Μια καλά συντονισμένη ομάδα τεσσάρων μασκοφόρων πραγματοποίησε κινηματογραφική ληστεία στο Ίδρυμα Μανιάνι Ρόκα, στην ιταλική ύπαιθρο κοντά στην Πάρμα, στις 22 Μαρτίου. Σύμφωνα με το BBC, oι δράστες κατάφεραν να εισβάλουν στη βίλα και να αποσπάσουν τρία πολύτιμα έργα ζωγραφικής, ολοκληρώνοντας την επιχείρηση σε περίπου τρία λεπτά.

Στόχος τους ήταν πίνακες των Πιερ-Ογκίστ Ρενουάρ, Πολ Σεζάν και Ανρί Ματίς: τα έργα Les Poissons, Still Life with Cherries και Odalisque on the Terrace αντίστοιχα.

Ο συναγερμός «χάλασε» το σχέδιο

Παρά την ταχύτητα και την οργάνωση της επιχείρησης, ο συναγερμός του μουσείου ενεργοποιήθηκε, αναγκάζοντας τους δράστες να εγκαταλείψουν τον χώρο πριν προλάβουν να αφαιρέσουν περισσότερα έργα. Σύμφωνα με το ίδρυμα, η ομάδα έδειχνε απόλυτα προετοιμασμένη και πιθανότατα είχε σκοπό να συνεχίσει τη λεηλασία.

Οι ληστές εισήλθαν από την κεντρική είσοδο της λεγόμενης «Βίλας των Αριστουργημάτων» στην Πάρμα και κατευθύνθηκαν απευθείας στη Γαλλική Αίθουσα του πρώτου ορόφου, όπου βρίσκονταν τα έργα. Η διαφυγή τους έγινε σκαρφαλώνοντας φράχτη, όπως μετέδωσε το ιταλικό δίκτυο TGR.

Έργα ανεκτίμητης αξίας

Η συνολική αξία των κλεμμένων πινάκων εκτιμάται περίπου στα 9 εκατομμύρια ευρώ, με το έργο του Ρενουάρ να ξεχωρίζει, καθώς μόνο του φτάνει τα 6 εκατομμύρια.

Ο Ρενουάρ, κορυφαίος εκπρόσωπος του ιμπρεσιονισμού, ζωγράφισε το Les Poissons γύρω στο 1917. Το έργο του Σεζάν, που χρονολογείται περίπου στο 1890, είναι ιδιαίτερο καθώς πρόκειται για υδατογραφία — τεχνική που χρησιμοποίησε κυρίως στα τελευταία χρόνια της ζωής του.

Από την άλλη, το Odalisque on the Terrace του Ματίς, του 1922, απεικονίζει δύο μορφές: μία ξαπλωμένη στο φως και μία δεύτερη να κρατά βιολί.

Νέα μεγάλη υπόθεση κλοπής τέχνης

Η υπόθεση διερευνάται από τους Καραμπινιέροι και τη Μονάδα Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Μπολόνιας, ενώ η δημοσιοποίησή της έγινε λίγες ημέρες μετά το περιστατικό.

Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες κλοπές έργων τέχνης στην Ιταλία τα τελευταία χρόνια, που έρχεται να προστεθεί σε αντίστοιχα περιστατικά υψηλού προφίλ, όπως η πρόσφατη ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου.

Το Ίδρυμα Μανιάνι Ρόκα ιδρύθηκε το 1984, μετά τον θάνατο του συνθέτη και συλλέκτη Λουίτζι Μανιάνι, και στεγάζεται στην οικογενειακή του κατοικία, φιλοξενώντας μία από τις σημαντικότερες ιδιωτικές συλλογές τέχνης στην Ιταλία.

*Με πληροφορίες από: BBC, Κεντρική Φωτογραφία: Les Poissons, Πιερ-Ογκίστ Ρενουάρ