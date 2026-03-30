Είναι η «Κατάρα των Κένεντι» αληθινή; Το οδυνηρό γενεαλόγιο της τραγικής δυναστείας
Go Fun 30 Μαρτίου 2026, 22:50

Δολοφονίες, ατυχήματα, θάνατος. Είναι η διάσημη οικογένεια των Κένεντι πραγματικά καταραμένη;

Λουκάς Καρνής
Μουσική: Τι δείχνει το αγαπημένο μας τραγούδι για την ευφυΐα μας;

Spotlight

Mετά την πρεμιέρα της (αμφιλεγόμενης) σειράς Love Story του FX που αφηγείται τον έρωτα και τον τραγικό θάνατο του Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ και της Κάρολαιν Μπέσετ, η πολιτική δυναστεία των ΗΠΑ είναι ξανά στα πρωτοσέλιδα -όχι ότι είχε φύγει ποτέ.

Η διάσημη οικογένεια της επιρροής γοητεύει το κοινό εδώ και δεκαετίες και το στοιχειώνει με τις νίκες αλλά κυρίως τις τραγωδίες με την Κατάρα Των Κένεντι να αναγράφεται συχνά σε τίτλους, αναρτήσεις, βιβλία και βίντεο που γίνονται viral στο YouTube.

Το μοιραίο αεροπορικό δυστύχημα των JFK Jr και της συζύγού του στις 16 Ιουλίου 1999 «ήταν απλά μία από αυτές».

Η «κατάρα» έχει κατά καιρούς αναφερθεί ως η αιτία για τους πολυάριθμους πρόωρους θανάτους της οικογένειας, οι οποίοι περιλαμβάνουν δολοφονίες και ατυχήματα πολλών απογόνων του Τζόζεφ Π. Κένεντι Σίνιορ και της Ρόουζ Φιτζέραλντ Κένεντι. Ωστόσο, η ιδέα αυτής, δεν είναι επινόηση των media.

«Γενικά, δεν πίστευαν σε μύθους. Αλλά μετά το τραγικό περιστατικό στο Chappaquiddick, ο Τεντ Κένεντι επινόησε την έννοια της κατάρας της δυναστείας»

«Γενικά, δεν πίστευαν σε κατάρες», είπε ο συγγραφέας του βιβλίου The Kennedy Heirs [Οι Κληρονόμοι Κένεντι], Τζ. Ράντι Ταραμπορέλι.. «Ήταν ο Τεντ Κένεντι που επινόησε την έννοια της κατάρας μετά τον Τσαπακίντικ, όταν έδινε την δημόσια ομιλία του — και είπε ότι αναρωτιόταν αν αυτό ίσως εξηγούσε τα τρομερά πράγματα που είχαν συμβεί στην οικογένεια, συμπεριλαμβανομένου του θανάτου της Μαίρη Τζο Κοπέχνε».

«Μετά από αυτό, η κατάρα του Κένεντι έγινε ένας διαδεδομένος αστικός μύθος που εξηγούσε πολλά πράγματα που συνέβαιναν στην οικογένεια. Αλλά όταν τα πράγματα έγιναν πολύ σκοτεινά γι’ αυτούς, νομίζω ότι άρχισαν να αναρωτιούνται αν όντως υπήρχε κάποιο είδος κατάρας» πρόσθεσε.

Η ιστορία των τραγωδιών της οικογένειας Κένεντι ξεκινά πολύ πριν από τη δολοφονία στο Ντάλας.

Τζόζεφ Κένεντι Τζούνιορ, 1944

Ο πρωτότοκος γιος της οικογένειας και η μεγάλη ελπίδα του πατέρα του για την προεδρία ήταν ο πρώτος που έχασε τη ζωή του. Σε ηλικία μόλις 29 ετών κατά τη διάρκεια μυστικής αποστολής του Ναυτικού στον Β Παγκόσμιο Πόλεμο το αεροσκάφος του εξερράγη πάνω από τη Μάγχη.

Η σορός του δεν βρέθηκε ποτέ αφήνοντας το πρώτο δυσαναπλήρωτο κενό στη δυναστεία.

Κάθλιν Κικ Κένεντι, 1948

Τέσσερα χρόνια μετά τον θάνατο του αδελφού της η Κάθλιν έχασε τη ζωή της σε ηλικία 28 ετών. Το αεροπλάνο στο οποίο επέβαινε με προορισμό τη γαλλική Ριβιέρα συνετρίβη λόγω κακοκαιρίας στις γαλλικές Άλπεις.

