Στο Πολεμικό Μουσείο επέστρεψε ο Αντώνης Σαμαράς –έχοντας στο πλευρό του και τον Κώστα Καραμανλή– για να απευθύνει χαιρετισμό στην εκδήλωση για την παρουσίαση του νέου βιβλίου του Ομότιμου Καθηγητή του ΕΚΠΑ Ιωάννη Μάζη, με τίτλο: «Του Λόγου το Αληθές και Μετά Λόγου Γνώσεως – Επιλεγμένα Γεωπολιτικά Υποδείγματα διά της Συστημικής Γεωπολιτικής Ανάλυσης».

Τονίζει πως «ο πατριωτισμός ενώνει, δεν διαιρεί», στέλνοντας πολιτικά μηνύματα

Ο πρώην πρωθυπουργός, από έναν χώρο που έχει συνδεθεί με τη σφοδρή κριτική προς το μέγαρο Μαξίμου, αρκέστηκε να αναφερθεί στα γεωπολιτικά ζητήματα και να στείλει μηνύματα ελπίζοντας να «επικρατήσει η κοινή λογική και το εθνικό συμφέρον».

Εκθείασε τον Γιάννη Μάζη που «ουσιαστικά εισήγαγε τη γεωπολιτική στην Ελλάδα εδώ και περισσότερο από 35 χρόνια» και καθώς περνάμε μια περίοδο παγκόσμιας αλλαγής υποδείγματος, με τεράστιες τεκτονικές αναστατώσεις και αναταράξεις, «η Ελλάδα θα πρέπει να αναζητεί και να εκμεταλλεύεται τη γνώση τέτοιων ανθρώπων στο καινούργιο περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί».

Προειδοποιήσεις για την Κύπρο

Ο Αντώνης Σαμαράς αφού φρόντισε να πει πως δεν θα προβεί σε εκτεταμένη ανάλυση περιορίστηκε σε λίγα και καλά για την περιοχή μας.

«Ακούω ότι οι ελληνικές δυνάμεις, οι φρεγάτες και τα F-16, θα μείνουν μόνον για “όσο χρειαστεί” στην Κύπρο. Έχω προειδοποιήσει από την πρώτη στιγμή να μη γίνει η αποστολή των ελληνικών δυνάμεων στην Κύπρο μόνο και μόνο για την επικοινωνία και τις δημοσκοπήσεις.

Τι σημαίνει λοιπόν “όσο χρειαστεί”; Μήπως ότι θα φύγουμε μετά την κρίση στη Μέση Ανατολή; Στείλαμε τα όπλα μας μόνο για την κρίση με το Ιράν; Δηλαδή η Ελλάδα, η εγγυήτρια δύναμη της Κύπρου, θα αποχωρήσει από το νησί μόλις τελειώσει ο πόλεμος στα βάθη της Ασίας; Με άλλα λόγια, θεωρούμε ως έθνος ότι η …απειλή του Ιράν είναι μεγαλύτερη για την Κύπρο και τον Ελληνισμό, από αυτήν της Τουρκίας;

Εάν συμβεί αυτό, τότε, να με συγχωρείτε, θα έχει ως αποτέλεσμα τον εθνικό ευτελισμό», είπε.

Και εξήγησε: «Αυτό θα σημαίνει πως, πρώτον, παραδίνεται στην πράξη ο έλεγχος της περιοχής και πάλι στην Τουρκία και στο δόγμα της “Γαλάζιας Πατρίδας”, και, δεύτερον, ότι εκπέμπουμε το μήνυμα πως η Κύπρος, όντως κείται μακράν…».

«Οι συσχετισμοί μας ευνοούν»

Ο Αντώνης Σαμαράς τόνισε πως «η προστασία της Κύπρου δεν μπορεί να τερματιστεί λόγω Ιράν. Πρέπει να τερματιστεί όταν θα αποχωρήσουν τα Τουρκικά στρατεύματα κατοχής. Γιατί αυτή είναι η πραγματική, υπαρκτή, εθνική απειλή!

Δεν μπορούμε ως Ελλάδα, εγγυήτρια χώρα σύμφωνα με τις συνθήκες, να “προστατεύουμε” την Κύπρο όταν απειλείται από το μακρινό Ιράν για λίγες εβδομάδες, αλλά να την αφήνουμε εντελώς απροστάτευτη ενώ απειλείται από την Τουρκία, που είναι δίπλα και παραμένει κατοχική δύναμη εδώ και πενήντα δύο χρόνια».

Ο πρώην πρωθυπουργός έστρεψε το βλέμμα του και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. «Δεν μπορούμε ως Ενωμένη Ευρώπη, που αναζητά μάλιστα την στρατηγική αυτονομία της, να κάνουμε πως δεν βλέπουμε ότι ένα κράτος μέλος της Ένωσής μας έχει εδάφη του υπό κατοχήν από τρίτο κράτος, εκτός Ένωσης. Τι Ένωση είναι αυτή; Και τι είδους στρατηγική αυτονόμηση επιδιώκει;».

Εφιστώντας την προσοχή υπενθύμισε πως έχει προτείνει «την αξιοποίηση της συγκυρίας, με στόχο τη σταθερή συστάθμευση των ελληνικών και άλλων συμμαχικών δυνάμεων στην Κύπρο. Μια ευρεία δηλαδή πολιτική συμμαχία, συμπεριλαμβανομένης και της Αμερικής, που πρέπει να σχηματιστεί άμεσα και να παραμείνει στην Κύπρο, στο σύνορο της Ευρώπης».

Υπενθύμισε ότι η βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στο νησί, χρησιμοποιείται από την Αμερική, «καθόσον οι Αμερικανοί με σύμβαση φιλοξενούνται εκεί από την Κυπριακή Δημοκρατία και μάλιστα από την Εθνική Φρουρά. Κι έχουν ήδη αρχίσει τον εκσυγχρονισμό της βάσης προκειμένου να φιλοξενεί πάσης φύσεως αεροσκάφη, όπως άλλωστε συνέβη και στον προηγούμενο πόλεμο της Μ.Ανατολής το 2023- 24» εκτιμώντας ότι «οι συσχετισμοί μας ευνοούν» και «αυτό σημαίνει αποτροπή. Αυτό σημαίνει πολιτική. Αυτό σημαίνει ισχυρό και υπερήφανο έθνος, που το υπολογίζουν οι γύρω του, φίλοι και… λιγότεροι φίλοι».

Αντώνης Σαμαράς: Ο πατριωτισμός ενώνει, δεν διαιρεί

Έκανε αναφορά στους εγκαταλελειμμένους Έλληνες Χριστιανούς Ορθόδοξους της Αντιόχειας στη Συρία, στην αρχαία Σελεύκεια και έκλεισε τον χαιρετισμό του αναφέροντας: «ο πατριωτισμός ενώνει, δεν διαιρεί».