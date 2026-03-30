30.03.2026 | 16:30
Τραγωδία στον Άγιο Ανδρέα Κυνουρίας: Δύο νεκροί από ηλεκτροπληξία σε βουλκανιζατέρ
Πένθος ως αγώνας: Η τραγωδία του 17χρονου Άνταμ Άνκερς ίσως αλλάξει το ποδόσφαιρο
Stories 30 Μαρτίου 2026, 17:50

Πένθος ως αγώνας: Η τραγωδία του 17χρονου Άνταμ Άνκερς ίσως αλλάξει το ποδόσφαιρο

Ο θάνατος του 17χρονου Άνταμ Άνκερς κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα ανέδειξε τις εγκληματικές ελλείψεις στα πρωτόκολλα ασφαλείας στο ποδόσφαιρο

Λουκάς Καρνής
Ήταν 31 Ιανουαρίου του 2024 όταν ο 17χρονος Άνταμ Άνκερς, αρχηγός της ποδοσφαιρικής ομάδας του ιδρύματος της Wycombe Wanderers Foundation, διεκδικούσε με τους συμπαίκτες του τη νίκη. Δεν το κατάφερε.

Κατά τη διάρκεια ενός αγώνα με την Procision Oxford και ενώ το σκορ ήταν ισόπαλο ο Άνταμ κατέρρευσε ξαφνικά από ανακοπή καρδιάς στο 74ο λεπτό.

Αν και ήταν ένας αθλητής με εξαιρετική φυσική κατάσταση, κανείς δεν γνώριζε ότι ο Άνκερς έπασχε από μια κληρονομική καρδιοπάθεια -τη γνωστή ως αρρυθμιογόνο μυοκαρδιοπάθεια της δεξιάς κοιλίας.

Μετά από τέσσερις ημέρες στην εντατική, ο Άνταμ, που ο πατέρας του τον περιέγραψε ως «νεαρό άνδρα με αυτοπεποίθηση και έντονη ανεξαρτησία», έφυγε για πάντα.

Η Κάρα, τότε 12 ετών, είχε πλύνει τα μαλλιά του αδελφού της, του είχε δροσίσει τα χέρια. Ο Άλαστερ είπε στον γιο του για τη νίκη της Άρσεναλ με 3-1 επί της Λίβερπουλ την Κυριακή και τα γκολ των Μπουκάγιο Σάκα, Γκαμπριέλ Μαρτινέλι και Λεάντρο Τροσάρ.

Η οδυνηρή στιγμή της κατάρρευσης μπροστά στα μάτια της οικογένειας, των φίλων και συναθλητών του, και όσα ακολούθησαν ήταν η εκκίνηση μιας καμπάνιας που δεν θέλει άλλους ποδοσφαιριστές θυσία στο γρασίδι

Σε εκείνες τις σχεδόν αδιανόητες ώρες και μέρες αγωνίας και θλίψης, ο Άλαστερ του είχε διαβάσει αποσπάσματα από την αυτοβιογραφία του Αρσέν Βενγκέρ – ένα χριστουγεννιάτικο δώρο που ο γιος του δεν είχε διαβάσει ακόμα.

Η οικογένεια πήρε ένα πήλινο αποτύπωμα του χεριού του Άνταμ, που τώρα πλαισιώνεται στην κρεβατοκάμαρα των γονιών του, και του είπε πόσο τον αγαπούσαν. Την επόμενη μέρα, το μηχάνημα υποστήριξης ζωής απενεργοποιήθηκε.

Ολέθριες ελλείψεις

Η ιατροδικαστική έρευνα που ολοκληρώθηκε πρόσφατα έφερε στο φως σοκαριστικές λεπτομέρειες για τη διαχείριση του περιστατικού.

Παρόλο που στο γήπεδο υπήρχε απινιδωτής ο υπάλληλος της υπηρεσίας ασθενοφόρων που δέχθηκε την κλήση έδωσε οδηγία στους παρευρισκόμενους να μην τον χρησιμοποιήσουν.

Αντί για την άμεση έναρξη καρδιοαναπνευστικής αναζωογονήσης δόθηκε η λανθασμένη συμβουλή να τοποθετηθεί ο έφηβος σε θέση ανάνηψη.

