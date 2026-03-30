Στα σκαριά νέα σειρά για τον παιδοβιαστή Έπσταϊν
Culture Live 30 Μαρτίου 2026, 23:40

Στα σκαριά νέα σειρά για τον παιδοβιαστή Έπσταϊν

Το βιβλίο «Perversion of Justice: The Jeffrey Epstein Story» της δημοσιογράφου Τζούλι Κ. Μπράουν που ξεσκέπασε τον Έπσταϊν, αναμένεται να μεταφερθεί στη μικρή οθόνη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το βιβλίο «Perversion of Justice: The Jeffrey Epstein Story»,το μπεστ σέλερ των New York Times για την υπόθεση Έπσταϊν δια χειρός της δημοσιογράφου Τζούλι Κ. Μπράουν, βρίσκεται σε στάδιο προσαρμογής για την τηλεόραση, με την βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιό Λόρα Ντερν να αναλαμβάνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η σειρά περιγράφεται ως μια εκρηκτική αφήγηση της ερευνητικής δημοσιογράφου που αποκαλύπτει τη μυστική συμφωνία μεταξύ του Έπσταϊν και των ομοσπονδιακών εισαγγελέων. Α

ντλώντας στοιχεία από την εμπειρία της Μπράουν ως πρωτοποριακής δημοσιογράφου που εργαζόταν στην εφημερίδα Miami Herald, το βιβλίο και η μίνι σειρά ακολουθούν την αδιάκοπη, πολυετή έρευνά της, η οποία εντόπισε 80 θύματα, έπεισε βασικές επιζήσασες να μιλήσουν δημόσια.

Η έρευνα της οδήγησε στις συλλήψεις του Έπσταϊν και της Γκισλέιν Μάξγουελ.

Εγκλήματα

Αν το έργο βρει παραγωγό, θα μπορούμε να κάνουμε λόγο για τη δημιουργία της πρώτης σειράς με σενάριο που θα ασχολείται με την υπόθεση Έπσταϊν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι στιγμής είναι διαθέσιμα μονάχα ντοκιμαντέρ για την εγκληματική δραστηριότητα του χρηματιστή, ο οποίος για χρόνια διηύθυνε έναν πολύκροτο κύκλωμα μαστροπείας στον οποίο εμπλέκονταν μερικοί από τους πιο ισχυρούς και επιφανείς ανθρώπους του πλανήτη.

Για την κάλυψη της υπόθεσης sex trafficking που αφορούσε τον Τζέφρι Έπσταϊν, η Τζούλι Κ. Μπράουν έλαβε με δύο βραβεία «Τζορτζ Πολκ», ενώ συμπεριλήφθηκε επίσης στη λίστα των 100 πιο επιδραστικών προσώπων του 2020 του περιοδικού Time.

Η υπόθεση του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή, απασχολεί ιδιαιτέρως την κοινή γνώμη τον τελευταίο καιρό, δεδομένου ότι ο νυν πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διατηρούσε φιλικές σχέσεις μαζί του.

Φωτογραφία: Ο βουλευτής Τζάρετ Μόσκοβιτ κρατά μια φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ μαζί με τον αποθανόντα σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Επιτροπής Εποπτείας και Λογοδοσίας της Βουλής των Αντιπροσώπων | 10 Ιανουαρίου 2024. REUTERS/Kevin Lamarque

Αν και ο πρόεδρος δεν έχει κατηγορηθεί για εγκλήματα που σχετίζονται με τη δραστηριότητα του Έπσταϊν, οι φωτογραφίες από το αρχείο του χρηματιστή οι οποίες είδαν το φως της δημοσιότητας τους τελευταίους μήνες, τους απεικονίζουν μαζί σε μια σειρά από δημόσιες και ιδιωτικές εκδηλώσεις.

Το βιογραφικό

Η Λόρα Ντερν, η οποία πρόκειται να ενσαρκώσει τη δημοσιογράφο, είναι μία από τις πιο διακεκριμένες ηθοποιούς της γενιάς της, τόσο στην τηλεόραση όσο και στον κινηματογράφο. Η Ντερν έχει προταθεί εννέα φορές για Emmy ενώ το 2017 κέρδισε το βραβείο Β’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στη σειρά «Big Little Lies».

Οι άλλες υποψηφιότητές της προέρχονται από τη συμμετοχή της σε έργα όπως τα «Palm Royale», «The Tale» και «Enlightened».

Είναι επίσης τρεις φορές υποψήφια για Όσκαρ, έχοντας κερδίσει με το σταθί της Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου για την ταινία «Marriage Story».

Στο βιογραφικό της θα βρείτε επίσης ταινίες όπως: «Jurassic Park», «Little Women»και «Star Wars: The Last Jedi».