Η απώλειά της συγκλόνισε την οικογένεια καθώς η Κικ ήταν η πιο αντισυμβατική και ζωντανή προσωπικότητα της γενιάς της.

JFK, 1963

Η δολοφονία του 35ου Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ντάλας παραμένει η πιο τραυματική στιγμή της αμερικανικής ιστορίας.

Ο JFK δέχθηκε τα μοιραία πυρά ενώ βρισκόταν στην προεδρική αυτοκινητοπομπή βυθίζοντας μια ολόκληρη χώρα στο πένθος και αφήνοντας τη σύζυγό του Τζάκι να θρηνεί το σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής.

Ρόμπερτ (Μπομπ) Φ. Κένεντι, 1968

Πέντε χρόνια μετά τον αδελφό του ο Μπομπ Κένεντι δολοφονήθηκε στο Λος Άντζελες αμέσως μετά την ομιλία της νίκης του στις προκριματικές εκλογές της Καλιφόρνια.

Ο θάνατός του σε ηλικία 42 ετών στέρησε από την οικογένεια τον επόμενο ηγέτη της και εδραίωσε την πεποίθηση ότι οι Κένεντι βρίσκονταν στο στόχαστρο μιας σκοτεινής μοίρας.

Ντέιβιντ και Μάικλ Κένεντι, 1984 και 1997

Η επόμενη γενιά δεν αποδείχθηκε «αλεξίσφαιρη» από την τραγωδία. Το 1984 ο Ντέιβιντ Κένεντι, γιος του Ρόμπερτ (Μπομπ) πέθανε από υπερβολική δόση ναρκωτικών σε ξενοδοχείο της Φλόριντα το 1984.

Δεκατρία χρόνια αργότερα ο αδελφός του Μάικλ έχασε τη ζωή του σε ένα τραγικό ατύχημα στο σκι στο Άσπεν των Ηνωμένων Πολιτειών όταν προσέκρουσε σε δέντρο.

JFK Jr και Κάρολάιν Μπέσετ, 1999

Το σοκ ήταν παγκόσμιο όταν το αεροπλάνο που πιλοτάριζε ο γιος του JFK συνετρίβη στον Ατλαντικό Ωκεανό. Μαζί του χάθηκαν η σύζυγός του Κάρολιν και η κουνιάδα του Λόρεν.

Ο θάνατος του Τζον Τζούνιορ θεωρήθηκε το τέλος του Κάμελοτ καθώς ήταν ο τελευταίος που έφερε το όνομα και τη λάμψη του πατέρα του.

Μαίρη Ρίτσαρντσον Κένεντι, 2012

Η εν διαστάσει σύζυγος του Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, Μαίρη Ρίτσαρντσον Κένεντι, αυτοκτόνησε στις 16 Μαΐου 2012.

Το σώμα της βρέθηκε σε έναν αχυρώνα πίσω από την ιδιοκτησία της στο Μπέντφορντ της Νέας Υόρκης. Ήταν 52 ετών και εν μέσω διαμάχης για το διαζύγιο και την επιμέλεια του παιδιού της τη στιγμή του θανάτου της.

Σίρσα Κένεντι Χιλ και Μέιβ ΜακΚίν, 2019 και 2020

Την 1η Αυγούστου 2019, η εγγονή του Ρόμπερτ και της Έθελ, Σίρσα Κένεντι Χιλ, βρέθηκε νεκρή στο κτήμα της οικογένειάς της στη Μασαχουσέτη. Η αιτία θανάτου της 22χρονης ήταν τυχαία υπερβολική δόση.

Η οικογένεια επιβεβαίωσε την είδηση ​​σε μια δήλωση: «Οι καρδιές μας είναι συντετριμμένες από την απώλεια της αγαπημένης μας Σίρσα. Η ζωή της ήταν γεμάτη ελπίδα, υπόσχεση και αγάπη. Νοιαζόταν βαθιά για τους φίλους και την οικογένειά της, ειδικά για τη μητέρα της, Κόρτνεϊ, τον πατέρα της, Πολ, τη μητριά της, Στέφανι, και τη γιαγιά της, Έθελ».

Λίγους μήνες μετά η Μέιβ Κένεντι ΜακΚίν και ο οκτάχρονος γιος της Γκίντεον πνίγηκαν μετά από ατύχημα με κανό στον κόλπο Τσέζαπικ.

