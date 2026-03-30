Δημοφιλές συμπλήρωμα διατροφής ίσως συνδέεται με γενετικές ανωμαλίες
Ειδήσεις 30 Μαρτίου 2026, 11:34

Δημοφιλές συμπλήρωμα διατροφής ίσως συνδέεται με γενετικές ανωμαλίες

Σε υψηλές δόσεις, το συμπλήρωμα φαίνεται να προκαλεί αλλαγές στο DNA του σπέρματος οδηγώντας στη γέννηση απογόνων με ανωμαλίες στο πρόσωπο και στο κρανίο

ΚείμενοΘεοδώρα Ν. Τσώλη
Τα αντιοξειδωτικά διαφημίζονται συχνά ως αποτελεσματικό συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλουν στην πρόληψη χρόνιων νόσων αλλά και της γήρανσης ή ακόμη και στη θεραπεία ασθενειών όπως η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια. Ωστόσο μια νέα μελέτη ερευνητών του Κολεγίου Κτηνιατρικής και Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Texas A&M δείχνει ότι κάποια από αυτά τα αντιοξειδωτικά μπορεί να κρύβουν και δυνάμει σοβαρούς αναπάντεχους κινδύνους για την υγεία.

Τα δύο ευρέως χρησιμοποιούμενα αντιοξειδωτικά

Συγκεκριμένα από τη μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Frontiers in Cell and Developmental Biology, προέκυψε ότι η λήψη υψηλών δόσεων δύο ευρέως χρησιμοποιούμενων αντιοξειδωτικών, της Ν-ακετυλοκυστεΐνης (NAC) και του σεληνίου (Se), μπορεί να αλλάξει το DNA του σπέρματος και να αυξήσει τον κίνδυνο γενετικών ανωμαλιών στους απογόνους – ιδίως σε ό,τι αφορά το πρόσωπο και το κρανίο.

Προβλήματα μόνο στους απογόνους, όχι στους πατεράδες

Προκειμένου να καταλήξει σε αυτά τα συμπεράσματα η ερευνητική ομάδα, με επικεφαλής τον καθηγητή Κτηνιατρικής Φυσιολογίας και Φαρμακολογίας του Texas A&M Μάικλ Γκόλντινγκ, μελέτησε μοντέλα ποντικών. Οπως έδειξαν τα πειράματα, αρσενικά ποντίκια που έλαβαν τα δύο αντιοξειδωτικά επί έξι εβδομάδες απέκτησαν απογόνους με εμφανείς διαφορές στη δομή του κρανίου και του προσώπου. Και αυτό ενώ οι πατεράδες αυτών των μικρών δεν παρουσίασαν κάποιο πρόβλημα υγείας.

Καμπανάκι για τους άνδρες που σχεδιάζουν να γίνουν μπαμπάδες

Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα ευρήματα αυτά εγείρουν ανησυχία σχετικά με τη λήψη αντιοξειδωτικών σε μεγάλες δόσεις – ιδίως σε ό,τι αφορά άνδρες που σχεδιάζουν να αποκτήσουν παιδί.

Το NAC, οι πολυβιταμίνες και το οξειδωτικό στρες

To ΝΑC, παράγωγο του αμινοξέος L-κυστεΐνη, περιέχεται πολύ συχνά σε συμπληρώματα διατροφής όπως οι πολυβιταμίνες. Λαμβάνεται για τη μείωση του οξειδωτικού στρες το οποίο προκαλείται από πολλούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της κατάχρησης αλκοόλ.

Η σύνδεση με την κατανάλωση αλκοόλ

Το εργαστήριο του καθηγητή Γκόλντινγκ μελετά επί μακρόν το πώς η κατανάλωση αλκοόλ του πατέρα μπορεί να επηρεάσει τα παιδιά που θα φέρει στον κόσμο. Προηγούμενες μελέτες της συγκεκριμένης ερευνητικής ομάδας έχουν συνδέσει τη μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ από τους άνδρες με διάφορα αναπτυξιακά προβλήματα στους απογόνους τους όπως οι κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες. Προχωρώντας ένα βήμα πιο πέρα, οι ερευνητές μελέτησαν τώρα αν η προσθήκη του NAC ή του Se στη διατροφή θα μπορούσε να αντισταθμίσει τις αρνητικές επιδράσεις του αλκοόλ.

