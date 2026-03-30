Πράσινη μετάβαση: Η καλύτερη απάντηση στην ενεργειακή κρίση;
Περιβάλλον 30 Μαρτίου 2026, 11:57

Πράσινη μετάβαση: Η καλύτερη απάντηση στην ενεργειακή κρίση;

Πολλές χώρες στρέφονται εκ νέου προς την πράσινη μετάβαση, τις ΑΠΕ και την ηλεκτροκίνηση για λόγους ενεργειακής ασφάλειας.

Berry boom: Η εκρηκτική αντιοξειδωτική δύναμη των blueberries

Το χειρότερο σοκ εφοδιασμού πετρελαίου και φυσικού αερίου στην ιστορία έχει αποκαλύψει την ευπάθεια της εξάρτησης από τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων και καθιστά ξανά δημοφιλείς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και επίκαιρη της συζήτηση για την πράσινη μετάβαση.  Καθώς οι κυβερνήσεις αγωνίζονται να περιορίσουν τις επιπτώσεις του ενεργειακού σοκ, τόσο στην προσφορά όσο και στις τιμές, η ενίσχυση της ηλεκτροκίνησης στις μεταφορές και η πράσινη μετάβαση αποτελεί για άλλη μια φορά το επίκεντρο της συζήτησης.

Σε αρκετές χώρες οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και οι αναλυτές εξετάζουν για άλλη μια φορά τα οφέλη από την αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό τους μείγμα και την επέκταση της ηλεκτροκίνησης στις μεταφορές, ώστε να μειωθεί η εξάρτηση από την πλέον ακριβή – και σε έλλειψη – προμήθεια πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Η τρέχουσα κρίση, το δεύτερο μεγάλο σοκ αυτή τη δεκαετία μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία πριν από τέσσερα χρόνια, είναι πιθανό να οδηγήσει σε αυξημένη εστίαση στον εγχώριο ενεργειακό εφοδιασμό. Για τους εισαγωγείς ορυκτών καυσίμων, αυτό σημαίνει επιταχυνόμενη υιοθέτηση καθαρής ενέργειας.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ωθεί τώρα τις χώρες που καταναλώνουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο να μειώσουν την εξάρτησή τους από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα και να ενισχύσουν την αυτάρκειά τους στον ενεργειακό εφοδιασμό , όπου είναι δυνατόν.

Η πράσινη μετάβαση απαιτεί σημαντικές επενδύσεις

Ωστόσο, η ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι πιο εύκολη στα λόγια παρά στην πράξη. Απαιτούνται μαζικές επενδύσεις σε δίκτυα και μεταφορές, αλλά και ενίσχυση δαπανών για ανεμογεννήτριες, ηλιακούς συλλέκτες, αποθήκευση ενέργειας σε μπαταρίες και ηλεκτρικά οχήματα, καθώς και κίνητρα.

Θεωρητικά, η επιταχυνόμενη ανάπτυξη της οικιακής ηλιακής, αιολικής ενέργειας και των μπαταριών θα μείωνε την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα για την παραγωγή ενέργειας.

Η κρίση στο Ιράν ανέδειξε τις επισφάλειες στην εφοδιαστική αλυσίδα ορυκτών καυσίμων (Reuters)

Ωστόσο, η απότομη αύξηση των τιμών των ορυκτών καυσίμων στα υψηλότερα επίπεδα τεσσάρων ετών δεν αποτελεί ισχυρό επιχείρημα για την ταχύτερη ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς η επακόλουθη αύξηση του πληθωρισμού και τα ενδεχομένως υψηλότερα επιτόκια για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα θα αύξαναν το κόστος των υλικών και των εγκαταστάσεων καθαρής ενέργειας.

Παρ ‘όλα αυτά, πολλές κυβερνήσεις πρόκειται να επιδιώξουν να επιταχύνουν την υιοθέτηση καθαρής εγχώριας ενέργειας, ώστε να προστατεύσουν μελλοντικά ένα μεγαλύτερο μέρος των ενεργειακών τους συστημάτων από κραδασμούς. Όταν τελειώσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, είναι απίθανο να είναι ο τελευταίος ή και να μην επακκινήσει και νέος γύρος συγκρούσεων στην ίδια περιοχή, όπως συμβαίνει για παράδειγμα στον Λίβανο από τη μεριά του Ισραήλ.

