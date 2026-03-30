Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026
weather-icon 14o
Stream
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ισοκράτης: Η παιδεία ως δύναμη του λόγου (Μέρος ΙΗ’)
Literature 30 Μαρτίου 2026, 09:55

Ισοκράτης: Η παιδεία ως δύναμη του λόγου (Μέρος ΙΗ’)

Το κύκνειο άσμα του Ισοκράτη

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Εγκέφαλος: Οι 6 πυλώνες της υγείας του

Εγκέφαλος: Οι 6 πυλώνες της υγείας του

Spotlight

Ο λόγος που φέρει την ονομασία Παναθηναϊκός υπήρξε το κύκνειο άσμα του Ισοκράτη. Ο ίδιος αναφέρει ότι ξεκίνησε να τον γράφει σε ηλικία ενενήντα τεσσάρων ετών και ότι τον ολοκλήρωσε τρία χρόνια αργότερα, στα ενενήντα επτά του. Σε αυτό το τελευταίο σύγγραμμά του ο κορυφαίος ρήτορας καταπιάνεται με τρία θέματα, που η μεταξύ τους οργανική σύνδεση δεν είναι παντού αντάξια της εξαιρετικής φήμης του: τον έπαινο της αθηναϊκής πολιτείας, την παρουσίαση του σημαντικού προσωπικού του έργου και το καίριο ζήτημα του ιδανικού πολιτεύματος.

Στο προοίμιο του λόγου του, ο Ισοκράτης, αποχαιρετώντας την ενεργό συγγραφική δράση, προβαίνει σε μια συνολική αποτίμηση του βίου και του έργου του, στο οποίο –όπως ο ίδιος ισχυρίζεται– κεντρική ιδέα ήταν τα συμφέροντα τόσο της πόλης του όσο και των άλλων Ελλήνων. Στο πλαίσιο της αναδρομικής αυτής αφήγησης ο ρήτορας βρίσκει την ευκαιρία να διατυπώσει τις απόψεις του για τους «πεπαιδευμένους», δηλαδή για το ποιους θεωρεί μορφωμένους ανθρώπους.

Στη συνέχεια ο Ισοκράτης στρέφει την προσοχή του στην πόλη της Αθήνας, έχοντας την πρόθεση να την εγκωμιάσει για τη δύναμή της και τα κατορθώματά της, αλλά και να αναδείξει τις ευεργεσίες της προς τους άλλους Έλληνες. Η μέθοδος που ακολουθεί για να αποδείξει την ορθότητα των θέσεών του συνίσταται στη σύγκριση της Αθήνας με το αντίπαλον δέος, τη Σπάρτη. Κατά τη δική του αντίληψη, ήταν δίκαιο να επαινείται η Αθήνα, που είχε προσφέρει πολλά καλά στους άλλους, και όχι η Σπάρτη, που ενδιαφερόταν μόνο για τα συμφέροντά της.

Οι Αθηναίοι –υποστηρίζει ο Ισοκράτης– ήταν εκείνοι που πρωταγωνίστησαν στους Περσικούς Πολέμους και υπήρξαν οι κύριοι συντελεστές των ελληνικών κατορθωμάτων τής τότε περιόδου. Επίσης, ήταν εκείνοι που φρόντισαν για τα ελληνικά ζητήματα με πολύ μεγαλύτερη μετριοπάθεια και πραότητα. Κοντολογίς, η Αθήνα, κατά την άποψη του Ισοκράτη, πρόσφερε στους Έλληνες πολύ περισσότερες υπηρεσίες από όσες οι Λακεδαιμόνιοι.

*Στη φωτογραφία του παρόντος άρθρου, έκδοση του «Παναθηναϊκού» του Ισοκράτη (εισαγωγή – μετάφραση – σχόλια Ευάγγελου Πανέτσου, επιμέλεια έκδοσης Ευάγγελου Παπανούτσου, εκδόσεις Ζαχαρόπουλου, 1957).

