30.03.2026 | 08:24
Κίνηση: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
Πετρέλαιο: Στα 116 δολάρια, προς ρεκόρ μηνιαίας ανόδου, το Brent
Διεθνής Οικονομία 30 Μαρτίου 2026, 10:20

Το πετρέλαιο συνεχίζει την ανοδική πορεία του – Κανένα σημάδι αποκλιμάκωσης στην περιοχή της Μέσης Ανατολής

Aνεβαίνουν εκ νέου οι τιμές του πετρελαίου, με το βαρέλι του αμερικανικού αργού να σπάει ξανά το ψυχολογικό φράγμα των εκατό δολαρίων και αυτό του Brent Βόρειας Θάλασσας να βρίσκεται περί τα 116 δολάρια το βαρέλι, σε πορεία προς ρεκόρ μηνιαίας αύξησης, καθώς δεν υπάρχει η παραμικρή ένδειξη αποκλιμάκωσης του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Το Brent έχει σημειώσει άνοδο 59% αυτό το μήνα, την πιο μεγάλη μηνιαία αύξηση, ξεπερνώντας την άνοδο που παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια του Πολέμου του Κόλπου το 1990, αφού η σύγκρουση με το Ιράν οδήγησε ουσιαστικά στο κλείσιμο τα Στενά του Ορμούζ, της διαδρομής διακίνησης για το 20% των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Πέρα από τα Στενά του Ορμούζ

Ο πόλεμος, που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις κατά του Ιράν, έχει εξαπλωθεί σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, με τους Χούθι της Υεμένης, που τάσσονται στο πλευρό του Ιράν, να εξαπολύουν το Σάββατο τις πρώτες τους επιθέσεις κατά του Ισραήλ από την έναρξη της σύγκρουσης, προκαλώντας ανησυχία για τις ναυτιλιακές διαδρομές γύρω από την Αραβική Χερσόνησο και την Ερυθρά Θάλασσα.

«Η σύγκρουση δεν περιορίζεται πλέον στον Περσικό Κόλπο και γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, αλλά εκτείνεται πλέον στην Ερυθρά Θάλασσα και στο Μπαμπ ελ-Μαντέμπ — ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία συμφόρησης για τις ροές αργού πετρελαίου και διυλισμένων προϊόντων», ανέφεραν σε σημείωμά τους αναλυτές της JP Morgan με επικεφαλής τη Νατάσα Κανέβα.

Οι εξαγωγές αργού πετρελαίου από τη Σαουδική Αραβία, οι οποίες ανακατευθύνθηκαν από τα Στενά του Ορμούζ προς το λιμάνι Γιανμπού στη Ερυθρά Θάλασσα, έφτασαν τα 4,658 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ανάλυσης Kpler.

Σε περίπτωση διακοπής των εξαγωγών από το Γιανμπού, το σαουδαραβικό πετρέλαιο θα πρέπει να διοχετευθεί μέσω του αγωγού Σουέζ-Μεσόγειος (SUMED) της Αιγύπτου προς τη Μεσόγειο, ανέφεραν αναλυτές της JP Morgan.

Κλμάκωση των επιθέσεων

Οι επιθέσεις στην περιοχή κλιμακώθηκαν το σαββατοκύριακο και προκάλεσαν ζημιές στον τερματικό σταθμό της Σαλάλα στο Ομάν, παρά τις προσπάθειες για την έναρξη συνομιλιών για κατάπαυση του πυρός.

Το Ιράν δήλωσε ότι είναι έτοιμο να ανταποκριθεί σε μια χερσαία επίθεση των ΗΠΑ, κατηγορώντας την Κυριακή την Ουάσιγκτον ότι προετοιμάζει χερσαία επίθεση, ακόμη και ενώ επιδιώκει διαπραγματεύσεις.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ishaq Dar, δήλωσε ότι είχαν εξετάσει πιθανούς τρόπους για να τερματιστεί γρήγορα και μόνιμα ο πόλεμος στην περιοχή, καθώς και πιθανές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στο Ισλαμαμπάντ.

CrediaBank: Ανοίγει το βιβλίο προσφορών για την αύξηση κεφαλαίου των 300 εκατ. ευρώ

Ισραηλινό σφυροκόπημα σε υποδομές του Ιράν – Πληθαίνουν τα σενάρια περί χερσαίας επέμβασης των ΗΠΑ

Ασιατικές αγορές 30.03.26

Νατάσα Ρουγγέρη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Αλεξάνδρα Τάνκα
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγόπουλος: Θα είμαι υποψήφιος για την προεδρία της ΓΣΕΕ – Είμαι ελεγχόμενος, όχι κατηγορούμενος
ΓΣΕΕ 30.03.26

Είμαι ελεγχόμενος, όχι κατηγορούμενος λέει ο Παναγόπουλος και δηλώνει ότι θα είναι εκ νέου υποψήφιος πρόεδρος

