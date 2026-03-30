«Υπάρχουν εξωγήινοι, είναι δαίμονες» – Μεταφυσικό παραλήρημα εν μέσω πολέμου από τον Τζει Ντι Βανς
Go Fun 30 Μαρτίου 2026, 21:10

«Υπάρχουν εξωγήινοι, είναι δαίμονες» – Μεταφυσικό παραλήρημα εν μέσω πολέμου από τον Τζει Ντι Βανς

Ο Τζέι Ντι Βανς πιστεύει πως τα άγνωστα ιπτάμενα αντικείμενα είναι δαιμονικές οντότητες και όλοι σκέφτονται το ίδιο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Σε μια περίοδο που οι Ηνωμένες Πολιτείες κλυδωνίζονται από την οικονομική κρίση και τις γεωπολιτικές συγκρούσεις, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς αποφάσισε να δηλώσει πως πιστεύει στους εξωγήινους. Είναι, μάλιστα, δαίμονες.

Μιξάροντας τις θεωρίες συνωμοσίες, το θρησκευτικό δογματισμό και τον εναέριο χώρο των ΗΠΑ, ο Βανς αποκάλυψε την προσωπική του εμμονή με τα άγνωστης ταυτότητας ιπτάμενα αντικείμενα ενώ υποσχέθηκε πλήρη διαφάνεια στους απόρρητους φακέλους.

Ενώ ο πόλεμος στο Ιράν συνεχίζεται και οι τιμές των καυσίμων καλπάζουν, ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζέι Ντι Βανς επέλεξε να μοιραστεί τις ανησυχίες του για τα άγνωστης ταυτότητας ανώμαλα φαινόμενα (UAP) στο συντηρητικό Benny Show.

Ο Βανς δεν περιορίστηκε σε μια τυπική πολιτική τοποθέτηση, αλλά προσέδωσε μια έντονη μεταφυσική διάσταση στο ζήτημα της εξωγήινης ζωής.

«Δεν νομίζω ότι είναι εξωγήινοι, πιστεύω ότι είναι δαίμονες, αλλά αυτή είναι μια μεγαλύτερη συζήτηση» είπε χαρακτηριστικά. Οι ατάκες του συζητήθηκαν, προκάλεσαν αντιδράσεις ενώ πολλοί επικοινωνιολόγοι μίλησε για «επικίνδυνη ολίσθηση της επίσημης αμερικανικής ρητορικής σε αιρετικά μονοπάτια που αμφισβητούν κάθε λογική».

Αναπτύσσοντας τη σκέψη του, ο Αντιπρόεδρος εξήγησε πως η προσέγγισή του πηγάζει από τη βαθιά του πίστη.

«Κάθε μεγάλη παγκόσμια θρησκεία, συμπεριλαμβανομένου του Χριστιανισμού, της θρησκείας στην οποία εγώ πιστεύω, έχει καταλάβει ότι υπάρχουν περίεργα πράγματα εκεί έξω, πράγματα που είναι πολύ δύσκολο να εξηγηθούν» ανέφερε.

Ο Βανς, αντιπρόεδρος των ΗΠΑ και ένας από τους πιο ισχυρούς ανθρώπους του πλανήτη σήμερα, πρόσθεσε πως όταν ακούει για μεταφυσικά φαινόμενα, η σκέψη του στρέφεται αμέσως στο Χριστιανισμό, στην πίστη πως υπάρχει πολύ καλό εκεί έξω, αλλά υπάρχει και κακό.

Ο Βανς υπογράμμισε τη σοβαρότητα της πνευματικής αυτής μάχης, σημειώνοντας με έμφαση πως «νομίζω ότι ένα από τα μεγάλα κόλπα του διαβόλου είναι να πείσει τους ανθρώπους ότι δεν υπήρξε ποτέ».

Στη συνέχεια ο Βανς παραδέχθηκε πως δεν έχει καταφέρει ακόμη να αφιερώσει τον χρόνο που επιθυμεί στη μελέτη των απόρρητων εγγράφων του Πενταγώνου για τους εξωγήινους, ωστόσο η δέσμευσή του είναι σαφής.