Ισοκράτης: Η παιδεία ως δύναμη του λόγου (Μέρος Α’)

Ισοκράτης: Η παιδεία ως δύναμη του λόγου (Μέρος Β’)

Ισοκράτης: Η παιδεία ως δύναμη του λόγου (Μέρος Γ’)

Ισοκράτης: Η παιδεία ως δύναμη του λόγου (Μέρος Δ’)

Ισοκράτης: Η παιδεία ως δύναμη του λόγου (Μέρος Ε’)

Ισοκράτης: Η παιδεία ως δύναμη του λόγου (Μέρος ΣΤ’)

Ισοκράτης: Η παιδεία ως δύναμη του λόγου (Μέρος Ζ’)

Ισοκράτης: Η παιδεία ως δύναμη του λόγου (Μέρος Η’)

Ισοκράτης: Η παιδεία ως δύναμη του λόγου (Μέρος Θ’)

Ισοκράτης: Η παιδεία ως δύναμη του λόγου (Μέρος Ι’)

Ισοκράτης: Η παιδεία ως δύναμη του λόγου (Μέρος ΙΑ’)

Ισοκράτης: Η παιδεία ως δύναμη του λόγου (Μέρος ΙΒ’)

Ισοκράτης: Η παιδεία ως δύναμη του λόγου (Μέρος ΙΓ’)

Ισοκράτης: Η παιδεία ως δύναμη του λόγου (Μέρος ΙΔ’)

Ισοκράτης: Η παιδεία ως δύναμη του λόγου (Μέρος ΙΕ’)

Ισοκράτης: Η παιδεία ως δύναμη του λόγου (Μέρος ΙΣΤ’)

Ισοκράτης: Η παιδεία ως δύναμη του λόγου (Μέρος ΙΖ’)

 

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
CrediaBank: Ανοίγει το βιβλίο προσφορών για την αύξηση κεφαλαίου των 300 εκατ. ευρώ

CrediaBank: Ανοίγει το βιβλίο προσφορών για την αύξηση κεφαλαίου των 300 εκατ. ευρώ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Εγκέφαλος: Οι 6 πυλώνες της υγείας του

Εγκέφαλος: Οι 6 πυλώνες της υγείας του

Κόσμος
Ισραηλινό σφυροκόπημα σε υποδομές του Ιράν – Πληθαίνουν τα σενάρια περί χερσαίας επέμβασης των ΗΠΑ

Ισραηλινό σφυροκόπημα σε υποδομές του Ιράν – Πληθαίνουν τα σενάρια περί χερσαίας επέμβασης των ΗΠΑ

inWellness
inTown
Language & Books
Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος Ι')
Language 24.03.26

Η ελληνική γλώσσα στο διάβα του χρόνου: Το ειδικό λεξιλόγιο της φιλοσοφίας (Μέρος Ι’)

Κατά το σκεπτικό του Πλάτωνος, η «ψυχή» διοικεί το σώμα και αποτελεί ένα μείγμα από τρία συστατικά: την «ουσίαν» (ύπαρξη), το «ταυτόν» (ταυτότητα) και το «θάτερον» (ετερότητα ή διαφορά)

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ο Γιώργος Κοροπούλης και οι «Αναμνήσεις από τη ζωή του Παπαδιαμάντη» ως αντίδοτο στη γενικευμένη λήθη
Ταινία möbius 21.03.26

Ο Γιώργος Κοροπούλης και οι «Αναμνήσεις από τη ζωή του Παπαδιαμάντη» ως αντίδοτο στη γενικευμένη λήθη

Μια νέα και συμπληρωμένη έκδοση ενός παλαιότερου βιβλίου του Γιώργου Κοροπούλη μας πηγαίνει από τους Παλαιοημερολογίτες στον Ρωμανό Μελωδό, περνώντας από τον Παπαδιαμάντη, και τον Προφήτη Ιεζεκιήλ

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Μια πάντα αστάθμητη δομή
Αλτουσέρ και Σπινόζα 19.03.26

Μια πάντα αστάθμητη δομή

Ο Γιώργος Φουρτούνης επιστρέφει στις αντιπαραθέσεις γύρω από τη δομή ως κεντρική έννοια της κοινωνικής θεωρίας

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Προσφέρει ασφάλεια η αστυνομία;
«Νόμος και τάξη» 18.03.26

Προσφέρει ασφάλεια η αστυνομία;

Ένα πρόσφατο βιβλίο υποστηρίζει ότι η διαρκής επένδυση στην αστυνομία και τη δράση της δεν σημαίνει και περισσότερη ασφάλεια

