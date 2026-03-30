Γκιλφόιλ: Αυξάνουμε τις ροές LNG από τις ΗΠΑ, μέσω Ελλάδας, προς ΝΑ Ευρώπη και Ουκρανία
Τι επισήμανε σε ανάρτησή της στο X η Κίμπερλι Γκιλφόιλ για τις πηγές εφοδιασμού LNG και την ενεργειακή ασφάλεια
«Στο πλαίσιο του τολμηρού ενεργειακού προγράμματος του Αμερικανού προέδρου, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα αυξάνοντας τις ροές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τις ΗΠΑ, μέσω της Ελλάδας, προς τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ουκρανία, διαφοροποιώντας τις πηγές εφοδιασμού και επιβεβαιώνοντας ότι η ενεργειακή ασφάλεια είναι συνώνυμη με την εθνική ασφάλεια», τονίζει η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ σε ανάρτησή της στο «Χ».
«Ανυπομονώ να ταξιδέψω στο Βουκουρέστι και τη Σόφια για τη Στρογγυλή Τράπεζα του περιοδικού The Economist με τη ρουμανική κυβέρνηση, καθώς και για συζητήσεις με περιφερειακούς εταίρους σχετικά με την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας κατά μήκος του «Κάθετου Διαδρόμου», προσθέτει η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα.
Η ανάρτηση της κυρίας Γκίλφοϊλ:
Under @POTUS’ bold energy agenda, we are delivering results by increasing U.S. LNG flows through Greece to Southeast Europe and Ukraine, diversifying supply, and reinforcing that energy security is national security. I am looking forward to travelling to Bucharest and Sofia for…
— Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) March 30, 2026
