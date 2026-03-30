magazin
Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026
weather-icon 17o
Stream

in
magazin

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ρενουάρ, Σεζάν, Ματίς: Κλοπή έργων τέχνης 9 εκατ. ευρώ στην Πάρμα
Art 30 Μαρτίου 2026, 18:40

Μέσα σε λίγα λεπτά, οργανωμένη ομάδα εισέβαλε σε μουσείο κοντά στην Πάρμα και άρπαξε τρία εμβληματικά έργα τέχνης, πριν σημάνει ο συναγερμός και αναγκαστεί να τραπεί σε φυγή

Ευγενία Κοτρώτσιου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Μια καλά συντονισμένη ομάδα τεσσάρων μασκοφόρων πραγματοποίησε κινηματογραφική ληστεία στο Ίδρυμα Μανιάνι Ρόκα, στην ιταλική ύπαιθρο κοντά στην Πάρμα, στις 22 Μαρτίου. Σύμφωνα με το BBC, oι δράστες κατάφεραν να εισβάλουν στη βίλα και να αποσπάσουν τρία πολύτιμα έργα ζωγραφικής, ολοκληρώνοντας την επιχείρηση σε περίπου τρία λεπτά.

Στόχος τους ήταν πίνακες των Πιερ-Ογκίστ Ρενουάρ, Πολ Σεζάν και Ανρί Ματίς: τα έργα Les Poissons, Still Life with Cherries και Odalisque on the Terrace αντίστοιχα.

Ο συναγερμός «χάλασε» το σχέδιο

Παρά την ταχύτητα και την οργάνωση της επιχείρησης, ο συναγερμός του μουσείου ενεργοποιήθηκε, αναγκάζοντας τους δράστες να εγκαταλείψουν τον χώρο πριν προλάβουν να αφαιρέσουν περισσότερα έργα. Σύμφωνα με το ίδρυμα, η ομάδα έδειχνε απόλυτα προετοιμασμένη και πιθανότατα είχε σκοπό να συνεχίσει τη λεηλασία.

Οι ληστές εισήλθαν από την κεντρική είσοδο της λεγόμενης «Βίλας των Αριστουργημάτων» στην Πάρμα και κατευθύνθηκαν απευθείας στη Γαλλική Αίθουσα του πρώτου ορόφου, όπου βρίσκονταν τα έργα. Η διαφυγή τους έγινε σκαρφαλώνοντας φράχτη, όπως μετέδωσε το ιταλικό δίκτυο TGR.

Still Life with Cherries, Πολ Σεζάν, Magnani Rocca Foundation, Πηγή: BBC

Έργα ανεκτίμητης αξίας

Η συνολική αξία των κλεμμένων πινάκων εκτιμάται περίπου στα 9 εκατομμύρια ευρώ, με το έργο του Ρενουάρ να ξεχωρίζει, καθώς μόνο του φτάνει τα 6 εκατομμύρια.

Ο Ρενουάρ, κορυφαίος εκπρόσωπος του ιμπρεσιονισμού, ζωγράφισε το Les Poissons γύρω στο 1917. Το έργο του Σεζάν, που χρονολογείται περίπου στο 1890, είναι ιδιαίτερο καθώς πρόκειται για υδατογραφία — τεχνική που χρησιμοποίησε κυρίως στα τελευταία χρόνια της ζωής του.

Από την άλλη, το Odalisque on the Terrace του Ματίς, του 1922, απεικονίζει δύο μορφές: μία ξαπλωμένη στο φως και μία δεύτερη να κρατά βιολί.

Odalisque on the Terrace, 1922, Ανρί Ματίς

Νέα μεγάλη υπόθεση κλοπής τέχνης

Η υπόθεση διερευνάται από τους Καραμπινιέροι και τη Μονάδα Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Μπολόνιας, ενώ η δημοσιοποίησή της έγινε λίγες ημέρες μετά το περιστατικό.

Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες κλοπές έργων τέχνης στην Ιταλία τα τελευταία χρόνια, που έρχεται να προστεθεί σε αντίστοιχα περιστατικά υψηλού προφίλ, όπως η πρόσφατη ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου.

