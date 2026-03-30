«Υπάρχουν εξωγήινοι, είναι δαίμονες» – Μεταφυσικό παραλήρημα εν μέσω πολέμου από τον Τζει Ντι Βανς

Σε μια περίοδο που οι Ηνωμένες Πολιτείες κλυδωνίζονται από την οικονομική κρίση και τις γεωπολιτικές συγκρούσεις, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς αποφάσισε να δηλώσει πως πιστεύει στους εξωγήινους. Είναι, μάλιστα, δαίμονες.

Μιξάροντας τις θεωρίες συνωμοσίες, το θρησκευτικό δογματισμό και τον εναέριο χώρο των ΗΠΑ, ο Βανς αποκάλυψε την προσωπική του εμμονή με τα άγνωστης ταυτότητας ιπτάμενα αντικείμενα ενώ υποσχέθηκε πλήρη διαφάνεια στους απόρρητους φακέλους.

Ενώ ο πόλεμος στο Ιράν συνεχίζεται και οι τιμές των καυσίμων καλπάζουν, ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζέι Ντι Βανς επέλεξε να μοιραστεί τις ανησυχίες του για τα άγνωστης ταυτότητας ανώμαλα φαινόμενα (UAP) στο συντηρητικό Benny Show.

Ο Βανς δεν περιορίστηκε σε μια τυπική πολιτική τοποθέτηση, αλλά προσέδωσε μια έντονη μεταφυσική διάσταση στο ζήτημα της εξωγήινης ζωής.

«Δεν νομίζω ότι είναι εξωγήινοι, πιστεύω ότι είναι δαίμονες, αλλά αυτή είναι μια μεγαλύτερη συζήτηση» είπε χαρακτηριστικά. Οι ατάκες του συζητήθηκαν, προκάλεσαν αντιδράσεις ενώ πολλοί επικοινωνιολόγοι μίλησε για «επικίνδυνη ολίσθηση της επίσημης αμερικανικής ρητορικής σε αιρετικά μονοπάτια που αμφισβητούν κάθε λογική».

Αναπτύσσοντας τη σκέψη του, ο Αντιπρόεδρος εξήγησε πως η προσέγγισή του πηγάζει από τη βαθιά του πίστη.

«Κάθε μεγάλη παγκόσμια θρησκεία, συμπεριλαμβανομένου του Χριστιανισμού, της θρησκείας στην οποία εγώ πιστεύω, έχει καταλάβει ότι υπάρχουν περίεργα πράγματα εκεί έξω, πράγματα που είναι πολύ δύσκολο να εξηγηθούν» ανέφερε.

JD Vance Tells Me That UFOs are DEMONS: “I Think They’re DEMONS” 🛸 “I don’t think they’re aliens. There are weird things out there that are very difficult to explain.” The Vice President tells me he’s going to AREA 51 with his Top Secret Security Clearance to FIND OUT. “I… pic.twitter.com/mDtrafkxB9 — Benny Johnson (@bennyjohnson) March 27, 2026

Ο Βανς, αντιπρόεδρος των ΗΠΑ και ένας από τους πιο ισχυρούς ανθρώπους του πλανήτη σήμερα, πρόσθεσε πως όταν ακούει για μεταφυσικά φαινόμενα, η σκέψη του στρέφεται αμέσως στο Χριστιανισμό, στην πίστη πως υπάρχει πολύ καλό εκεί έξω, αλλά υπάρχει και κακό.

Ο Βανς υπογράμμισε τη σοβαρότητα της πνευματικής αυτής μάχης, σημειώνοντας με έμφαση πως «νομίζω ότι ένα από τα μεγάλα κόλπα του διαβόλου είναι να πείσει τους ανθρώπους ότι δεν υπήρξε ποτέ».

Στη συνέχεια ο Βανς παραδέχθηκε πως δεν έχει καταφέρει ακόμη να αφιερώσει τον χρόνο που επιθυμεί στη μελέτη των απόρρητων εγγράφων του Πενταγώνου για τους εξωγήινους, ωστόσο η δέσμευσή του είναι σαφής.