«Δεν μπόρεσα να αφιερώσω αρκετό χρόνο σε αυτό, αλλά πρόκειται να το κάνω. Εμπιστευτείτε με, έχω εμμονή με αυτό» δήλωσε, αναφερόμενος στην υπόσχεση του προέδρου Τραμπ να δημοσιοποιήσει κυβερνητικούς φακέλους που σχετίζονται με την εξωγήινη ζωή.

Η δημιουργία των επίσημων ιστοσελίδων alien.gov από την Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας ενισχύει τις φήμες ότι η κυβέρνηση ετοιμάζει μεγάλες αποκαλύψεις, με τον Βανς να διαβεβαιώνει το κοινό πως «εργαζόμαστε πάνω σε αυτό».

Η απόπειρα του Βανς να στρέψει τη συζήτηση σε αυτό που ο ίδιος περιγράφει ως «ουράνια όντα που πετούν γύρω και κάνουν περίεργα πράγματα στους ανθρώπους», έρχεται σε μια στιγμή που η κυβέρνηση δέχεται πιέσεις για το επιλεκτικό λουκέτο στις κρατικές υπηρεσίες.

Τα όσα είπε επιβεβαιώνουν τους πολιτικούς αναλυτές που σημειώνουν ότι ο αντιπρόεδρος Βανς «υιοθετεί μια στρατηγική που ικανοποιεί το συντηρητικό, θρησκευόμενο ακροατήριο των Ρεπουμπλικανών».

Οι επιστήμονες απαντούν

Οι δηλώσεις του Τζέι Ντι Βανς στο Benny Show δεν πέρασαν απαρατήρητες από τους κύκλους των αστροφυσικών και των ειδικών στην εθνική ασφάλεια.

Επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η χρήση όρων όπως «δαίμονες» για την περιγραφή αντικειμένων που συλλαμβάνουν τα ραντάρ του στρατού είναι  «επικίνδυνη απλούστευση».

Η κριτική εστιάζεται στο γεγονός ότι η μετατόπιση της συζήτησης από το πεδίο της τεχνολογίας και της αστρονομίας στο πεδίο της θεολογίας ακυρώνει την προσπάθεια για μια σοβαρή, αντικειμενική διερεύνηση των φαινομένων UAP.

Για την επιστημονική κοινότητα, το γεγονός ότι κάτι είναι «ανεξήγητο» δεν σημαίνει αυτόματα ότι είναι «υπερφυσικό», αλλά ότι απαιτείται περισσότερη έρευνα και καλύτερα δεδομένα.

Η ανησυχία των ειδικών εντείνεται από το γεγονός ότι ο Βανς κατέχει μια θέση ισχύος, από την οποία μπορεί να επηρεάσει τη χρηματοδότηση και την κατεύθυνση των ερευνών.

Ερευνητές που ασχολούνται με την αναζήτηση εξωγήινης νοημοσύνης (SETI) επισημαίνουν ότι «η δαιμονοποίηση πιθανών εξωγήινων επισκεπτών μπορεί να καλλιεργήσει κλίμα φόβου και ξενοφοβίας στην κοινή γνώμη» και δυσκολεύει τη διάκριση ανάμεσα σε θεωρίες συνωμοσίας και επιστημονικές, επιβεβαιωμένες με data, ανακαλύψεις.

Αναλυτές θεμάτων ασφαλείας προειδοποιούν επίσης για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει αυτή η ρητορική στη διαχείριση της εθνικής άμυνας των ΗΠΑ.

Αν τα UAP θεωρούνται πνευματικές οντότητες και όχι τεχνολογικά επιτεύγματα πιθανών αντιπάλων ή εξωγήινων πολιτισμών, τότε η αντιμετώπισή τους παύει να είναι ζήτημα στρατιωτικής ετοιμότητας και γίνεται ζήτημα πίστης.

Η επιστημονική κοινότητα κάλεσε την κυβέρνηση Τραμπ να διαχωρίσει τις προσωπικές θρησκευτικές πεποιθήσεις από την επίσημη πολιτική για τα UAP, επιμένοντας ότι η αλήθεια θα βρεθεί στα εργαστήρια και όχι σε θρησκευτικά κηρύγματα, επιμένοντας να τους δοθεί πρόσβαση σε ακατέργαστα δεδομένα και όχι σε μεταφυσικές ερμηνείες.