Το Ίδρυμα Μανιάνι Ρόκα ιδρύθηκε το 1984, μετά τον θάνατο του συνθέτη και συλλέκτη Λουίτζι Μανιάνι, και στεγάζεται στην οικογενειακή του κατοικία, φιλοξενώντας μία από τις σημαντικότερες ιδιωτικές συλλογές τέχνης στην Ιταλία.

*Με πληροφορίες από: BBC, Κεντρική Φωτογραφία: Les Poissons, Πιερ-Ογκίστ Ρενουάρ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ιδιωτικό χρέος: Εκτοξεύθηκε στα 407,6 δισ. ευρώ – Η… προίκα των Μνημονίων

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Κόσμος
Ο Τραμπ παραδέχεται ότι διαπραγματεύεται με τον Γκαλιμπάφ

inWellness
inTown
Stream magazin
Τι γυρεύει μια χρυσή τουαλέτα στο κέντρο της Ουάσινγκτον;
«Κορυφαίο επίτευγμά» 30.03.26

«Ο θρόνος πoυ αρμόζει σε έναν βασιλιά»

Μια γιγαντιαία χρυσή τουαλέτα εμφανίστηκε κοντά στο Μνημείο του Λίνκολν στην Ουάσινγκτον των Ηνωμένων Πολιτειών - Ποιος βρίσκεται πίσω από το έργο;

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Και γιατί να μάθουμε ποιος είναι ο Banksy;
Leave Banksy alone? 29.03.26

Και γιατί να μάθουμε ποιος είναι ο Banksy;

Νέα έρευνα επιχειρεί να λύσει το μυστήριο γύρω από τον Banksy, όμως η αξία της αποκάλυψης αμφισβητείται, με ειδικούς να τονίζουν ότι η ανωνυμία είναι κομμάτι του ίδιου του έργου του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η έφηβη Παλαιστίνια που ζωγραφίζει «για τα παιδιά της Γάζας»
«Πείνα, φόβος» 24.03.26

Η δεκαοκτάχρονη καλλιτέχνις από τη Γάζα που μετέτρεψε τη σκηνή της σε γκαλερί

Η Παλαιστίνια καλλιτέχνιδα Marah Khaled al-Za’anin μετέτρεψε τη σκηνή της στη Γάζα σε γκαλερί τέχνης, εκθέτοντας τα σχέδια και τους πίνακές της στους τοίχους και στην οροφή.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η μυστική ζωή και τα κρυμμένα εκατομμύρια του άνδρα που αποκαλύφθηκε ως ο Banksy
Παραμένει μυστήριο 23.03.26

Η μυστική ζωή και τα κρυμμένα εκατομμύρια του άνδρα που αποκαλύφθηκε ως ο Banksy

Ο ανώνυμος γκραφιτάς δεν είναι πλέον ανώνυμος. Αλλά τι κρύβεται πίσω από το προπέτασμα καπνού; Και τι ισχύει τελικά για τον μυθικό Banksy; Είναι αυτός ή κάποιος άλλος;

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Μαρίνα Αμπράμοβιτς θέλει να γιατρέψει την πληγωμένη σας καρδιά με έμπνευση από τη Μαρία Κάλλας
Έκθεση 23.03.26

Η Μαρίνα Αμπράμοβιτς θέλει να γιατρέψει την πληγωμένη σας καρδιά με έμπνευση από τη Μαρία Κάλλας

Στο έργο «Seven Deaths», η καλλιτέχνιδα πεθαίνει επανειλημμένα για χάρη του έρωτα στα χέρια του Γουίλεμ Νταφόε, σε μια σειρά μελοδραματικών ταινιών μικρού μήκους εμπνευσμένων από τη Μαρία Κάλλας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
O Ντόναλντ Ντακ και η ενεργειακή κρίση: Τι μας δίδαξαν τα Μίκυ Μάους για όσα συμβαίνουν σήμερα
Πετρελαϊκό σοκ 23.03.26

O Ντόναλντ Ντακ και η ενεργειακή κρίση: Τι μας δίδαξαν τα Μίκυ Μάους για όσα συμβαίνουν σήμερα