*Με πληροφορίες από: Deadline & Variety

Μόδα και Έπσταϊν: Στα σκαριά νέα σειρά για τον παιδοβιαστή Έπσταϊν
Συγκοινωνούντα δοχεία; 30.03.26

Μόδα και Έπσταϊν: Έρευνα ζητούν επιζώσες για τον ρόλο πρακτορείων στη διακίνηση και κακοποίηση μοντέλων

Πίεση για έρευνα στο Κογκρέσο ασκούν επιζώσες και η Σάρα Ζιφ, ζητώντας να εξεταστεί ο ρόλος πρακτορείων μοντέλων στη δράση του Τζέφρι Έπσταϊν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Μανία» του Γιώργου Πανουσόπουλου – Μια βακχική φαντασία στον Εθνικό Κήπο
Ελληνικό Σινεμά 29.03.26

«Μανία» του Γιώργου Πανουσόπουλου – Μια βακχική φαντασία στον Εθνικό Κήπο

Η ιστορία της πιο ιδιαίτερης ταινίας του εκλιπόντος σκηνοθέτη - Μιλούν για τη «Μανία» στο in: Νίκος Ξυδάκης (συνθέτης της μουσικής της ταινίας), Αφροδίτη Νικολαΐδου, Βρασίδας Καραλής

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Μαρινέλλα: Από το νυχτερινό κέντρο «Πανόραμα» στον ελληνικό κινηματογράφο
Πεπρωμένο 29.03.26

Μαρινέλλα: Από το νυχτερινό κέντρο «Πανόραμα» στον ελληνικό κινηματογράφο

Το 1960, η Μαρινέλλα και ο Στέλιος Καζαντζίδης, συμμετείχαν στην αιχμηρή κωμωδία του Ροβήρου Μανθούλη «Η κυρία δήμαρχος» και έπειτα, ακολούθησε μια σειρά εμφανίσεων στην οθόνη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μαρινέλλα – «Καμία φορά λέω να αλλάξω ουρανό»
«Αυτή είμαι, γουστάρω» 28.03.26

Μαρινέλλα - «Καμία φορά λέω να αλλάξω ουρανό»

Η Μαρινέλλα έζησε μια ζωή που μετρούσε για χίλιες. Καινοτόμος, δυναμική, παθιασμένη. Έξω από κανόνες και πάντα επί σκηνής –μέχρι την τελευταία στιγμή, κυριολεκτικά. Μία από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες ντίβες του ελληνικού θεάματος. Καμία δεν ήταν σαν αυτή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γυναικείος αθλητισμός: Η νέα «χρυσή» επενδυτική αγορά με εκρηκτική ανάπτυξη
Διεθνής Οικονομία 31.03.26

Γυναικείος αθλητισμός: Η νέα «χρυσή» επενδυτική αγορά με εκρηκτική ανάπτυξη

Οι χαμηλές αποτιμήσεις, η υψηλή ανάπτυξη και οι αποδόσεις έως και πέντε φορές πάνω από το αρχικό κεφάλαιο, φέρνουν τον γυναικείο αθλητισμό στο επίκεντρο των μεγάλων κεφαλαίων

Νατάσα Σινιώρη
Νέα Αριστερά: Δικαστική δικαίωση για την Τυχεροπούλου – Πλιάτσικο στα κόκκινα δάνεια με κυβερνητική ανοχή
Πολιτική Γραμματεία 31.03.26

Νέα Αριστερά: Δικαστική δικαίωση για την Τυχεροπούλου – Πλιάτσικο στα κόκκινα δάνεια με κυβερνητική ανοχή

Μέρα δικαίωσης αποδείχθηκε η 30η Μαρτίου για την Παρασκευή Τυχεροπούλου. Το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών αποφάσισε ότι ήταν «παράνομη και καταχρηστική» η μετακίνησή της από τη θέση της αναπληρώτριας διευθύντριας Εσωτερικού Ελέγχου του Οργανισμού ΟΠΕΚΕΠΕ με τη Νέα Αριστερά να φέρνει στη Βουλή «το ζήτημα της αυθαιρεσίας στη διοίκηση του Οργανισμού».

Σύνταξη
Διεθνής επιχείρηση κατά της τουρκικής μαφίας με τη συμμετοχή της ΕΛ.ΑΣ. – 21 συλλήψεις, βρέθηκαν όπλα και ναρκωτικά
Ελλάδα 30.03.26

Διεθνής επιχείρηση κατά της τουρκικής μαφίας με τη συμμετοχή της ΕΛ.ΑΣ. – 21 συλλήψεις, βρέθηκαν όπλα και ναρκωτικά

Η Ελληνική Αστυνομία συμμετείχε στην επιχείρηση «TRACIA» για την αντιμετώπιση της διακίνησης όπλων και ναρκωτικών από μέλη του τουρκικού οργανωμένου εγκλήματος - Κατασχέθηκαν ναρκωτικά αξίας 4,4 εκατ. ευρώ

Σύνταξη
Πάτρα: Σοκάρουν οι καταγγελίες γιατρού για το τραυματισμένο βρέφος – Ξαφνική εισαγγελική εντολή για αστυνομική φύλαξη
Ελλάδα 30.03.26

Πάτρα: Σοκάρουν οι καταγγελίες γιατρού για το τραυματισμένο βρέφος – Ξαφνική εισαγγελική εντολή για αστυνομική φύλαξη

