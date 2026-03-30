Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026
Σημαντική είδηση:
30.03.2026 | 16:30
Τραγωδία στον Άγιο Ανδρέα Κυνουρίας: Δύο νεκροί από ηλεκτροπληξία σε βουλκανιζατέρ
Πολιτική Γραμματεία 30 Μαρτίου 2026, 17:34

Παρασκευή Τυχεροπούλου: Δικαστική δικαίωση την επαναφέρει στην παλιά της θέση στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών δικαίωσε την Παρασκευή Τυχεροπούλου την υπάλληλο απ' την οποία άρχισε η διαλεύκανση του τεράστιου σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το δικαστήριο την επαναφέρει στη θέση της διευθύντριας εσωτερικού ελέγχου.

Δημήτρης Τερζής
Berry boom: Η εκρηκτική αντιοξειδωτική δύναμη των blueberries

Μέρα δικαίωσης αποδείχθηκε η σημερινή για την Παρασκευή Τυχεροπούλου. Το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών στο οποίο εκδικάστηκε τον προηγούμενο Δεκέμβριο η προσφυγή της κατά του ΟΠΕΚΕΠΕ αποφάσισε ότι ήταν «παράνομη και καταχρηστική» η μετακίνησή της από τη θέση της αναπληρώτριας διευθύντριας Εσωτερικού Ελέγχου του Οργανισμού σε θέση «ψυγείο» στο πρωτόκολλο. Η πράξη αυτή της τότε διοίκησης Μπαμπασίδη είχε προκαλέσει αλγεινή εντύπωση καθώς το ίδιο διάστημα η κα Τυχεροπούλου ήταν επίσημος συνεργάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα, βοηθώντας τους εισαγγελείς στη διαλεύκανση του σκανδάλου.

«Επαγγελματίας και ευσυνείδητη»

Tο σκεπτικό της απόφασης του δικαστηρίου αναφέρει πως «ενάγουσα διέθετε αποδεδειγμένη εμπειρία, επάρκεια και εξειδίκευση στον τομέα των ελέγχων, ενώ η απομάκρυνσή της από τον τότε Πρόεδρο Κ. Μπαμπασίδη, δεν ερείδεται σε αντικειμενικά υπηρεσιακά κριτήρια αλλά συνιστά δυσμενή μεταχείριση οφειλόμενη μη δικαιολογούμενη από τις ανάγκες της υπηρεσίας αλλά οφειλόμενη σε μη αρεστές στη Διοίκηση συμπεριφορές της».

Περαιτέρω, το Δικαστήριο αναγνωρίζει ότι η κα Τυχεροπούλου άσκησε τα καθήκοντά της με επαγγελματισμό, ευσυνειδησία και προσήλωση στη νομιμότητα, εκτελώντας παράλληλα καθήκοντα ως ειδική επιστήμονας του Ελληνικού Γραφείου Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων, ανταποκρινόμενη πλήρως στις απαιτήσεις της θέσης του Προϊσταμένου με τις γνώσεις, την εμπειρία και την εργασία της, κρίνοντας ότι η μετακίνησή της σε θέση χωρίς ουσιαστικό αντικείμενο οδήγησε σε πλήρη υπηρεσιακή της απαξίωση.

Η δικαίωση της κας Τυχεροπούλου

Με αφορμή τα ανωτέρω, το δικαστήριο διατάσσει:

• την επανατοποθέτησή της στη θέση της Διευθύντριας Εσωτερικού Ελέγχου, με απειλή χρηματικής ποινής ύψους 100 ευρώ για κάθε ημέρα άρνησης συμμόρφωσης.

• την αποκατάσταση των μισθολογικών απωλειών που υπέστη,

• την καταβολή αποζημίωσης για την ηθική βλάβη, καθώς και

• την κάλυψη των δικαστικών της εξόδων.

