Είναι η «Κατάρα των Κένεντι» αληθινή; Το οδυνηρό γενεαλόγιο της τραγικής δυναστείας

Mετά την πρεμιέρα της (αμφιλεγόμενης) σειράς Love Story του FX που αφηγείται τον έρωτα και τον τραγικό θάνατο του Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ και της Κάρολαιν Μπέσετ, η πολιτική δυναστεία των ΗΠΑ είναι ξανά στα πρωτοσέλιδα -όχι ότι είχε φύγει ποτέ.

Η διάσημη οικογένεια της επιρροής γοητεύει το κοινό εδώ και δεκαετίες και το στοιχειώνει με τις νίκες αλλά κυρίως τις τραγωδίες με την Κατάρα Των Κένεντι να αναγράφεται συχνά σε τίτλους, αναρτήσεις, βιβλία και βίντεο που γίνονται viral στο YouTube.

Το μοιραίο αεροπορικό δυστύχημα των JFK Jr και της συζύγού του στις 16 Ιουλίου 1999 «ήταν απλά μία από αυτές».

Η «κατάρα» έχει κατά καιρούς αναφερθεί ως η αιτία για τους πολυάριθμους πρόωρους θανάτους της οικογένειας, οι οποίοι περιλαμβάνουν δολοφονίες και ατυχήματα πολλών απογόνων του Τζόζεφ Π. Κένεντι Σίνιορ και της Ρόουζ Φιτζέραλντ Κένεντι. Ωστόσο, η ιδέα αυτής, δεν είναι επινόηση των media.

«Γενικά, δεν πίστευαν σε κατάρες», είπε ο συγγραφέας του βιβλίου The Kennedy Heirs [Οι Κληρονόμοι Κένεντι], Τζ. Ράντι Ταραμπορέλι.. «Ήταν ο Τεντ Κένεντι που επινόησε την έννοια της κατάρας μετά τον Τσαπακίντικ, όταν έδινε την δημόσια ομιλία του — και είπε ότι αναρωτιόταν αν αυτό ίσως εξηγούσε τα τρομερά πράγματα που είχαν συμβεί στην οικογένεια, συμπεριλαμβανομένου του θανάτου της Μαίρη Τζο Κοπέχνε».

«Μετά από αυτό, η κατάρα του Κένεντι έγινε ένας διαδεδομένος αστικός μύθος που εξηγούσε πολλά πράγματα που συνέβαιναν στην οικογένεια. Αλλά όταν τα πράγματα έγιναν πολύ σκοτεινά γι’ αυτούς, νομίζω ότι άρχισαν να αναρωτιούνται αν όντως υπήρχε κάποιο είδος κατάρας» πρόσθεσε.

Η ιστορία των τραγωδιών της οικογένειας Κένεντι ξεκινά πολύ πριν από τη δολοφονία στο Ντάλας.

Τζόζεφ Κένεντι Τζούνιορ, 1944

Ο πρωτότοκος γιος της οικογένειας και η μεγάλη ελπίδα του πατέρα του για την προεδρία ήταν ο πρώτος που έχασε τη ζωή του. Σε ηλικία μόλις 29 ετών κατά τη διάρκεια μυστικής αποστολής του Ναυτικού στον Β Παγκόσμιο Πόλεμο το αεροσκάφος του εξερράγη πάνω από τη Μάγχη.

Η σορός του δεν βρέθηκε ποτέ αφήνοντας το πρώτο δυσαναπλήρωτο κενό στη δυναστεία.

Κάθλιν Κικ Κένεντι, 1948

Τέσσερα χρόνια μετά τον θάνατο του αδελφού της η Κάθλιν έχασε τη ζωή της σε ηλικία 28 ετών. Το αεροπλάνο στο οποίο επέβαινε με προορισμό τη γαλλική Ριβιέρα συνετρίβη λόγω κακοκαιρίας στις γαλλικές Άλπεις.

Η απώλειά της συγκλόνισε την οικογένεια καθώς η Κικ ήταν η πιο αντισυμβατική και ζωντανή προσωπικότητα της γενιάς της.

JFK, 1963

Η δολοφονία του 35ου Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ντάλας παραμένει η πιο τραυματική στιγμή της αμερικανικής ιστορίας.

