«Πόλεμος» όπως «Βόλντεμορτ»; Ο Τζον Όλιβερ τρολάρει τον Τραμπ

Ο Τζον Όλιβερ άνοιξε το νέο επεισόδιο του Last Week Tonight βάζοντας στο στόχαστρο τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον τρόπο με τον οποίο αποφεύγει να χαρακτηρίσει «πόλεμο» τη στρατιωτική εμπλοκή των ΗΠΑ στο Ιράν.

Ο Όλιβερ στάθηκε αρχικά στη ρητορική του Τραμπ, παρουσιάζοντας απόσπασμα όπου ο ίδιος εξηγεί την επιλογή του: «Δεν θα χρησιμοποιήσω τη λέξη ‘πόλεμος’, γιατί λένε ότι αν τη χρησιμοποιήσεις, ίσως να μην είναι καλό. Δεν τους αρέσει η λέξη ‘πόλεμος’, γιατί υποτίθεται ότι χρειάζεται έγκριση, οπότε θα χρησιμοποιήσω τον όρο ‘στρατιωτική επιχείρηση’, που είναι ουσιαστικά αυτό που είναι».

Η καυστική αντίδραση του Όλιβερ

Η απάντηση του Όλιβερ ήταν άμεση και σατιρική, με ένα εκτενές σχόλιο που παρομοίαζε τον τρόπο ομιλίας του Τραμπ με παιδικό μονόλογο: «Τι; Μιλάει πραγματικά σαν ένα εξάχρονο παιδί που λέει ό,τι του έρχεται στο μυαλό σε έναν άγνωστο: ‘Και η μαμά μου λέει ότι δεν επιτρέπεται να μιλάω για το πέος μου με άλλους ανθρώπους, παρόλο που όλοι έχουν ένα, εντάξει όχι αυτή και όχι η αδερφή μου, αλλά εγώ και ο μπαμπάς μου έχουμε, αλλά δεν μπορώ να το λέω όταν είναι πολύς κόσμος γύρω, παρόλο που όλοι το ξέρουν γιατί έχουν το δικό τους εκτός αν δεν έχουν, αλλά εγώ έχω’».

«Χάος», ανεξαρτήτως ορολογίας

Ο Όλιβερ υπογράμμισε ότι, όποια λέξη κι αν χρησιμοποιείται, η πραγματικότητα δεν αλλάζει: «Όπως κι αν το πεις, η κατάσταση είναι χάος».

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στην απειλή του Τραμπ για πλήγμα στο ηλεκτρικό δίκτυο του Ιράν, εφόσον παραμείνει κλειστό το Στενό του Ορμούζ, ακόμη και με δημόσια ανάρτηση: «Θα ξεκινήσουμε από το μεγαλύτερο».

Και σχολίασε δηκτικά:«Αυτό θα ήταν έγκλημα πολέμου, αν αυτό ήταν πόλεμος — αλλά ευτυχώς τώρα ξέρουμε ότι δεν είναι».

Αντιφάσεις και κλιμάκωση

Στη συνέχεια, σημείωσε ότι ο Τραμπ έκανε λόγο για «παραγωγικές συνομιλίες» με το Ιράν που οδήγησαν σε καθυστέρηση των επιθέσεων — κάτι που η Τεχεράνη διέψευσε.

Παράλληλα, οι προθεσμίες μετατίθενται, οι επιθέσεις συνεχίζονται και εξετάζεται η αποστολή έως και 10.000 επιπλέον στρατιωτών, ενώ οι απώλειες αυξάνονται, με περίπου 2.000 νεκρούς στο Ιράν και 13 Αμερικανούς στρατιώτες.

Ο Όλιβερ συνόψισε: «Σίγουρα μοιάζει σαν να βρισκόμαστε σε έναν περιττό πόλεμο χωρίς σαφή στόχο εξόδου».

«Ξεκινάς πόλεμο για να τον αποτρέψεις;»

Κλείνοντας, παρουσίασε δήλωση του Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή από τη Λουιζιάνα, Τζον Κένεντι: «Να γιατί μπήκαμε στο Ιράν: Δεν είχαμε επιλογή. Ο πρόεδρος δεν ξεκίνησε πόλεμο. Προσπαθούσε να αποτρέψει έναν πόλεμο».

Για να σχολιάσει σκωπτικά: «Α, κατάλαβα. Μερικές φορές πρέπει να ξεκινήσεις έναν πόλεμο για να σταματήσεις έναν πόλεμο. Όπως λένε ‘πρέπει να ξοδέψεις χρήματα για να βγάλεις χρήματα’ ή ‘προσποιήσου μέχρι να τα καταφέρεις’ — όλα αυτά που λένε οι άνθρωποι όταν έχουν μπλέξει πιο βαθιά απ’ όσο μπορούν να διαχειριστούν».