Η «στιγμή της Ουκρανίας» στην Ασία

Για την Ασία, την περιοχή που είναι πιο ευάλωτη στον εφοδιασμό με πετρέλαιο και φυσικό αέριο της Μέσης Ανατολής, όπου οι ελλείψεις έγιναν σχεδόν αμέσως αισθητές, αυτή θα μπορούσε να είναι «η στιγμή της Ουκρανίας» για να αρχίσει να εξετάζεται η μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα, σύμφωνα με το think tank για την πράσινη ενέργεια Ember.

«Αυτή είναι η στιγμή της Ουκρανίας στην Ασία. Σε αντίθεση με τις πετρελαϊκές κρίσεις της δεκαετίας του 1970, τώρα υπάρχει μια καλύτερη εναλλακτική… Η αστάθεια του πετρελαίου σημαίνει ότι τα ηλεκτρικά οχήματα αποτελούν μια επιλογή κοινής λογικής για τις χώρες που επιθυμούν να θωρακιστούν από μελλοντικά σοκ», δήλωσε ο Daan Walter, διευθυντής της Ember.

Η εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα έχει αποκαλυφθεί για άλλη μια φορά από τον πόλεμο, σημειώνουν οι αναλυτές της Ember.

«Η τεχνολογία για να τερματιστεί αυτή η εξάρτηση υπάρχει. Το μόνο ερώτημα είναι πόσες ακόμη κρίσεις χρειάζονται.»

Η καλύτερη μορφή ενεργειακής ασφάλειας είναι η χερσαία και η εσωτερίκευση των ενεργειακών συστημάτων, σύμφωνα με τον Ulrik Fugmann, συν-επικεφαλής της Ομάδας Περιβαλλοντικών Στρατηγικών στην BNP Paribas Asset Management.

«Με απλά λόγια, το κόστος, και σίγουρα το παρατεταμένο κόστος, ενός σοκ στα ορυκτά καύσιμα υπερτερεί κατά πολύ των επενδύσεων που απαιτούνται για τη συνέχιση της ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας», δήλωσε ο Fugmann σε podcast της BNP Paribas Asset Management την περασμένη εβδομάδα.

Ο ρόλος της Κίνας

Οι Κινέζοι κατασκευαστές καθαρής ενέργειας θα μπορούσαν να είναι οι μεγαλύτεροι νικητές της παγκόσμιας επανεξέτασης της ενεργειακής ασφάλειας και του ενεργειακού εφοδιασμού.

Από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, οι επενδυτές έχουν στοιχηματίσει στην υψηλότερη παγκόσμια ζήτηση για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ηλεκτρικά οχήματα, καθώς η σύγκρουση παγιδεύει το μεγαλύτερο μέρος του εφοδιασμού με πετρέλαιο και φυσικό αέριο της Μέσης Ανατολής στα Στενά του Ορμούζ. Ως αποτέλεσμα, οι μετοχές των Κινέζων κατασκευαστών μπαταριών και των παραγωγών εξοπλισμού για παραγωγή πράσινης ενέργειας έχουν σημειώσει άνοδο αυτόν τον μήνα.

Η εγχώρια ενεργειακή αφήγηση έχει δώσει τεράστια ώθηση στις μετοχές πράσινης ενέργειας στην Κίνα, η οποία είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον κόσμο και κυρίαρχος προμηθευτής μπαταριών, ανεμογεννητριών, ηλιακών πάνελ και άλλων κρίσιμων εξαρτημάτων για λύσεις καθαρής ενέργειας.

Société Générale: Δεν έχουμε δει ακόμη τα υψηλά στο πετρέλαιο

Société Générale: Δεν έχουμε δει ακόμη τα υψηλά στο πετρέλαιο

Berry boom: Η εκρηκτική αντιοξειδωτική δύναμη των blueberries

Υπερβολικές και παράλογες οι αμερικανικές προτάσεις, λέει ο Μπαγαΐ- Στις φλόγες διυλιστήριο στη Χάιφα

Υπερβολικές και παράλογες οι αμερικανικές προτάσεις, λέει ο Μπαγαΐ- Στις φλόγες διυλιστήριο στη Χάιφα

Μυστηριώδη κρίση αφασίας ανάγκασε τη NASA να φέρει αστροναύτη επειγόντως στη Γη
«Ξαφνικά δεν μπορούσα να μιλήσω» - Μυστηριώδη κρίση αφασίας ανάγκασε αστροναύτες να επιστρέψουν επειγόντως στη Γη