Πώς βρέθηκε η Αμάντα Πιτ στον «Mαφιόζο της Διπλανής Πόρτας»
25 χρόνια μετά 29.03.26

Πώς βρέθηκε η Αμάντα Πιτ στον «Mαφιόζο της Διπλανής Πόρτας»

Η Αμάντα Πιτ υποστήριξε σε πρόσφατη ομιλία της, ότι ο Μπρους Γουίλις «την επέλεξε από το πουθενά» για τον ρόλο μιας βοηθού οδοντιάτρου με φιλοδοξίες να γίνει δολοφόνος, στην κωμική ταινία του 2000.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ποια ερωτική ιστορία «κόπηκε» από το Sex and the City;
«Ανταλλάσσαμε ματιές» 29.03.26

Η «κομμένη» ερωτική ιστορία του Sex and the City

Η ρομαντική ηρωίδα του «Sex and the City», Σάρλοτ, είχε μια σύντομη ερωτική περιπέτεια στη σειρά, την οποία όμως δεν είδαμε στις οθόνες μας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
H φημολογούμενη συμφωνία των Κιμ Καρντάσιαν και Ρέι Τζέι
2003 29.03.26

Η Κιμ Καρντάσιαν, ο Ρέι Τζέι, το sex tape τους και η συμφωνία των 6 εκατομμυρίων δολαρίων

Ο Ρέι Τζέι ισχυρίστηκε ότι ο ίδιος και η Κιμ Kαρντάσιαν είχαν υπογράψει μια συμφωνία ύψους 6 εκατομμυρίων δολαρίων που προέβλεπε στο να μη συζητούν δημοσίως για το sex tape τους.

Σύνταξη
Ο Νικ Κάνον τα βάζει με Δημοκρατικούς, φλερτάρει με Τραμπ
«Είναι το ίδιο» 29.03.26

Ο Νικ Κάνον αποκαλεί τους Δημοκρατικούς «Κόμμα της Κου Κλουξ Κλαν»

Ο ηθοποιός Νικ Κάνον δήλωσε ότι δεν υποστηρίζει ούτε τους Ρεπουμπλικάνους ούτε τους Δημοκρατικούς, ωστόσο, φάνηκε να χαίρεται ιδιαιτέρως στο άκουσμα του ονόματος Τραμπ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Tι προτιμά η Ούμα Θέρμαν; Ρόλους καλών ή κακών γυναικών;
«Πονηρό χιούμορ» 29.03.26

Tι προτιμά άραγε η Ούμα Θέρμαν; Ρόλους καλών ή κακών γυναικών;

Η Ούμα Θέρμαν κατέκτησε τον κινηματογράφο με ρόλους όπως η The Bride στη σειρά ταινιών «Kill Bill» - Αλλά της αρέσει πράγματι να υποδύεται αιματοβαμμένους χαρακτήρες στην οθόνη;

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η πρώτη εμφάνιση του Μάρτιν Σορτ μετά την αυτοκτονία της κόρης του
Τραγωδία 29.03.26

Η πρώτη εμφάνιση του Μάρτιν Σορτ μετά την αυτοκτονία της κόρης του

Σιωπηλός και εμφανώς καταβεβλημένος, ο Μάρτιν Σορτ έκανε μια σπάνια έξοδο στη Σάντα Μόνικα, λίγες εβδομάδες μετά τον τραγικό θάνατο της κόρης του και μια περίοδο αλλεπάλληλων απωλειών

Σύνταξη
Ρέμος, Μάστορας και Βίσση αποχαιρετούν στη σκηνή τη Μαρινέλλα
«Όλοι τη χειροκροτήσαμε» 29.03.26

Η Μαρινέλλα είναι η Ελλάδα μας: Ρέμος, Μάστορας και Βίσση αποχαιρετούν από σκηνής τη σπουδαία τραγουδίστρια

Το δικό τους «αντίο» στη Μαρινέλλα είπαν από σκηνής ο Αντώνης Ρέμος, ο Χρήστος Μάστορας και η Άννα Βίσση, διακόπτοντας τα προγράμματά τους

Σύνταξη
«Ήχος και σιωπή. Αιωρούμενη φλόγα. Σοφία, ρυθμός, κρίκος η ψυχή. Η Μαρινέλλα…» με δικά της λόγια
Μαθήματα ζωής 29.03.26

