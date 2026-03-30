Ποια τρόφιμα ευθύνονται περισσότερο για την καταστροφή δασών; Το βοδινό έρχεται πρώτο
Χώρες όπως η Βραζιλία και η Ινδονησία αποψιλώνουν δάση για να επεκτείνουν τις καλλιέργειες και τα βοσκοτόπια.
Απέραντα δάση που γίνονται παρανάλωμα για να δημιουργηθούν βοσκοτόπια. Ζούγκλες που αποψιλώνονται και δίνουν τη θέση τους σε μονοκαλλιέργειες φοινικόδεντρων.
Η επέκταση των καλλιεργήσιμων εκτάσεων για χάρη της παραγωγής τροφίμων είναι σημαντικός παράγοντας πίσω από την καταστροφή δασών σε όλο τον κόσμο.
Από τα τρόφιμα αυτά, το βοδινό κρέας έχει μακράν τις χειρότερες επιπτώσεις, εκτιμά νέα μελέτη που δημοσιεύεται στο περιοδικό Nature Food.
Και η Βραζιλία, ο μεγαλύτερος παραγωγός βοδινού και σόγιας, βρίσκεται στην κορυφή των χωρών που καταστρέφουν δάση για να δημιουργήσουν βοσκοτόπια και να επεκτείνουν τις καλλιέργειες.
Ερευνητές του Πανεπιστημίου Τεχνολογίας Τσάλμερς στη Σουηδία εξέτασαν 184 αγροτικά προϊόντα σε 179 χώρες το διάστημα 2001-2022. Συνδύασαν δορυφορικές εικόνες με επίσημα στοιχεία για να πραγματοποιήσουν τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα έρευνα για τις επιπτώσεις της πρωτογενούς παραγωγής στα δάση.
Η ανάλυση έδειξε πως το βοδινό αντιστοιχεί στο 40% των δασικών εκτάσεων που αποψιλώνονται. Στις επόμενες θέσεις έρχονται το φοινικέλαιο με 9%, η σόγια με 5%, το καλαμπόκι και το ρύζι με 4% το καθένα, η κασάβα με 3%,το κακάο με 2% και ο καφές και το καουτσούκ με 1% το καθένα.
Συνολικά 1,21 δισεκατομμύρια στρέμματα δασών χάθηκαν από το 2001 έως το 2022 σε όλο ον κόσμο, με αποτέλεσμα να αυξηθούν οι παγκόσμιες εκπομπές άνθρακα κατά 41,2 δισεκατομμύρια τόνοι ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα (CO2e).
Η Βραζιλία ήταν υπεύθυνη σχεδόν για το ένα τρίτο του συνόλου των αποψιλωμένων εκτάσεων το διάστημα της μελέτης. Ακολουθούν η Ινδονησία με 9%, η Κίνα και η Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό με 6% η καθεμία, οι ΗΠΑ με 5% και η Ακτή Ελεφαντοστού με 3%.
Ο Μάρτιν Πέρσον, ένας από τους ερευνητές που υπογράφουν τη μελέτη, δήλωσε ότι το πρόβλημα δεν πηγάζει μόνο από το εμπόριο. Στις χώρες παραγωγές, μεγάλες εκτάσεις αποψιλώνονται προκειμένου να καλυφθεί η εγχώρια ζήτηση.
Σύμφωνα με προηγούμενες εκτιμήσεις, η καταστροφή δασών για χάρη της γεωργίας αντιστοιχεί γύρω στο 5% των παγκόσμιων εκπομπών άνθρακα, είναι επομένως ένας σημαντικός παράγοντας στην κλιματική αλλαγή.
