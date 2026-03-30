Σημαντική είδηση:
30.03.2026 | 16:30
Τραγωδία στον Άγιο Ανδρέα Κυνουρίας: Δύο νεκροί από ηλεκτροπληξία σε βουλκανιζατέρ
Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ: Διάδοχος του στο βάθρο του bodybuilding ο «κρυφός» γιος του
Go Fun 30 Μαρτίου 2026, 14:30

Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ: Διάδοχος του στο βάθρο του bodybuilding ο «κρυφός» γιος του

Ο Τζόζεφ Μπαένα βαδίζει στα χνάρια του θρυλικού πατέρα του Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ κατακτώντας την κορυφή στον πρώτο του επίσημο αγώνα

Berry boom: Η εκρηκτική αντιοξειδωτική δύναμη των blueberries

Ο Τζόζεφ Μπαένα, ο γιος του Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ, πέτυχε έναν άθλο που πολλοί θεωρούσαν προδιαγεγραμμένο λόγω της καταγωγής του, ωστόσο ελάχιστοι γνώριζαν το ταξίδι του προς αυτόν.

Το περασμένο Σάββατο 28 Μαρτίου ο 28χρονος ηθοποιός και αθλητής έκανε την παρθενική του εμφάνιση στη σκηνή του bodybuilding συμμετέχοντας στον διαγωνισμό NPC Natural Colorado State.

Η παρουσία του ήταν κάτι παραπάνω από δυναμική αφού κατάφερε να κερδίσει την πρώτη θέση σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες.

Ο Μπαένα κατέκτησε την κορυφή στην κατηγορία βαρέων βαρών ανδρών καθώς και στις δύο κατηγορίες Classic Physique για αρχάριους.

Με τη φράση Αποστολή Εξετελέσθη να συνοδεύει τις φωτογραφίες της νίκης του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο γιος του Terminator επιβεβαίωσε ότι η προσπάθειά του απέδωσε τους μέγιστους καρπούς.

Λίγες μόλις ημέρες πριν από τον μεγάλο αγώνα ο Μπαένα εθεάθη να προπονείται στο ιστορικό γυμναστήριο Gold’s Gym στη Βένις Μπιτς της Καλιφόρνια έχοντας στο πλευρό του τον 78χρονο σήμερα Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ. Ξ εικόνα των δύο ανδρών να προπονούνται μαζί αποτέλεσε μια συγκινητική γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν του αθλήματος.

Eπτά φορές Μίστερ Ολύμπια και πέντε Μίστερ Γιούνιβερ, ο Σβαρτσενέγκερ ξεκίνησε τη δική του μυθική πορεία στον ίδιο ακριβώς χώρο τη δεκαετία του 1960.

Η καθοδήγηση του πατέρα του φαίνεται πως ήταν ο καταλύτης που χρειαζόταν ο Τζόζεφ για να τελειοποιήσει τις πόζες και την αυτοπεποίθησή του πριν ανέβει στη σκηνή.

Από το μπούλινγκ στην ατσάλινη θέληση

Η νίκη του Μπαένα επιβεβαιώνει το πείσμα του να διεκδικήσει το δικό του αφήγημα, τιμώντας τον πατέρα του. Η πορεία του, συχνά σκληρή, τον σκληραγώγησε, τον πείσμωσε και τον δικαίωσε.

Ο Μπαένα έχει εξομολογηθεί ότι κατά τη διάρκεια των σχολικών του χρόνων αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα με το βάρος του γεγονός που τον κατέστησε στόχο χλευασμού από τους συμμαθητές του.

Όπως έχει αναφέρει χαρακτηριστικά οι πιο στενοί του φίλοι ήταν εκείνοι που τον εκφόβιζαν περισσότερο για τα παραπανίσια κιλά του με αποτέλεσμα να νιώθει απομονωμένος.

Η απόρριψή του από τις ομάδες μπάσκετ και ποδοσφαίρου λόγω έλλειψης φυσικής κατάστασης ήταν η στιγμή που άλλαξε τη ζωή του.

Η ενασχόλησή του με την κολύμβηση αποτέλεσε την πρώτη του επαφή με την πειθαρχία της γυμναστικής ανοίγοντας τον δρόμο για τη θεαματική αλλαγή και το πρωταθλητικό βάθρο.

Ο «άλλος» Σβαρτσενέγκερ

Η ζωή του θυμίζει σενάριο μυθοπλασίας. Ο Τζόζεφ Μπαένα γεννήθηκε στις 2 Οκτωβρίου του 1997 και για δεκατέσσερα ολόκληρα χρόνια η πραγματική του ταυτότητα παρέμενε ένα καλά φυλαγμένο μυστικό.

