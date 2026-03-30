science
Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026
weather-icon 18o
Stream

in
science

Σημαντική είδηση:
30.03.2026 | 16:30
Τραγωδία στον Άγιο Ανδρέα Κυνουρίας: Δύο νεκροί από ηλεκτροπληξία σε βουλκανιζατέρ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η Κομισιόν παραδέχεται υποκλοπή δεδομένων στην κυβερνοεπίθεση της περασμένης εβδομάδας
Τεχνολογία 30 Μαρτίου 2026, 16:41

«Οι πρώτες ενδείξεις πράγματι δείχνουν ότι ορισμένα δεδομένα υποκλάπηκαν» δήλωσε εκπρόσωπος της Κομισιόν, χωρίς να δώσει άλλες λεπτομέρειες.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Οι άγνωστοι χάκερ που κατάφεραν την περασμένη εβδομάδα να εισβάλουν σε πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης φαίνεται ότι κατάφεραν να υποκλέψουν δεδομένα, ανέφερε εκπρόσωπος της Κομισιόν, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει τον χαρακτήρα των κλεμμένων πληροφοριών.

Η Κομισιόν είχε ανακοινώσει την Παρασκευή ότι ανίχνευσε και αντιμετώπισε κυβερνοεπίθεση στο Europa.eu, την πλατφόρμα που φιλοξενεί τις ιστοσελίδες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της ΕΕ και άλλων ευρωπαϊκών θεσμών.

Σύμφωνα με την αρχική ανακοίνωση, η επίθεση γρήγορα τέθηκε «υπό έλεγχο».

Κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων την Δευτέρα, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν Τομάς Ρενιέ ανέφερε ότι το Europa.eu λειτουργεί στην υπηρεσία cloud της Amazon.

«Οι πρώτες ενδείξεις πράγματι δείχνουν ότι ορισμένα δεδομένα υποκλάπηκαν» είπε.

«Οι αμυντικοί μας μηχανισμοί εντόπισαν αμέσως τις κακόβουλες δραστηριότητες και οι ομάδες μας ξεκίνησαν άμεση έρευνα. Αυτό μας επέτρεψε να περιορίσουμε το περιστατικό. Οι υπηρεσίες μας εφάρμοσαν μέτρα μετριασμού του κινδύνου για την προστασία των υπηρεσιών και των δεδομένων μας, χωρίς να διαταράξουν τη διαθεσιμότητα των ιστοσελίδων μας στο Europa. Τώρα η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο Ρενιέ απέφυγε να δώσει τεχνικές ή επιχειρησιακές λεπτομέρειες, επικαλούμενος τη συνεχιζόμενη διερεύνηση της υπόθεσης. Επιβεβαίωσε ωστόσο ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε επαφή με την Amazon.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Έδωσε μάχη και κράτησε τις 2.000 μονάδες η αγορά

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κόσμος
Ο Τραμπ λέει ότι συνομιλεί με ένα «νέο και λογικό καθεστώς» στο Ιράν, αλλά απειλεί – Νεκρός κυανόκρανος στον Λίβανο

inWellness
inTown
Stream science
Μυστηριώδη κρίση αφασίας ανάγκασε τη NASA να φέρει αστροναύτη επειγόντως στη Γη
NASA 29.03.26

«Ξαφνικά δεν μπορούσα να μιλήσω» - Μυστηριώδη κρίση αφασίας ανάγκασε αστροναύτες να επιστρέψουν επειγόντως στη Γη

Το περιστατικό αφορούσε τον αστροναύτη της NASA Μάικ Φίνκε, ο οποίος παρουσίασε αιφνίδια συμπτώματα ενώ βρισκόταν στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Σύνταξη
Ινσουλίνη σε χάπι ίσως καταργήσει σύντομα τις ενέσεις για εκατομμύρια διαβητικούς
Επιστήμες 29.03.26

Ινσουλίνη χωρίς ένεση; Ένα χάπι υπόσχεται να αλλάξει τη ζωή εκατομμυρίων διαβητικών

Μια νέα προσέγγιση η οποία βασίζεται σε ένα μικροσκοπικό πεπτίδιο βοηθά την ινσουλίνη να περάσει από τις «συμπληγάδες» του εντέρου καθιστώντας εφικτή την από του στόματος χορήγησή της

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Νέα έρευνα ανατρέπει τα δεδομένα για τους Νεάτερνταλ – Η γενετική «συρρίκνωση» πίσω από την εξαφάνιση
Τα ευρήματα 29.03.26

Νέα έρευνα ανατρέπει τα δεδομένα για τους Νεάτερνταλ - Η γενετική «συρρίκνωση» πίσω από την εξαφάνιση

Τα στοιχεία έδειξαν απότομη μείωση του πληθυσμού των Νεάντερταλ περίπου 45.000 χρόνια πριν και έφτασαν μόλις μερικές χιλιάδες πριν από την τελική τους εξαφάνιση

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η επιστροφή που περιμένει πως και πως ο Μέντι
On Field 30.03.26

Η επιστροφή που περιμένει πως και πως ο Μέντι

Οι παίκτες του Ολυμπιακού επιστρέφουν αύριο στο Ρέντη και μαζί τους επιστρέφει στις προπονήσεις και ο παίκτης στον οποίο ποντάρει πολλά ο Ισπανός τεχνικός των «ερυθρόλευκων»

Παρασκευή Τυχεροπούλου: Δικαστική δικαίωση την επαναφέρει στην παλιά της θέση στον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 30.03.26

Παρασκευή Τυχεροπούλου: Δικαστική δικαίωση την επαναφέρει στην παλιά της θέση στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών δικαίωσε την Παρασκευή Τυχεροπούλου την υπάλληλο απ' την οποία άρχισε η διαλεύκανση του τεράστιου σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το δικαστήριο την επαναφέρει στη θέση της διευθύντριας εσωτερικού ελέγχου.

