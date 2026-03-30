Πώς ένας τροπικός κυκλώνας έκανε τον ουρανό της Αυστραλίας να μοιάζει με τον Άρη (εικόνες)
Περιβάλλον 30 Μαρτίου 2026, 13:03

Πώς ένας τροπικός κυκλώνας έκανε τον ουρανό της Αυστραλίας να μοιάζει με τον Άρη (εικόνες)

Το έδαφος της Δυτικής Αυστραλίας, όπως και το έδαφος του Άρη, είναι πλούσιο σε κόκκινη σκουριά.

Berry boom: Η εκρηκτική αντιοξειδωτική δύναμη των blueberries

Berry boom: Η εκρηκτική αντιοξειδωτική δύναμη των blueberries

Spotlight

Λίγες ώρες πριν φτάσει στις ακτές ο κυκλώνας Narelle, ένας απόκοσμος αιματοβαμμένος ουρανός τύλιξε τη Δυτική Αυστραλία, ένα σπάνιο φαινόμενο που προκλήθηκε από αμμοθύελλα εμπλουτισμένη με σκουριά.

Ο Narelle σάρωσε την πολιτεία την Παρασκευή και προκάλεσε καταστροφές σε μια από τις πιο παραγωγικές περιοχές της Αυστραλίας.

«Ο ουρανός γινόταν όλο και πιο πορτοκαλί όσο προχωρούσε το απόγευμα και μετά, γύρω στις 3.30 μμ, βγήκαμε έξω και είχε αυτό το χρώμα. Ήταν κόκκινο παντού, όπου κι αν κοίταζες» δήλωσε στο αυστραλιανό ABC η Κάρι Σπεπερντ, εργαζόμενη στο κάμπινγκ Shark Bay Caravan Park.

Απόκοσμο τοπίο στο Ντέναμ της Δυτικής Αυστραλίας (Janet Bassett)

Ο κόκκινος ουρανός που παραπέμπει στον πλανήτη Άρη ήταν αποτέλεσμα δύο παραγόντων, δήλωσε ο Άνγκους Χάινς της μετεωρολογικής υπηρεσίας.

Ο πρώτος είναι ότι ο άνεμος παρέσυρε το κοκκινωπό χώμα της Δυτικής Αυστραλίας, πλούσιο σε σίδηρο που έχει οξειδωθεί και μετατραπεί σε σκουριά. Εδώ βρίσκεται εξάλλου το Πιλμπάρα, το κέντρο της αυστραλιανής εξορυκτικής βιομηχανίας σιδήρου.

Ο κυκλώνας προκάλεσε καταστροφές στο Χιλ Σπρινγκς Στέισον (Brett Hopkinson)

Η σκουριά είναι εξάλλου ο λόγος που η επιφάνεια του Άρη είναι κόκκινη, όπως και οι αμμοθύελλες που τυλίγουν τον πλανήτη. Η ξηρασία που επικρατούσε στη Δυτική Αυστραλία πριν από τον κυκλώνα μεγέθυνε τη μεταφορά σκόνης.

Ο δεύτερος παράγοντας, ανέφερε ο Χάινς, ήταν ο συννεφιασμένος ουρανός.

Το άμεσο ηλιακό φως «συνήθως διαπερνά ό,τι υπάρχει στην ατμόσφαιρα. Όταν όμως υπάρχει παχιά νεφοκάλυψη, το φως δεν μοιάζει να έρχεται από μια σημειακή πηγή. Μοιάζει να φωτίζει ομοιόμορφα το έδαφος» εξήγησε ο μετεωρολόγος.

Το φαινόμενο διήρκεσε μερικές ώρες, μέχρι που οι βροχές που έφερε ο κυκλώνας Narelle ξέπλυναν την ατμόσφαιρα.