«Ήχος και σιωπή. Αιωρούμενη φλόγα. Σοφία, ρυθμός, κρίκος η ψυχή. Η Μαρινέλλα…» με δικά της λόγια

Η Ειρήνη Παππά κατάφερε μέσα σε λίγες λέξεις να διυλίσει την ουσία της. Η Μαρινέλλα ήταν γενναιόδωρη και αυτή είναι η ζωή της όπως την έχει αφηγηθεί η ίδια

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μαρινέλλα: Φίλοι και συνεργάτες αποχαιρετούν τη σπουδαία τραγουδίστρια
«Ουρανός» 28.03.26

Μαρινέλλα: Φίλοι και συνεργάτες αποχαιρετούν τη σπουδαία κυρία του πενταγράμμου

Η Μαρινέλλα αφήνει πίσω της μια τεράστια καλλιτεχνική κληρονομιά που χαρίζει ζεστασία, τόσο σε όσους λάτρεψαν σα Θεό τη μουσική της, όσο και σε φίλους και συνεργάτες.

Σύνταξη
Ο βασιλιάς Κάρολος και η αμύθητη περιουσία του
Υπέρογκα ποσά 28.03.26

Ο βασιλιάς Κάρολος έχει περιουσία 850 εκατομμυρίων δολαρίων, χωρίς να λαμβάνει «μισθό» - Πώς γίνεται αυτό;

Από τότε που έγινε βασιλιάς τον Σεπτέμβριο του 2022, ο Κάρολος λαμβάνει χρήματα από τρεις διαφορετικές πηγές: το Crown Estate, το Δουκάτο του Λάνκαστερ και τις δικές του ιδιωτικές επενδύσεις.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ολυμπιακός: Πρόβλημα με τον Ταϊρίκ Τζόουνς, θα υποβληθεί σε εξετάσεις (vid)
Μπάσκετ 30.03.26

Ολυμπιακός: Πρόβλημα με τον Ταϊρίκ Τζόουνς, θα υποβληθεί σε εξετάσεις (vid)

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς αποκόμισε ένα πρόβλημα στη γάμπα (φάνηκε να τον τσιμπάει) και πλέον ο σέντερ του Ολυμπιακού θα υποβληθεί την Τρίτη (31/3) σε εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος.

Σύνταξη
Ο Χολ έκανε «πάρτι» στο ΟΑΚΑ
On Field 30.03.26

Ο Χολ έκανε «πάρτι» στο ΟΑΚΑ

Ο Ντόντα Χολ ήταν παίκτης «κλειδί» για τον Ολυμπιακό και ο Μπαρτζώκας δικαιώθηκε με την επιλογή να μην αφήσει εκτός ντέρμπι τον Αμερικανό

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Πώς αποκαλύφθηκε το θρίλερ στου Ζωγράφου με τις δύο νεκρές γυναίκες – Τι είπε στην απολογία του ο 54χρονος
Ελλάδα 30.03.26

Πώς αποκαλύφθηκε το θρίλερ στου Ζωγράφου με τις δύο νεκρές γυναίκες – Τι είπε στην απολογία του ο 54χρονος

«Η μητέρα και η αδερφή μου πέθαναν από παθολογικά αίτια, εγώ απλώς έκρυψα τις σορούς και σφράγισα το δωμάτιο στου Ζωγράφου. Δεν ήθελα να μαθευτεί ότι πέθαναν», φέρεται να είπε ο 54χρονος στους αστυνομικούς

Σύνταξη
Ιράν: To τέλος του πολέμου εξαρτάται από τους όρους λέει ο Πεζεσκιάν
Κόσμος 30.03.26

Ιράν: To τέλος του πολέμου εξαρτάται από τους όρους λέει ο Πεζεσκιάν

Ο πρόεδρος του Ιράν αναφέρθηκε πως το τέλος του πολέμου εξαρτάται από το αν οι όροι θα διασφαλίζουν τα συμφέροντα και την ασφάλεια του ιρανικού λαού, υπονοώντας τις εγγυήσεις ασφαλείας από τρίτη χώρα

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Σκοράραμε 100 πόντους κι αν δεν είχαμε χαλαρώσει θα κερδίζαμε με 20» (vid)
Μπάσκετ 30.03.26

Μπαρτζώκας: «Σκοράραμε 100 πόντους κι αν δεν είχαμε χαλαρώσει θα κερδίζαμε με 20» (vid)

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στην πολύ καλή εικόνα του Ολυμπιακού στο μεγαλύτερο μέρος του ντέρμπι, εξηγώντας πως η ομάδα του θα μπορούσε να είχε κερδίσει με μεγαλύτερη διαφορά.

