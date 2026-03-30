Πράσινη μετάβαση: Η καλύτερη απάντηση στην ενεργειακή κρίση;

Ωστόσο, η απότομη αύξηση των τιμών των ορυκτών καυσίμων στα υψηλότερα επίπεδα τεσσάρων ετών δεν αποτελεί ισχυρό επιχείρημα για την ταχύτερη ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς η επακόλουθη αύξηση του πληθωρισμού και τα ενδεχομένως υψηλότερα επιτόκια για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα θα αύξαναν το κόστος των υλικών και των εγκαταστάσεων καθαρής ενέργειας.

Παρ ‘όλα αυτά, πολλές κυβερνήσεις πρόκειται να επιδιώξουν να επιταχύνουν την υιοθέτηση καθαρής εγχώριας ενέργειας, ώστε να προστατεύσουν μελλοντικά ένα μεγαλύτερο μέρος των ενεργειακών τους συστημάτων από κραδασμούς. Όταν τελειώσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, είναι απίθανο να είναι ο τελευταίος ή και να μην επακκινήσει και νέος γύρος συγκρούσεων στην ίδια περιοχή, όπως συμβαίνει για παράδειγμα στον Λίβανο από τη μεριά του Ισραήλ.

Η «στιγμή της Ουκρανίας» στην Ασία

Για την Ασία, την περιοχή που είναι πιο ευάλωτη στον εφοδιασμό με πετρέλαιο και φυσικό αέριο της Μέσης Ανατολής, όπου οι ελλείψεις έγιναν σχεδόν αμέσως αισθητές, αυτή θα μπορούσε να είναι «η στιγμή της Ουκρανίας» για να αρχίσει να εξετάζεται η μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα, σύμφωνα με το think tank για την πράσινη ενέργεια Ember.

«Αυτή είναι η στιγμή της Ουκρανίας στην Ασία. Σε αντίθεση με τις πετρελαϊκές κρίσεις της δεκαετίας του 1970, τώρα υπάρχει μια καλύτερη εναλλακτική… Η αστάθεια του πετρελαίου σημαίνει ότι τα ηλεκτρικά οχήματα αποτελούν μια επιλογή κοινής λογικής για τις χώρες που επιθυμούν να θωρακιστούν από μελλοντικά σοκ», δήλωσε ο Daan Walter, διευθυντής της Ember.

Η εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα έχει αποκαλυφθεί για άλλη μια φορά από τον πόλεμο, σημειώνουν οι αναλυτές της Ember.

«Η τεχνολογία για να τερματιστεί αυτή η εξάρτηση υπάρχει. Το μόνο ερώτημα είναι πόσες ακόμη κρίσεις χρειάζονται.»

Η καλύτερη μορφή ενεργειακής ασφάλειας είναι η χερσαία και η εσωτερίκευση των ενεργειακών συστημάτων, σύμφωνα με τον Ulrik Fugmann, συν-επικεφαλής της Ομάδας Περιβαλλοντικών Στρατηγικών στην BNP Paribas Asset Management.

«Με απλά λόγια, το κόστος, και σίγουρα το παρατεταμένο κόστος, ενός σοκ στα ορυκτά καύσιμα υπερτερεί κατά πολύ των επενδύσεων που απαιτούνται για τη συνέχιση της ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας», δήλωσε ο Fugmann σε podcast της BNP Paribas Asset Management την περασμένη εβδομάδα.

Ο ρόλος της Κίνας

Οι Κινέζοι κατασκευαστές καθαρής ενέργειας θα μπορούσαν να είναι οι μεγαλύτεροι νικητές της παγκόσμιας επανεξέτασης της ενεργειακής ασφάλειας και του ενεργειακού εφοδιασμού.

Από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, οι επενδυτές έχουν στοιχηματίσει στην υψηλότερη παγκόσμια ζήτηση για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ηλεκτρικά οχήματα, καθώς η σύγκρουση παγιδεύει το μεγαλύτερο μέρος του εφοδιασμού με πετρέλαιο και φυσικό αέριο της Μέσης Ανατολής στα Στενά του Ορμούζ. Ως αποτέλεσμα, οι μετοχές των Κινέζων κατασκευαστών μπαταριών και των παραγωγών εξοπλισμού για παραγωγή πράσινης ενέργειας έχουν σημειώσει άνοδο αυτόν τον μήνα.

Η εγχώρια ενεργειακή αφήγηση έχει δώσει τεράστια ώθηση στις μετοχές πράσινης ενέργειας στην Κίνα, η οποία είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον κόσμο και κυρίαρχος προμηθευτής μπαταριών, ανεμογεννητριών, ηλιακών πάνελ και άλλων κρίσιμων εξαρτημάτων για λύσεις καθαρής ενέργειας.

Πηγή: ΟΤ.gr