Πετρέλαιο
Société Générale: Δεν έχουμε δει ακόμη τα υψηλά στο πετρέλαιο

Société Générale: Δεν έχουμε δει ακόμη τα υψηλά στο πετρέλαιο

Μυστηριώδη κρίση αφασίας ανάγκασε τη NASA να φέρει αστροναύτη επειγόντως στη Γη
NASA 29.03.26

«Ξαφνικά δεν μπορούσα να μιλήσω» - Μυστηριώδη κρίση αφασίας ανάγκασε αστροναύτες να επιστρέψουν επειγόντως στη Γη

Το περιστατικό αφορούσε τον αστροναύτη της NASA Μάικ Φίνκε, ο οποίος παρουσίασε αιφνίδια συμπτώματα ενώ βρισκόταν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Ινσουλίνη σε χάπι ίσως καταργήσει σύντομα τις ενέσεις για εκατομμύρια διαβητικούς
Επιστήμες 29.03.26

Ινσουλίνη χωρίς ένεση; Ένα χάπι υπόσχεται να αλλάξει τη ζωή εκατομμυρίων διαβητικών

Μια νέα προσέγγιση η οποία βασίζεται σε ένα μικροσκοπικό πεπτίδιο βοηθά την ινσουλίνη να περάσει από τις «συμπληγάδες» του εντέρου καθιστώντας εφικτή την από του στόματος χορήγησή της

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Νέα έρευνα ανατρέπει τα δεδομένα για τους Νεάτερνταλ – Η γενετική «συρρίκνωση» πίσω από την εξαφάνιση
Τα ευρήματα 29.03.26

Νέα έρευνα ανατρέπει τα δεδομένα για τους Νεάτερνταλ - Η γενετική «συρρίκνωση» πίσω από την εξαφάνιση

Τα στοιχεία έδειξαν απότομη μείωση του πληθυσμού των Νεάντερταλ περίπου 45.000 χρόνια πριν και έφτασαν μόλις μερικές χιλιάδες πριν από την τελική τους εξαφάνιση

Το «Markos by Night» σταθερά στην κορυφή της τηλεθέασης με την παράσταση «Πράκτωρ 00Λεφτά»
Αστείρευτη ενέργεια 30.03.26

Το «Markos by Night» σταθερά στην κορυφή της τηλεθέασης με την παράσταση «Πράκτωρ 00Λεφτά»

Με πρωταγωνιστή τον Μάρκο Σεφερλή, η τηλεοπτική προβολή του «Πράκτωρ 00Λεφτά» στο MEGA προσέφερε στο κοινό μια ακόμα βραδιά γεμάτη χιούμορ, σαρκασμό και ανατροπές.

Συνέχιση της έρευνας και μη αρχειοθέτηση της υπόθεσης Παναγόπουλου για το πόθεν έσχες ζητεί ο εισαγγελέας
ΓΣΕΕ 30.03.26

Συνέχιση της έρευνας και μη αρχειοθέτηση της υπόθεσης Παναγόπουλου για το πόθεν έσχες ζητεί ο εισαγγελέας

Σύμφωνα με την παραγγελία του ανώτερου εισαγγελικού λειτουργού θα πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης η υποχρέωση ή μη του Γιάννη Παναγόπουλου για την υποβολή δήλωσης πόθεν έσχες

Φέρνει η AI το τέλος του καπιταλισμού; Καμπανάκι από κορυφαίο τραπεζίτη – Στο στόχαστρο η μεσαία τάξη
Η πρόκληση AGI 30.03.26

Θα φέρει η AI το τέλος του καπιταλισμού; Καμπανάκι από κορυφαίο τραπεζίτη - Στο στόχαστρο η μεσαία τάξη

Τι είναι το «μέρισμα παραγωγικότητας» που προτείνει ως λύση ο Τζέι Κόλινς, διευθυντικό στέλεχος της Citi - Πού τοποθετείται χρονικά ο μεγάλος αντίκτυπος της AI στις χειρωνακτικές εργασίες

Υποκλοπές: «Δεν ξέρω, δεν απαντώ» για τις κουμπαριές Λαβράνου με Δημητριάδη, Πλεύρη, Παναγιωτόπουλο από τον Π. Μαρινάκη
Υποκλοπές 30.03.26

