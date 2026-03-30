Πετρέλαιο: Στα 116 δολάρια, προς ρεκόρ μηνιαίας ανόδου, το Brent

Aνεβαίνουν εκ νέου οι τιμές του πετρελαίου, με το βαρέλι του αμερικανικού αργού να σπάει ξανά το ψυχολογικό φράγμα των εκατό δολαρίων και αυτό του Brent Βόρειας Θάλασσας να βρίσκεται περί τα 116 δολάρια το βαρέλι, σε πορεία προς ρεκόρ μηνιαίας αύξησης, καθώς δεν υπάρχει η παραμικρή ένδειξη αποκλιμάκωσης του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Το Brent έχει σημειώσει άνοδο 59% αυτό το μήνα, την πιο μεγάλη μηνιαία αύξηση, ξεπερνώντας την άνοδο που παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια του Πολέμου του Κόλπου το 1990, αφού η σύγκρουση με το Ιράν οδήγησε ουσιαστικά στο κλείσιμο τα Στενά του Ορμούζ, της διαδρομής διακίνησης για το 20% των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Πέρα από τα Στενά του Ορμούζ

Ο πόλεμος, που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν, έχει εξαπλωθεί σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, με τους Χούθι της Υεμένης, που τάσσονται στο πλευρό του Ιράν, να εξαπολύουν το Σάββατο τις πρώτες τους επιθέσεις κατά του Ισραήλ από την έναρξη της σύγκρουσης, προκαλώντας ανησυχία για τις ναυτιλιακές διαδρομές γύρω από την Αραβική Χερσόνησο και την Ερυθρά Θάλασσα.

«Η σύγκρουση δεν περιορίζεται πλέον στον Περσικό Κόλπο και γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, αλλά εκτείνεται πλέον στην Ερυθρά Θάλασσα και στο Μπαμπ ελ-Μαντέμπ — ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία συμφόρησης για τις ροές αργού πετρελαίου και διυλισμένων προϊόντων», ανέφεραν σε σημείωμά τους αναλυτές της JP Morgan με επικεφαλής τη Νατάσα Κανέβα.

Οι εξαγωγές αργού πετρελαίου από τη Σαουδική Αραβία, οι οποίες ανακατευθύνθηκαν από τα Στενά του Ορμούζ προς το λιμάνι Γιανμπού στη Ερυθρά Θάλασσα, έφτασαν τα 4,658 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ανάλυσης Kpler.

Σε περίπτωση διακοπής των εξαγωγών από το Γιανμπού, το σαουδαραβικό πετρέλαιο θα πρέπει να διοχετευθεί μέσω του αγωγού Σουέζ-Μεσόγειος (SUMED) της Αιγύπτου προς τη Μεσόγειο, ανέφεραν αναλυτές της JP Morgan.

Κλμάκωση των επιθέσεων

Οι επιθέσεις στην περιοχή κλιμακώθηκαν το σαββατοκύριακο και προκάλεσαν ζημιές στον τερματικό σταθμό της Σαλάλα στο Ομάν, παρά τις προσπάθειες για την έναρξη συνομιλιών για κατάπαυση του πυρός.

Το Ιράν δήλωσε ότι είναι έτοιμο να ανταποκριθεί σε μια χερσαία επίθεση των ΗΠΑ, κατηγορώντας την Κυριακή την Ουάσιγκτον ότι προετοιμάζει χερσαία επίθεση, ακόμη και ενώ επιδιώκει διαπραγματεύσεις.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ishaq Dar, δήλωσε ότι είχαν εξετάσει πιθανούς τρόπους για να τερματιστεί γρήγορα και μόνιμα ο πόλεμος στην περιοχή, καθώς και πιθανές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στο Ισλαμαμπάντ.