H oμάδα Secret Handshake ξαναχτυπά: μια γιγαντιαία χρυσή τουαλέτα εμφανίστηκε κοντά στο Μνημείο του Λίνκολν στην Ουάσινγκτον των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο τίτλος του έργου, όπως αναγράφεται στην επιγραφή, είναι «A Throne Fit for a King» (σε ελεύθερη μετάφραση: «Ο θρόνος που αρμόζει σε έναν βασιλιά», ενώ δημιουργός του είναι η ομάδα Secret Handshake, μια κολεκτίβα ανώνυμων καλλιτεχνών που δημιούργησε και το «Best Friends Forever», ένα γλυπτό που απεικόνιζε τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Τζέφρι Έπσταϊν να στέκονται αγκαλιά και να χαμογελούν, θυμίζοντας τη θρυλική σκηνή του «Τιτανικού» με το ερωτευμένο ζευγάρι Τζακ και Ρόουζ.

«Με τόσα φρικτά γεγονότα να συμβαίνουν καθημερινά, είναι εύκολο να ξεχάσουμε τι έχει πραγματικά επιτύχει αυτός ο Πρόεδρος. Όπως την ανακαίνιση του Μπάνιου του Λίνκολν», δήλωσε η Secret Handshake στο ARTnews.

«Το κορυφαίο επίτευγμά του Τραμπ»

Φυσικά, η ομάδα αναφέρεται στη διαβόητη ανακαίνιση που πραγματοποίησε ο Τραμπ πέρυσι στο μπάνιο που βρίσκεται δίπλα στο «Lincoln Bedroom», ένα δωμάτιο φιλοξενίας στο Λευκό Οίκο στην Ουάσινγκτον.

Η ανακαίνιση «προχωρούσε ταχύτερα από το αναμενόμενο, κάτι που είναι χαρακτηριστικό μου», δήλωσε ο Τραμπ τότε. Ενώ η τουαλέτα φαίνεται να είναι ακόμα από πορσελάνη, ο κάδος απορριμμάτων, οι λάμπες και οι βρύσες του μπάνιου είναι πλέον χρυσές.

«Σε μια εποχή πρωτόγνωρου διχασμού, κλιμακούμενων συγκρούσεων και οικονομικής αναταραχής, ο Πρόεδρος Τραμπ επικεντρώθηκε σε αυτό που πραγματικά είχε σημασία: την ανακαίνιση του μπάνιου Λίνκολν στο Λευκό Οίκο», αναγράφεται στην επιγραφή του.

«Αυτό, το κορυφαίο επίτευγμά του, αποτελεί μια τολμηρή υπενθύμιση ότι ο Πρόεδρος δεν είναι απλώς ένας επιχειρηματίας, αλλά φροντίζει για όλες τις υποθέσεις. Αποτελεί φόρο τιμής σε έναν ακλόνητο οραματιστή που κοίταξε προς τα κάτω, εντόπισε ένα πρόβλημα και το έβαψε χρυσό», προστίθεται.

Το γλυπτό ύψους 3 μέτρων περιέχει μια χρυσή τουαλέτα στην οποία μπορεί κανείς να καθίσει, ανέφεραν οι καλλιτέχνες, σημειώνοντας ότι το έργο θα παραμείνει εκτεθειμένο για αρκετές ημέρες.

«America»

Σύμφωνα με το ARTnews, οι καλλιτέχνες το σημείωσαν ότι το έργο που κοσμεί πλέον το κέντρο της Ουάσινγκτον αντλεί έμπνευση το γλυπτό του Ιταλού εικαστικού Μαουρίτσιο Κατελάν «America», το οποίο εμφανίστηκε στο Μουσείο Guggenheim την ίδια χρονιά.

Aξίζει να σημειωθεί ότι το «America» ήταν τόσο δημοφιλές που περίπου 100.000 άτομα περίμεναν να το χρησιμοποιήσουν κατά τη διάρκεια της ετήσιας έκθεσής του στο μουσείο, σύμφωνα με το Guggenheim.

«Το τολμηρό και ασεβές έργο του Ιταλού καλλιτέχνη Μαουρίτσιο Κατελάν σατιρίζει τις κοινωνικές αυταρέσκειες και επαναπροσδιορίζει πολιτιστικά σύμβολα. Με την ευκαιρία της αναδρομικής έκθεσής του το 2011–12 στο Μουσείο Guggenheim, όπου παρουσιάστηκαν σχεδόν όλα τα έργα που είχε δημιουργήσει, κρεμασμένα από τον οπτικό θόλο της ροτόντας, ο Κατελάν ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την καλλιτεχνική δημιουργία», αναφέρεται στην ιστοσελίδα του μουσείου.

«Πέντε χρόνια αργότερα, επιστρέφει από αυτή την αυτοεπιβαλλόμενη εξορία με ένα νέο, σε εξέλιξη έργο στο μουσείο. Για το έργο «America», ο Cattelan αντικατέστησε την τουαλέτα αυτού του χώρου με ένα πλήρως λειτουργικό αντίγραφο από χρυσό 18 καρατίων, προσφέροντας στο κοινό ένα εξωφρενικά πολυτελές προϊόν που φαίνεται να προορίζεται για το 1% του πληθυσμού. Ο συμμετοχικός του χαρακτήρας, όπου οι θεατές καλούνται να χρησιμοποιήσουν το αντικείμενο ατομικά και ιδιωτικά, επιτρέπει μια πρωτόγνωρα οικεία εμπειρία με ένα έργο τέχνης. Η τουαλέτα του Κατελάν αποτελεί ένα νεύμα προς τις υπερβολές της αγοράς τέχνης, αλλά επίσης θυμίζει το αμερικανικό όνειρο της ευκαιρίας για όλους — η χρησιμότητά της τελικά μας υπενθυμίζει την αναπόφευκτη πραγματικότητα της κοινής μας ανθρωπότητας», προστίθεται.