Μητέρα του είναι η Μίλντρεντ Πατρίσια Μπαένα η οποία εργαζόταν ως οικιακή βοηθός στην έπαυλη του Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ και της Μαρία Σράιβερ για δύο δεκαετίες.

Η γέννηση του Τζόζεφ συνέβη μόλις λίγες ημέρες μετά τη γέννηση του τέταρτου παιδιού του Άρνολντ με τη σύζυγό του γεγονός που καθιστά την ιστορία ακόμη πιο περίπλοκη.

Για χρόνια ο μικρός Τζόζεφ μεγάλωνε πιστεύοντας ότι πατέρας του ήταν ο τότε σύζυγος της μητέρας του ενώ ο Σβαρτσενέγκερ συνέχιζε την πολιτική και καλλιτεχνική του καριέρα χωρίς να γνωρίζει αρχικά την αλήθεια.

Η αποκάλυψη της αλήθειας

YouTube thumbnail

Καθώς ο Τζόζεφ μεγάλωνε η εξωτερική του εμφάνιση άρχισε να μαρτυρά την καταγωγή του. Η ομοιότητα με τον «Άρνολντ των επτά Μίστερ Ολύμπια» ήταν τόσο έντονη που άρχισε να προκαλεί ψιθύρους.

Το 2011 λίγο μετά την αποχώρηση του Σβαρτσενέγκερ από το αξίωμα του Κυβερνήτη της Καλιφόρνια η Μαρία Σράιβερ αντιμετώπισε την οικιακή βοηθό ρωτώντας την ευθέως αν το παιδί ήταν του συζύγου της.

Η παραδοχή της αλήθειας οδήγησε στον άμεσο χωρισμό του ζευγαριού και σε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στην ιστορία των διασημοτήτων.

Ο Τζόζεφ έμαθε την ταυτότητα του βιολογικού του πατέρα από τη γιαγιά του την ημέρα που το θέμα έγινε πρωτοσέλιδο σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ ανέλαβε πλήρως τις ευθύνες και τον πατρικό ρόλο του στη ζωή του Μπαένα.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έδωσε μάχη και κράτησε τις 2.000 μονάδες η αγορά

Berry boom: Η εκρηκτική αντιοξειδωτική δύναμη των blueberries

Ιρανικός βαλλιστικός πύραυλος αναχαιτίστηκε στον τουρκικό εναέριο χώρο – Ο Τραμπ απειλεί με κατάληψη του νησιού Χαργκ

25 χρόνια μετά 29.03.26

Η Αμάντα Πιτ υποστήριξε σε πρόσφατη ομιλία της, ότι ο Μπρους Γουίλις «την επέλεξε από το πουθενά» για τον ρόλο μιας βοηθού οδοντιάτρου με φιλοδοξίες να γίνει δολοφόνος, στην κωμική ταινία του 2000.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Ανταλλάσσαμε ματιές» 29.03.26

Η ρομαντική ηρωίδα του «Sex and the City», Σάρλοτ, είχε μια σύντομη ερωτική περιπέτεια στη σειρά, την οποία όμως δεν είδαμε στις οθόνες μας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
2003 29.03.26

Ο Ρέι Τζέι ισχυρίστηκε ότι ο ίδιος και η Κιμ Kαρντάσιαν είχαν υπογράψει μια συμφωνία ύψους 6 εκατομμυρίων δολαρίων που προέβλεπε στο να μη συζητούν δημοσίως για το sex tape τους.

«Είναι το ίδιο» 29.03.26

Ο ηθοποιός Νικ Κάνον δήλωσε ότι δεν υποστηρίζει ούτε τους Ρεπουμπλικάνους ούτε τους Δημοκρατικούς, ωστόσο, φάνηκε να χαίρεται ιδιαιτέρως στο άκουσμα του ονόματος Τραμπ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Πονηρό χιούμορ» 29.03.26

Η Ούμα Θέρμαν κατέκτησε τον κινηματογράφο με ρόλους όπως η The Bride στη σειρά ταινιών «Kill Bill» - Αλλά της αρέσει πράγματι να υποδύεται αιματοβαμμένους χαρακτήρες στην οθόνη;

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τραγωδία 29.03.26

Σιωπηλός και εμφανώς καταβεβλημένος, ο Μάρτιν Σορτ έκανε μια σπάνια έξοδο στη Σάντα Μόνικα, λίγες εβδομάδες μετά τον τραγικό θάνατο της κόρης του και μια περίοδο αλλεπάλληλων απωλειών