Αναπάντεχα αποτελέσματα

«Γνωρίζουμε ότι το αλκοόλ προκαλεί οξειδωτικό στρες και προσπαθήσαμε να περιορίσουμε το οξειδωτικό στρες μέσω ενός συμπληρώματος που είναι γνωστό ότι το μειώνει» ανέφερε ο δρ Γκόλντινγκ σπεύδοντας ωστόσο να προσθέσει ότι «όταν συνειδητοποιήσαμε πως οι απόγονοι που είχαν παραχθεί από αρσενικά ποντίκια τα οποία είχαν λάβει μόνο NAC παρουσίασαν ανωμαλίες στο κρανίο και στο πρόσωπο εκπλαγήκαμε. Και αυτό διότι το συγκεκριμένο μόριο θεωρείται ότι είναι ευεργετικό για τον οργανισμό».

To σελήνιο, εδώ σε δύο φυσικές μορφές του, είναι απαραίτητο γι α τον θυρεοειδή και προστατεύει τον εγκέφαλο, το ανοσοποιητικό και την καρδιά (W. Oelen / CC BY-SA 3.0)

Γιατί όμως το θεωρούμενο ως ευεργετικό NAC προκαλούσε βλάβες; Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι είναι ζήτημα ισορροπίας. Οταν η δόση του αντιοξειδωτικού είναι πολύ υψηλή, τότε το όφελος μετατρέπεται σε ζημία για τον οργανισμό.

Η υψηλή δόση έχει αντίκτυπο στους απογόνους

Και άλλες μελέτες έχουν δείξει ότι η πολύ υψηλή πρόσληψη αντιοξειδωτικών μπορεί να συνδέεται με προβλήματα – για παράδειγμα έχει αρνητική επίδραση στις αθλητικές επιδόσεις. Τώρα, όπως εξήγησε ο καθηγητής Γκόλντινγκ, φαίνεται ότι η πολύ υψηλή δόση αντιοξειδωτικών μπορεί να έχει αρνητική επίδραση και στην αναπαραγωγική ικανότητα έχοντας τελικώς αντίκτυπο στους απογόνους.

Πιο σοβαρά προβλήματα για τους θηλυκούς απογόνους

Ενα από τα πιο αναπάντεχα ευρήματα της ερευνητικής ομάδας αφορούσε τους θηλυκούς απογόνους, οι οποίοι παρουσίαζαν και τις πιο εμφανείς διαφορές στο πρόσωπο και το κρανίο – για παράδειγμα τα μάτια τους είχαν μικρή απόσταση μεταξύ τους ενώ το κρανίο τους ήταν πιο μικρό (αυτά τα χαρακτηριστικά συνδέονται επίσης και με το εμβρυϊκό αλκοολικό σύνδρομο).

Το πρόσωπο είναι ο καθρέφτης του εγκεφάλου

«Οι παιδίατροι συχνά λένε ότι το πρόσωπο είναι ο καθρέφτης του εγκεφάλου, επειδή ο εγκέφαλος και το πρόσωπο σχηματίζονται κατά την ίδια περίοδο της εμβρυϊκής ζωής. Ετσι αν παρατηρούνται ανωμαλίες στη μέση γραμμή του προσώπου (μια νοητή ευθεία γραμμή που χωρίζει το πρόσωπο στη μέση, σε δεξιά και αριστερή πλευρά), πιθανότητα θα υπάρχουν και ανωμαλίες στη μέση γραμμή του εγκεφάλου. Τα άτομα με τέτοιες ανωμαλίες έχουν συνήθως προβλήματα με τον έλεγχο των παρορμήσεων, ενώ εμφανίζουν και νευρολογικές διαταραχές όπως η επιληψία και άλλα αναπτυξιακά προβλήματα» εξήγησε ο καθηγητής Γκόλντινγκ.