Η ιστορία «Ο Ντόναλντ και η Ενεργειακή Κρίση», από παλιό τεύχος του Μίκυ Μάους, στον απόηχο της πετρελαϊκής κρίσης του 1979-80, έχει ανατριχιαστικές ομοιότητες με το σήμερα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Μονέ, ένας φτωχός καλλιτέχνης που αναγκάστηκε να πάρει ληστρικό δάνειο
Παρελθόν, παρόν 19.03.26

Ο Μονέ ήταν ένας φτωχός καλλιτέχνης που αναγκάστηκε να δώσει τα έργα του ως εγγύηση για ληστρικό δάνειο

Στα πρώτα χρόνια της καριέρας του, ο Μονέ αναγκάστηκε να εξασφαλίσει δάνειο 1.000 φράγκων από τον Γκυστάβ Μανέ, αδελφό του καλλιτέχνη Εντουάρ Μανέ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Όλα όσα δεν κατάλαβε ο Τζέφρι Έπσταϊν για την «Λολίτα» του Βλαντίμιρ Ναμπόκοφ
Art 17.03.26

Όλα όσα δεν κατάλαβε ο Τζέφρι Έπσταϊν για την «Λολίτα» του Βλαντίμιρ Ναμπόκοφ

Οι αποκαλύψεις από τα αρχεία της υπόθεσης Έπσταϊν αναζωπυρώνουν τη συζήτηση γύρω από τη σχέση του με τη «Λολίτα», το αμφιλεγόμενο μυθιστόρημα του Βλαντίμιρ Ναμπόκοφ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Είναι απλώς ένα μη γεγονός»: Αμφιβάλλουν οι ειδικοί για τον πίνακα που αποδίδεται στον Μιχαήλ Άγγελο
Art 14.03.26

«Είναι απλώς ένα μη γεγονός»: Αμφιβάλλουν οι ειδικοί για τον πίνακα που αποδίδεται στον Μιχαήλ Άγγελο

Μια μελέτη 600 σελίδων του ιστορικού τέχνης Μισέλ Ντραγκέ υποστηρίζει ότι ένας πίνακας του 16ου αιώνα είναι έργο του Μιχαήλ Αγγέλου. Ωστόσο, κορυφαίοι ειδικοί εκφράζουν σοβαρές επιφυλάξεις

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Ιταλία αγόρασε σπάνιο πορτρέτο του Καραβάτζιο για 30 εκατ. ευρώ – Θα εκτεθεί στο Παλάτσο Μπαρμπερίνι
Art 13.03.26

Η Ιταλία αγόρασε σπάνιο πορτρέτο του Καραβάτζιο για 30 εκατ. ευρώ – Θα εκτεθεί στο Παλάτσο Μπαρμπερίνι

Σε μία από τις μεγαλύτερες κρατικές επενδύσεις για έργο τέχνης των τελευταίων δεκαετιών, η Ιταλία απέκτησε ένα σπάνιο πορτρέτο του Καραβάτζιο που απεικονίζει τον μελλοντικό πάπα Ουρβανό Η΄ και θα παρουσιαστεί στο Παλάτσο Μπαρμπερίνι της Ρώμης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αντώνης Σαμαράς: Προειδοποιητικές «βολές» στην κυβέρνηση με το βλέμμα στην Κύπρο
Νέα παρέμβαση 30.03.26

Προειδοποιητικές «βολές»Σαμαρά στην κυβέρνηση με το βλέμμα στην Κύπρο

Στο Πολεμικό Μουσείο επέστρεψε ο Αντώνης Σαμαράς, σε έναν χώρο που έχει συνδεθεί με τη σφοδρή κριτική προς το μέγαρο Μαξίμου. Ο πρώην πρωθυπουργός, παρουσία του Κώστα Καραμανλή, στον σύντομο αλλά γεμάτο μηνύματα χαιρετισμό του προειδοποίησε την ελληνική κυβέρνηση «να μη γίνει η αποστολή των ελληνικών δυνάμεων στην Κύπρο μόνο και μόνο για την επικοινωνία και τις δημοσκοπήσεις».