Σύμφωνα με τους νομικούς παραστάτες της κας Τυχεροπούλου, «η απόφαση αυτή συνιστά πλήρη δικαστική επιβεβαίωση ότι η απομάκρυνση της κας Τυχεροπούλου δεν αποτέλεσε νόμιμη διοικητική επιλογή, αλλά αυθαίρετη και καταχρηστική ενέργεια, που στράφηκε κατά ενός στελέχους το οποίο άσκησε τα καθήκοντά του με επάρκεια, ανεξαρτησία και προσήλωση στη νομιμότητα. Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι η κα Τυχεροπούλου εξακολουθεί μέχρι σήμερα να διατηρείται στην ίδια υποβαθμισμένη θέση, ακόμη και μετά τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, γεγονός που, μετά τη σημερινή δικαστική απόφαση, καθίσταται πλέον απολύτως αδικαιολόγητο και ανεπίτρεπτο».

Αντίδραση

Μένει να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση της διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ και αν θα συμμορφωθεί με την απόφαση του δικαστηρίου. Σε κάθε περίπτωση αν εφαρμοστεί η απόφαση η κα Τυχεροπούλου θα επανέλθει στο τμήμα εσωτερικού ελέγχου, στη θέση του ανθρώπου που στη δίκη που έγινε τον προηγούμενο Δεκέμβρη, κατέθεσε εναντίον της, όντας απόλυτα ταυτισμένος με την γραμμή του νομικού συμβούλου του Οργανισμού. Τα εν λόγω επιχειρήματα όμως, ουδόλως έπεισαν το δικαστήριο που αποφάσισε διαφορετικά…

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έδωσε μάχη και κράτησε τις 2.000 μονάδες η αγορά

Berry boom: Η εκρηκτική αντιοξειδωτική δύναμη των blueberries

Ο Τραμπ λέει ότι συνομιλεί με ένα «νέο και λογικό καθεστώς» στο Ιράν – Το Ισραήλ χτύπησε πανεπιστήμιο

Συνέχιση της έρευνας και μη αρχειοθέτηση της υπόθεσης Παναγόπουλου για το πόθεν έσχες ζητεί ο εισαγγελέας
Σύμφωνα με την παραγγελία του ανώτερου εισαγγελικού λειτουργού θα πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης η υποχρέωση ή μη του Γιάννη Παναγόπουλου για την υποβολή δήλωσης πόθεν έσχες

Τέμπη: Για πρώτη φορά δικαστήριο αναγνωρίζει ευθύνη στο ελληνικό δημόσιο και επιδικάζει αποζημίωση σε συγγενείς
Η δικαστική απόφαση θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη καθώς αναγνωρίζει για πρώτη φορά την ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου για την τραγωδία στα Τέμπη - «Το υπουργείο Μεταφορών γνώριζε την επικίνδυνη κατάσταση»

Ζωγράφου: «Είχαμε να τις δούμε ενάμιση μήνα, υπήρχε μυρωδιά» – Μαρτυρίες για το θρίλερ με τις δύο σορούς
Τα πτώματα των δυο γυναικών βρέθηκαν σε προχωρημένη σήψη μέσα σε δωμάτιο διαμερίσματος στου Ζωγράφου, του οποίου η πόρτα ήταν σφραγισμένη με στόκο.

Κωνσταντίνος Φλώρος: Την ενοχή του ζήτησε ο εισαγγελέας για βιαιοπραγία σε βάρος βουλευτή της Ελληνικής Λύσης
Ο πρώην βουλευτής των Σπαρτιατών, και νυν ανεξάρτητος, Κωνσταντίνος Φλώρος είχε επιτεθεί στον βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, Βασίλη Γραμμένο, το 2024 έξω από την αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής

Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ: Η κακοκαιρία Erminio φέρνει καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις – Κόκκινη προειδοποίηση και για την Αττική
Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία Erminio που θα σαρώσει τη χώρα. Δείτε αναλυτικά τις επικίνδυνες περιοχές. Κόκκινη προειδοποίηση για 8 περιοχές μεταξύ αυτών και της Αττικής

Χρήστος Μαυρίκης: Επιστρέφει στη φυλακή – Κρίθηκε ομόφωνα ένοχος για δωροδοκία δικαστή
Ο Χρήστος Μαυρίκης προσέγγισε τον αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου και του πρότεινε να παρέμβει σε υπόθεσή του με υπόσχεση για οικονομικό αντάλλαγμα - Η απόφαση μετά την καταγγελία του δικαστή