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Ένας μη σωφρονιστικός φεμινισμός
Πέραν της καταστολής 17.03.26

Ένας μη σωφρονιστικός φεμινισμός

Ένα πρόσφατο βιβλίο υποστηρίζει ότι ο φεμινισμός δεν χρειάζεται να συμβάλει στην εντεινόμενη αυταρχική θωράκιση

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Ισοκράτης: Η παιδεία ως δύναμη του λόγου (Μέρος ΙΣΤ’)
Literature 16.03.26

Ισοκράτης: Η παιδεία ως δύναμη του λόγου (Μέρος ΙΣΤ’)

Θεμέλιο της ειρήνης που προτείνει ο Ισοκράτης στον «Περί Ειρήνης» λόγο του είναι η κατοχύρωση της αυτονομίας κάθε πόλης, καθώς και η απομάκρυνση οποιασδήποτε ξένης στρατιωτικής φρουράς

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Η ιστορία ως λογοτεχνία και η λογοτεχνία ως ιστορία
Μνήμη ως τραύμα 14.03.26

Η ιστορία ως λογοτεχνία και η λογοτεχνία ως ιστορία

Ένα εντυπωσιακό λογοτεχνικό επίτευγμα επιστρέφει στην ιστορία της Κατοχής, στο τραύμα του δωσιλογισμού και το γεγονός ότι η «εθνικοφροσύνη» ήταν συχνά μετωνυμία του κυνισμού

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Εν αρχή ην το Σύνταγμα…
Μαθήματα δημοκρατίας 09.03.26

Εν αρχή ην το Σύνταγμα…

Ενόψει της διαδικασίας αναθεώρησης, ένας έγκριτος συνταγματολόγος εξηγεί τι είναι το Σύνταγμα και οι θεσμοί της δημοκρατίας μας

Σύνταξη
Η αδύνατη ειρήνευση
Κοινωνικός πόλεμος 05.03.26

Η αδύνατη ειρήνευση

Η ασφάλεια και η ειρήνευση παρουσιάζονται ως κομβικές έννοιες του πολιτικού λεξιλογίου, αν και οδηγούν σε περισσότερο φόβο

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κυριαρχία Ανδρουλάκη στις κάλπες για την Κεντρική Επιτροπή – Το μεσημέρι τα τελικά αποτελέσματα και η μάχη για τις πρώτες θέσεις
Πολιτική Γραμματεία 30.03.26

Κυριαρχία Ανδρουλάκη στις κάλπες για την Κεντρική Επιτροπή – Το μεσημέρι τα τελικά αποτελέσματα και η μάχη για τις πρώτες θέσεις

Την πλειοψηφία των θέσεων της Κεντρικής Επιτροπής φαίνεται να καταλαμβάνει το μπλοκ του Νίκου Ανδρουλάκη, με το βλέμμα να στρέφεται ήδη στην επόμενη ημέρα του συνεδρίου.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Τα «μαζεύει» ο Νετανιάχου – Έδωσε εντολή να επιτραπεί στον Λατίνο Πατριάρχη η πρόσβαση στον Πανάγιο Τάφο
Αναδίπλωση 30.03.26

Τα «μαζεύει» ο Νετανιάχου – Έδωσε εντολή να επιτραπεί στον Λατίνο Πατριάρχη η πρόσβαση στον Πανάγιο Τάφο

«Δεν υπήρχε απολύτως καμία κακόβουλη πρόθεση, μόνο η ανησυχία για την ασφάλεια του καρδιναλίου», είχε εξηγήσει το γραφείο του Νετανιάχου για την απαγόρευση από την ισραηλινή αστυνομία να εισέλθει στο ναό για να τελέσει τη λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων των καθολικών

Σύνταξη
Λαζόπουλος για Μαρινέλλα: «Θα μείνει χαραγμένη μέσα σε όλους τους ανθρώπους»
Buongiorno 30.03.26

Λαζόπουλος για Μαρινέλλα: «Θα μείνει χαραγμένη μέσα σε όλους τους ανθρώπους»