Απαιτούνται μακροπρόθεσμες μελέτες

Οι ερευνητές υπογράμμισαν πάντως ότι είναι ασαφές αυτή τη στιγμή αν οι απόγονοι των ποντικιών που χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη θα εμφανίσουν προβλήματα του κεντρικού νευρικού συστήματος. Απαιτούνται περαιτέρω μελέτες προκειμένου να προσδιοριστεί αν θα εμφανιστούν μακροπρόθεσμα νευρολογικά προβλήματα.

Συστάσεις προς τους καταναλωτές

Με δεδομένο ότι πολλά άτομα καταναλώνουν σε τακτική βάση συμπληρώματα διατροφής που περιέχουν υψηλές δόσεις αντιοξειδωτικών, οι ερευνητές συστήνουν στους καταναλωτές να διαβάζουν προσεκτικά τις ετικέτες των συμπληρωμάτων. Τονίζουν μάλιστα ότι το NAC είναι κοινό συστατικό στις πολυβιταμίνες και μάλιστα συχνά περιέχεται σε υψηλές δόσεις.

Ποια δόση είναι εν δυνάμει επικίνδυνη

«Το τελικό μήνυμα αυτής της μελέτης είναι το πόσο σημαντική είναι η ισορροπία. Ας σκεφτούμε ότι είμαστε όπως τα φυτά – αν ένα φυτό μείνει στον ήλιο για πολύ μεγάλο διάστημα, θα αφυδατωθεί. Αν παραποτιστεί, θα σαπίσει. Αν όμως υπάρχει ισορροπία μεταξύ έκθεσης στον ήλιο και ποτίμαστος, τότε θα αναπτυχθεί. Ετσι είναι και η υγεία μας» τόνισε ο καθηγητής Γκόλντινγκ και κατέληξε επισημαίνοντας ότι «αν οι βιταμίνες που παίρνετε περιέχουν αντιοξειδωτικά σε επίπεδα 1.000% πάνω από αυτά που ορίζουν οι ημερήσιες συστάσεις, πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί. Αν τα επίπεδα είναι μέσα στο εύρος του 100%, τότε λογικά δεν θα υπάρχει πρόβλημα».

Πηγή: Το Βήμα

CrediaBank: Ανοίγει το βιβλίο προσφορών για την αύξηση κεφαλαίου των 300 εκατ. ευρώ

CrediaBank: Ανοίγει το βιβλίο προσφορών για την αύξηση κεφαλαίου των 300 εκατ. ευρώ

Εγκέφαλος: Οι 6 πυλώνες της υγείας του

Εγκέφαλος: Οι 6 πυλώνες της υγείας του

Ισραηλινό σφυροκόπημα σε υποδομές του Ιράν – Πληθαίνουν τα σενάρια περί χερσαίας επέμβασης των ΗΠΑ

Ισραηλινό σφυροκόπημα σε υποδομές του Ιράν – Πληθαίνουν τα σενάρια περί χερσαίας επέμβασης των ΗΠΑ

Τα «μαζεύει» ο Νετανιάχου – Έδωσε εντολή να επιτραπεί στον Λατίνο Πατριάρχη η πρόσβαση στον Πανάγιο Τάφο
Τα «μαζεύει» ο Νετανιάχου – Έδωσε εντολή να επιτραπεί στον Λατίνο Πατριάρχη η πρόσβαση στον Πανάγιο Τάφο

«Δεν υπήρχε απολύτως καμία κακόβουλη πρόθεση, μόνο η ανησυχία για την ασφάλεια του καρδιναλίου», είχε εξηγήσει το γραφείο του Νετανιάχου για την απαγόρευση από την ισραηλινή αστυνομία να εισέλθει στο ναό για να τελέσει τη λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων των καθολικών

Λαζόπουλος για Μαρινέλλα: «Θα μείνει χαραγμένη μέσα σε όλους τους ανθρώπους»
Λαζόπουλος για Μαρινέλλα: «Θα μείνει χαραγμένη μέσα σε όλους τους ανθρώπους»

«Η φωνή της ήταν τόσο μοναδική, ήταν η παρουσία της τόσο πληθωρική, που νομίζω ότι δεν μπορεί κανένας να ξεχάσει κάτι που έχει ξεχειλίσει», είπε μεταξύ άλλων ο Λάκης Λαζόπουλος για τη Μαρινέλλα