Σύνταξη
Καλπάζει το ιδιωτικό χρέος – Σχεδόν 1,5 φορά μεγαλύτερο του ΑΕΠ, εκτοξεύθηκε στα 407,6 δισ. ευρώ
Βραδυφλεγής βόμβα 30.03.26

Καλπάζει το ιδιωτικό χρέος – Σχεδόν 1,5 φορά μεγαλύτερο του ΑΕΠ, εκτοξεύθηκε στα 407,6 δισ. ευρώ

Το συνολικό βάρος που κουβαλούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε χρέος έσπασε κάθε φράγμα, αγγίζοντας το δυσθεώρητο νούμερο των 407,6 δισ. ευρώ

Γιώργος Μανέττας
Όταν η εξουσία συγκρούεται με τη δικαιοσύνη: Η σιωπηλή κρίση του κράτους δικαίου στην Ευρώπη
Κόσμος 30.03.26

Όταν η εξουσία συγκρούεται με τη δικαιοσύνη: Η σιωπηλή κρίση του κράτους δικαίου στην Ευρώπη

Η δικαστική ανεξαρτησία απειλείται, καθώς λαϊκιστές πολιτικοί στοχεύουν τους δικαστές και αυταρχικές κυβερνήσεις επιχειρούν συνταγματικές μεταρρυθμίσεις στην Ευρώπη

Σύνταξη
Πυροβολισμοί σε σχολείο στην Αργεντινή: Νεκρός 13χρονος μαθητής και οκτώ τραυματίες
Μια σύλληψη 30.03.26

Πυροβολισμοί σε σχολείο στην Αργεντινή: Νεκρός 13χρονος μαθητής και οκτώ τραυματίες

Οι πυροβολισμοί στο σχολείο του Σαν Κριστόμπαλ στην Αργεντινή σημειώθηκαν την ώρα που οι μαθητές ετοιμάζονταν να παρακολουθήσουν την καθιερωμένη τελετή έπαρσης της σημαίας πριν από την έναρξη των μαθημάτων.

Σύνταξη
Γκύζη: Φωτιά σε διαμέρισμα από έκρηξη φιάλης – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Ελλάδα 30.03.26

Γκύζη: Φωτιά σε διαμέρισμα από έκρηξη φιάλης – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα και ένα ειδικό βαρχιονοφόρο όχημα - Από την έκρηξη η φιάλη εκτινάχθηκε από το διαμέρισμα στο απέναντι κτίριο στου Γκύζη

Σύνταξη
Συνελήφθη Ουκρανός στη Γερμανία για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας – Κατασκόπευε πρώην συμπατριώτη του
«Αυξημένη δραστηριότητα» 30.03.26

Συνελήφθη Ουκρανός στη Γερμανία για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας – Κατασκόπευε πρώην συμπατριώτη του

Ο Ουκρανός θεωρείται ότι κατασκόπευε έναν συμπατριώτη του, πρώην στρατιώτη του ουκρανικού στρατού που είχε πολεμήσει εναντίον της Ρωσίας και ζούσε τώρα στη Γερμανία

Σύνταξη
Τραγωδία στην Κυνουρία – Πώς συνέβη το θανατηφόρο εργατικό ατύχημα με δύο νεκρούς από ηλεκτροπληξία
Ελλάδα 30.03.26

Τραγωδία στην Κυνουρία – Πώς συνέβη το θανατηφόρο εργατικό ατύχημα με δύο νεκρούς από ηλεκτροπληξία

Ο ιδιοκτήτης γερανοφόρου φορτηγού και ένας εργάτης βρήκαν ακαριαίο θάνατο όταν ο γερανός ακούμπησε ηλεκτροφόρα καλώδια κατά τη διαδικασία φόρτωσης παλαιών ελαστικών για ανακύκλωση στην περιοχή Άγιος Ανδρέας του δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Άγρια δολοφονία της 59χρονης «βλέπει» η ΕΛ.ΑΣ. – Εντοπίστηκε με μια ζώνη στον λαιμό της
Ελλάδα 30.03.26