Τατιάνα Σλόσμπεργκ, 2026

Η πιο πρόσφατη και αθόρυβη απώλεια είναι αυτή της Τατιάνα Σλόσμπεργκ εγγονής του JFK.

Η διακεκριμένη δημοσιογράφος έχασε τη μάχη με τον καρκίνο σε νεαρή ηλικία στο τελευταίο κεφάλαιο πόνου της δυναστείας των Κένεντι.

Μέση Ανατολή: Πότε «βλέπουν» το τέλος του πολέμου οι επαγγελματίες των αγορών

Μουσική: Τι δείχνει το αγαπημένο μας τραγούδι για την ευφυΐα μας;

Ιδιωτικό χρέος: Εκτοξεύθηκε στα 407,6 δισ. ευρώ – Η… προίκα των Μνημονίων

Πώς βρέθηκε η Αμάντα Πιτ στον «Mαφιόζο της Διπλανής Πόρτας»
25 χρόνια μετά 29.03.26

Η Αμάντα Πιτ υποστήριξε σε πρόσφατη ομιλία της, ότι ο Μπρους Γουίλις «την επέλεξε από το πουθενά» για τον ρόλο μιας βοηθού οδοντιάτρου με φιλοδοξίες να γίνει δολοφόνος, στην κωμική ταινία του 2000.

Ποια ερωτική ιστορία «κόπηκε» από το Sex and the City;
Η «κομμένη» ερωτική ιστορία του Sex and the City

Η ρομαντική ηρωίδα του «Sex and the City», Σάρλοτ, είχε μια σύντομη ερωτική περιπέτεια στη σειρά, την οποία όμως δεν είδαμε στις οθόνες μας.

H φημολογούμενη συμφωνία των Κιμ Καρντάσιαν και Ρέι Τζέι
Η Κιμ Καρντάσιαν, ο Ρέι Τζέι, το sex tape τους και η συμφωνία των 6 εκατομμυρίων δολαρίων

Ο Ρέι Τζέι ισχυρίστηκε ότι ο ίδιος και η Κιμ Kαρντάσιαν είχαν υπογράψει μια συμφωνία ύψους 6 εκατομμυρίων δολαρίων που προέβλεπε στο να μη συζητούν δημοσίως για το sex tape τους.

Ο Νικ Κάνον τα βάζει με Δημοκρατικούς, φλερτάρει με Τραμπ
Ο Νικ Κάνον αποκαλεί τους Δημοκρατικούς «Κόμμα της Κου Κλουξ Κλαν»

Ο ηθοποιός Νικ Κάνον δήλωσε ότι δεν υποστηρίζει ούτε τους Ρεπουμπλικάνους ούτε τους Δημοκρατικούς, ωστόσο, φάνηκε να χαίρεται ιδιαιτέρως στο άκουσμα του ονόματος Τραμπ.

Tι προτιμά η Ούμα Θέρμαν; Ρόλους καλών ή κακών γυναικών;
Tι προτιμά άραγε η Ούμα Θέρμαν; Ρόλους καλών ή κακών γυναικών;

Η Ούμα Θέρμαν κατέκτησε τον κινηματογράφο με ρόλους όπως η The Bride στη σειρά ταινιών «Kill Bill» - Αλλά της αρέσει πράγματι να υποδύεται αιματοβαμμένους χαρακτήρες στην οθόνη;

Η πρώτη εμφάνιση του Μάρτιν Σορτ μετά την αυτοκτονία της κόρης του
Η πρώτη εμφάνιση του Μάρτιν Σορτ μετά την αυτοκτονία της κόρης του

Σιωπηλός και εμφανώς καταβεβλημένος, ο Μάρτιν Σορτ έκανε μια σπάνια έξοδο στη Σάντα Μόνικα, λίγες εβδομάδες μετά τον τραγικό θάνατο της κόρης του και μια περίοδο αλλεπάλληλων απωλειών

Ρέμος, Μάστορας και Βίσση αποχαιρετούν στη σκηνή τη Μαρινέλλα
Η Μαρινέλλα είναι η Ελλάδα μας: Ρέμος, Μάστορας και Βίσση αποχαιρετούν από σκηνής τη σπουδαία τραγουδίστρια