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και οι διεργασίες στην Κεντροαριστερά στο επίκεντρο της πολιτικής ατζέντας
Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και οι διεργασίες στην Κεντροαριστερά στο επίκεντρο της πολιτικής ατζέντας

Τις κρίσιμες διεθνείς εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις τακτικές Τραμπ σχολίασαν εκπρόσωποι των τριών πρώτων κομμάτων της χώρας, ενώ στο «τραπέζι» έπεσε η πολιτική απόφαση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ για μη συνεργασία με τη ΝΔ, καθώς και η ανάγκη μιας προοδευτικής συμμαχίας απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη

Παναγόπουλος: Θα είμαι υποψήφιος για την προεδρία της ΓΣΕΕ – Είμαι ελεγχόμενος, όχι κατηγορούμενος
Είμαι ελεγχόμενος, όχι κατηγορούμενος λέει ο Παναγόπουλος και δηλώνει ότι θα είναι εκ νέου υποψήφιος πρόεδρος

«Το πότε θα φύγω θα το κρίνουν οι συνάδελφοί μου», λέει ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, και υποστηρίζει ότι οι κατηγορίες εις βάρος του δεν έχουν βάση

Βία και παραβατικότητα ανηλίκων: Τα ΜΜΕ διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα υποστηρίζει ο ένας στους δύο
Βία και παραβατικότητα ανηλίκων: Τα ΜΜΕ διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα υποστηρίζει ο ένας στους δύο

Σύμφωνα με έρευνα κοινής γνώμης ο ένας στους δύο θεωρεί ότι η βία ανηλίκων έχει αυξηθεί. Άλλοι τόσοι απαντάνε ότι τα ΜΜΕ υπερβάλλουν και διαστεβλώνουν το φαινόμενο. Ειδικοί μιλάνε στο in.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο Σπανούλης στο… στόχαστρο της Αρμάνι Μιλάνο – Ο ρόλος του Σταυρόπουλου και η απόφαση του καλοκαιριού
Ο Σπανούλης στο… στόχαστρο της Αρμάνι Μιλάνο – Ο ρόλος του Σταυρόπουλου και η απόφαση του καλοκαιριού

Ο Βασίλης Σπανούλης είναι ελεύθερος και το καλοκαίρι πλησιάζει, με αποτέλεσμα τα σενάρια για το μέλλον του να αυξάνονται – Η «εμπλοκή» της Αρμάνι Μιλάνο και ο άνθρωπος-κλειδί

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Δεκαέξι άμαχοι δολοφονήθηκαν σε επίθεση ενόπλων στον δυτικό Νίγηρα
Δεκαέξι άμαχοι δολοφονήθηκαν σε επίθεση ενόπλων στον δυτικό Νίγηρα

Η επίθεση έγινε έπειτα από μήνες ηρεμίας στον δυτικό Νίγηρα, όπου φερόμενοι ως τζιχαντιστές διαπράττουν αιματηρές επιθέσεις στα χωριά τους, σε χωράφια, σε οδικούς άξονες και σε ισλαμικά τεμένη

Πασχαλινές προσφορές: Τι αξίζει να αποκτήσεις
Πασχαλινές προσφορές: Τι αξίζει να αποκτήσεις

Το Πάσχα δεν είναι απλώς μια περίοδος προσφορών. Είναι η στιγμή που σκέφτεσαι λίγο πιο πρακτικά. Τι χρειάζεσαι τώρα, τι θα σου λύσει τα χέρια τους επόμενους μήνες και τι αξίζει πραγματικά να αποκτήσεις όσο οι τιμές είναι πιο χαμηλές

Το βαθύ λαρύγγι του Μαξίμου Gate θα ξαναχτυπήσει, το αδιέξοδο και το αναπόφευκτο τίμημα
Το βαθύ λαρύγγι του Μαξίμου Gate θα ξαναχτυπήσει, το αδιέξοδο και το αναπόφευκτο τίμημα

Με τον καταδικασμένο πρωτόδικα για τις υποκλοπές Ταλ Ντίλιαν να έχει ουσιαστικά προαναγγείλει ότι θα κάνει και νέες αποκαλύψεις, η κυβέρνηση βρίσκεται σε σημαντικό αδιέξοδο

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

