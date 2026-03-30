Σημαντική είδηση:
30.03.2026 | 16:30
Τραγωδία στον Άγιο Ανδρέα Κυνουρίας: Δύο νεκροί από ηλεκτροπληξία σε βουλκανιζατέρ
«Πόλεμος» όπως «Βόλντεμορτ»; Ο Τζον Όλιβερ τρολάρει τον Τραμπ
Culture Live 30 Μαρτίου 2026, 15:20

«Πόλεμος» όπως «Βόλντεμορτ»; Ο Τζον Όλιβερ τρολάρει τον Τραμπ

«Μερικές φορές πρέπει να ξεκινήσεις έναν πόλεμο για να σταματήσεις έναν πόλεμο», είπε μεταξύ άλλων ο Τζον Όλιβερ για τον Ντόναλντ Τραμπ

Ευγενία Κοτρώτσιου
ΕπιμέλειαΕυγενία Κοτρώτσιου
Ενσυνειδητότητα: Αφιερώστε μόλις 10 λεπτά μόνο στον σύντροφό σας & δείτε τι θα συμβεί

Ενσυνειδητότητα: Αφιερώστε μόλις 10 λεπτά μόνο στον σύντροφό σας & δείτε τι θα συμβεί

Ο Τζον Όλιβερ άνοιξε το νέο επεισόδιο του Last Week Tonight βάζοντας στο στόχαστρο τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον τρόπο με τον οποίο αποφεύγει να χαρακτηρίσει «πόλεμο» τη στρατιωτική εμπλοκή των ΗΠΑ στο Ιράν.

Ο Όλιβερ στάθηκε αρχικά στη ρητορική του Τραμπ, παρουσιάζοντας απόσπασμα όπου ο ίδιος εξηγεί την επιλογή του: «Δεν θα χρησιμοποιήσω τη λέξη ‘πόλεμος’, γιατί λένε ότι αν τη χρησιμοποιήσεις, ίσως να μην είναι καλό. Δεν τους αρέσει η λέξη ‘πόλεμος’, γιατί υποτίθεται ότι χρειάζεται έγκριση, οπότε θα χρησιμοποιήσω τον όρο ‘στρατιωτική επιχείρηση’, που είναι ουσιαστικά αυτό που είναι».

Η καυστική αντίδραση του Όλιβερ

Η απάντηση του Όλιβερ ήταν άμεση και σατιρική, με ένα εκτενές σχόλιο που παρομοίαζε τον τρόπο ομιλίας του Τραμπ με παιδικό μονόλογο: «Τι; Μιλάει πραγματικά σαν ένα εξάχρονο παιδί που λέει ό,τι του έρχεται στο μυαλό σε έναν άγνωστο: ‘Και η μαμά μου λέει ότι δεν επιτρέπεται να μιλάω για το πέος μου με άλλους ανθρώπους, παρόλο που όλοι έχουν ένα, εντάξει όχι αυτή και όχι η αδερφή μου, αλλά εγώ και ο μπαμπάς μου έχουμε, αλλά δεν μπορώ να το λέω όταν είναι πολύς κόσμος γύρω, παρόλο που όλοι το ξέρουν γιατί έχουν το δικό τους εκτός αν δεν έχουν, αλλά εγώ έχω’».

«Χάος», ανεξαρτήτως ορολογίας

Ο Όλιβερ υπογράμμισε ότι, όποια λέξη κι αν χρησιμοποιείται, η πραγματικότητα δεν αλλάζει: «Όπως κι αν το πεις, η κατάσταση είναι χάος».

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στην απειλή του Τραμπ για πλήγμα στο ηλεκτρικό δίκτυο του Ιράν, εφόσον παραμείνει κλειστό το Στενό του Ορμούζ, ακόμη και με δημόσια ανάρτηση: «Θα ξεκινήσουμε από το μεγαλύτερο».

Και σχολίασε δηκτικά:«Αυτό θα ήταν έγκλημα πολέμου, αν αυτό ήταν πόλεμος — αλλά ευτυχώς τώρα ξέρουμε ότι δεν είναι».

Αντιφάσεις και κλιμάκωση

Στη συνέχεια, σημείωσε ότι ο Τραμπ έκανε λόγο για «παραγωγικές συνομιλίες» με το Ιράν που οδήγησαν σε καθυστέρηση των επιθέσεων — κάτι που η Τεχεράνη διέψευσε.