Σύνταξη
Αυξημένα τα περιστατικά βίας και παρενόχλησης στην εργασία το 2025
Επιθεώρηση Εργασίας 30.03.26

Αυξημένα τα περιστατικά βίας και παρενόχλησης στην εργασία το 2025

Η βία και η παρενόχληση στην εργασία εξακολουθούν να εκδηλώνονται κυρίως με ψυχολογικές και λεκτικές μορφές ενώ τα περιστατικά σωματικής βίας και σεξουαλικής παρενόχλησης εμφανίζονται σε χαμηλότερα ποσοστά

Σύνταξη
Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 94-101: Ανώτεροι οι «ερυθρόλευκοι», πέρασαν με «100άρα» από το ΟΑΚΑ (vids)
Μπάσκετ 30.03.26

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 94-101: Ανώτεροι οι «ερυθρόλευκοι», πέρασαν με «100άρα» από το ΟΑΚΑ (vids)

Με εξαιρετική πολυφωνία (πέντε διψήφιοι), πρώτο σκόρερ τον Ντόρσεϊ με 18 πόντους σε μόλις 12 λεπτά και «κλειδί» τον Λαρεντζάκη ο Ολυμπιακός επιβεβαίωσε την ανωτερότητά του και νίκησε εύκολα στο ΟΑΚΑ

Σύνταξη
Οδοντωτός: Το ΤΕΕ αναλαμβάνει τη μελέτη για την επαναλειτουργία του
Σιδηρόδρομος 30.03.26

Το ΤΕΕ αναλαμβάνει τη μελέτη για την επαναλειτουργία του Οδοντωτού

Τα προβλήματα του οδοντωτού εντοπίζονται κυρίως σε συγκεκριμένα τμήματα της διαδρομής, όπου καταγράφονται επαναλαμβανόμενα περιστατικά το τελευταίο διάστημα με τη μορφή εισροής φερτών υλικών και κατολισθήσεων στις πλαγιές του φαραγγιού

Σύνταξη
Fuel pass: Αγώνας δρόμου για να δοθεί πριν το Πάσχα – Τα «εμπόδια» που πρέπει να ξεπεραστούν
Τα χρονοδιαγράμματα 30.03.26

Αγώνας δρόμου για fuel pass πριν το Πάσχα - Τα «εμπόδια» που πρέπει να ξεπεραστούν

Μάχη με το χρόνο δίνει το οικονομικό επιτελείο για να ενεργοποιηθούν τα μέτρα στήριξης (fuel pass) για την ενεργειακή κρίση πριν το Πάσχα. Ασφυκτικό το χρονοδιάγραμμα. Τι ενεργοποιείται και πότε.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Γιοβάνοβιτς: «Πολύτιμες εμπειρίες για τον επόμενο στόχο που έχουμε στα προκριματικά του Euro» (vid)
Ποδόσφαιρο 30.03.26

Γιοβάνοβιτς: «Πολύτιμες εμπειρίες για τον επόμενο στόχο που έχουμε στα προκριματικά του Euro» (vid)

Ιβάν Γιοβάνοβιτς και Γιώργος Μασούρας μίλησαν στη συνέντευξη Τύπου για το φιλικό τεστ με την Εθνική Ουγγαρίας και τον στόχο της Εθνικής μετά τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ.

Σύνταξη
Μιλένα Αποστολάκη: Προκλητική η σιωπή της κυβέρνησης για τις χρεώσεις των τραπεζών στους απλούς λογαριασμούς
Επικαιρότητα 30.03.26

Μιλένα Αποστολάκη: Προκλητική η σιωπή της κυβέρνησης για τις χρεώσεις των τραπεζών στους απλούς λογαριασμούς

Έντονη κριτική στην κυβέρνηση από τη Μιλένα Αποστολάκη, σχετικά με την έλλειψη παρεμβάσεων για τις τραπεζικές χρεώσεις ακόμα και στους απλούς καταθετικούς λογαριασμούς.