Ο JFK δέχθηκε τα μοιραία πυρά ενώ βρισκόταν στην προεδρική αυτοκινητοπομπή βυθίζοντας μια ολόκληρη χώρα στο πένθος και αφήνοντας τη σύζυγό του Τζάκι να θρηνεί το σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής.

Ρόμπερτ (Μπομπ) Φ. Κένεντι, 1968

Πέντε χρόνια μετά τον αδελφό του ο Μπομπ Κένεντι δολοφονήθηκε στο Λος Άντζελες αμέσως μετά την ομιλία της νίκης του στις προκριματικές εκλογές της Καλιφόρνια.

Ο θάνατός του σε ηλικία 42 ετών στέρησε από την οικογένεια τον επόμενο ηγέτη της και εδραίωσε την πεποίθηση ότι οι Κένεντι βρίσκονταν στο στόχαστρο μιας σκοτεινής μοίρας.

Ντέιβιντ και Μάικλ Κένεντι, 1984 και 1997

Η επόμενη γενιά δεν αποδείχθηκε «αλεξίσφαιρη» από την τραγωδία. Το 1984 ο Ντέιβιντ Κένεντι, γιος του Ρόμπερτ (Μπομπ) πέθανε από υπερβολική δόση ναρκωτικών σε ξενοδοχείο της Φλόριντα το 1984.

Δεκατρία χρόνια αργότερα ο αδελφός του Μάικλ έχασε τη ζωή του σε ένα τραγικό ατύχημα στο σκι στο Άσπεν των Ηνωμένων Πολιτειών όταν προσέκρουσε σε δέντρο.

JFK Jr και Κάρολάιν Μπέσετ, 1999

Το σοκ ήταν παγκόσμιο όταν το αεροπλάνο που πιλοτάριζε ο γιος του JFK συνετρίβη στον Ατλαντικό Ωκεανό. Μαζί του χάθηκαν η σύζυγός του Κάρολιν και η κουνιάδα του Λόρεν.

Ο θάνατος του Τζον Τζούνιορ θεωρήθηκε το τέλος του Κάμελοτ καθώς ήταν ο τελευταίος που έφερε το όνομα και τη λάμψη του πατέρα του.

Μαίρη Ρίτσαρντσον Κένεντι, 2012

Η εν διαστάσει σύζυγος του Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, Μαίρη Ρίτσαρντσον Κένεντι, αυτοκτόνησε στις 16 Μαΐου 2012.

Το σώμα της βρέθηκε σε έναν αχυρώνα πίσω από την ιδιοκτησία της στο Μπέντφορντ της Νέας Υόρκης. Ήταν 52 ετών και εν μέσω διαμάχης για το διαζύγιο και την επιμέλεια του παιδιού της τη στιγμή του θανάτου της.

Σίρσα Κένεντι Χιλ και Μέιβ ΜακΚίν, 2019 και 2020

Την 1η Αυγούστου 2019, η εγγονή του Ρόμπερτ και της Έθελ, Σίρσα Κένεντι Χιλ, βρέθηκε νεκρή στο κτήμα της οικογένειάς της στη Μασαχουσέτη. Η αιτία θανάτου της 22χρονης ήταν τυχαία υπερβολική δόση.

Η οικογένεια επιβεβαίωσε την είδηση ​​σε μια δήλωση: «Οι καρδιές μας είναι συντετριμμένες από την απώλεια της αγαπημένης μας Σίρσα. Η ζωή της ήταν γεμάτη ελπίδα, υπόσχεση και αγάπη. Νοιαζόταν βαθιά για τους φίλους και την οικογένειά της, ειδικά για τη μητέρα της, Κόρτνεϊ, τον πατέρα της, Πολ, τη μητριά της, Στέφανι, και τη γιαγιά της, Έθελ».

Λίγους μήνες μετά η Μέιβ Κένεντι ΜακΚίν και ο οκτάχρονος γιος της Γκίντεον πνίγηκαν μετά από ατύχημα με κανό στον κόλπο Τσέζαπικ.

Τατιάνα Σλόσμπεργκ, 2026

Η πιο πρόσφατη και αθόρυβη απώλεια είναι αυτή της Τατιάνα Σλόσμπεργκ εγγονής του JFK.

Η διακεκριμένη δημοσιογράφος έχασε τη μάχη με τον καρκίνο σε νεαρή ηλικία στο τελευταίο κεφάλαιο πόνου της δυναστείας των Κένεντι.