Το δικό τους «αντίο» στη Μαρινέλλα είπαν από σκηνής ο Αντώνης Ρέμος, ο Χρήστος Μάστορας και η Άννα Βίσση, διακόπτοντας τα προγράμματά τους

«Ήχος και σιωπή. Αιωρούμενη φλόγα. Σοφία, ρυθμός, κρίκος η ψυχή. Η Μαρινέλλα…» με δικά της λόγια
«Ήχος και σιωπή. Αιωρούμενη φλόγα. Σοφία, ρυθμός, κρίκος η ψυχή. Η Μαρινέλλα…» με δικά της λόγια

Η Ειρήνη Παππά κατάφερε μέσα σε λίγες λέξεις να διυλίσει την ουσία της. Η Μαρινέλλα ήταν γενναιόδωρη και αυτή είναι η ζωή της όπως την έχει αφηγηθεί η ίδια

Μαρινέλλα: Φίλοι και συνεργάτες αποχαιρετούν τη σπουδαία τραγουδίστρια
Μαρινέλλα: Φίλοι και συνεργάτες αποχαιρετούν τη σπουδαία κυρία του πενταγράμμου

Η Μαρινέλλα αφήνει πίσω της μια τεράστια καλλιτεχνική κληρονομιά που χαρίζει ζεστασία, τόσο σε όσους λάτρεψαν σα Θεό τη μουσική της, όσο και σε φίλους και συνεργάτες.

Γυναικείος αθλητισμός: Η νέα «χρυσή» επενδυτική αγορά με εκρηκτική ανάπτυξη
Γυναικείος αθλητισμός: Η νέα «χρυσή» επενδυτική αγορά με εκρηκτική ανάπτυξη

Οι χαμηλές αποτιμήσεις, η υψηλή ανάπτυξη και οι αποδόσεις έως και πέντε φορές πάνω από το αρχικό κεφάλαιο, φέρνουν τον γυναικείο αθλητισμό στο επίκεντρο των μεγάλων κεφαλαίων

Νέα Αριστερά: Δικαστική δικαίωση για την Τυχεροπούλου – Πλιάτσικο στα κόκκινα δάνεια με κυβερνητική ανοχή
Νέα Αριστερά: Δικαστική δικαίωση για την Τυχεροπούλου – Πλιάτσικο στα κόκκινα δάνεια με κυβερνητική ανοχή

Μέρα δικαίωσης αποδείχθηκε η 30η Μαρτίου για την Παρασκευή Τυχεροπούλου. Το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών αποφάσισε ότι ήταν «παράνομη και καταχρηστική» η μετακίνησή της από τη θέση της αναπληρώτριας διευθύντριας Εσωτερικού Ελέγχου του Οργανισμού ΟΠΕΚΕΠΕ με τη Νέα Αριστερά να φέρνει στη Βουλή «το ζήτημα της αυθαιρεσίας στη διοίκηση του Οργανισμού».

Διεθνής επιχείρηση κατά της τουρκικής μαφίας με τη συμμετοχή της ΕΛ.ΑΣ. – 21 συλλήψεις, βρέθηκαν όπλα και ναρκωτικά
Διεθνής επιχείρηση κατά της τουρκικής μαφίας με τη συμμετοχή της ΕΛ.ΑΣ. – 21 συλλήψεις, βρέθηκαν όπλα και ναρκωτικά

Η Ελληνική Αστυνομία συμμετείχε στην επιχείρηση «TRACIA» για την αντιμετώπιση της διακίνησης όπλων και ναρκωτικών από μέλη του τουρκικού οργανωμένου εγκλήματος - Κατασχέθηκαν ναρκωτικά αξίας 4,4 εκατ. ευρώ

Πάτρα: Σοκάρουν οι καταγγελίες γιατρού για το τραυματισμένο βρέφος – Ξαφνική εισαγγελική εντολή για αστυνομική φύλαξη
Πάτρα: Σοκάρουν οι καταγγελίες γιατρού για το τραυματισμένο βρέφος – Ξαφνική εισαγγελική εντολή για αστυνομική φύλαξη

«Το παιδί παρέμεινε για δέκα ημέρες στο νοσοκομείο Πύργου χωρίς να ειδοποιηθούν άμεσα οι αρμόδιες αρχές και ο ιατροδικαστής» τονίζει ο παιδοχειρουργός Βασίλης Αλεξόπουλος

Λαρεντζάκης: «Πάντα είμαι έτοιμος, θέλω να παίζω και να βοηθάω τον Ολυμπιακό να νικά» (vid)
Λαρεντζάκης: «Πάντα είμαι έτοιμος, θέλω να παίζω και να βοηθάω τον Ολυμπιακό να νικά» (vid)

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης που ήταν καθοριστικός στη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού εξήγησε πως είναι πάντα έτοιμος προκειμένου να προσφέρει στους Πειραιώτες.