«Όλοι τη χειροκροτήσαμε» 29.03.26

Το δικό τους «αντίο» στη Μαρινέλλα είπαν από σκηνής ο Αντώνης Ρέμος, ο Χρήστος Μάστορας και η Άννα Βίσση, διακόπτοντας τα προγράμματά τους

Μαθήματα ζωής 29.03.26

Η Ειρήνη Παππά κατάφερε μέσα σε λίγες λέξεις να διυλίσει την ουσία της. Η Μαρινέλλα ήταν γενναιόδωρη και αυτή είναι η ζωή της όπως την έχει αφηγηθεί η ίδια

Λουκάς Καρνής
«Ουρανός» 28.03.26

Η Μαρινέλλα αφήνει πίσω της μια τεράστια καλλιτεχνική κληρονομιά που χαρίζει ζεστασία, τόσο σε όσους λάτρεψαν σα Θεό τη μουσική της, όσο και σε φίλους και συνεργάτες.

Υπέρογκα ποσά 28.03.26

Από τότε που έγινε βασιλιάς τον Σεπτέμβριο του 2022, ο Κάρολος λαμβάνει χρήματα από τρεις διαφορετικές πηγές: το Crown Estate, το Δουκάτο του Λάνκαστερ και τις δικές του ιδιωτικές επενδύσεις.

Ελλάδα 30.03.26

Η ληστεία έγινε το βράδυ της 25ης Μαρτίου, ωστόσο οι τύψεις φαίνεται πως οδήγησαν τον δράστη στην εκκλησία και μετά την εξομολόγηση μετέβη μαζί με τον ιερέα στην Αστυνομία για να παραδεχθεί την πράξη του

Λάπτοπ στο καφενείο 30.03.26

Η αναγκαστική φυγή στην επαρχία λόγω των απλησίαστων ενοικίων της Αθήνας κρύβει απρόσμενη απομόνωση, ελλείψεις υποδομών και σκληρούς καθημερινούς συμβιβασμούς.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
On Field 30.03.26

Οι παίκτες του Ολυμπιακού επιστρέφουν αύριο στο Ρέντη και μαζί τους επιστρέφει στις προπονήσεις και ο παίκτης στον οποίο ποντάρει πολλά ο Ισπανός τεχνικός των «ερυθρόλευκων»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Πολιτική Γραμματεία 30.03.26

Το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών δικαίωσε την Παρασκευή Τυχεροπούλου την υπάλληλο απ' την οποία άρχισε η διαλεύκανση του τεράστιου σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το δικαστήριο την επαναφέρει στη θέση της διευθύντριας εσωτερικού ελέγχου.

Δημήτρης Τερζής
Σφοδρά πυρά 30.03.26

Η κυβέρνηση δεν μπορεί πλέον να επικαλείται την «προηγούμενη κρίση» ή τις «δομικές παθογένειες» ως μόνιμη δικαιολογία, επισημαίνει ο τομέας Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ, κρούοντας καμπανάκι κινδύνου για την ελληνική οικονομία

Άλλα Αθλήματα 30.03.26

Ο Γκόραν Ιβανίσεβιτς σε νέες δηλώσεις που έκανε, τόνισε πως όσα είπε για τον Στέφανο Τσιτσιπά επιβεβαιώθηκαν, τονίζοντας ωστόσο ότι οι σχέσεις τους παραμένουν καλές.

Πολιτική Γραμματεία 30.03.26

«Αν κοιτάξουμε εμείς οι Έλληνες στο παρελθόν, δεν πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι. Αντιμετωπίσαμε για δεκαετίες ολόκληρες τους εξοπλισμούς μας ως απλή αγορά προϊόντων», δήλωσε ο Νίκος Δένδιας

Πολιτική Γραμματεία 30.03.26

Γιατί ο χαιρετισμός, σήμερα το απόγευμα, του Αντώνη Σαμαρά στην εκδήλωση για το βιβλίο του Ι. Μάζη φέρνει ξανά στο προσκήνιο το θέμα της δημιουργίας νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό.

Γιάννης Μπασκάκης
Πολιτική Γραμματεία 30.03.26

«Οι διαβεβαιώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι η Νέα Δημοκρατία, που βλέπει την αυτοδυναμία με το κυάλι, δεν συνεργάζεται με την ακροδεξιά, προκαλούν θυμηδία», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

