Η Ρωσία απαγόρευσε την προβολή του βραβευμένου με Όσκαρ ντοκιμαντέρ «Mr Nobody Against Putin»

Ένα ρωσικό δικαστήριο απαγόρευσε την περασμένη Πέμπτη την προβολή του βραβευμένου με Όσκαρ ντοκιμαντέρ «Mr Nobody Against Putin» σε διάφορες πλατφόρμες streaming, υποστηρίζοντας ότι προωθούσε «αρνητικές στάσεις» απέναντι στη ρωσική κυβέρνηση και τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η ταινία καταγράφει μαθήματα προπαγάνδας υπέρ του πολέμου που παραδίδονται σε ένα σχολείο στην περιοχή Τσελιάμπινσκ της Ρωσίας, χρησιμοποιώντας υλικό δύο ετών που γυρίστηκε κρυφά και μεταφέρθηκε λαθραία εκτός της χώρας από τον βιντεογράφο του σχολείου, Πάβελ Ταλάνκιν.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sheffield DocFest (@sheffdocfest)

Έρευνα

Περιλαμβάνει πλάνα με Ρώσους μαθητές που παρακολουθούν διαλέξεις για την ανάγκη «αποναζιστικοποίησης» της Ουκρανίας και ομιλίες από βετεράνους πολέμου, καθώς και τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς ρίψης χειροβομβίδων και μαθήματα χειρισμού όπλων.

Το συμβούλιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Ρωσίας, το οποίο διορίζεται από το Κρεμλίνο, διαμαρτυρήθηκε για την ταινία την περασμένη εβδομάδα, αναφέροντας ότι «χρησιμοποιήθηκαν εικόνες ανηλίκων χωρίς τη συγκατάθεση των γονιών τους» και ότι θα απευθυνθεί στην Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών, η οποία διοργανώνει τα Όσκαρ, για να ξεκινήσει έρευνα.

«Αρνητικές στάσεις»

Σε απόφαση που εκδόθηκε την περασμένη Πέμπτη, δικαστήριο της περιφέρειας Τσελιάμπινσκ έκρινε ότι η ταινία προωθούσε την «τρομοκρατία» και «αρνητικές στάσεις απέναντι στην τρέχουσα κυβέρνηση», όπως μετέδωσε το ανεξάρτητο ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Sota Vision.

Το δικαστήριο αντιτάχθηκε επίσης στο γεγονός ότι η ταινία εμφανίζει μια «λευκή-μπλε-λευκή» σημαία, ένα σύμβολο που χρησιμοποιούν ορισμένα μέλη της ρωσικής αντιπολίτευσης για να διαμαρτυρηθούν ενάντια στον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά το οποίο έχει απαγορευτεί στη Ρωσία ως «εξτρεμιστικό».

Παράνομες αντιγραφές

Το δικαστήριο απαγόρευσε την προβολή της ταινίας -η οποία κέρδισε το Όσκαρ καλύτερου ντοκιμαντέρ νωρίτερα αυτό το μήνα και το βραβείο BAFTA καλύτερου ντοκιμαντέρ τον Φεβρουάριο– από τρεις ρωσικές πλατφόρμες streaming, ανέφερε το Sota Vision, δημοσιεύοντας μια ηχογράφηση του δικαστή που μιλούσε στο δικαστήριο.

Είναι η πρώτη γνωστή κίνηση χρήσης των δικαστηρίων για τον περιορισμό της πρόσβασης στην ταινία –παράνομες αντιγραφές της οποίας είναι ευρέως διαθέσιμες στο διαδίκτυο– εντός της Ρωσίας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη David Borenstein (@davborenstein)

«Για το καλό όλων»

«Από την έναρξη της πλήρους κλίμακας στρατιωτικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας πριν από τέσσερα χρόνια, το Κρεμλίνο καταστέλλει την αντίθεση στον πόλεμο» σχολιάζει ο Guardian και συνεχίζει:

«Οι αρχές έχουν επιδιώξει να συγκεντρώσουν υποστήριξη για τον πόλεμο στην Ουκρανία στο εκπαιδευτικό σύστημα, τροποποιώντας τα σχολικά προγράμματα για να προωθήσουν την αφήγηση του Κρεμλίνου σχετικά με την επίθεση».

Ο Ταλάνκιν εγκατέλειψε τη Ρωσία το 2024. Παραλαμβάνοντας το Όσκαρ νωρίτερα τον Μάρτιο, είπε στο κοινό: «Για το καλό του μέλλοντός μας και για το καλό όλων των παιδιών μας, ας τερματίσουμε όλους τους πολέμους».

*Με στοιχεία από theguardian.com