Τα επτά βήματα που οδηγούν στην ευτυχία όσο περνούν τα χρόνια
30 Μαρτίου 2026, 07:30

Τα επτά βήματα που οδηγούν στην ευτυχία όσο περνούν τα χρόνια

Σύμφωνα με την ψυχολογία, υπάρχουν επτά κοινά χαρακτηριστικά στους ανθρώπους που αυξάνουν την ευτυχία τους όσο μεγαλώνουν

Μυϊκή δύναμη: «Όπλο» κατά της κατάθλιψης;

Η ευτυχία είναι κάτι που χτίζεται; Η ψυχολογία δείχνει ότι οι άνθρωποι που γίνονται πιο ευτυχισμένοι όσο μεγαλώνουν, τείνουν να έχουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά. Δεν πρόκειται για τύχη ή για τις συνθήκες ζωής τους, αλλά για στάσεις και δεξιότητες που καλλιεργούνται με τον χρόνο.

1. Η συναισθηματική σταθερότητα οδηγεί στην ευτυχία

Ένα βασικό στοιχείο είναι η συναισθηματική σταθερότητα. Αυτοί οι άνθρωποι δεν αποφεύγουν το άγχος ή τις δυσκολίες, αλλά μαθαίνουν να τις διαχειρίζονται χωρίς να καταρρέουν. Έχουν την ικανότητα να προσαρμόζονται και να παραμένουν ψύχραιμοι ακόμα και σε απαιτητικές καταστάσεις.

2. Συνέπεια και υπευθυνότητα

Επίσης, καλλιεργούν τη συνέπεια και την υπευθυνότητα. Φροντίζουν τον εαυτό τους, τηρούν τις υποχρεώσεις τους και δημιουργούν καθημερινές συνήθειες που ενισχύουν την ευεξία τους.

3. Η επένδυση σε αληθινές σχέσεις μπορεί να φέρει την ευτυχία

Ένα ακόμη σημαντικό χαρακτηριστικό είναι ότι επιλέγουν προσεκτικά τους ανθρώπους γύρω τους. Αντί να προσπαθούν να έχουν πολλές επιφανειακές σχέσεις, επενδύουν σε λίγες αλλά ουσιαστικές, που τους προσφέρουν στήριξη και χαρά. Η σύνδεση με άλλους ανθρώπους, είτε πρόκειται για την οικογένεια είτε για τους φίλους, αποτελεί βασικό παράγοντα ευτυχίας.

4. Εστιάζοντας στα θετικά

Παράλληλα, έχουν μάθει να εστιάζουν στα θετικά. Δεν αγνοούν τα προβλήματα, αλλά δεν εγκλωβίζονται σε αυτά. Επιλέγουν συνειδητά να δίνουν περισσότερη προσοχή σε ό,τι τους δίνει νόημα και ικανοποίηση.

5. Αποδοχή ηλικίας

Κάτι άλλο που είναι πολύ βασικό: η αποδοχή της ηλικίας τους. Δεν βλέπουν τη γήρανση ως απώλεια, αλλά ως μια φυσική διαδικασία που συνοδεύεται από εμπειρία και σοφία.

6. Κάθε τι νέο μπορεί να μας πηγαίνει ένα βήμα πιο κοντά στην ευτυχία

Επιπλέον, παραμένουν ενεργοί πνευματικά και κοινωνικά. Συμμετέχουν σε δραστηριότητες, μαθαίνουν νέα πράγματα και διατηρούν επαφή με άλλους ανθρώπους, κάτι που ενισχύει τη διάθεσή τους.

7. Ευτυχία σημαίνει ηρεμία

Τέλος, έχουν μάθει να μην επιμένουν να «έχουν πάντα δίκιο». Προτιμούν την ηρεμία και την καλή σχέση από το να κερδίσουν μια διαφωνία χωρίς ουσία.

Συνολικά, αυτά τα χαρακτηριστικά δεν είναι έμφυτα, μπορούν να καλλιεργηθούν σε οποιαδήποτε ηλικία. Κάθε εμπειρία και κάθε πρόκληση είναι μια ευκαιρία να αναπτύξουμε μια πιο θετική και ισορροπημένη στάση απέναντι στη ζωή.

* Πηγή: Vita

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Στο τραπέζι πιο δυσμενή σενάρια για τις επιπτώσεις στην οικονομία

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Στο τραπέζι πιο δυσμενή σενάρια για τις επιπτώσεις στην οικονομία

Μυϊκή δύναμη: «Όπλο» κατά της κατάθλιψης;

Ισραηλινό σφυροκόπημα σε υποδομές του Ιράν – Πληθαίνουν τα σενάρια περί χερσαίας επέμβασης των ΗΠΑ

Ισραηλινό σφυροκόπημα σε υποδομές του Ιράν – Πληθαίνουν τα σενάρια περί χερσαίας επέμβασης των ΗΠΑ

BHMA της Κυριακής: Έρχεται με συναρπαστικές προσφορές
BHMA της Κυριακής: Έρχεται με συναρπαστικές προσφορές

