Η Κομισιόν παραδέχεται υποκλοπή δεδομένων στην κυβερνοεπίθεση της περασμένης εβδομάδας
«Οι πρώτες ενδείξεις πράγματι δείχνουν ότι ορισμένα δεδομένα υποκλάπηκαν» δήλωσε εκπρόσωπος της Κομισιόν, χωρίς να δώσει άλλες λεπτομέρειες.
- Τροχαία: Πάνω από 1.000 πρόστιμα για κράνος σε μία εβδομάδα
- Συνέχιση της έρευνας και μη αρχειοθέτηση της υπόθεσης Παναγόπουλου για το πόθεν έσχες ζητεί ο εισαγγελέας
- «Δύο μέτρα και δύο σταθμά»: Γιατί το Ισραήλ δικαιούται να έχει πυρηνικά όπλα, ενώ το Ιράν όχι;
- Εμφανίστηκε στα δικαστήρια ο δεύτερος φίλος του Κλεομένη που ήταν παρών στη δολοφονία του
Οι άγνωστοι χάκερ που κατάφεραν την περασμένη εβδομάδα να εισβάλουν σε πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης φαίνεται ότι κατάφεραν να υποκλέψουν δεδομένα, ανέφερε εκπρόσωπος της Κομισιόν, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει τον χαρακτήρα των κλεμμένων πληροφοριών.
Η Κομισιόν είχε ανακοινώσει την Παρασκευή ότι ανίχνευσε και αντιμετώπισε κυβερνοεπίθεση στο Europa.eu, την πλατφόρμα που φιλοξενεί τις ιστοσελίδες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της ΕΕ και άλλων ευρωπαϊκών θεσμών.
Σύμφωνα με την αρχική ανακοίνωση, η επίθεση γρήγορα τέθηκε «υπό έλεγχο».
Κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων την Δευτέρα, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν Τομάς Ρενιέ ανέφερε ότι το Europa.eu λειτουργεί στην υπηρεσία cloud της Amazon.
«Οι πρώτες ενδείξεις πράγματι δείχνουν ότι ορισμένα δεδομένα υποκλάπηκαν» είπε.
«Οι αμυντικοί μας μηχανισμοί εντόπισαν αμέσως τις κακόβουλες δραστηριότητες και οι ομάδες μας ξεκίνησαν άμεση έρευνα. Αυτό μας επέτρεψε να περιορίσουμε το περιστατικό. Οι υπηρεσίες μας εφάρμοσαν μέτρα μετριασμού του κινδύνου για την προστασία των υπηρεσιών και των δεδομένων μας, χωρίς να διαταράξουν τη διαθεσιμότητα των ιστοσελίδων μας στο Europa. Τώρα η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Ο Ρενιέ απέφυγε να δώσει τεχνικές ή επιχειρησιακές λεπτομέρειες, επικαλούμενος τη συνεχιζόμενη διερεύνηση της υπόθεσης. Επιβεβαίωσε ωστόσο ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε επαφή με την Amazon.
- Δοκιμές τέλος: Ξεκίνησαν οι κλήσεις από τις κάμερες μέσω gov.gr
- Ποια τρόφιμα ευθύνονται περισσότερο για την καταστροφή δασών; Το βοδινό έρχεται πρώτο
- Πένθος ως αγώνας: Η τραγωδία του 17χρονου Άνταμ Άνκερς ίσως αλλάξει το ποδόσφαιρο
- Η επιστροφή που περιμένει πως και πως ο Μέντι
- Τροχαία: Πάνω από 1.000 πρόστιμα για κράνος σε μία εβδομάδα
- Παρασκευή Τυχεροπούλου: Δικαστική δικαίωση την επαναφέρει στην παλιά της θέση στον ΟΠΕΚΕΠΕ
- Superbet: Επίσημη Πρεμιέρα στην Ελλάδα
- «Φως στο Τούνελ» στο MEGA – Στην κορυφή της τηλεθέασης και τον Μάρτιο