Το περιστατικό αφορούσε τον αστροναύτη της NASA Μάικ Φίνκε, ο οποίος παρουσίασε αιφνίδια συμπτώματα ενώ βρισκόταν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Ινσουλίνη σε χάπι ίσως καταργήσει σύντομα τις ενέσεις για εκατομμύρια διαβητικούς
Ινσουλίνη χωρίς ένεση; Ένα χάπι υπόσχεται να αλλάξει τη ζωή εκατομμυρίων διαβητικών

Μια νέα προσέγγιση η οποία βασίζεται σε ένα μικροσκοπικό πεπτίδιο βοηθά την ινσουλίνη να περάσει από τις «συμπληγάδες» του εντέρου καθιστώντας εφικτή την από του στόματος χορήγησή της

Νέα έρευνα ανατρέπει τα δεδομένα για τους Νεάτερνταλ – Η γενετική «συρρίκνωση» πίσω από την εξαφάνιση
Νέα έρευνα ανατρέπει τα δεδομένα για τους Νεάτερνταλ - Η γενετική «συρρίκνωση» πίσω από την εξαφάνιση

Τα στοιχεία έδειξαν απότομη μείωση του πληθυσμού των Νεάντερταλ περίπου 45.000 χρόνια πριν και έφτασαν μόλις μερικές χιλιάδες πριν από την τελική τους εξαφάνιση

Όραση: Αυτό που πραγματικά βλέπουμε – και δεν βλέπουμε – μας λέει πολλά για την ανθρώπινη συνείδηση
Όραση: Αυτό που πραγματικά βλέπουμε – και δεν βλέπουμε – μας λέει πολλά για την ανθρώπινη συνείδηση

Αυτό που φτάνει στη συνείδησή μας όταν κοιτάζουμε κάτι, δεν είναι το σύνολο της εικόνας όσον αφορά στην όραση - μεγάλο μέρος της οπτικής επεξεργασίας στον εγκέφαλο γίνεται πέρα από τη συνειδητή μας αντίληψη

Υποκλοπές: «Δεν ξέρω, δεν απαντώ» για τις κουμπαριές Λαβράνου με Δημητριάδη, Πλεύρη, Παναγιωτόπουλο από τον Π. Μαρινάκη
«Δεν ξέρω, δεν απαντώ» για τις κουμπαριές Λαβράνου με Δημητριάδη, Πλεύρη, Παναγιωτόπουλο από τον Π. Μαρινάκη

Πλήρη άγνοια δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης για τις κουμπαριές του Γιάννη Λαβράνου με πρώην και νυν κυβερνητικά στελέχη, μιλώντας μάλιστα για «λάσπη» - Καμία απάντηση για τον παραλληλισμό Μητσοτάκη - Νίξον από τον ιδρυτή της Intellexa, Ταλ Ντίλιαν

Φάμελλος: Η κυβέρνηση έχει επιλέξει τη φτωχοποίηση της κοινωνίας και την εξυπηρέτηση καρτέλ και συμφερόντων
Φάμελλος: Η κυβέρνηση έχει επιλέξει τη φτωχοποίηση της κοινωνίας και την εξυπηρέτηση καρτέλ και συμφερόντων

«Τα μέτρα τα οποία έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση κυριολεκτικά είναι ένα 'χάδι' στην ακρίβεια, εφόσον επιδοτεί την ακρίβεια. Δεν παίρνει μέτρα για το πραγματικό πρόβλημα», λέει ο Σωκράτης Φάμελλος

«Δύο μέτρα και δύο σταθμά»: Γιατί το Ισραήλ δικαιούται να έχει πυρηνικά όπλα, ενώ το Ιράν όχι;
«Δύο μέτρα και δύο σταθμά»: Γιατί το Ισραήλ δικαιούται να έχει πυρηνικά όπλα, ενώ το Ιράν όχι;

Το Ισραήλ δεν έχει επιβεβαιώσει ούτε αρνηθεί ότι διαθέτει πυρηνικά όπλα, ωστόσο, είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένο ότι διαθέτει πυρηνική ικανότητα, την οποία ανέπτυξε εκτός του πλαισίου της Συνθήκης

Μέση Ανατολή: Ο Ζελένσκι προτείνει ενεργειακή εκεχειρία στη Μόσχα ως απάντηση στην πετρελαϊκή κρίση
Μέση Ανατολή: Ο Ζελένσκι προτείνει ενεργειακή εκεχειρία στη Μόσχα ως απάντηση στην πετρελαϊκή κρίση

