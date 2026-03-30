Ο Τζόζεφ Μπαένα, ο γιος του Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ, πέτυχε έναν άθλο που πολλοί θεωρούσαν προδιαγεγραμμένο λόγω της καταγωγής του, ωστόσο ελάχιστοι γνώριζαν το ταξίδι του προς αυτόν.

Το περασμένο Σάββατο 28 Μαρτίου ο 28χρονος ηθοποιός και αθλητής έκανε την παρθενική του εμφάνιση στη σκηνή του bodybuilding συμμετέχοντας στον διαγωνισμό NPC Natural Colorado State.

Η παρουσία του ήταν κάτι παραπάνω από δυναμική αφού κατάφερε να κερδίσει την πρώτη θέση σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες.

Ο Μπαένα κατέκτησε την κορυφή στην κατηγορία βαρέων βαρών ανδρών καθώς και στις δύο κατηγορίες Classic Physique για αρχάριους.

Με τη φράση Αποστολή Εξετελέσθη να συνοδεύει τις φωτογραφίες της νίκης του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο γιος του Terminator επιβεβαίωσε ότι η προσπάθειά του απέδωσε τους μέγιστους καρπούς.

Λίγες μόλις ημέρες πριν από τον μεγάλο αγώνα ο Μπαένα εθεάθη να προπονείται στο ιστορικό γυμναστήριο Gold’s Gym στη Βένις Μπιτς της Καλιφόρνια έχοντας στο πλευρό του τον 78χρονο σήμερα Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ. Ξ εικόνα των δύο ανδρών να προπονούνται μαζί αποτέλεσε μια συγκινητική γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν του αθλήματος.

Eπτά φορές Μίστερ Ολύμπια και πέντε Μίστερ Γιούνιβερ, ο Σβαρτσενέγκερ ξεκίνησε τη δική του μυθική πορεία στον ίδιο ακριβώς χώρο τη δεκαετία του 1960.

Η καθοδήγηση του πατέρα του φαίνεται πως ήταν ο καταλύτης που χρειαζόταν ο Τζόζεφ για να τελειοποιήσει τις πόζες και την αυτοπεποίθησή του πριν ανέβει στη σκηνή.

Από το μπούλινγκ στην ατσάλινη θέληση

Η νίκη του Μπαένα επιβεβαιώνει το πείσμα του να διεκδικήσει το δικό του αφήγημα, τιμώντας τον πατέρα του. Η πορεία του, συχνά σκληρή, τον σκληραγώγησε, τον πείσμωσε και τον δικαίωσε.

Ο Μπαένα έχει εξομολογηθεί ότι κατά τη διάρκεια των σχολικών του χρόνων αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα με το βάρος του γεγονός που τον κατέστησε στόχο χλευασμού από τους συμμαθητές του.

Όπως έχει αναφέρει χαρακτηριστικά οι πιο στενοί του φίλοι ήταν εκείνοι που τον εκφόβιζαν περισσότερο για τα παραπανίσια κιλά του με αποτέλεσμα να νιώθει απομονωμένος.

Η απόρριψή του από τις ομάδες μπάσκετ και ποδοσφαίρου λόγω έλλειψης φυσικής κατάστασης ήταν η στιγμή που άλλαξε τη ζωή του.

Η ενασχόλησή του με την κολύμβηση αποτέλεσε την πρώτη του επαφή με την πειθαρχία της γυμναστικής ανοίγοντας τον δρόμο για τη θεαματική αλλαγή και το πρωταθλητικό βάθρο.

Ο «άλλος» Σβαρτσενέγκερ

Η ζωή του θυμίζει σενάριο μυθοπλασίας. Ο Τζόζεφ Μπαένα γεννήθηκε στις 2 Οκτωβρίου του 1997 και για δεκατέσσερα ολόκληρα χρόνια η πραγματική του ταυτότητα παρέμενε ένα καλά φυλαγμένο μυστικό.

Μητέρα του είναι η Μίλντρεντ Πατρίσια Μπαένα η οποία εργαζόταν ως οικιακή βοηθός στην έπαυλη του Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ και της Μαρία Σράιβερ για δύο δεκαετίες.

Η γέννηση του Τζόζεφ συνέβη μόλις λίγες ημέρες μετά τη γέννηση του τέταρτου παιδιού του Άρνολντ με τη σύζυγό του γεγονός που καθιστά την ιστορία ακόμη πιο περίπλοκη.

Για χρόνια ο μικρός Τζόζεφ μεγάλωνε πιστεύοντας ότι πατέρας του ήταν ο τότε σύζυγος της μητέρας του ενώ ο Σβαρτσενέγκερ συνέχιζε την πολιτική και καλλιτεχνική του καριέρα χωρίς να γνωρίζει αρχικά την αλήθεια.

Η αποκάλυψη της αλήθειας

Καθώς ο Τζόζεφ μεγάλωνε η εξωτερική του εμφάνιση άρχισε να μαρτυρά την καταγωγή του. Η ομοιότητα με τον «Άρνολντ των επτά Μίστερ Ολύμπια» ήταν τόσο έντονη που άρχισε να προκαλεί ψιθύρους.

Το 2011 λίγο μετά την αποχώρηση του Σβαρτσενέγκερ από το αξίωμα του Κυβερνήτη της Καλιφόρνια η Μαρία Σράιβερ αντιμετώπισε την οικιακή βοηθό ρωτώντας την ευθέως αν το παιδί ήταν του συζύγου της.

Η παραδοχή της αλήθειας οδήγησε στον άμεσο χωρισμό του ζευγαριού και σε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στην ιστορία των διασημοτήτων.

Ο Τζόζεφ έμαθε την ταυτότητα του βιολογικού του πατέρα από τη γιαγιά του την ημέρα που το θέμα έγινε πρωτοσέλιδο σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ ανέλαβε πλήρως τις ευθύνες και τον πατρικό ρόλο του στη ζωή του Μπαένα.