«Η φωνή της ήταν τόσο μοναδική, ήταν η παρουσία της τόσο πληθωρική, που νομίζω ότι δεν μπορεί κανένας να ξεχάσει κάτι που έχει ξεχειλίσει», είπε μεταξύ άλλων ο Λάκης Λαζόπουλος για τη Μαρινέλλα

Σύνταξη
Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και οι διεργασίες στην Κεντροαριστερά στο επίκεντρο της πολιτικής ατζέντας
Πολιτική Γραμματεία 30.03.26

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και οι διεργασίες στην Κεντροαριστερά στο επίκεντρο της πολιτικής ατζέντας

Τις κρίσιμες διεθνείς εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις τακτικές Τραμπ σχολίασαν εκπρόσωποι των τριών πρώτων κομμάτων της χώρας, ενώ στο «τραπέζι» έπεσε η πολιτική απόφαση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ για μη συνεργασία με τη ΝΔ, καθώς και η ανάγκη μιας προοδευτικής συμμαχίας απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη

Σύνταξη
Παναγόπουλος: Θα είμαι υποψήφιος για την προεδρία της ΓΣΕΕ – Είμαι ελεγχόμενος, όχι κατηγορούμενος
ΓΣΕΕ 30.03.26

Είμαι ελεγχόμενος, όχι κατηγορούμενος λέει ο Παναγόπουλος και δηλώνει ότι θα είναι εκ νέου υποψήφιος πρόεδρος

«Το πότε θα φύγω θα το κρίνουν οι συνάδελφοί μου», λέει ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, και υποστηρίζει ότι οι κατηγορίες εις βάρος του δεν έχουν βάση

Σύνταξη
Βία και παραβατικότητα ανηλίκων: Τα ΜΜΕ διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα υποστηρίζει ο ένας στους δύο
Έρευνα 30.03.26

Βία και παραβατικότητα ανηλίκων: Τα ΜΜΕ διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα υποστηρίζει ο ένας στους δύο

Σύμφωνα με έρευνα κοινής γνώμης ο ένας στους δύο θεωρεί ότι η βία ανηλίκων έχει αυξηθεί. Άλλοι τόσοι απαντάνε ότι τα ΜΜΕ υπερβάλλουν και διαστεβλώνουν το φαινόμενο. Ειδικοί μιλάνε στο in.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο Σπανούλης στο… στόχαστρο της Αρμάνι Μιλάνο – Ο ρόλος του Σταυρόπουλου και η απόφαση του καλοκαιριού
Euroleague 30.03.26

Ο Σπανούλης στο… στόχαστρο της Αρμάνι Μιλάνο – Ο ρόλος του Σταυρόπουλου και η απόφαση του καλοκαιριού

Ο Βασίλης Σπανούλης είναι ελεύθερος και το καλοκαίρι πλησιάζει, με αποτέλεσμα τα σενάρια για το μέλλον του να αυξάνονται – Η «εμπλοκή» της Αρμάνι Μιλάνο και ο άνθρωπος-κλειδί

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Δεκαέξι άμαχοι δολοφονήθηκαν σε επίθεση ενόπλων στον δυτικό Νίγηρα
Κόσμος 30.03.26

Δεκαέξι άμαχοι δολοφονήθηκαν σε επίθεση ενόπλων στον δυτικό Νίγηρα

Η επίθεση έγινε έπειτα από μήνες ηρεμίας στον δυτικό Νίγηρα, όπου φερόμενοι ως τζιχαντιστές διαπράττουν αιματηρές επιθέσεις στα χωριά τους, σε χωράφια, σε οδικούς άξονες και σε ισλαμικά τεμένη

Σύνταξη
Πασχαλινές προσφορές: Τι αξίζει να αποκτήσεις
Τα Νέα της Αγοράς 30.03.26

Πασχαλινές προσφορές: Τι αξίζει να αποκτήσεις

Το Πάσχα δεν είναι απλώς μια περίοδος προσφορών. Είναι η στιγμή που σκέφτεσαι λίγο πιο πρακτικά. Τι χρειάζεσαι τώρα, τι θα σου λύσει τα χέρια τους επόμενους μήνες και τι αξίζει πραγματικά να αποκτήσεις όσο οι τιμές είναι πιο χαμηλές

Σύνταξη
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026
Απόρρητο