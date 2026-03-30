Γιατί κάποιες φορές ρίχνουμε τα στάνταρ μας στις σχέσεις;
Συμβαίνει 30 Μαρτίου 2026, 06:01

Γιατί κάποιες φορές ρίχνουμε τα στάνταρ μας στις σχέσεις;

Τέσσερις βασικοί λόγοι που εξηγούν γιατί μπαίνουμε σε σχέσεις που δεν μας ικανοποιούν ιδιαίτερα

Εγκέφαλος: Οι 6 πυλώνες της υγείας του

Εγκέφαλος: Οι 6 πυλώνες της υγείας του

Πολλοί άνθρωποι παραμένουν σε σχέσεις που δεν τους ικανοποιούν πλήρως μόνο και μόνο επειδή τους φαίνεται πως θα μπορούσαν να είναι καλές… Όταν όμως ερωτευόμαστε το τι θα μπορούσε να γίνει κάποιος, συνδεόμαστε με μια φαντασίωση του μέλλοντος και όχι με την πραγματική παρούσα κατάσταση. Ψυχολογικά, αυτό το μοτίβο δεν έχει να κάνει με αφέλεια ή παράλογη σκέψη.

Αντιθέτως, συνδέεται με τον τρόπο που ο εγκέφαλος επεξεργάζεται τη σύνδεση, την ανταμοιβή και το νόημα όταν αντιμετωπίζει αβεβαιότητα. Έρευνες δείχνουν ότι η έλξη προς τις ενδεχόμενες δυνατότητες κάποιου συνδέεται με προβλέψιμους γνωστικούς και συναισθηματικούς μηχανισμούς που επηρεάζουν τις ερωτικές αποφάσεις, ανεξάρτητα από την πραγματική συμπεριφορά του ατόμου.

Ακολουθούν 4 βασικοί λόγοι που εξηγούν γιατί ερωτευόμαστε πιο εύκολα την προοπτική παρά την προσωπικότητα:

Ο εγκέφαλος υπερτιμά τις δυνατότητες εξέλιξης

Τα ανθρώπινα συστήματα που έχουν να κάνουν με το κίνητρο είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στην προσδοκία. Η ντοπαμίνη, ο «νευροδιαβιβαστής της κινητοποίησης», απελευθερώνεται συνήθως πιο έντονα κατά την αναμονή μιας ανταμοιβής παρά κατά τη λήψη της.

Στον έρωτα, η ιδέα του ποιος θα μπορούσε να γίνει κάποιος μπορεί να προκαλέσει περισσότερο ενθουσιασμό από το ποιος είναι στην πραγματικότητα.

Επιπλέον, όταν κάποιος δείχνει θετική συμπεριφορά μόνο περιστασιακά, αντί να είναι σταθερά καλός, η σύνδεση που νιώθουμε μαζί του μπορεί να γίνει ακόμα πιο δυνατή. Ο εγκέφαλος παραμένει «κολλημένος», περιμένοντας πότε θα ξαναδεί αυτή τη θετική συμπεριφορά. Γι’ αυτό φαντάζει πιο δύσκολο να φύγουμε από μια «ασυνεπή» σχέση, παρότι δεν μας ικανοποιεί.

Οι παιδικές εμπειρίες μπορούν να κάνουν την ασυνέπεια ελκυστική

Η έρευνα δείχνει ότι τα άτομα που έχουν αγχώδη δεσμό συχνά επικεντρώνονται περισσότερο σε μικρές ενδείξεις εγγύτητας παρά στην πραγματική φροντίδα από τον σύντροφό τους. Όταν η φροντίδα είναι ασυνεπής, η ελπίδα ότι τα πράγματα θα βελτιωθούν κάνει τη σχέση να αντέχει. Με τον καιρό, η σχέση μπορεί να βασίζεται περισσότερο στην αναμονή για το τι θα μπορούσε να γίνει παρά στην πραγματική επικοινωνία, με την «προοπτική» του συντρόφου να παίρνει κεντρική θέση.

Ο αγχώδης δεσμός έχει να κάνει με την προσκόλληση (attachment) και πώς ένα άτομο αναπτύσσει σχέσεις από την παιδική του ηλικία. Αν ένα παιδί δεν λαμβάνει σταθερά φροντίδα από τους γονείς του, μπορεί να αναπτύξει ένα αίσθημα ανασφάλειας. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αγχώδη προσκόλληση στην ενήλικη ζωή. Πρακτικά, αυτό σημαίνει το άτομο να αναζητά συνεχώς επιβεβαίωση από τους συντρόφους του και να φοβάται την εγκατάλειψη ή την απόρριψη.