Αυτή η μοιραία καθυστέρηση οκτώ λεπτών μέχρι την άφιξη των παραϊατρικών κρίθηκε από την ιατροδικαστή ως μια χαμένη ευκαιρία που συνέβαλε καθοριστικά στον θάνατο του παιδιού.

Επιπλέον αποκαλύφθηκε ότι ο διαιτητής του αγώνα δεν ήταν υποχρεωμένος από την ομοσπονδία να έχει λάβει εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες.

Μια μάχη για ζωή

Οι γονείς του Άνταμ, ο Άλαστερ και η Ναόμι, αμφότεροι επαγγελματίες υγείας, μετά τον θρήνο, έκαναν το πένθος καύσιμο.

Οι Άνκερς έχουν αφιερωθεί στην προσπάθεια να γίνει υποχρεωτική η εκπαίδευση για την αντιμετώπιση αιφνίδιας καρδιακής ανακοπής σε κάθε ποδοσφαιρική κατηγορία.

Οι γονείς του 17χρονου Άνταμ απαιτούν, μέσω της καμπάνιας του, από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αγγλίας να επαναφέρει τα δια ζώσης σεμινάρια αντί των διαδικτυακών και να καταστήσει υποχρεωτικό τον προληπτικό καρδιολογικό έλεγχο για τους νέους αθλητές.

Όλοι το επιβεβαιώνουν. Ο 17χρονος Άνταμ ήταν φανατικός της γυμναστικής, αφοσιωμένος στο πρόγραμμα άσκησής του και αποφασισμένος να κάνει καριέρα στο άθλημα που αγαπούσε.

Η στατιστική τους δικαιώνει. Μόνο στην Αγγλία καταγράφονται κατά μέσο όρο δώδεκα θάνατοι νέων την εβδομάδα από αδιάγνωστες καρδιοπάθειες.

Η ιατροδικαστής Βαλερί Σάρμπιτ απέστειλε ήδη έκθεση προς την Ομοσπονδία εκφράζοντας την ανησυχία της για την έλλειψη εκπαίδευσης στους προπονητές και τους διαιτητές των ερασιτεχνικών κατηγοριών σημειώνει το The Athletic.

Kληρονομιά προσφοράς

Ο Άνταμ περιγράφεται από όλους ως ένας νέος με σπάνιο ήθος και ευγένεια που φρόντιζε πάντα τους γύρω του.

Οι φίλοι του τον αποκαλούσαν χαϊδευτικά «μπαμπά» λόγω της προστατευτικότητας που επεδείκνυε ενώ οι ιστορίες για τις αθόρυβες πράξεις καλοσύνης του συνεχίζουν να συγκινούν την τοπική κοινότητα.

Ο Άνταμ είχε γράψει τέσσερις λέξεις στο περιβραχιόνιο του. Δύναμη, Έμπνευση, Ηγέτης, Επιθυμία.

«Μας το έδωσαν στο νοσοκομείο», είπε ο πατέρας του. «Είναι κορνιζαρισμένο τώρα στην κρεβατοκάμαρα του Άνταμ. Εκτός από μερικές φωτογραφίες που έχουμε βάλει στους τοίχους, το δωμάτιό του είναι σχεδόν ανέγγιχτο από το πρωί της Τετάρτης που έφυγε. Αν και, για να είμαι ειλικρινής, είναι πολύ δύσκολο να μπεις μέσα».

«Τον θάψαμε με την φανέλα της Άρσεναλ», λέει η μητέρα του, Ναόμι. «Θα ήταν περήφανος με το πώς τα πάει η ομάδα του τώρα»

Θα είναι πάντα δύσκολο, σπαρακτικά δύσκολο, για την οικογένειά του να ανοίξει την πόρτα του υπνοδωματίου του και να δει όλες τις αναμνήσεις από πιο ευτυχισμένες εποχές. Τα αποσμητικά του είναι τακτοποιημένα στη μία πλευρά. Πίσω από τις κόκκινες κουρτίνες, τα μετάλλια του στον αθλητισμό κρέμονται στο παράθυρο.

Ένα κασκόλ της αγαπημένης του ομάδας, της Άρσεναλ, είναι καρφιτσωμένο στον τοίχο. Είναι απλώς ένα τυπικό εφηβικό υπνοδωμάτιο, με ένα PlayStation στη γωνία και μια μπάρα στην πόρτα για την καθημερινή του προπόνηση.