«Το πότε θα φύγω θα το κρίνουν οι συνάδελφοί μου», λέει ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, και υποστηρίζει ότι οι κατηγορίες εις βάρος του δεν έχουν βάση

Σύνταξη
Βία και παραβατικότητα ανηλίκων: Τα ΜΜΕ διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα υποστηρίζει ο ένας στους δύο
Έρευνα 30.03.26

Βία και παραβατικότητα ανηλίκων: Τα ΜΜΕ διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα υποστηρίζει ο ένας στους δύο

Σύμφωνα με έρευνα κοινής γνώμης ο ένας στους δύο θεωρεί ότι η βία ανηλίκων έχει αυξηθεί. Άλλοι τόσοι απαντάνε ότι τα ΜΜΕ υπερβάλλουν και διαστεβλώνουν το φαινόμενο. Ειδικοί μιλάνε στο in.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο Σπανούλης στο… στόχαστρο της Αρμάνι Μιλάνο – Ο ρόλος του Σταυρόπουλου και η απόφαση του καλοκαιριού
Euroleague 30.03.26

Ο Σπανούλης στο… στόχαστρο της Αρμάνι Μιλάνο – Ο ρόλος του Σταυρόπουλου και η απόφαση του καλοκαιριού

Ο Βασίλης Σπανούλης είναι ελεύθερος και το καλοκαίρι πλησιάζει, με αποτέλεσμα τα σενάρια για το μέλλον του να αυξάνονται – Η «εμπλοκή» της Αρμάνι Μιλάνο και ο άνθρωπος-κλειδί

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Δεκαέξι άμαχοι δολοφονήθηκαν σε επίθεση ενόπλων στον δυτικό Νίγηρα
Κόσμος 30.03.26

Δεκαέξι άμαχοι δολοφονήθηκαν σε επίθεση ενόπλων στον δυτικό Νίγηρα

Η επίθεση έγινε έπειτα από μήνες ηρεμίας στον δυτικό Νίγηρα, όπου φερόμενοι ως τζιχαντιστές διαπράττουν αιματηρές επιθέσεις στα χωριά τους, σε χωράφια, σε οδικούς άξονες και σε ισλαμικά τεμένη

Σύνταξη
Πασχαλινές προσφορές: Τι αξίζει να αποκτήσεις
Τα Νέα της Αγοράς 30.03.26

Πασχαλινές προσφορές: Τι αξίζει να αποκτήσεις

Το Πάσχα δεν είναι απλώς μια περίοδος προσφορών. Είναι η στιγμή που σκέφτεσαι λίγο πιο πρακτικά. Τι χρειάζεσαι τώρα, τι θα σου λύσει τα χέρια τους επόμενους μήνες και τι αξίζει πραγματικά να αποκτήσεις όσο οι τιμές είναι πιο χαμηλές

Σύνταξη
Το βαθύ λαρύγγι του Μαξίμου Gate θα ξαναχτυπήσει, το αδιέξοδο και το αναπόφευκτο τίμημα
Editorial 30.03.26

Το βαθύ λαρύγγι του Μαξίμου Gate θα ξαναχτυπήσει, το αδιέξοδο και το αναπόφευκτο τίμημα

Με τον καταδικασμένο πρωτόδικα για τις υποκλοπές Ταλ Ντίλιαν να έχει ουσιαστικά προαναγγείλει ότι θα κάνει και νέες αποκαλύψεις, η κυβέρνηση βρίσκεται σε σημαντικό αδιέξοδο

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
ΕΚΠΑ: Εκτοξεύονται σήμερα 3 ελληνικοί νανοδορυφόροι ERMIS από βάση των ΗΠΑ
Ελλάδα 30.03.26

ΕΚΠΑ: Εκτοξεύονται σήμερα 3 ελληνικοί νανοδορυφόροι ERMIS από βάση των ΗΠΑ

Το πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ – [ERMIS Hellenic Cubesat Demonstration Mission] έχει σαν στόχο να πιστοποιήσει νέες, καινοτόμες διαστημικές τεχνολογίες και εφαρμογές, όπως οι επικοινωνίες 5G για το διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT), δορυφορικές τηλεπικοινωνίες και η παρατήρηση της γης με υπερφασματική κάμερα

Σύνταξη
Πόλεμοι εκτός, διαμάχες εντός – Ο Νετανιάχου αντιμέτωπος με εσωτερικό μέτωπο στο Ισραήλ
Εσωτερικές ρωγμές 30.03.26

Πόλεμοι εκτός, διαμάχες εντός – Ο Νετανιάχου αντιμέτωπος με εσωτερικό μέτωπο στο Ισραήλ

Ερωτήματα για τους πολέμους σε Ιράν και Λίβανο, «καμπανάκια» από τον στρατό του Ισραήλ, «πυρά» της αντιπολίτευσης και αντιπολεμικές διαδηλώσεις απέναντι στο προεκλογικό αφήγημα Νετανιάχου περί νίκης

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
