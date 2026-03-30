Πώς ένας τροπικός κυκλώνας έκανε τον ουρανό της Αυστραλίας να μοιάζει με τον Άρη (εικόνες)

Λίγες ώρες πριν φτάσει στις ακτές ο κυκλώνας Narelle, ένας απόκοσμος αιματοβαμμένος ουρανός τύλιξε τη Δυτική Αυστραλία, ένα σπάνιο φαινόμενο που προκλήθηκε από αμμοθύελλα εμπλουτισμένη με σκουριά.

Ο Narelle σάρωσε την πολιτεία την Παρασκευή και προκάλεσε καταστροφές σε μια από τις πιο παραγωγικές περιοχές της Αυστραλίας.

«Ο ουρανός γινόταν όλο και πιο πορτοκαλί όσο προχωρούσε το απόγευμα και μετά, γύρω στις 3.30 μμ, βγήκαμε έξω και είχε αυτό το χρώμα. Ήταν κόκκινο παντού, όπου κι αν κοίταζες» δήλωσε στο αυστραλιανό ABC η Κάρι Σπεπερντ, εργαζόμενη στο κάμπινγκ Shark Bay Caravan Park.

Ο κόκκινος ουρανός που παραπέμπει στον πλανήτη Άρη ήταν αποτέλεσμα δύο παραγόντων, δήλωσε ο Άνγκους Χάινς της μετεωρολογικής υπηρεσίας.

Ο πρώτος είναι ότι ο άνεμος παρέσυρε το κοκκινωπό χώμα της Δυτικής Αυστραλίας, πλούσιο σε σίδηρο που έχει οξειδωθεί και μετατραπεί σε σκουριά. Εδώ βρίσκεται εξάλλου το Πιλμπάρα, το κέντρο της αυστραλιανής εξορυκτικής βιομηχανίας σιδήρου.

Η σκουριά είναι εξάλλου ο λόγος που η επιφάνεια του Άρη είναι κόκκινη, όπως και οι αμμοθύελλες που τυλίγουν τον πλανήτη. Η ξηρασία που επικρατούσε στη Δυτική Αυστραλία πριν από τον κυκλώνα μεγέθυνε τη μεταφορά σκόνης.

Ο δεύτερος παράγοντας, ανέφερε ο Χάινς, ήταν ο συννεφιασμένος ουρανός.

Το άμεσο ηλιακό φως «συνήθως διαπερνά ό,τι υπάρχει στην ατμόσφαιρα. Όταν όμως υπάρχει παχιά νεφοκάλυψη, το φως δεν μοιάζει να έρχεται από μια σημειακή πηγή. Μοιάζει να φωτίζει ομοιόμορφα το έδαφος» εξήγησε ο μετεωρολόγος.

Το φαινόμενο διήρκεσε μερικές ώρες, μέχρι που οι βροχές που έφερε ο κυκλώνας Narelle ξέπλυναν την ατμόσφαιρα.