Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026
Καλπάζει το ιδιωτικό χρέος – Σχεδόν 1,5 φορά μεγαλύτερο του ΑΕΠ, εκτοξεύθηκε στα 407,6 δισ. ευρώ
Οικονομικές Ειδήσεις 30 Μαρτίου 2026, 20:01

ΕπιμέλειαΓιώργος Μανέττας
Το ιδιωτικό χρέος παραμένει μια… βραδυφλεγής βόμβα στα θεμέλια της ελληνικής οικονομίας. Μια πραγματικότητα που έρχεται να αποτυπώσει με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο και το πρώτο δελτίο που δημοσίευσε ο ΙΟΒΕ σε συνεργασία με την CEPAL για το Ιδιωτικό Χρέος στην Ελληνική Οικονομία.

«Το συνολικό ιδιωτικό χρέος συνέχισε να αυξάνεται, ωθούμενο από την πιστωτική επέκταση και τη συσσώρευση οφειλών προς τον δημόσιο τομέα, ενώ τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στο σύνολο της οικονομίας διατηρήθηκαν σε υψηλά επίπεδα», επισημαίνουν οι συντάκτες του δελτίου στο προλογικό τους σημείωμα.

Το 63,7% του συνολικού ασφαλιστικού χρέους (περί τα 32,3 δισ. ευρώ) αφορά οφειλές που δημιουργήθηκαν πριν από το μακρινό 2010!

Ιδιωτικό χρέος μεγαλύτερο του ΑΕΠ

Ειδικότερα, σύμφωνα στοιχεία για το τρίτο τρίμηνο του 2025, το συνολικό βάρος που κουβαλούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε χρέος έσπασε κάθε φράγμα, αγγίζοντας το δυσθεώρητο νούμερο των 407,6 δισ. ευρώ (ποσό που αντιστοιχεί στο 164% του ΑΕΠ), από 392,8 δισ. ευρώ που ήταν το 2024.

Η άνοδος αυτή τροφοδοτήθηκε τόσο από την πιστωτική επέκταση των δανείων (+ €6,8 δισ.), των δανείων που κατέχουν οι servicers (+€4,5 δισ.) όσο και από την συνεχιζόμενη συσσώρευση νέων υποχρεώσεων προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία (+ €3,6 δισ.) (ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ).

Το Δημόσιο παραμένει ο μεγαλύτερος πιστωτής

Το πλέον ανησυχητικό στοιχείο της ακτινογραφίας του χρέους είναι ότι από το σύνολο των 407,6 δισ. ευρώ, τα 236,5 δισ. ευρώ (δηλαδή το 58%) είναι χρέος σε βαθιά καθυστέρηση. Το Δημόσιο παραμένει ο μεγάλος «βραχνάς». Σχεδόν το 70% των ληξιπρόθεσμων οφειλών αφορά χρέη προς την ΑΑΔΕ και τον ΕΦΚΑ. Οι φορολογικές οφειλές παραμένουν σε υψηλά επίπεδα στα 111,9 δισ. ευρώ, με τα νομικά πρόσωπα να κατέχουν τη μερίδα του λέοντος (62%).

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία και για τις ασφαλιστικές οφειλές , οι οποίες διευρύνθηκαν περαιτέρω το τρίτο τρίμηνο του 2025, φτάνοντας τα 50,7 δισ. ευρώ.

Το συνολικό χρέος σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και servicers διαμορφώνεται στα 245 δισ. ευρώ (περίπου 98,6% του ΑΕΠ).

Οι εισφορές που σχετίζονται με εργαζομένους αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μερίδιο των καθυστερήσεων (€26,4 δισ.), ακολουθούμενες από τους αυτοαπασχολούμενους (€20,9 δισ.). Το 70,1% των οφειλετών χρωστάει έως €15.000 (που αντιστοιχεί σε €5,5 δισ. ή 10,9% του συνολικού χρέους), ενώ το 0,3% των οφειλετών χρωστάει περισσότερα από €500.000 (που αντιστοιχεί σε €15,2 δισ. ή 30% του συνολικού χρέους).

Ανησυχία προκαλεί και το εύρημα σχετικά με το απόθεμα του χρέους. Το 63,7% του συνολικού ασφαλιστικού χρέους (περί τα 32,3 δισ. ευρώ) αφορά οφειλές που δημιουργήθηκαν πριν από το μακρινό 2010! Πρόκειται για ένα «στοιχειωμένο» χρέος που ανακυκλώνεται και όπως αναφέρουν παράγοντας της αγοράς δύσκολα θα εισπραχθεί. Την ίδια στιγμή, το 0,3% των μεγαλο-οφειλετών (με χρέη άνω των 500.000 ευρώ) ευθύνεται για το 30% των συνολικών ασφαλιστικών οφειλών.

Ο νέος χάρτης των δανείων και ο ρόλος των servicers

Στο μέτωπο των δανείων, το συνολικό χρέος σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και servicers διαμορφώνεται στα 245 δισ. ευρώ (περίπου 98,6% του ΑΕΠ).