3. Οι γνωστικές προκαταλήψεις μετατρέπουν το ενδεχόμενο σε «απόδειξη αγάπης»

Ορισμένες γνωστικές προκαταλήψεις ενισχύουν την τάση να παραμένει κάποιος προσκολλημένος σε αυτό που θα μπορούσε να γίνει ένας σύντροφος, αντί σε αυτό που είναι:

  • Η λογική του «έχω ήδη επενδύσει»: Συνεχίζουμε να αφιερώνουμε χρόνο, συναίσθημα και να δίνουμε αγάπη, απλά και μόνο επειδή έχουμε ήδη δώσει πολλά.
  • Προκατάληψη αισιοδοξίας: Υποθέτουμε ότι ο σύντροφος θα αλλάξει προς το καλύτερο και ξεχνάμε ότι τα προβλήματα μπορεί να συνεχιστούν.
  • Προκατάληψη επιβεβαίωσης των προσδοκιών μας: Δίνουμε σημασία μόνο στις στιγμές που δείχνουν ότι ο/η σύντροφος μπορεί να αλλάξει και αγνοούμε τα σημάδια που δείχνουν το αντίθετο.

Συνδυαστικά, αυτές οι προκαταλήψεις κάνουν την πιθανότητα να μοιάζει με απόδειξη αγάπης.

Η συναισθηματική εργασία αντικαθιστά την αγάπη

Κάποιοι κοπιάζουν πολύ για τη «συντήρηση» της σχέσης, αναλαμβάνοντας τη ρύθμιση των συναισθημάτων, την επίλυση προβλημάτων, την ανάπτυξη του/της συντρόφου κ.λπ.

Όσο περισσότερο δουλεύει κανείς για να κρατήσει τη σχέση ζωντανή, τόσο πιο σημαντική φαίνεται. Η προσωπική προσπάθεια γίνεται απόδειξη αφοσίωσης και βάθους.

Με τον καιρό, αυτή η προσπάθεια να κρατήσει κανείς τη σχέση ζωντανή μπορεί να γίνει αυτο-θυσία- αρχικά φαίνεται σαν αληθινή δέσμευση, αλλά στην πραγματικότητα είναι περισσότερο προσωπική υπερπροσπάθεια παρά αμοιβαία αγάπη.

Σχέσεις: Η συμπεριφορά είναι ο πιο αξιόπιστος δείκτης αγάπης

Η σταθερή ανταπόκριση, η αξιοπιστία και η συναισθηματική διαθεσιμότητα προβλέπουν την ικανοποίηση από τη σχέση σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από τις προθέσεις ή τις λεκτικές δεσμεύσεις.

Η αλλαγή είναι δυνατή μόνο όταν προέρχεται από εσωτερικό κίνητρο, έχει διάρκεια στον χρόνο και υποστηρίζεται από πράξεις. Χωρίς αυτά, η ελπίδα γίνεται τρόπος αποφυγής της πραγματικότητας των ανικανοποίητων αναγκών. Οι σύντροφοι που εστιάζουν στο τι θα μπορούσε να γίνει, συχνά καταλήγουν σε χρόνια δυσαρέσκεια και συναισθηματική εξάντληση.

* Πηγή: Vita

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Στο τραπέζι πιο δυσμενή σενάρια για τις επιπτώσεις στην οικονομία

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Στο τραπέζι πιο δυσμενή σενάρια για τις επιπτώσεις στην οικονομία

Μυϊκή δύναμη: «Όπλο» κατά της κατάθλιψης;

Μυϊκή δύναμη: «Όπλο» κατά της κατάθλιψης;

Ισραηλινό σφυροκόπημα σε υποδομές του Ιράν – Πληθαίνουν τα σενάρια περί χερσαίας επέμβασης των ΗΠΑ

Ισραηλινό σφυροκόπημα σε υποδομές του Ιράν – Πληθαίνουν τα σενάρια περί χερσαίας επέμβασης των ΗΠΑ

BHMA της Κυριακής: Έρχεται με συναρπαστικές προσφορές
BHMA της Κυριακής: Έρχεται με συναρπαστικές προσφορές

Την Κυριακή 29 Μαρτίου το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί μαζί με τον Ε’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γ. Μπαμπινιώτη, το περιοδικό VITA, την εφημερίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών, τη μαθητική εφημερίδα του Δομοκού και το ΒΗΜΑGAZINO