Παράλληλα, οι προθεσμίες μετατίθενται, οι επιθέσεις συνεχίζονται και εξετάζεται η αποστολή έως και 10.000 επιπλέον στρατιωτών, ενώ οι απώλειες αυξάνονται, με περίπου 2.000 νεκρούς στο Ιράν και 13 Αμερικανούς στρατιώτες.

Ο Όλιβερ συνόψισε: «Σίγουρα μοιάζει σαν να βρισκόμαστε σε έναν περιττό πόλεμο χωρίς σαφή στόχο εξόδου».

«Ξεκινάς πόλεμο για να τον αποτρέψεις;»

Κλείνοντας, παρουσίασε δήλωση του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή από τη Λουιζιάνα, Τζον Κένεντι: «Να γιατί μπήκαμε στο Ιράν: Δεν είχαμε επιλογή. Ο πρόεδρος δεν ξεκίνησε πόλεμο. Προσπαθούσε να αποτρέψει έναν πόλεμο».

Για να σχολιάσει σκωπτικά: «Α, κατάλαβα. Μερικές φορές πρέπει να ξεκινήσεις έναν πόλεμο για να σταματήσεις έναν πόλεμο. Όπως λένε ‘πρέπει να ξοδέψεις χρήματα για να βγάλεις χρήματα’ ή ‘προσποιήσου μέχρι να τα καταφέρεις’ — όλα αυτά που λένε οι άνθρωποι όταν έχουν μπλέξει πιο βαθιά απ’ όσο μπορούν να διαχειριστούν».

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Έδωσε μάχη και κράτησε τις 2.000 μονάδες η αγορά

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έδωσε μάχη και κράτησε τις 2.000 μονάδες η αγορά

Vita.gr
Ενσυνειδητότητα: Αφιερώστε μόλις 10 λεπτά μόνο στον σύντροφό σας & δείτε τι θα συμβεί

Ενσυνειδητότητα: Αφιερώστε μόλις 10 λεπτά μόνο στον σύντροφό σας & δείτε τι θα συμβεί

Κόσμος
Ιρανικός βαλλιστικός πύραυλος αναχαιτίστηκε στον τουρκικό εναέριο χώρο – Ο Τραμπ απειλεί με κατάληψη του νησιού Χαργκ

Ιρανικός βαλλιστικός πύραυλος αναχαιτίστηκε στον τουρκικό εναέριο χώρο – Ο Τραμπ απειλεί με κατάληψη του νησιού Χαργκ

Μόδα και Έπσταϊν: Στο στόχαστρο τα πρακτορεία
Συγκοινωνούντα δοχεία; 30.03.26

Μόδα και Έπσταϊν: Έρευνα ζητούν επιζώσες για τον ρόλο πρακτορείων στη διακίνηση και κακοποίηση μοντέλων

Πίεση για έρευνα στο Κογκρέσο ασκούν επιζώσες και η Σάρα Ζιφ, ζητώντας να εξεταστεί ο ρόλος πρακτορείων μοντέλων στη δράση του Τζέφρι Έπσταϊν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Μανία» του Γιώργου Πανουσόπουλου – Μια βακχική φαντασία στον Εθνικό Κήπο
Ελληνικό Σινεμά 29.03.26

«Μανία» του Γιώργου Πανουσόπουλου – Μια βακχική φαντασία στον Εθνικό Κήπο

Η ιστορία της πιο ιδιαίτερης ταινίας του εκλιπόντος σκηνοθέτη - Μιλούν για τη «Μανία» στο in: Νίκος Ξυδάκης (συνθέτης της μουσικής της ταινίας), Αφροδίτη Νικολαΐδου, Βρασίδας Καραλής

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Μαρινέλλα: Από το νυχτερινό κέντρο «Πανόραμα» στον ελληνικό κινηματογράφο
Πεπρωμένο 29.03.26

Μαρινέλλα: Από το νυχτερινό κέντρο «Πανόραμα» στον ελληνικό κινηματογράφο

Το 1960, η Μαρινέλλα και ο Στέλιος Καζαντζίδης, συμμετείχαν στην αιχμηρή κωμωδία του Ροβήρου Μανθούλη «Η κυρία δήμαρχος» και έπειτα, ακολούθησε μια σειρά εμφανίσεων στην οθόνη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μαρινέλλα – «Καμία φορά λέω να αλλάξω ουρανό»
«Αυτή είμαι, γουστάρω» 28.03.26

