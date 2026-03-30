Παρασκευή Τυχεροπούλου: Δικαστική δικαίωση την επαναφέρει στην παλιά της θέση στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Μέρα δικαίωσης αποδείχθηκε η σημερινή για την Παρασκευή Τυχεροπούλου. Το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών στο οποίο εκδικάστηκε τον προηγούμενο Δεκέμβριο η προσφυγή της κατά του ΟΠΕΚΕΠΕ αποφάσισε ότι ήταν «παράνομη και καταχρηστική» η μετακίνησή της από τη θέση της αναπληρώτριας διευθύντριας Εσωτερικού Ελέγχου του Οργανισμού σε θέση «ψυγείο» στο πρωτόκολλο. Η πράξη αυτή της τότε διοίκησης Μπαμπασίδη είχε προκαλέσει αλγεινή εντύπωση καθώς το ίδιο διάστημα η κα Τυχεροπούλου ήταν επίσημος συνεργάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα, βοηθώντας τους εισαγγελείς στη διαλεύκανση του σκανδάλου.

«Επαγγελματίας και ευσυνείδητη»

Tο σκεπτικό της απόφασης του δικαστηρίου αναφέρει πως «ενάγουσα διέθετε αποδεδειγμένη εμπειρία, επάρκεια και εξειδίκευση στον τομέα των ελέγχων, ενώ η απομάκρυνσή της από τον τότε Πρόεδρο Κ. Μπαμπασίδη, δεν ερείδεται σε αντικειμενικά υπηρεσιακά κριτήρια αλλά συνιστά δυσμενή μεταχείριση οφειλόμενη μη δικαιολογούμενη από τις ανάγκες της υπηρεσίας αλλά οφειλόμενη σε μη αρεστές στη Διοίκηση συμπεριφορές της».

Περαιτέρω, το Δικαστήριο αναγνωρίζει ότι η κα Τυχεροπούλου άσκησε τα καθήκοντά της με επαγγελματισμό, ευσυνειδησία και προσήλωση στη νομιμότητα, εκτελώντας παράλληλα καθήκοντα ως ειδική επιστήμονας του Ελληνικού Γραφείου Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων, ανταποκρινόμενη πλήρως στις απαιτήσεις της θέσης του Προϊσταμένου με τις γνώσεις, την εμπειρία και την εργασία της, κρίνοντας ότι η μετακίνησή της σε θέση χωρίς ουσιαστικό αντικείμενο οδήγησε σε πλήρη υπηρεσιακή της απαξίωση.

Η δικαίωση της κας Τυχεροπούλου

Με αφορμή τα ανωτέρω, το δικαστήριο διατάσσει:

• την επανατοποθέτησή της στη θέση της Διευθύντριας Εσωτερικού Ελέγχου, με απειλή χρηματικής ποινής ύψους 100 ευρώ για κάθε ημέρα άρνησης συμμόρφωσης.

• την αποκατάσταση των μισθολογικών απωλειών που υπέστη,

• την καταβολή αποζημίωσης για την ηθική βλάβη, καθώς και

• την κάλυψη των δικαστικών της εξόδων.

Σύμφωνα με τους νομικούς παραστάτες της κας Τυχεροπούλου, «η απόφαση αυτή συνιστά πλήρη δικαστική επιβεβαίωση ότι η απομάκρυνση της κας Τυχεροπούλου δεν αποτέλεσε νόμιμη διοικητική επιλογή, αλλά αυθαίρετη και καταχρηστική ενέργεια, που στράφηκε κατά ενός στελέχους το οποίο άσκησε τα καθήκοντά του με επάρκεια, ανεξαρτησία και προσήλωση στη νομιμότητα. Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι η κα Τυχεροπούλου εξακολουθεί μέχρι σήμερα να διατηρείται στην ίδια υποβαθμισμένη θέση, ακόμη και μετά τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, γεγονός που, μετά τη σημερινή δικαστική απόφαση, καθίσταται πλέον απολύτως αδικαιολόγητο και ανεπίτρεπτο».

Αντίδραση

Μένει να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση της διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ και αν θα συμμορφωθεί με την απόφαση του δικαστηρίου. Σε κάθε περίπτωση αν εφαρμοστεί η απόφαση η κα Τυχεροπούλου θα επανέλθει στο τμήμα εσωτερικού ελέγχου, στη θέση του ανθρώπου που στη δίκη που έγινε τον προηγούμενο Δεκέμβρη, κατέθεσε εναντίον της, όντας απόλυτα ταυτισμένος με την γραμμή του νομικού συμβούλου του Οργανισμού. Τα εν λόγω επιχειρήματα όμως, ουδόλως έπεισαν το δικαστήριο που αποφάσισε διαφορετικά…