Την Κυριακή 29 Μαρτίου το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί μαζί με τον Ε’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γ. Μπαμπινιώτη, το περιοδικό VITA, την εφημερίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών, τη μαθητική εφημερίδα του Δομοκού και το ΒΗΜΑGAZINO

Πόλεμοι εκτός, διαμάχες εντός – Ο Νετανιάχου αντιμέτωπος με εσωτερικό μέτωπο στο Ισραήλ
Εσωτερικές ρωγμές 30.03.26

Πόλεμοι εκτός, διαμάχες εντός – Ο Νετανιάχου αντιμέτωπος με εσωτερικό μέτωπο στο Ισραήλ

Ερωτήματα για τους πολέμους σε Ιράν και Λίβανο, «καμπανάκια» από τον στρατό του Ισραήλ, «πυρά» της αντιπολίτευσης και αντιπολεμικές διαδηλώσεις απέναντι στο προεκλογικό αφήγημα Νετανιάχου περί νίκης

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ισραηλινό σφυροκόπημα σε υποδομές του Ιράν – Πληθαίνουν τα σενάρια περί χερσαίας επέμβασης των ΗΠΑ
Κόσμος 30.03.26 Upd: 08:01

Ισραηλινό σφυροκόπημα σε υποδομές του Ιράν – Πληθαίνουν τα σενάρια περί χερσαίας επέμβασης των ΗΠΑ

Η Τεχεράνη κατηγορεί τις ΗΠΑ, ότι σχεδιάζουν χερσαία επέμβαση, παρά το γεγονός ότι δημοσίως πιέζουν για συμφωνία μέσω διαπραγματεύσεων - Ο Τραμπ λέει ότι θέλει το πετρέλαιο του Ιράν και επαναλαμβάνει τα περί κατάληψης του Χαργκ - Όλες οι εξελίξεις στο in

Μόδα και Έπσταϊν: Στο στόχαστρο τα πρακτορεία
Συγκοινωνούντα δοχεία; 30.03.26

Μόδα και Έπσταϊν: Έρευνα ζητούν επιζώσες για τον ρόλο πρακτορείων στη διακίνηση και κακοποίηση μοντέλων

Πίεση για έρευνα στο Κογκρέσο ασκούν επιζώσες και η Σάρα Ζιφ, ζητώντας να εξεταστεί ο ρόλος πρακτορείων μοντέλων στη δράση του Τζέφρι Έπσταϊν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πόλεμος στο Ιράν: Οι νέοι μνηστήρες στις προμήθειες πετρελαίου, φυσικού αερίου
Οι κερδισμένοι 30.03.26

Πόλεμος στο Ιράν - Οι νέοι μνηστήρες στις προμήθειες πετρελαίου, φυσικού αερίου

Νορβηγία και Νιγηρία θέλουν να κεφαλαιοποιήσουν την κρίση στη Μέση Ανατολή λόγω του πολέμου στο Ιράν - Μοιράζονται τους ίδιους φυσικούς πόρους που αποτελούν «χρυσάφι» αυτή την περίοδο

Ακρίβεια: Ο πόλεμος… στα ράφια των σούπερ μάρκετ – Οι ανατιμήσεις βάζουν «φωτιά» στην τσέπη
Ακρίβεια 30.03.26

Ο πόλεμος… στα ράφια των σούπερ μάρκετ - Οι ανατιμήσεις βάζουν «φωτιά» στην τσέπη

Η εκτίναξη των τιμών των καυσίμων αλλά και η διατάραξη της εφοδιαστικής αλυσίδας συνθέτουν μια δύσκολη κατάσταση για τους καταναλωτές. Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στα ράφια των σούπερ μάρκετ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πετρέλαιο: Πάνω από τα 100 δολάρια το WTI και τα 115 το Brent στις ασιατικές αγορές
Ασιατικές αγορές 30.03.26

Ανεβαίνουν ξανά οι τιμές του πετρελαίου

Αυξάνονται πάλι οι τιμές του πετρελαίοιυ, με αυτήν του βαρελιού WTI κατά 3,50% στα 103,13 δολάρια, και του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας κατά 2,98%, στα 115,93 δολάρια.

Ισραήλ: Καλείται από το Συμβούλιο της Ευρώπης να εγκαταλείψει το νομοσχέδιο για τη θανατική ποινή
«Βαθιά ανησυχία» 30.03.26

Παρέμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη θανατική ποινή στο Ισραήλ

Τη «βαθιά ανησυχία» του εκφράζει ο γενικός γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης για το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στην ισραηλινή βουλή, με το οποίο διευρύνεται η χρήση της θανατικής ποινής.

Ισραήλ: «Βαθιά ανησυχία» από Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία και Ιταλία για σχέδιο διεύρυνσης της θανατική ποινής
Ακροδεξιάς έμπνευσης 30.03.26

«Βαθιά ανησυχία» για σχέδιο που διευρύνει τη θανατική ποινή στο Ισραήλ

Γαλλία, Γερμανία, Βρετανία και Ιταλία ζητούν να εγκαταλειφθεί το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη βουλή του Ισραήλ, και «διευρύνει σημαντικά τις δυνατότητες επιβολής» της θανατική ποινής.

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026
