Ενδυνάμωση: Είναι πιο εύκολη από όσο νομίζετε
30 Μαρτίου 2026, 06:30

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η ενδυνάμωση δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκη για να είναι αποτελεσματική, χρειάζεται απλώς να είναι σταθερή

Μυϊκή δύναμη: «Όπλο» κατά της κατάθλιψης;

Η ενδυνάμωση συχνά παρουσιάζεται ως κάτι περίπλοκο: απαιτητικά προγράμματα, αυστηρά πρωτόκολλα και εξειδικευμένος εξοπλισμός. Όμως νέες συστάσεις ανατρέπουν αυτή την εικόνα. Σύμφωνα με την πιο εκτενή ανασκόπηση των τελευταίων 17 ετών, ακόμη και μικρές, σταθερές δόσεις προπόνησης με αντιστάσεις αρκούν για να ενισχύσουν τη δύναμη, να αυξήσουν τη μυϊκή μάζα και να βελτιώσουν τη συνολική φυσική λειτουργικότητα.

Το μήνυμα των ειδικών είναι ξεκάθαρο: η ενδυνάμωση δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκη για να είναι αποτελεσματική, χρειάζεται απλώς να είναι σταθερή και προσαρμοσμένη στην καθημερινότητά σας.

Η μεγαλύτερη αναθεώρηση των τελευταίων 17 ετών

Το American College of Sports Medicine (ACSM) δημοσίευσε την πρώτη μεγάλη επικαιροποίηση των συστάσεών του από το 2009. Η νέα Position Stand βασίζεται σε 137 συστηματικές ανασκοπήσεις και δεδομένα από πάνω από 30.000 συμμετέχοντες, αποτελώντας την πιο ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη σύνοψη για την προπόνηση με αντιστάσεις μέχρι σήμερα.

Ο Stuart Phillips, καθηγητής Κινησιολογίας και μέλος της επιστημονικής ομάδας, συνοψίζει το κεντρικό μήνυμα: «Το καλύτερο πρόγραμμα ενδυνάμωσης είναι αυτό που θα συνεχίσετε να κάνετε». Με άλλα λόγια, η συνέπεια υπερισχύει της τελειότητας. Αρκεί να γυμνάζετε όλες τις μεγάλες μυϊκές ομάδες τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα, είτε με βάρη, είτε με λάστιχα, είτε με το βάρος του σώματός σας.

Η νέα επιστημονική εικόνα για την ενδυνάμωση

Τα τελευταία χρόνια η έρευνα γύρω από τη μυϊκή υγεία έχει γνωρίσει εντυπωσιακή άνοδο, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο της ενδυνάμωσης στη λειτουργικότητα και τη μακροχρόνια ευεξία. Η νέα Position Stand αντικατοπτρίζει αυτή την αύξηση δεδομένων και διευρύνει τις συστάσεις ώστε να καλύπτουν περισσότερους πληθυσμούς και περισσότερα είδη άσκησης.

Ένα από τα πιο σημαντικά ευρήματα περιλαμβάνει ότι οποιοσδήποτε όγκος προπονήσεων με αντιστάσεις φαίνεται να έχει μετρήσιμα οφέλη. Ακόμη και μικρές, τακτικές συνεδρίες ενδυνάμωσης μπορούν δηλαδή να οδηγήσουν σε αξιοσημείωτες βελτιώσεις στη δύναμη, στη μυϊκή μάζα και στην καθημερινή λειτουργικότητα.

Παράγοντες όπως το φορτίο, ο αριθμός των σετ ή η συχνότητα μπορούν να προσαρμοστούν στις ανάγκες σας, όμως για τους περισσότερους ενήλικες η βασική προτεραιότητα είναι μία: να δημιουργήσετε μια ρουτίνα που μπορείτε να ακολουθήσετε σταθερά.

Ενδυνάμωση χωρίς γυμναστήριο

Ένα ακόμη σημαντικό σημείο των νέων οδηγιών είναι ότι η αποτελεσματική προπόνηση με αντιστάσεις δεν απαιτεί πρόσβαση σε γυμναστήριο. Ασκήσεις με λάστιχα, κινήσεις με το βάρος του σώματος ή απλές ρουτίνες στο σπίτι μπορούν να προσφέρουν μετρήσιμα οφέλη στη δύναμη και στη μυϊκή ανάπτυξη.

Ο Δρ. Stuart Phillips τονίζει ότι οι αυστηροί κανόνες για το «ιδανικό» πρόγραμμα δεν υποστηρίζονται πλέον από τα δεδομένα. Αυτό που έχει σημασία είναι η προσωπική προτίμηση, η ευχαρίστηση και η σταθερότητα. Η προσέγγιση αυτή είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για όσους θέλουν να παραμείνουν δυνατοί και λειτουργικοί καθώς μεγαλώνουν.

Η συνέπεια υπερισχύει της πολυπλοκότητας

Παρότι οι αθλητές ή τα άτομα με υψηλό επίπεδο προπόνησης μπορεί να χρειάζονται πιο εξειδικευμένα προγράμματα, για τους περισσότερους το συμπέρασμα είναι απλό: επιλέξτε μια μορφή ενδυνάμωσης που ταιριάζει στην καθημερινότητά σας και παραμείνετε συνεπείς.