Οι Άνκερς συνεχίζουν να τιμούν τη μνήμη του επισκεπτόμενα μεγάλα γήπεδα της Ευρώπης ελπίζοντας ότι η θυσία του θα γίνει ο καταλύτης για να είναι τα γήπεδα πιο ασφαλή για κάθε παιδί που κυνηγά το όνειρό του και τα όργανα να λάβουν τις εγκληματικές τους ευθύνες.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έδωσε μάχη και κράτησε τις 2.000 μονάδες η αγορά

Berry boom: Η εκρηκτική αντιοξειδωτική δύναμη των blueberries

Ιρανικός βαλλιστικός πύραυλος αναχαιτίστηκε στον τουρκικό εναέριο χώρο – Ο Τραμπ απειλεί με κατάληψη του νησιού Χαργκ

«Σκληρός», βραβευμένος, είδωλο – Όταν ο Τζέιμς Κάγκνεϊ κυριαρχούσε στο Χόλιγουντ
Stories 29.03.26

Πέρασαν τέσσερις δεκαετίες από τότε που ο Τζέιμς Κάγκνεϊ «έφυγε» από τη ζωή, ο άνθρωπος που το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου ψήφισε ως τον 8ο πιο σημαντικό ηθοποιό της «Χρυσής Εποχής του Χόλιγουντ»

Μαρινέλλα – «Καμία φορά λέω να αλλάξω ουρανό»
Η Μαρινέλλα έζησε μια ζωή που μετρούσε για χίλιες. Καινοτόμος, δυναμική, παθιασμένη. Έξω από κανόνες και πάντα επί σκηνής –μέχρι την τελευταία στιγμή, κυριολεκτικά. Μία από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες ντίβες του ελληνικού θεάματος. Καμία δεν ήταν σαν αυτή.

Έφη Αλεβίζου
Η τηλεπερσόνα Κάρολ Ράντζιβιλ – Συνδέεται με τους Κένεντι, το όνομά της βρίσκεται στα αρχεία Έπσταϊν
Οι αγαπημένοι της Κένεντι πέθαναν αλλά εμφανίζονται στο Love Story, το όνομά της περιλαμβάνεται στα αρχεία Έπσταϊν και η ίδια επιστρέφει στο Real Housewives. Τι γνώμη έχει η Ράντζιβιλ για όλα αυτά;

Έφη Αλεβίζου
Μέσα στην αίρεση Heaven’s Gate: 29 χρόνια από τη χειρότερη μαζική αυτοκτονία στις ΗΠΑ
Πριν από περίπου τρεις δεκαετίες 39 μέλη της αίρεσης Heaven's Gate έβαζαν τέλος στη ζωή τους, πιστεύοντας ότι το πνεύμα τους θα επιβιβαστεί σε ένα διαστημόπλοιο που θα τους πάει στο Επόμενο Επίπεδο

Φροίξος Φυντανίδης
Αλεξάντερ Κλούγκε: Πέθανε ο σκηνοθέτης που άλλαξε το γερμανικό σινεμά
Ο Αλεξάντερ Κλούγκε, εμβληματική μορφή του Νέου Γερμανικού Κινηματογράφου, που συνέδεσε το σινεμά με τη φιλοσοφία και την ιστορία, άφησε την τελευταία του πνοή στις 25 Μαρτίου

Ευγενία Κοτρώτσιου
Μήπως τελικά οι εξωγήινοι διαμόρφωσαν τους αρχαίους πολιτισμούς; Κάποιοι πιστεύουν στο κοσμικό δράμα
Η ιδέα ότι εξωγήινοι βοήθησαν τους κατασκευαστές των αρχαίων μνημείων προωθήθηκε από τον Ελβετό συγγραφέα Έριχ φον Ντάνικεν στο best-seller του «Το Άρμα των Θεών», που εκδόθηκε το 1968

Έφη Αλεβίζου
Μικροκλοπές, sex show κι εκτροφή σκύλων – Οι παράλληλες δράσεις καλλιτεχνών για τα προς το ζην
Ο Ζαν Ζενέ έκλεβε βιβλία. Η Έμιλι Καρ μεγάλωνε «μπομπτέιλ» σκυλιά. Και η Κάθι Άκερ έκανε παιχνίδια ενηλίκων με τον φίλο της. Οι απρόσμενες πτυχές της ζωής των καλλιτεχνών στον αγώνα επιβίωσης.