Σύνταξη
Αυτές είναι οι ηλεκτρονικές κλήσεις από τις κάμερες Τεχνητής Νοημοσύνης και τις κάμερες των λεωφορείων
Ελλάδα 30.03.26

Αυτές είναι οι ηλεκτρονικές κλήσεις από τις κάμερες Τεχνητής Νοημοσύνης και τις κάμερες των λεωφορείων

Ήδη, έχει αρχίσει η αποστολή των πρώτων 130 διοικητικών προστίμων που βεβαιώθηκαν από την έναρξη της επιχειρησιακής λειτουργίας του συστήματος, το Σάββατο 28 Μαρτίου 2026.

Σύνταξη
Τι γυρεύει μια χρυσή τουαλέτα στο κέντρο της Ουάσινγκτον;
«Κορυφαίο επίτευγμα» 30.03.26

«Ο θρόνος πoυ αρμόζει σε έναν βασιλιά»

Μια γιγαντιαία χρυσή τουαλέτα εμφανίστηκε κοντά στο Μνημείο του Λίνκολν στην Ουάσινγκτον των Ηνωμένων Πολιτειών - Ποιος βρίσκεται πίσω από το έργο;

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αντώνης Σαμαράς: Προειδοποιητικές «βολές» στην κυβέρνηση με το βλέμμα στην Κύπρο
Νέα παρέμβαση 30.03.26

Προειδοποιητικές «βολές» Σαμαρά στην κυβέρνηση με το βλέμμα στην Κύπρο

Στο Πολεμικό Μουσείο επέστρεψε ο Αντώνης Σαμαράς, σε έναν χώρο που έχει συνδεθεί με τη σφοδρή κριτική προς το μέγαρο Μαξίμου. Ο πρώην πρωθυπουργός, παρουσία του Κώστα Καραμανλή, στον σύντομο αλλά γεμάτο μηνύματα χαιρετισμό του προειδοποίησε την ελληνική κυβέρνηση «να μη γίνει η αποστολή των ελληνικών δυνάμεων στην Κύπρο μόνο και μόνο για την επικοινωνία και τις δημοσκοπήσεις».

Σύνταξη
Καλπάζει το ιδιωτικό χρέος – Σχεδόν 1,5 φορά μεγαλύτερο του ΑΕΠ, εκτοξεύθηκε στα 407,6 δισ. ευρώ
Βραδυφλεγής βόμβα 30.03.26

Καλπάζει το ιδιωτικό χρέος – Σχεδόν 1,5 φορά μεγαλύτερο του ΑΕΠ, εκτοξεύθηκε στα 407,6 δισ. ευρώ

Το συνολικό βάρος που κουβαλούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε χρέος έσπασε κάθε φράγμα, αγγίζοντας το δυσθεώρητο νούμερο των 407,6 δισ. ευρώ

Γιώργος Μανέττας
Όταν η εξουσία συγκρούεται με τη δικαιοσύνη: Η σιωπηλή κρίση του κράτους δικαίου στην Ευρώπη
Κόσμος 30.03.26

Όταν η εξουσία συγκρούεται με τη δικαιοσύνη: Η σιωπηλή κρίση του κράτους δικαίου στην Ευρώπη

Η δικαστική ανεξαρτησία απειλείται, καθώς λαϊκιστές πολιτικοί στοχεύουν τους δικαστές και αυταρχικές κυβερνήσεις επιχειρούν συνταγματικές μεταρρυθμίσεις στην Ευρώπη

Σύνταξη
Πυροβολισμοί σε σχολείο στην Αργεντινή: Νεκρός 13χρονος μαθητής και οκτώ τραυματίες
Μια σύλληψη 30.03.26

Πυροβολισμοί σε σχολείο στην Αργεντινή: Νεκρός 13χρονος μαθητής και οκτώ τραυματίες

Οι πυροβολισμοί στο σχολείο του Σαν Κριστόμπαλ στην Αργεντινή σημειώθηκαν την ώρα που οι μαθητές ετοιμάζονταν να παρακολουθήσουν την καθιερωμένη τελετή έπαρσης της σημαίας πριν από την έναρξη των μαθημάτων.

Σύνταξη
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026