Μαρινέλλα - «Καμία φορά λέω να αλλάξω ουρανό»

Η Μαρινέλλα έζησε μια ζωή που μετρούσε για χίλιες. Καινοτόμος, δυναμική, παθιασμένη. Έξω από κανόνες και πάντα επί σκηνής –μέχρι την τελευταία στιγμή, κυριολεκτικά. Μία από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες ντίβες του ελληνικού θεάματος. Καμία δεν ήταν σαν αυτή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Σπύρος Σκούρας, ο Έλληνας με το φτωχό υπόβαθρο που κατέκτησε το Χόλιγουντ του 20ού αιώνα
Πώς ξεκίνησε 28.03.26

Σπύρος Σκούρας, ο Έλληνας με το φτωχό υπόβαθρο που κατέκτησε το Χόλιγουντ του 20ού αιώνα

Από βοσκόπουλο στην Ηλεία, ο Σπύρος Σκούρας έφτασε να γίνει ένα από τα λαμπρότερα ονόματα στον αμερικανικό κινηματογράφο - Πώς ο Σπύρος και τα αδέλφια του έφτασαν στα σαλόνια του Χόλιγουντ

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ρενουάρ, Σεζάν, Ματίς: Κλοπή έργων τέχνης 9 εκατ. ευρώ στην Πάρμα
«Βίλα των Αριστουργημάτων» 30.03.26

Θρασύτατη ληστεία στην Πάρμα: Έκαναν «φτερά» έργα Ρενουάρ, Σεζάν και Ματίς αξίας 9 εκατ. ευρώ

Μέσα σε λίγα λεπτά, οργανωμένη ομάδα εισέβαλε σε μουσείο κοντά στην Πάρμα και άρπαξε τρία εμβληματικά έργα τέχνης, πριν σημάνει ο συναγερμός και αναγκαστεί να τραπεί σε φυγή

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κρήτη: Γνωστός γιατρός στο Ηράκλειο έβαλε τέλος στη ζωή του – Τον εντόπισε νεκρό η σύζυγός του
Ελλάδα 30.03.26

Κρήτη: Γνωστός γιατρός στο Ηράκλειο έβαλε τέλος στη ζωή του – Τον εντόπισε νεκρό η σύζυγός του

Σοκ προκάλεσε στην κοινωνία του Ηρακλείου η είδηση θανάτου γνωστού γιατρού, τον οποίο εντόπισε απαγχονισμένο η σύζυγός του λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Δευτέρας στο σπίτι τους

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 30.03.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός για την 23η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Το πετρέλαιο μπορεί να ξεπεράσει τα 200 δολάρια, προειδοποιεί ο πρόεδρος της Αιγύπτου
Φατάχ αλ-Σίσι 30.03.26

Το πετρέλαιο μπορεί να ξεπεράσει τα 200 δολάρια, προειδοποιεί ο πρόεδρος της Αιγύπτου

Ο Άμπντελ Φατάχ αλ-Σίσι προειδοποίησε, ακόμη, για μια επικείμενη κρίση για τον παγκόσμιο εφοδιασμό τροφίμων, λέγοντας ότι οι διαταραχές στις εξαγωγές λιπασμάτων θα έχουν τεράστιο αντίκτυπο στις τιμές

Σύνταξη
Αγρίνιο: Παραδόθηκε συνοδεία ιερέα ο ληστής σε πρατήριο βενζίνης – Εξομολογήθηκε και επέστρεψε τα 695 ευρώ
Ελλάδα 30.03.26

Αγρίνιο: Παραδόθηκε συνοδεία ιερέα ο ληστής σε πρατήριο βενζίνης – Εξομολογήθηκε και επέστρεψε τα 695 ευρώ

Η ληστεία έγινε το βράδυ της 25ης Μαρτίου, ωστόσο οι τύψεις φαίνεται πως οδήγησαν τον δράστη στην εκκλησία και μετά την εξομολόγηση μετέβη μαζί με τον ιερέα στην Αστυνομία για να παραδεχθεί την πράξη του

Σύνταξη
Αντίο Αθήνα: Όταν τα εξωφρενικά ενοίκια σε διώχνουν, αλλά η επαρχία δεν είναι το ρομαντικό καταφύγιο που περίμενες
Λάπτοπ στο καφενείο 30.03.26