Παναγόπουλος: Θα είμαι υποψήφιος για την προεδρία της ΓΣΕΕ – Είμαι ελεγχόμενος, όχι κατηγορούμενος
«Το πότε θα φύγω θα το κρίνουν οι συνάδελφοί μου», λέει ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, και υποστηρίζει ότι οι κατηγορίες εις βάρος του δεν έχουν βάση

Η κοινωνία διαψεύδει το αφήγημα ευημερίας της ΝΔ, λέει το ΠΑΣΟΚ – «Η οικονομία είναι ευάλωτη»
Η κυβέρνηση δεν μπορεί πλέον να επικαλείται την «προηγούμενη κρίση» ή τις «δομικές παθογένειες» ως μόνιμη δικαιολογία, επισημαίνει ο τομέας Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ, κρούοντας καμπανάκι κινδύνου για την ελληνική οικονομία

Ιβανίσεβιτς: «Όσα είπα για τον Τσιτσιπά επιβεβαιώθηκαν – Δεν μπορείς να παίξεις αν δεν είσαι ψυχικά έτοιμος»
Ο Γκόραν Ιβανίσεβιτς σε νέες δηλώσεις που έκανε, τόνισε πως όσα είπε για τον Στέφανο Τσιτσιπά επιβεβαιώθηκαν, τονίζοντας ωστόσο ότι οι σχέσεις τους παραμένουν καλές.

Δένδιας: Είμαστε υποχρεωμένοι να επενδύσουμε στην αμυντική μας δυνατότητα, στη δύναμη αποτροπής μας
«Αν κοιτάξουμε εμείς οι Έλληνες στο παρελθόν, δεν πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι. Αντιμετωπίσαμε για δεκαετίες ολόκληρες τους εξοπλισμούς μας ως απλή αγορά προϊόντων», δήλωσε ο Νίκος Δένδιας

Η επιστροφή Σαμαρά στο Πολεμικό Μουσείο και η συζήτηση για νέο κόμμα
Γιατί ο χαιρετισμός, σήμερα το απόγευμα, του Αντώνη Σαμαρά στην εκδήλωση για το βιβλίο του Ι. Μάζη φέρνει ξανά στο προσκήνιο το θέμα της δημιουργίας νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό.

ΠΑΣΟΚ στον Μαρινάκη: Κάθεστε στα ίδια υπουργικά έδρανα με την ακροδεξιά και στα δύσκολα σας ξελασπώνει ο Βελόπουλος
«Οι διαβεβαιώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι η Νέα Δημοκρατία, που βλέπει την αυτοδυναμία με το κυάλι, δεν συνεργάζεται με την ακροδεξιά, προκαλούν θυμηδία», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Η Τότεναμ κάνει «all in» για τον Ντε Τσέρμπι
Η Τότεναμ βρίσκεται σε κατάσταση διαδοχής, μετά την αποχώρηση του Ίγκορ Τούντορ και ο μεγάλος στόχος είναι ο Ντε Τσέρμπι, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Το «Markos by Night» σταθερά στην κορυφή της τηλεθέασης με την παράσταση «Πράκτωρ 00Λεφτά»
Με πρωταγωνιστή τον Μάρκο Σεφερλή, η τηλεοπτική προβολή του «Πράκτωρ 00Λεφτά» στο MEGA προσέφερε στο κοινό μια ακόμα βραδιά γεμάτη χιούμορ, σαρκασμό και ανατροπές.

Συνέχιση της έρευνας και μη αρχειοθέτηση της υπόθεσης Παναγόπουλου για το πόθεν έσχες ζητεί ο εισαγγελέας
Σύμφωνα με την παραγγελία του ανώτερου εισαγγελικού λειτουργού θα πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης η υποχρέωση ή μη του Γιάννη Παναγόπουλου για την υποβολή δήλωσης πόθεν έσχες

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