Εδώ η εικόνα έχει αλλάξει άρδην σε σχέση με την περίοδο των μνημονίων. Ενώ τα εξυπηρετούμενα δάνεια αυξήθηκαν σταθερά στα 171,1 δισ. ευρώ, τα κόκκινα δάνεια (NPLs) υποχώρησαν στα 73,9 δισ. ευρώ (από 97,2 δισ. το 2017), αποτελώντας πλέον το 30% του συνόλου.

Ωστόσο, αυτή η μείωση είναι σε μεγάλο βαθμό «λογιστική» για το τραπεζικό σύστημα:

Οι τράπεζες έχουν πλέον στους ισολογισμούς τους μόλις 5,9 δισ. ευρώ κόκκινα δάνεια. Οι servicers έχουν γίνει οι απόλυτοι κυρίαρχοι των προβληματικών δανείων, καθώς διαχειρίζονται πλέον το 92% του συνόλου (68 δισ. ευρώ).

Τόσο στα τραπεζικά γκισέ όσο και στα χαρτοφυλάκια των εταιρειών διαχείρισης, η μεγαλύτερη πληγή παραμένουν τα επιχειρηματικά δάνεια, τα οποία αποτελούν τον κύριο όγκο των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, ακολουθούμενα από τα στεγαστικά και τα καταναλωτικά.

Πηγή: ot.gr

Ιδιωτικό χρέος: Εκτοξεύθηκε στα 407,6 δισ. ευρώ – Η… προίκα των Μνημονίων

Φέρνει η AI το τέλος του καπιταλισμού; Καμπανάκι από κορυφαίο τραπεζίτη – Στο στόχαστρο η μεσαία τάξη
Η πρόκληση AGI 30.03.26

Θα φέρει η AI το τέλος του καπιταλισμού; Καμπανάκι από κορυφαίο τραπεζίτη - Στο στόχαστρο η μεσαία τάξη

Τι είναι το «μέρισμα παραγωγικότητας» που προτείνει ως λύση ο Τζέι Κόλινς, διευθυντικό στέλεχος της Citi - Πού τοποθετείται χρονικά ο μεγάλος αντίκτυπος της AI στις χειρωνακτικές εργασίες

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Πόλεμος στο Ιράν: Οι νέοι μνηστήρες στις προμήθειες πετρελαίου, φυσικού αερίου
Πόλεμος στο Ιράν - Οι νέοι μνηστήρες στις προμήθειες πετρελαίου, φυσικού αερίου

Νορβηγία και Νιγηρία θέλουν να κεφαλαιοποιήσουν την κρίση στη Μέση Ανατολή λόγω του πολέμου στο Ιράν - Μοιράζονται τους ίδιους φυσικούς πόρους που αποτελούν «χρυσάφι» αυτή την περίοδο

Ακρίβεια: Ο πόλεμος… στα ράφια των σούπερ μάρκετ – Οι ανατιμήσεις βάζουν «φωτιά» στην τσέπη
Ο πόλεμος… στα ράφια των σούπερ μάρκετ - Οι ανατιμήσεις βάζουν «φωτιά» στην τσέπη

Η εκτίναξη των τιμών των καυσίμων αλλά και η διατάραξη της εφοδιαστικής αλυσίδας συνθέτουν μια δύσκολη κατάσταση για τους καταναλωτές. Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στα ράφια των σούπερ μάρκετ.

Όταν η εξουσία συγκρούεται με τη δικαιοσύνη: Η σιωπηλή κρίση του κράτους δικαίου στην Ευρώπη
Όταν η εξουσία συγκρούεται με τη δικαιοσύνη: Η σιωπηλή κρίση του κράτους δικαίου στην Ευρώπη

Η δικαστική ανεξαρτησία απειλείται, καθώς λαϊκιστές πολιτικοί στοχεύουν τους δικαστές και αυταρχικές κυβερνήσεις επιχειρούν συνταγματικές μεταρρυθμίσεις στην Ευρώπη

Συνελήφθη Ουκρανός στη Γερμανία για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας – Κατασκόπευε πρώην συμπατριώτη του
Συνελήφθη Ουκρανός στη Γερμανία για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας – Κατασκόπευε πρώην συμπατριώτη του

Ο Ουκρανός θεωρείται ότι κατασκόπευε έναν συμπατριώτη του, πρώην στρατιώτη του ουκρανικού στρατού που είχε πολεμήσει εναντίον της Ρωσίας και ζούσε τώρα στη Γερμανία

Τραγωδία στην Κυνουρία – Πώς συνέβη το θανατηφόρο εργατικό ατύχημα με δύο νεκρούς από ηλεκτροπληξία
Τραγωδία στην Κυνουρία – Πώς συνέβη το θανατηφόρο εργατικό ατύχημα με δύο νεκρούς από ηλεκτροπληξία