Θεσσαλονίκη: Άγρια δολοφονία της 59χρονης «βλέπει» η ΕΛ.ΑΣ. – Εντοπίστηκε με μια ζώνη στον λαιμό της

Η γυναίκα εντοπίστηκε όταν μια φίλη της κάλεσε στην Άμεση Δράση - Οι αστυνομικοί χρειάστηκε να σπάσουν το τζάμι του διαμερίσματος για να εισέλθουν στο εσωτερικό και να βρουν νεκρή την 59χρονη

Σύνταξη
Στο Πολεμικό Μουσείο και ο Κώστας Καραμανλής για τον χαιρετισμό Σαμαρά στο βιβλίο του Μάζη
Πολιτική Γραμματεία 30.03.26

Στο Πολεμικό Μουσείο και ο Κώστας Καραμανλής για τον χαιρετισμό Σαμαρά στο βιβλίο του Μάζη

Στο Πολεμικό Μουσείο επιστρέφει ο Αντώνης Σαμαράς. Απευθύνει χαιρετισμό στην εκδήλωση για την παρουσίαση του νέου βιβλίου του Ομότιμου Καθηγητή του ΕΚΠΑ Ιωάννη Μάζη. Το «παρών» δίνει και ο Κώστας Καραμανλής.

Σύνταξη
Κρήτη: Γνωστός γιατρός στο Ηράκλειο έβαλε τέλος στη ζωή του – Τον εντόπισε νεκρό η σύζυγός του
Ελλάδα 30.03.26

Κρήτη: Γνωστός γιατρός στο Ηράκλειο έβαλε τέλος στη ζωή του – Τον εντόπισε νεκρό η σύζυγός του

Σοκ προκάλεσε στην κοινωνία του Ηρακλείου η είδηση θανάτου γνωστού γιατρού, τον οποίο εντόπισε απαγχονισμένο η σύζυγός του λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Δευτέρας στο σπίτι τους

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 30.03.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός για την 23η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Το πετρέλαιο μπορεί να ξεπεράσει τα 200 δολάρια, προειδοποιεί ο πρόεδρος της Αιγύπτου
Φατάχ αλ-Σίσι 30.03.26

Το πετρέλαιο μπορεί να ξεπεράσει τα 200 δολάρια, προειδοποιεί ο πρόεδρος της Αιγύπτου

Ο Άμπντελ Φατάχ αλ-Σίσι προειδοποίησε, ακόμη, για μια επικείμενη κρίση για τον παγκόσμιο εφοδιασμό τροφίμων, λέγοντας ότι οι διαταραχές στις εξαγωγές λιπασμάτων θα έχουν τεράστιο αντίκτυπο στις τιμές

Σύνταξη
Αγρίνιο: Παραδόθηκε συνοδεία ιερέα ο ληστής σε πρατήριο βενζίνης – Εξομολογήθηκε και επέστρεψε τα 695 ευρώ
Ελλάδα 30.03.26

Αγρίνιο: Παραδόθηκε συνοδεία ιερέα ο ληστής σε πρατήριο βενζίνης – Εξομολογήθηκε και επέστρεψε τα 695 ευρώ

Η ληστεία έγινε το βράδυ της 25ης Μαρτίου, ωστόσο οι τύψεις φαίνεται πως οδήγησαν τον δράστη στην εκκλησία και μετά την εξομολόγηση μετέβη μαζί με τον ιερέα στην Αστυνομία για να παραδεχθεί την πράξη του

Σύνταξη
Αντίο Αθήνα: Όταν τα εξωφρενικά ενοίκια σε διώχνουν, αλλά η επαρχία δεν είναι το ρομαντικό καταφύγιο που περίμενες
Λάπτοπ στο καφενείο 30.03.26

Αντίο Αθήνα: Όταν τα εξωφρενικά ενοίκια σε διώχνουν, αλλά η επαρχία δεν είναι το ρομαντικό καταφύγιο που περίμενες

Η αναγκαστική φυγή στην επαρχία λόγω των απλησίαστων ενοικίων της Αθήνας κρύβει απρόσμενη απομόνωση, ελλείψεις υποδομών και σκληρούς καθημερινούς συμβιβασμούς.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026
Απόρρητο