Αγρίνιο: Παραδόθηκε συνοδεία ιερέα ο ληστής σε πρατήριο βενζίνης – Εξομολογήθηκε και επέστρεψε τα 695 ευρώ
Η ληστεία έγινε το βράδυ της 25ης Μαρτίου, ωστόσο οι τύψεις φαίνεται πως οδήγησαν τον δράστη στην εκκλησία και μετά την εξομολόγηση μετέβη μαζί με τον ιερέα στην Αστυνομία για να παραδεχθεί την πράξη του

Αντίο Αθήνα: Όταν τα εξωφρενικά ενοίκια σε διώχνουν, αλλά η επαρχία δεν είναι το ρομαντικό καταφύγιο που περίμενες
Η αναγκαστική φυγή στην επαρχία λόγω των απλησίαστων ενοικίων της Αθήνας κρύβει απρόσμενη απομόνωση, ελλείψεις υποδομών και σκληρούς καθημερινούς συμβιβασμούς.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η επιστροφή που περιμένει πως και πως ο Μέντι
Οι παίκτες του Ολυμπιακού επιστρέφουν αύριο στο Ρέντη και μαζί τους επιστρέφει στις προπονήσεις και ο παίκτης στον οποίο ποντάρει πολλά ο Ισπανός τεχνικός των «ερυθρόλευκων»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Παρασκευή Τυχεροπούλου: Δικαστική δικαίωση την επαναφέρει στην παλιά της θέση στον ΟΠΕΚΕΠΕ
Το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών δικαίωσε την Παρασκευή Τυχεροπούλου την υπάλληλο απ' την οποία άρχισε η διαλεύκανση του τεράστιου σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το δικαστήριο την επαναφέρει στη θέση της διευθύντριας εσωτερικού ελέγχου.

Δημήτρης Τερζής
Η κοινωνία διαψεύδει το αφήγημα ευημερίας της ΝΔ, λέει το ΠΑΣΟΚ – «Η οικονομία είναι ευάλωτη»
Η κυβέρνηση δεν μπορεί πλέον να επικαλείται την «προηγούμενη κρίση» ή τις «δομικές παθογένειες» ως μόνιμη δικαιολογία, επισημαίνει ο τομέας Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ, κρούοντας καμπανάκι κινδύνου για την ελληνική οικονομία

Ιβανίσεβιτς: «Όσα είπα για τον Τσιτσιπά επιβεβαιώθηκαν – Δεν μπορείς να παίξεις αν δεν είσαι ψυχικά έτοιμος»
Ο Γκόραν Ιβανίσεβιτς σε νέες δηλώσεις που έκανε, τόνισε πως όσα είπε για τον Στέφανο Τσιτσιπά επιβεβαιώθηκαν, τονίζοντας ωστόσο ότι οι σχέσεις τους παραμένουν καλές.

Δένδιας: Είμαστε υποχρεωμένοι να επενδύσουμε στην αμυντική μας δυνατότητα, στη δύναμη αποτροπής μας
«Αν κοιτάξουμε εμείς οι Έλληνες στο παρελθόν, δεν πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι. Αντιμετωπίσαμε για δεκαετίες ολόκληρες τους εξοπλισμούς μας ως απλή αγορά προϊόντων», δήλωσε ο Νίκος Δένδιας

Η επιστροφή Σαμαρά στο Πολεμικό Μουσείο και η συζήτηση για νέο κόμμα
Γιατί ο χαιρετισμός, σήμερα το απόγευμα, του Αντώνη Σαμαρά στην εκδήλωση για το βιβλίο του Ι. Μάζη φέρνει ξανά στο προσκήνιο το θέμα της δημιουργίας νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό.

Γιάννης Μπασκάκης
ΠΑΣΟΚ στον Μαρινάκη: Κάθεστε στα ίδια υπουργικά έδρανα με την ακροδεξιά και στα δύσκολα σας ξελασπώνει ο Βελόπουλος
«Οι διαβεβαιώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι η Νέα Δημοκρατία, που βλέπει την αυτοδυναμία με το κυάλι, δεν συνεργάζεται με την ακροδεξιά, προκαλούν θυμηδία», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