Πόλεμοι εκτός, διαμάχες εντός – Ο Νετανιάχου αντιμέτωπος με εσωτερικό μέτωπο στο Ισραήλ
Πόλεμοι εκτός, διαμάχες εντός – Ο Νετανιάχου αντιμέτωπος με εσωτερικό μέτωπο στο Ισραήλ

Ερωτήματα για τους πολέμους σε Ιράν και Λίβανο, «καμπανάκια» από τον στρατό του Ισραήλ, «πυρά» της αντιπολίτευσης και αντιπολεμικές διαδηλώσεις απέναντι στο προεκλογικό αφήγημα Νετανιάχου περί νίκης

Μαργαρίτα Βεργολιά
Ισραηλινό σφυροκόπημα σε υποδομές του Ιράν – Πληθαίνουν τα σενάρια περί χερσαίας επέμβασης των ΗΠΑ
Ισραηλινό σφυροκόπημα σε υποδομές του Ιράν – Πληθαίνουν τα σενάρια περί χερσαίας επέμβασης των ΗΠΑ

Η Τεχεράνη κατηγορεί τις ΗΠΑ, ότι σχεδιάζουν χερσαία επέμβαση, παρά το γεγονός ότι δημοσίως πιέζουν για συμφωνία μέσω διαπραγματεύσεων - Ο Τραμπ λέει ότι θέλει το πετρέλαιο του Ιράν και επαναλαμβάνει τα περί κατάληψης του Χαργκ - Όλες οι εξελίξεις στο in

Μόδα και Έπσταϊν: Στο στόχαστρο τα πρακτορεία
Μόδα και Έπσταϊν: Έρευνα ζητούν επιζώσες για τον ρόλο πρακτορείων στη διακίνηση και κακοποίηση μοντέλων

Πίεση για έρευνα στο Κογκρέσο ασκούν επιζώσες και η Σάρα Ζιφ, ζητώντας να εξεταστεί ο ρόλος πρακτορείων μοντέλων στη δράση του Τζέφρι Έπσταϊν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Πόλεμος στο Ιράν: Οι νέοι μνηστήρες στις προμήθειες πετρελαίου, φυσικού αερίου
Πόλεμος στο Ιράν - Οι νέοι μνηστήρες στις προμήθειες πετρελαίου, φυσικού αερίου

Νορβηγία και Νιγηρία θέλουν να κεφαλαιοποιήσουν την κρίση στη Μέση Ανατολή λόγω του πολέμου στο Ιράν - Μοιράζονται τους ίδιους φυσικούς πόρους που αποτελούν «χρυσάφι» αυτή την περίοδο

Ακρίβεια: Ο πόλεμος… στα ράφια των σούπερ μάρκετ – Οι ανατιμήσεις βάζουν «φωτιά» στην τσέπη
Ο πόλεμος… στα ράφια των σούπερ μάρκετ - Οι ανατιμήσεις βάζουν «φωτιά» στην τσέπη

Η εκτίναξη των τιμών των καυσίμων αλλά και η διατάραξη της εφοδιαστικής αλυσίδας συνθέτουν μια δύσκολη κατάσταση για τους καταναλωτές. Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στα ράφια των σούπερ μάρκετ.

Στράτος Ιωακείμ
Πετρέλαιο: Πάνω από τα 100 δολάρια το WTI και τα 115 το Brent στις ασιατικές αγορές
Ανεβαίνουν ξανά οι τιμές του πετρελαίου

Αυξάνονται πάλι οι τιμές του πετρελαίοιυ, με αυτήν του βαρελιού WTI κατά 3,50% στα 103,13 δολάρια, και του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας κατά 2,98%, στα 115,93 δολάρια.

Ισραήλ: Καλείται από το Συμβούλιο της Ευρώπης να εγκαταλείψει το νομοσχέδιο για τη θανατική ποινή
Παρέμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη θανατική ποινή στο Ισραήλ

Τη «βαθιά ανησυχία» του εκφράζει ο γενικός γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης για το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στην ισραηλινή βουλή, με το οποίο διευρύνεται η χρήση της θανατικής ποινής.

Ισραήλ: «Βαθιά ανησυχία» από Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία και Ιταλία για σχέδιο διεύρυνσης της θανατική ποινής
«Βαθιά ανησυχία» για σχέδιο που διευρύνει τη θανατική ποινή στο Ισραήλ

Γαλλία, Γερμανία, Βρετανία και Ιταλία ζητούν να εγκαταλειφθεί το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη βουλή του Ισραήλ, και «διευρύνει σημαντικά τις δυνατότητες επιβολής» της θανατική ποινής.

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026
