον αυτό τον τρόπο λειτουργίας, η χώρα δεν θα τα καταφέρει, όμως είμαι απολύτως αισιόδοξος ότι μπορούμε», διαβεβαίωσε.

Σε όλο αυτό, προσέθεσε, «χρειαζόμαστε τη δημιουργία του οικοσυστήματος. Δηλαδή, χρειαζόμαστε τις επιχειρήσεις αυτές, τους ανθρώπους αυτούς, τα κεφάλαια αυτά, τις ιδέες αυτές που θα μας βοηθήσουν να πάμε σε αυτή τη νέα εποχή. Αυτό το έχουμε ονομάσει ‘Ατζέντα 2030’, μια πλήρη αλλαγή των πάντων».

Καταλήγοντας, ο Νίκος Δένδιας τόνισε ότι «πρέπει να τα αλλάξουμε όλα, εκτός από τις αρχές και τις αξίες μας. Όλα τα άλλα είναι για αλλαγή».

Πετρέλαιο κίνησης: Έρχεται η έκπτωση των 20 λεπτών του ευρώ

Πετρέλαιο κίνησης: Έρχεται η έκπτωση των 20 λεπτών του ευρώ