«Δεν μπόρεσα να αφιερώσω αρκετό χρόνο σε αυτό, αλλά πρόκειται να το κάνω. Εμπιστευτείτε με, έχω εμμονή με αυτό» δήλωσε, αναφερόμενος στην υπόσχεση του προέδρου Τραμπ να δημοσιοποιήσει κυβερνητικούς φακέλους που σχετίζονται με την εξωγήινη ζωή.

Η δημιουργία των επίσημων ιστοσελίδων alien.gov από την Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας ενισχύει τις φήμες ότι η κυβέρνηση ετοιμάζει μεγάλες αποκαλύψεις, με τον Βανς να διαβεβαιώνει το κοινό πως «εργαζόμαστε πάνω σε αυτό».

Η απόπειρα του Βανς να στρέψει τη συζήτηση σε αυτό που ο ίδιος περιγράφει ως «ουράνια όντα που πετούν γύρω και κάνουν περίεργα πράγματα στους ανθρώπους», έρχεται σε μια στιγμή που η κυβέρνηση δέχεται πιέσεις για το επιλεκτικό λουκέτο στις κρατικές υπηρεσίες.

Τα όσα είπε επιβεβαιώνουν τους πολιτικούς αναλυτές που σημειώνουν ότι ο αντιπρόεδρος Βανς «υιοθετεί μια στρατηγική που ικανοποιεί το συντηρητικό, θρησκευόμενο ακροατήριο των Ρεπουμπλικανών».

Οι επιστήμονες απαντούν

Οι δηλώσεις του Τζέι Ντι Βανς στο Benny Show δεν πέρασαν απαρατήρητες από τους κύκλους των αστροφυσικών και των ειδικών στην εθνική ασφάλεια.

Επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η χρήση όρων όπως «δαίμονες» για την περιγραφή αντικειμένων που συλλαμβάνουν τα ραντάρ του στρατού είναι «επικίνδυνη απλούστευση».

Η κριτική εστιάζεται στο γεγονός ότι η μετατόπιση της συζήτησης από το πεδίο της τεχνολογίας και της αστρονομίας στο πεδίο της θεολογίας ακυρώνει την προσπάθεια για μια σοβαρή, αντικειμενική διερεύνηση των φαινομένων UAP.

Για την επιστημονική κοινότητα, το γεγονός ότι κάτι είναι «ανεξήγητο» δεν σημαίνει αυτόματα ότι είναι «υπερφυσικό», αλλά ότι απαιτείται περισσότερη έρευνα και καλύτερα δεδομένα.

Η ανησυχία των ειδικών εντείνεται από το γεγονός ότι ο Βανς κατέχει μια θέση ισχύος, από την οποία μπορεί να επηρεάσει τη χρηματοδότηση και την κατεύθυνση των ερευνών.

Ερευνητές που ασχολούνται με την αναζήτηση εξωγήινης νοημοσύνης (SETI) επισημαίνουν ότι «η δαιμονοποίηση πιθανών εξωγήινων επισκεπτών μπορεί να καλλιεργήσει κλίμα φόβου και ξενοφοβίας στην κοινή γνώμη» και δυσκολεύει τη διάκριση ανάμεσα σε θεωρίες συνωμοσίας και επιστημονικές, επιβεβαιωμένες με data, ανακαλύψεις.

Αναλυτές θεμάτων ασφαλείας προειδοποιούν επίσης για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει αυτή η ρητορική στη διαχείριση της εθνικής άμυνας των ΗΠΑ.

Αν τα UAP θεωρούνται πνευματικές οντότητες και όχι τεχνολογικά επιτεύγματα πιθανών αντιπάλων ή εξωγήινων πολιτισμών, τότε η αντιμετώπισή τους παύει να είναι ζήτημα στρατιωτικής ετοιμότητας και γίνεται ζήτημα πίστης.

Η επιστημονική κοινότητα κάλεσε την κυβέρνηση Τραμπ να διαχωρίσει τις προσωπικές θρησκευτικές πεποιθήσεις από την επίσημη πολιτική για τα UAP, επιμένοντας ότι η αλήθεια θα βρεθεί στα εργαστήρια και όχι σε θρησκευτικά κηρύγματα, επιμένοντας να τους δοθεί πρόσβαση σε ακατέργαστα δεδομένα και όχι σε μεταφυσικές ερμηνείες.