«Δεν ξέρω, δεν απαντώ» για τις κουμπαριές Λαβράνου με Δημητριάδη, Πλεύρη, Παναγιωτόπουλο από τον Π. Μαρινάκη

Πλήρη άγνοια δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης για τις κουμπαριές του Γιάννη Λαβράνου με πρώην και νυν κυβερνητικά στελέχη, μιλώντας μάλιστα για «λάσπη» - Καμία απάντηση για τον παραλληλισμό Μητσοτάκη - Νίξον από τον ιδρυτή της Intellexa, Ταλ Ντίλιαν

Φάμελλος: Η κυβέρνηση έχει επιλέξει τη φτωχοποίηση της κοινωνίας και την εξυπηρέτηση καρτέλ και συμφερόντων
Περιοδεία στη Λαμία 30.03.26

Φάμελλος: Η κυβέρνηση έχει επιλέξει τη φτωχοποίηση της κοινωνίας και την εξυπηρέτηση καρτέλ και συμφερόντων

«Τα μέτρα τα οποία έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση κυριολεκτικά είναι ένα 'χάδι' στην ακρίβεια, εφόσον επιδοτεί την ακρίβεια. Δεν παίρνει μέτρα για το πραγματικό πρόβλημα», λέει ο Σωκράτης Φάμελλος

«Δύο μέτρα και δύο σταθμά»: Γιατί το Ισραήλ δικαιούται να έχει πυρηνικά όπλα, ενώ το Ιράν όχι;
Διεθνές Δίκαιο 30.03.26

«Δύο μέτρα και δύο σταθμά»: Γιατί το Ισραήλ δικαιούται να έχει πυρηνικά όπλα, ενώ το Ιράν όχι;

Το Ισραήλ δεν έχει επιβεβαιώσει ούτε αρνηθεί ότι διαθέτει πυρηνικά όπλα, ωστόσο, είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένο ότι διαθέτει πυρηνική ικανότητα, την οποία ανέπτυξε εκτός του πλαισίου της Συνθήκης

Μέση Ανατολή: Ο Ζελένσκι προτείνει ενεργειακή εκεχειρία στη Μόσχα ως απάντηση στην πετρελαϊκή κρίση
Κόσμος 30.03.26

Μέση Ανατολή: Ο Ζελένσκι προτείνει ενεργειακή εκεχειρία στη Μόσχα ως απάντηση στην πετρελαϊκή κρίση

Η Ουκρανία έλαβε πρόσφατα «μηνύματα από κάποιους εταίρους μας» που ζητούν να «μειώσουμε τα πλήγματά μας κατά του πετρελαϊκού τομέα» στη Ρωσία, δήλωσε ο Ζελένσκι

Νέο Κέντρο Κοινότητας στη Μεσσήνη
Κοινωνική πολιτική 30.03.26

Νέο Κέντρο Κοινότητας στη Μεσσήνη

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου υπογράμμισε ότι πρόκειται για έναν ουσιαστικό κόμβο στήριξης των πολιτών, με αφορμή τα εγκαίνια του νέου Κέντρου Κοινότητας στην Μεσσήνη.

Τέμπη: Για πρώτη φορά δικαστήριο αναγνωρίζει ευθύνη στο ελληνικό δημόσιο και επιδικάζει αποζημίωση σε συγγενείς
Το σκεπτικό 30.03.26

Για πρώτη φορά δικαστήριο αναγνωρίζει ευθύνη στο Ελληνικό Δημόσιο για τα Τέμπη - Αποζημίωση 400.000 ευρώ σε συγγενείς

Η δικαστική απόφαση θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη καθώς αναγνωρίζει για πρώτη φορά την ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου για την τραγωδία στα Τέμπη - «Το υπουργείο Μεταφορών γνώριζε την επικίνδυνη κατάσταση»

