Στο Πολεμικό Μουσείο επέστρεψε ο Αντώνης Σαμαράς, σε έναν χώρο που έχει συνδεθεί με τη σφοδρή κριτική προς το μέγαρο Μαξίμου.

Πρόσωπα που γνωρίζουν πως σκέφτεται ο πρώην πρωθυπουργός, δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να κινηθεί και νομικά

Σε πηγαδάκι που σχηματίστηκε με τους δημοσιογράφους, μετά την εκδήλωση, συνέστησε «υπομονή» όταν ρωτήθηκε αν προτίθεται να καταθέσει μήνυση για το σκάνδαλο των υποκλοπών.

«Υπομονή, υπομονή», απάντησε συγκεκριμένα, ανάβοντας «φωτιές» στο πολιτικό σκηνικό.

Τι είπε ο Αντώνης Σαμαράς στην εκδήλωση στο Πολεμικό Μουσείο

Ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ έχει υπάρξει θύμα των υποκλοπών και με τη δήλωση αυτή αφήνει για πρώτη φορά ανοικτό το ενδεχόμενο να κινηθεί νομικά εναντίον αυτών που τον παρακολουθούσαν.

Θυμίζουμε πως ο Αντώνης Σαμαράς, που ήταν και ο ίδιος προσωπικά στους παρακολουθούμενους, επέλεξε να σηκώσει το σκάνδαλο των υποκλοπών στην τελευταία ομιλία του ομιλία στη Βουλή.

Ο πρώην πρωθυπουργός –έχοντας στο πλευρό του και τον Κώστα Καραμανλή– βρέθηκε στο Πολεμικό Μουσείο για να απευθύνει χαιρετισμό στην εκδήλωση για την παρουσίαση του νέου βιβλίου του Ομότιμου Καθηγητή του ΕΚΠΑ Ιωάννη Μάζη, με τίτλο: «Του Λόγου το Αληθές και Μετά Λόγου Γνώσεως – Επιλεγμένα Γεωπολιτικά Υποδείγματα διά της Συστημικής Γεωπολιτικής Ανάλυσης».

Στον σύντομο αλλά γεμάτο μηνύματα χαιρετισμό του προειδοποίησε την ελληνική κυβέρνηση «να μη γίνει η αποστολή των ελληνικών δυνάμεων στην Κύπρο μόνο και μόνο για την επικοινωνία και τις δημοσκοπήσεις».