Ο ιδιοκτήτης γερανοφόρου φορτηγού και ένας εργάτης βρήκαν ακαριαίο θάνατο όταν ο γερανός ακούμπησε ηλεκτροφόρα καλώδια κατά τη διαδικασία φόρτωσης παλαιών ελαστικών για ανακύκλωση στην περιοχή Άγιος Ανδρέας του δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

Θεσσαλονίκη: Άγρια δολοφονία της 59χρονης «βλέπει» η ΕΛ.ΑΣ. – Εντοπίστηκε με μια ζώνη στον λαιμό της
Θεσσαλονίκη: Άγρια δολοφονία της 59χρονης «βλέπει» η ΕΛ.ΑΣ. – Εντοπίστηκε με μια ζώνη στον λαιμό της

Η γυναίκα εντοπίστηκε όταν μια φίλη της κάλεσε στην Άμεση Δράση - Οι αστυνομικοί χρειάστηκε να σπάσουν το τζάμι του διαμερίσματος για να εισέλθουν στο εσωτερικό και να βρουν νεκρή την 59χρονη

Στο Πολεμικό Μουσείο και ο Κώστας Καραμανλής για τον χαιρετισμό Σαμαρά στο βιβλίο του Μάζη
Στο Πολεμικό Μουσείο και ο Κώστας Καραμανλής για τον χαιρετισμό Σαμαρά στο βιβλίο του Μάζη

Στο Πολεμικό Μουσείο επιστρέφει ο Αντώνης Σαμαράς. Απευθύνει χαιρετισμό στην εκδήλωση για την παρουσίαση του νέου βιβλίου του Ομότιμου Καθηγητή του ΕΚΠΑ Ιωάννη Μάζη. Το «παρών» δίνει και ο Κώστας Καραμανλής.

Ρενουάρ, Σεζάν, Ματίς: Κλοπή έργων τέχνης 9 εκατ. ευρώ στην Πάρμα
Θρασύτατη ληστεία στην Πάρμα: Έκαναν «φτερά» έργα Ρενουάρ, Σεζάν και Ματίς αξίας 9 εκατ. ευρώ

Μέσα σε λίγα λεπτά, οργανωμένη ομάδα εισέβαλε σε μουσείο κοντά στην Πάρμα και άρπαξε τρία εμβληματικά έργα τέχνης, πριν σημάνει ο συναγερμός και αναγκαστεί να τραπεί σε φυγή

Ευγενία Κοτρώτσιου
Κρήτη: Γνωστός γιατρός στο Ηράκλειο έβαλε τέλος στη ζωή του – Τον εντόπισε νεκρό η σύζυγός του
Κρήτη: Γνωστός γιατρός στο Ηράκλειο έβαλε τέλος στη ζωή του – Τον εντόπισε νεκρό η σύζυγός του

Σοκ προκάλεσε στην κοινωνία του Ηρακλείου η είδηση θανάτου γνωστού γιατρού, τον οποίο εντόπισε απαγχονισμένο η σύζυγός του λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Δευτέρας στο σπίτι τους

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός για την 23η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Το πετρέλαιο μπορεί να ξεπεράσει τα 200 δολάρια, προειδοποιεί ο πρόεδρος της Αιγύπτου
Το πετρέλαιο μπορεί να ξεπεράσει τα 200 δολάρια, προειδοποιεί ο πρόεδρος της Αιγύπτου

Ο Άμπντελ Φατάχ αλ-Σίσι προειδοποίησε, ακόμη, για μια επικείμενη κρίση για τον παγκόσμιο εφοδιασμό τροφίμων, λέγοντας ότι οι διαταραχές στις εξαγωγές λιπασμάτων θα έχουν τεράστιο αντίκτυπο στις τιμές

Αγρίνιο: Παραδόθηκε συνοδεία ιερέα ο ληστής σε πρατήριο βενζίνης – Εξομολογήθηκε και επέστρεψε τα 695 ευρώ
Αγρίνιο: Παραδόθηκε συνοδεία ιερέα ο ληστής σε πρατήριο βενζίνης – Εξομολογήθηκε και επέστρεψε τα 695 ευρώ

Η ληστεία έγινε το βράδυ της 25ης Μαρτίου, ωστόσο οι τύψεις φαίνεται πως οδήγησαν τον δράστη στην εκκλησία και μετά την εξομολόγηση μετέβη μαζί με τον ιερέα στην Αστυνομία για να παραδεχθεί την πράξη του

Αντίο Αθήνα: Όταν τα εξωφρενικά ενοίκια σε διώχνουν, αλλά η επαρχία δεν είναι το ρομαντικό καταφύγιο που περίμενες
Αντίο Αθήνα: Όταν τα εξωφρενικά ενοίκια σε διώχνουν, αλλά η επαρχία δεν είναι το ρομαντικό καταφύγιο που περίμενες

Η αναγκαστική φυγή στην επαρχία λόγω των απλησίαστων ενοικίων της Αθήνας κρύβει απρόσμενη απομόνωση, ελλείψεις υποδομών και σκληρούς καθημερινούς συμβιβασμούς.

