Το βιβλίο «Perversion of Justice: The Jeffrey Epstein Story»,το μπεστ σέλερ των New York Times για την υπόθεση Έπσταϊν δια χειρός της δημοσιογράφου Τζούλι Κ. Μπράουν, βρίσκεται σε στάδιο προσαρμογής για την τηλεόραση, με την βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιό Λόρα Ντερν να αναλαμβάνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η σειρά περιγράφεται ως μια εκρηκτική αφήγηση της ερευνητικής δημοσιογράφου που αποκαλύπτει τη μυστική συμφωνία μεταξύ του Έπσταϊν και των ομοσπονδιακών εισαγγελέων. Α

ντλώντας στοιχεία από την εμπειρία της Μπράουν ως πρωτοποριακής δημοσιογράφου που εργαζόταν στην εφημερίδα Miami Herald, το βιβλίο και η μίνι σειρά ακολουθούν την αδιάκοπη, πολυετή έρευνά της, η οποία εντόπισε 80 θύματα, έπεισε βασικές επιζήσασες να μιλήσουν δημόσια.

Η έρευνα της οδήγησε στις συλλήψεις του Έπσταϊν και της Γκισλέιν Μάξγουελ.

Εγκλήματα

Αν το έργο βρει παραγωγό, θα μπορούμε να κάνουμε λόγο για τη δημιουργία της πρώτης σειράς με σενάριο που θα ασχολείται με την υπόθεση Έπσταϊν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι στιγμής είναι διαθέσιμα μονάχα ντοκιμαντέρ για την εγκληματική δραστηριότητα του χρηματιστή, ο οποίος για χρόνια διηύθυνε έναν πολύκροτο κύκλωμα μαστροπείας στον οποίο εμπλέκονταν μερικοί από τους πιο ισχυρούς και επιφανείς ανθρώπους του πλανήτη.

Για την κάλυψη της υπόθεσης sex trafficking που αφορούσε τον Τζέφρι Έπσταϊν, η Τζούλι Κ. Μπράουν έλαβε με δύο βραβεία «Τζορτζ Πολκ», ενώ συμπεριλήφθηκε επίσης στη λίστα των 100 πιο επιδραστικών προσώπων του 2020 του περιοδικού Time.

Η υπόθεση του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή, απασχολεί ιδιαιτέρως την κοινή γνώμη τον τελευταίο καιρό, δεδομένου ότι ο νυν πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διατηρούσε φιλικές σχέσεις μαζί του.

Αν και ο πρόεδρος δεν έχει κατηγορηθεί για εγκλήματα που σχετίζονται με τη δραστηριότητα του Έπσταϊν, οι φωτογραφίες από το αρχείο του χρηματιστή οι οποίες είδαν το φως της δημοσιότητας τους τελευταίους μήνες, τους απεικονίζουν μαζί σε μια σειρά από δημόσιες και ιδιωτικές εκδηλώσεις.

Το βιογραφικό

Η Λόρα Ντερν, η οποία πρόκειται να ενσαρκώσει τη δημοσιογράφο, είναι μία από τις πιο διακεκριμένες ηθοποιούς της γενιάς της, τόσο στην τηλεόραση όσο και στον κινηματογράφο. Η Ντερν έχει προταθεί εννέα φορές για Emmy ενώ το 2017 κέρδισε το βραβείο Β’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στη σειρά «Big Little Lies».

Οι άλλες υποψηφιότητές της προέρχονται από τη συμμετοχή της σε έργα όπως τα «Palm Royale», «The Tale» και «Enlightened».

Είναι επίσης τρεις φορές υποψήφια για Όσκαρ, έχοντας κερδίσει με το σταθί της Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου για την ταινία «Marriage Story».

Στο βιογραφικό της θα βρείτε επίσης ταινίες όπως: «Jurassic Park», «Little Women»και «Star Wars: The Last Jedi».

*Με πληροφορίες από: Deadline & Variety