Η Ουκρανία έλαβε πρόσφατα «μηνύματα από κάποιους εταίρους μας» που ζητούν να «μειώσουμε τα πλήγματά μας κατά του πετρελαϊκού τομέα» στη Ρωσία, δήλωσε ο Ζελένσκι

Νέο Κέντρο Κοινότητας στη Μεσσήνη
Νέο Κέντρο Κοινότητας στη Μεσσήνη

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου υπογράμμισε ότι πρόκειται για έναν ουσιαστικό κόμβο στήριξης των πολιτών, με αφορμή τα εγκαίνια του νέου Κέντρου Κοινότητας στην Μεσσήνη.

Τέμπη: Για πρώτη φορά δικαστήριο αναγνωρίζει ευθύνη στο ελληνικό δημόσιο και επιδικάζει αποζημίωση σε συγγενείς
Για πρώτη φορά δικαστήριο αναγνωρίζει ευθύνη στο Ελληνικό Δημόσιο για τα Τέμπη - Αποζημίωση 400.000 ευρώ σε συγγενείς

Η δικαστική απόφαση θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη καθώς αναγνωρίζει για πρώτη φορά την ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου για την τραγωδία στα Τέμπη - «Το υπουργείο Μεταφορών γνώριζε την επικίνδυνη κατάσταση»

Ζωγράφου: «Είχαμε να τις δούμε ενάμιση μήνα, υπήρχε μυρωδιά» – Μαρτυρίες για το θρίλερ με τις δύο σορούς
«Είχαμε να τις δούμε ενάμιση μήνα, υπήρχε μυρωδιά» - Μαρτυρίες για το θρίλερ με τις δύο σορούς σε διαμέρισμα

Τα πτώματα των δυο γυναικών βρέθηκαν σε προχωρημένη σήψη μέσα σε δωμάτιο διαμερίσματος στου Ζωγράφου, του οποίου η πόρτα ήταν σφραγισμένη με στόκο.

Κωνσταντίνος Φλώρος: Την ενοχή του ζήτησε ο εισαγγελέας για βιαιοπραγία σε βάρος βουλευτή της Ελληνικής Λύσης
Την ενοχή του πρώην «Σπαρτιάτη» Φλώρου ζητά ο εισαγγελέας για βιαιοπραγία σε βάρος βουλευτή της Ελληνικής Λύσης

Ο πρώην βουλευτής των Σπαρτιατών, και νυν ανεξάρτητος, Κωνσταντίνος Φλώρος είχε επιτεθεί στον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, Βασίλη Γραμμένο, το 2024 έξω από την αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής

Σύγχρονη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού αποκτά το νοσοκομείο Καρπάθου, με χρηματοδότηση της Περιφέρειας
Σύγχρονη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού αποκτά το νοσοκομείο Καρπάθου, με χρηματοδότηση της Περιφέρειας

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 620.000,01 ευρώ, αφορά στην ίδρυση και λειτουργία Μονάδας Τεχνητού Νεφρού (ΜΤΝ) στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου, σύμφωνα με όσα αναφέρει η ανακοίνωση της Περιφέρειας.

Έπσταϊν: Το χρηματοκιβώτιο που «εξαφανίστηκε» και οι σκιές γύρω από σκληρούς δίσκους
Έπσταϊν: Διαμάντια, πλαστά διαβατήρια και σκληροί δίσκοι στο χρηματοκιβώτιο που άδειασε πριν φτάσει το FBI

Νέες καταθέσεις αποκαλύπτουν πώς πολύτιμο υλικό από το σπίτι του Τζέφρι Έπσταϊν μετακινήθηκε πριν φτάσει στο FBI, ενώ επανέρχεται το μυστήριο με «χαμένους» υπολογιστές από το Παλμ Μπιτς

Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ: Η κακοκαιρία Erminio φέρνει καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις – Κόκκινη προειδοποίηση και για την Αττική
Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ: Η κακοκαιρία Erminio φέρνει καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις – Κόκκινη προειδοποίηση και για την Αττική

Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία Erminio που θα σαρώσει τη χώρα. Δείτε αναλυτικά τις επικίνδυνες περιοχές. Κόκκινη προειδοποίηση για 8 περιοχές μεταξύ αυτών και της Αττικής

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