Αντίο Αθήνα: Όταν τα εξωφρενικά ενοίκια σε διώχνουν, αλλά η επαρχία δεν είναι το ρομαντικό καταφύγιο που περίμενες

Η αναγκαστική φυγή στην επαρχία λόγω των απλησίαστων ενοικίων της Αθήνας κρύβει απρόσμενη απομόνωση, ελλείψεις υποδομών και σκληρούς καθημερινούς συμβιβασμούς.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η επιστροφή που περιμένει πως και πως ο Μέντι
On Field 30.03.26

Η επιστροφή που περιμένει πως και πως ο Μέντι

Οι παίκτες του Ολυμπιακού επιστρέφουν αύριο στο Ρέντη και μαζί τους επιστρέφει στις προπονήσεις και ο παίκτης στον οποίο ποντάρει πολλά ο Ισπανός τεχνικός των «ερυθρόλευκων»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Παρασκευή Τυχεροπούλου: Δικαστική δικαίωση την επαναφέρει στην παλιά της θέση στον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 30.03.26

Παρασκευή Τυχεροπούλου: Δικαστική δικαίωση την επαναφέρει στην παλιά της θέση στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών δικαίωσε την Παρασκευή Τυχεροπούλου την υπάλληλο απ' την οποία άρχισε η διαλεύκανση του τεράστιου σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το δικαστήριο την επαναφέρει στη θέση της διευθύντριας εσωτερικού ελέγχου.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Η κοινωνία διαψεύδει το αφήγημα ευημερίας της ΝΔ, λέει το ΠΑΣΟΚ – «Η οικονομία είναι ευάλωτη»
Σφοδρά πυρά 30.03.26

Η κοινωνία διαψεύδει το αφήγημα ευημερίας της ΝΔ, λέει το ΠΑΣΟΚ – «Η οικονομία είναι ευάλωτη»

Η κυβέρνηση δεν μπορεί πλέον να επικαλείται την «προηγούμενη κρίση» ή τις «δομικές παθογένειες» ως μόνιμη δικαιολογία, επισημαίνει ο τομέας Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ, κρούοντας καμπανάκι κινδύνου για την ελληνική οικονομία

Σύνταξη
Ιβανίσεβιτς: «Όσα είπα για τον Τσιτσιπά επιβεβαιώθηκαν – Δεν μπορείς να παίξεις αν δεν είσαι ψυχικά έτοιμος»
Άλλα Αθλήματα 30.03.26

Ιβανίσεβιτς: «Όσα είπα για τον Τσιτσιπά επιβεβαιώθηκαν – Δεν μπορείς να παίξεις αν δεν είσαι ψυχικά έτοιμος»

Ο Γκόραν Ιβανίσεβιτς σε νέες δηλώσεις που έκανε, τόνισε πως όσα είπε για τον Στέφανο Τσιτσιπά επιβεβαιώθηκαν, τονίζοντας ωστόσο ότι οι σχέσεις τους παραμένουν καλές.

Σύνταξη
Δένδιας: Είμαστε υποχρεωμένοι να επενδύσουμε στην αμυντική μας δυνατότητα, στη δύναμη αποτροπής μας
Πολιτική Γραμματεία 30.03.26

Δένδιας: Είμαστε υποχρεωμένοι να επενδύσουμε στην αμυντική μας δυνατότητα, στη δύναμη αποτροπής μας

«Αν κοιτάξουμε εμείς οι Έλληνες στο παρελθόν, δεν πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι. Αντιμετωπίσαμε για δεκαετίες ολόκληρες τους εξοπλισμούς μας ως απλή αγορά προϊόντων», δήλωσε ο Νίκος Δένδιας

Σύνταξη
Η επιστροφή Σαμαρά στο Πολεμικό Μουσείο και η συζήτηση για νέο κόμμα
Πολιτική Γραμματεία 30.03.26

Η επιστροφή Σαμαρά στο Πολεμικό Μουσείο και η συζήτηση για νέο κόμμα

Γιατί ο χαιρετισμός, σήμερα το απόγευμα, του Αντώνη Σαμαρά στην εκδήλωση για το βιβλίο του Ι. Μάζη φέρνει ξανά στο προσκήνιο το θέμα της δημιουργίας νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