Το πλήρες κείμενο της νέας Position Stand του ACSM έχει δημοσιευθεί στο Medicine & Science in Sports & Exercise.

* Πηγή: Vita

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Στο τραπέζι πιο δυσμενή σενάρια για τις επιπτώσεις στην οικονομία

Μυϊκή δύναμη: «Όπλο» κατά της κατάθλιψης;

Ισραηλινό σφυροκόπημα σε υποδομές του Ιράν – Πληθαίνουν τα σενάρια περί χερσαίας επέμβασης των ΗΠΑ

Ισραηλινό σφυροκόπημα σε υποδομές του Ιράν – Πληθαίνουν τα σενάρια περί χερσαίας επέμβασης των ΗΠΑ
Κόσμος 30.03.26

Η Τεχεράνη κατηγορεί τις ΗΠΑ, ότι σχεδιάζουν χερσαία επέμβαση, παρά το γεγονός ότι δημοσίως πιέζουν για συμφωνία μέσω διαπραγματεύσεων - Ο Τραμπ λέει ότι θέλει το πετρέλαιο του Ιράν και επαναλαμβάνει τα περί κατάληψης του Χαργκ - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Μόδα και Έπσταϊν: Στο στόχαστρο τα πρακτορεία
Συγκοινωνούντα δοχεία; 30.03.26

Πίεση για έρευνα στο Κογκρέσο ασκούν επιζώσες και η Σάρα Ζιφ, ζητώντας να εξεταστεί ο ρόλος πρακτορείων μοντέλων στη δράση του Τζέφρι Έπσταϊν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Πόλεμος στο Ιράν: Οι νέοι μνηστήρες στις προμήθειες πετρελαίου, φυσικού αερίου
Οι κερδισμένοι 30.03.26

Νορβηγία και Νιγηρία θέλουν να κεφαλαιοποιήσουν την κρίση στη Μέση Ανατολή λόγω του πολέμου στο Ιράν - Μοιράζονται τους ίδιους φυσικούς πόρους που αποτελούν «χρυσάφι» αυτή την περίοδο

Γιώργος Κανελλόπουλος
Ακρίβεια: Ο πόλεμος… στα ράφια των σούπερ μάρκετ – Οι ανατιμήσεις βάζουν «φωτιά» στην τσέπη
Ακρίβεια 30.03.26

Η εκτίναξη των τιμών των καυσίμων αλλά και η διατάραξη της εφοδιαστικής αλυσίδας συνθέτουν μια δύσκολη κατάσταση για τους καταναλωτές. Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στα ράφια των σούπερ μάρκετ.

Στράτος Ιωακείμ
Πετρέλαιο: Πάνω από τα 100 δολάρια το WTI και τα 115 το Brent στις ασιατικές αγορές
Ασιατικές αγορές 30.03.26

Αυξάνονται πάλι οι τιμές του πετρελαίοιυ, με αυτήν του βαρελιού WTI κατά 3,50% στα 103,13 δολάρια, και του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας κατά 2,98%, στα 115,93 δολάρια.

Ισραήλ: Καλείται από το Συμβούλιο της Ευρώπης να εγκαταλείψει το νομοσχέδιο για τη θανατική ποινή
«Βαθιά ανησυχία» 30.03.26

Τη «βαθιά ανησυχία» του εκφράζει ο γενικός γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης για το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στην ισραηλινή βουλή, με το οποίο διευρύνεται η χρήση της θανατικής ποινής.

Ισραήλ: «Βαθιά ανησυχία» από Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία και Ιταλία για σχέδιο διεύρυνσης της θανατική ποινής
Ακροδεξιάς έμπνευσης 30.03.26

Γαλλία, Γερμανία, Βρετανία και Ιταλία ζητούν να εγκαταλειφθεί το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη βουλή του Ισραήλ, και «διευρύνει σημαντικά τις δυνατότητες επιβολής» της θανατική ποινής.

Περισσότερους από 1.200 νεκρούς θρηνεί ο Λίβανος – Το Ισραήλ κινείται για την κατοχή του νοτίου μέρους της χώρας
Κόσμος 29.03.26

Το υπουργείο Υγείας της Βηρυτού ανακοίνωσε πως οι νεκροί έφθασαν τις 1.238 από την επανέναρξη του πολέμου, την ίδια στιγμή ο Νετανιάχου θέλει να δημιουργήσει «ζώνη ασφαλείας» στο νότιο Λίβανο

Σφοδρές αντιδράσεις για την απαγόρευση πρόσβασης στον Πανάγιο Τάφο
Κόσμος 29.03.26

Την ώρα που υπάρχουν αντιδράσεις σε όλο τον κόσμο για το κλείσιμο του Τεμένους του Αλ Ακσά, το Ισραήλ απαγόρευσε την πρόσβαση και στον Πανάγιο Τάφο. «Δεν υπήρχε κακόβουλη πρόθεση» λέει το Τελ Αβίβ.

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