Economist: Πώς η Κίνα βοηθά το Ιράν να αποφύγει τις κυρώσεις για το πετρέλαιο
Economist: Πώς η Κίνα βοηθά το Ιράν να αποφύγει τις κυρώσεις για το πετρέλαιο

Σε αφιέρωμά του, ο Economist εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο το Ιράν αποφεύγει τις κυρώσεις για το πετρέλαιο και τι μέτρα έχει πάρει για πιθανούς αμερικανικούς βομβαρδισμούς στις εγκαταστάσεις του

Κακοκαιρία Erminio: Συναγερμός στην Πολιτική Προστασία – Έκτακτες συσκέψεις την Τρίτη και αποφάσεις για προληπτικά μέτρα
Συναγερμός στην Πολιτική Προστασία για τον «Erminio - Έκτακτες συσκέψεις την Τρίτη και αποφάσεις για προληπτικά μέτρα

Σε κατάσταση επιφυλακής αναμένεται να τεθεί από αύριο ο κρατικός μηχανισμός για την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων από την κακοκαιρία Erminio που θα επηρεάσει σχεδόν όλη τη χώρα Τετάρτη και Πέμπτη

Ολυμπιακός: Πρόβλημα με τον Ταϊρίκ Τζόουνς, θα υποβληθεί σε εξετάσεις (vid)
Ολυμπιακός: Πρόβλημα με τον Ταϊρίκ Τζόουνς, θα υποβληθεί σε εξετάσεις (vid)

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς αποκόμισε ένα πρόβλημα στη γάμπα (φάνηκε να τον τσιμπάει) και πλέον ο σέντερ του Ολυμπιακού θα υποβληθεί την Τρίτη (31/3) σε εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος.

Ο Χολ έκανε «πάρτι» στο ΟΑΚΑ
Ο Χολ έκανε «πάρτι» στο ΟΑΚΑ

Ο Ντόντα Χολ ήταν παίκτης «κλειδί» για τον Ολυμπιακό και ο Μπαρτζώκας δικαιώθηκε με την επιλογή να μην αφήσει εκτός ντέρμπι τον Αμερικανό

Πώς αποκαλύφθηκε το θρίλερ στου Ζωγράφου με τις δύο νεκρές γυναίκες – Τι είπε στην απολογία του ο 54χρονος
Πώς αποκαλύφθηκε το θρίλερ στου Ζωγράφου με τις δύο νεκρές γυναίκες – Τι είπε στην απολογία του ο 54χρονος

«Η μητέρα και η αδερφή μου πέθαναν από παθολογικά αίτια, εγώ απλώς έκρυψα τις σορούς και σφράγισα το δωμάτιο στου Ζωγράφου. Δεν ήθελα να μαθευτεί ότι πέθαναν», φέρεται να είπε ο 54χρονος στους αστυνομικούς

Ιράν: To τέλος του πολέμου εξαρτάται από τους όρους λέει ο Πεζεσκιάν
Ιράν: To τέλος του πολέμου εξαρτάται από τους όρους λέει ο Πεζεσκιάν

Ο πρόεδρος του Ιράν αναφέρθηκε πως το τέλος του πολέμου εξαρτάται από το αν οι όροι θα διασφαλίζουν τα συμφέροντα και την ασφάλεια του ιρανικού λαού, υπονοώντας τις εγγυήσεις ασφαλείας από τρίτη χώρα

Μπαρτζώκας: «Σκοράραμε 100 πόντους κι αν δεν είχαμε χαλαρώσει θα κερδίζαμε με 20» (vid)
Μπαρτζώκας: «Σκοράραμε 100 πόντους κι αν δεν είχαμε χαλαρώσει θα κερδίζαμε με 20» (vid)

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στην πολύ καλή εικόνα του Ολυμπιακού στο μεγαλύτερο μέρος του ντέρμπι, εξηγώντας πως η ομάδα του θα μπορούσε να είχε κερδίσει με μεγαλύτερη διαφορά.

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