«Το παιδί παρέμεινε για δέκα ημέρες στο νοσοκομείο Πύργου χωρίς να ειδοποιηθούν άμεσα οι αρμόδιες αρχές και ο ιατροδικαστής» τονίζει ο παιδοχειρουργός Βασίλης Αλεξόπουλος

Σύνταξη
Λαρεντζάκης: «Πάντα είμαι έτοιμος, θέλω να παίζω και να βοηθάω τον Ολυμπιακό να νικά» (vid)
Μπάσκετ 30.03.26

Λαρεντζάκης: «Πάντα είμαι έτοιμος, θέλω να παίζω και να βοηθάω τον Ολυμπιακό να νικά» (vid)

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης που ήταν καθοριστικός στη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού εξήγησε πως είναι πάντα έτοιμος προκειμένου να προσφέρει στους Πειραιώτες.

Σύνταξη
Economist: Πώς η Κίνα βοηθά το Ιράν να αποφύγει τις κυρώσεις για το πετρέλαιο
Διεθνής Οικονομία 30.03.26

Economist: Πώς η Κίνα βοηθά το Ιράν να αποφύγει τις κυρώσεις για το πετρέλαιο

Σε αφιέρωμά του, ο Economist εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο το Ιράν αποφεύγει τις κυρώσεις για το πετρέλαιο και τι μέτρα έχει πάρει για πιθανούς αμερικανικούς βομβαρδισμούς στις εγκαταστάσεις του

Σύνταξη
Κακοκαιρία Erminio: Συναγερμός στην Πολιτική Προστασία – Έκτακτες συσκέψεις την Τρίτη και αποφάσεις για προληπτικά μέτρα
Κακοκαιρία 30.03.26

Συναγερμός στην Πολιτική Προστασία για τον «Erminio - Έκτακτες συσκέψεις την Τρίτη και αποφάσεις για προληπτικά μέτρα

Σε κατάσταση επιφυλακής αναμένεται να τεθεί από αύριο ο κρατικός μηχανισμός για την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων από την κακοκαιρία Erminio που θα επηρεάσει σχεδόν όλη τη χώρα Τετάρτη και Πέμπτη

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Πρόβλημα με τον Ταϊρίκ Τζόουνς, θα υποβληθεί σε εξετάσεις (vid)
Μπάσκετ 30.03.26

Ολυμπιακός: Πρόβλημα με τον Ταϊρίκ Τζόουνς, θα υποβληθεί σε εξετάσεις (vid)

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς αποκόμισε ένα πρόβλημα στη γάμπα (φάνηκε να τον τσιμπάει) και πλέον ο σέντερ του Ολυμπιακού θα υποβληθεί την Τρίτη (31/3) σε εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος.

Σύνταξη
Ο Χολ έκανε «πάρτι» στο ΟΑΚΑ
On Field 30.03.26

Ο Χολ έκανε «πάρτι» στο ΟΑΚΑ

Ο Ντόντα Χολ ήταν παίκτης «κλειδί» για τον Ολυμπιακό και ο Μπαρτζώκας δικαιώθηκε με την επιλογή να μην αφήσει εκτός ντέρμπι τον Αμερικανό

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Πώς αποκαλύφθηκε το θρίλερ στου Ζωγράφου με τις δύο νεκρές γυναίκες – Τι είπε στην απολογία του ο 54χρονος
Ελλάδα 30.03.26

Πώς αποκαλύφθηκε το θρίλερ στου Ζωγράφου με τις δύο νεκρές γυναίκες – Τι είπε στην απολογία του ο 54χρονος

«Η μητέρα και η αδερφή μου πέθαναν από παθολογικά αίτια, εγώ απλώς έκρυψα τις σορούς και σφράγισα το δωμάτιο στου Ζωγράφου. Δεν ήθελα να μαθευτεί ότι πέθαναν», φέρεται να είπε ο 54χρονος στους αστυνομικούς

Σύνταξη
Ιράν: To τέλος του πολέμου εξαρτάται από τους όρους λέει ο Πεζεσκιάν
Κόσμος 30.03.26

Ιράν: To τέλος του πολέμου εξαρτάται από τους όρους λέει ο Πεζεσκιάν

Ο πρόεδρος του Ιράν αναφέρθηκε πως το τέλος του πολέμου εξαρτάται από το αν οι όροι θα διασφαλίζουν τα συμφέροντα και την ασφάλεια του ιρανικού λαού, υπονοώντας τις εγγυήσεις ασφαλείας από τρίτη χώρα

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Σκοράραμε 100 πόντους κι αν δεν είχαμε χαλαρώσει θα κερδίζαμε με 20» (vid)
Μπάσκετ 30.03.26

Μπαρτζώκας: «Σκοράραμε 100 πόντους κι αν δεν είχαμε χαλαρώσει θα κερδίζαμε με 20» (vid)

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στην πολύ καλή εικόνα του Ολυμπιακού στο μεγαλύτερο μέρος του ντέρμπι, εξηγώντας πως η ομάδα του θα μπορούσε να είχε κερδίσει με μεγαλύτερη διαφορά.

Σύνταξη