Η κοινωνία διαψεύδει το αφήγημα ευημερίας της ΝΔ, λέει το ΠΑΣΟΚ – «Η οικονομία είναι ευάλωτη»
Σφοδρά πυρά 30.03.26

Η κοινωνία διαψεύδει το αφήγημα ευημερίας της ΝΔ, λέει το ΠΑΣΟΚ – «Η οικονομία είναι ευάλωτη»

Η κυβέρνηση δεν μπορεί πλέον να επικαλείται την «προηγούμενη κρίση» ή τις «δομικές παθογένειες» ως μόνιμη δικαιολογία, επισημαίνει ο τομέας Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ, κρούοντας καμπανάκι κινδύνου για την ελληνική οικονομία

Σύνταξη
Ιβανίσεβιτς: «Όσα είπα για τον Τσιτσιπά επιβεβαιώθηκαν – Δεν μπορείς να παίξεις αν δεν είσαι ψυχικά έτοιμος»
Άλλα Αθλήματα 30.03.26

Ιβανίσεβιτς: «Όσα είπα για τον Τσιτσιπά επιβεβαιώθηκαν – Δεν μπορείς να παίξεις αν δεν είσαι ψυχικά έτοιμος»

Ο Γκόραν Ιβανίσεβιτς σε νέες δηλώσεις που έκανε, τόνισε πως όσα είπε για τον Στέφανο Τσιτσιπά επιβεβαιώθηκαν, τονίζοντας ωστόσο ότι οι σχέσεις τους παραμένουν καλές.

Σύνταξη
Δένδιας: Είμαστε υποχρεωμένοι να επενδύσουμε στην αμυντική μας δυνατότητα, στη δύναμη αποτροπής μας
Πολιτική Γραμματεία 30.03.26

Δένδιας: Είμαστε υποχρεωμένοι να επενδύσουμε στην αμυντική μας δυνατότητα, στη δύναμη αποτροπής μας

«Αν κοιτάξουμε εμείς οι Έλληνες στο παρελθόν, δεν πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι. Αντιμετωπίσαμε για δεκαετίες ολόκληρες τους εξοπλισμούς μας ως απλή αγορά προϊόντων», δήλωσε ο Νίκος Δένδιας

Σύνταξη
Η επιστροφή Σαμαρά στο Πολεμικό Μουσείο και η συζήτηση για νέο κόμμα
Πολιτική Γραμματεία 30.03.26

Η επιστροφή Σαμαρά στο Πολεμικό Μουσείο και η συζήτηση για νέο κόμμα

Γιατί ο χαιρετισμός, σήμερα το απόγευμα, του Αντώνη Σαμαρά στην εκδήλωση για το βιβλίο του Ι. Μάζη φέρνει ξανά στο προσκήνιο το θέμα της δημιουργίας νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό.

ΠΑΣΟΚ στον Μαρινάκη: Κάθεστε στα ίδια υπουργικά έδρανα με την ακροδεξιά και στα δύσκολα σας ξελασπώνει ο Βελόπουλος
Πολιτική Γραμματεία 30.03.26

ΠΑΣΟΚ στον Μαρινάκη: Κάθεστε στα ίδια υπουργικά έδρανα με την ακροδεξιά και στα δύσκολα σας ξελασπώνει ο Βελόπουλος

«Οι διαβεβαιώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι η Νέα Δημοκρατία, που βλέπει την αυτοδυναμία με το κυάλι, δεν συνεργάζεται με την ακροδεξιά, προκαλούν θυμηδία», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Η Τότεναμ κάνει «all in» για τον Ντε Τσέρμπι
Ποδόσφαιρο 30.03.26

Η Τότεναμ κάνει «all in» για τον Ντε Τσέρμπι

Η Τότεναμ βρίσκεται σε κατάσταση διαδοχής, μετά την αποχώρηση του Ίγκορ Τούντορ και ο μεγάλος στόχος είναι ο Ντε Τσέρμπι, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Σύνταξη
Το «Markos by Night» σταθερά στην κορυφή της τηλεθέασης με την παράσταση «Πράκτωρ 00Λεφτά»
Αστείρευτη ενέργεια 30.03.26

Το «Markos by Night» σταθερά στην κορυφή της τηλεθέασης με την παράσταση «Πράκτωρ 00Λεφτά»

Με πρωταγωνιστή τον Μάρκο Σεφερλή, η τηλεοπτική προβολή του «Πράκτωρ 00Λεφτά» στο MEGA προσέφερε στο κοινό μια ακόμα βραδιά γεμάτη χιούμορ, σαρκασμό και ανατροπές.

Σύνταξη
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026
Απόρρητο