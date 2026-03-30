Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την ενεργοποίηση του fuel pass καθώς μέσα στην εβδομάδα, εκτός απροόπτου, ανοίγει η πλατφόρμα στο gov.gr. Ωστόσο, ακόμα και αν ανοίξει άμεσα η διαδικασία για αιτήσεις δεν είναι βέβαιο ότι οι πάνω από 3 εκατομμύρια δικαιούχοι θα δουν το «χρώμα του χρήματος» πριν το Πάσχα.

Η ενίσχυση θα δοθεί με τη μορφή ψηφιακής κάρτας ή με απευθείας κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

Με τις τιμές της βενζίνης (αμόλυβδη 95 οκτανίων) και του πετρελαίου κίνησης (diesel) να κινούνται κοντά στα 2 ευρώ το λίτρο, το ενεργειακό σοκ του πολέμου περνά με ταχύτητα στην… αντλία και οι δικαιούχοι του επιδόματος, αναμένουν πριν το Πάσχα, να πιστωθούν στο ψηφιακό τους πορτοφόλι ή στον τραπεζικό λογαριασμό τους, τα 50-60 ευρώ.

Η ψηφιακή κάρτα δίνει μεγαλύτερη ενίσχυση από την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό καθώς η διαφορά είναι 10 ευρώ. Επιπλέον, το ποσό (μέσω της ψηφιακής κάρτας) μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας σε πρατήρια, αλλά και μέσα μεταφοράς όπως και σε ταξί. Για τους κατόχους των μοτοσικλετών το ποσό ορίζεται στα 30 ευρώ και 35 ευρώ αντίστοιχα μέσω ψηφιακής κάρτας και 5 ευρώ λιγότερα μέσω λογαριασμού.

Τα χρονοδιαγράμματα είναι ασφυκτικά

Τη Δευτέρα (30/03) η επιτροπή Οικονομικών της Βουλής ενέκρινε την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) για την επιδότηση καυσίμων με την αντιπολίτευση να επικρίνει τα μέτρα ως «ανεπαρκέστατα», ζητώντας εκ νέου μείωση του ΕΦΚ και του ΦΠΑ στα καύσιμα.

Την Τρίτη (31/03) ψηφίζεται η ΠΝΠ στην Ολομέλεια και αυθημερόν -ή έως Τετάρτη το αργότερο- δημοσιεύεται σε ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για την άμεση εφαρμογή των νέων μέτρων.

Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει πως εκκινούν τα μέτρα. Μετά τη νομοθέτηση, το κάθε ένα απαιτεί διαφορετικά βήματα εφαρμογής. Τελευταία έρχεται η επιδότηση αγοράς καυσίμων με ψηφιακή κάρτα fuel pass με το «στοίχημα» της κυβέρνησης είναι αυτό να γίνει πριν το Πάσχα και την έξοδο των εκδρομέων αλλά αυτό δεν μπορεί να θεωρείται σίγουρο.

Για τους καταναλωτές που χρησιμοποιούν πετρέλαιο κίνησης (diesel) η μείωση της τιμής θα φανεί από από την 1η Απριλίου.

Συγκεκριμένα, το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής κάθε μέτρου έχει ως εξής:

Τετάρτη 1η Απριλίου 2026, αρχίζει επίσημα η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Η μειωμένη τιμή στην αντλία θα φανεί εντός 3–5 εργάσιμων ημερών. Το όφελος για τον καταναλωτή από την επιδότηση του κόστους πετρελαίου κίνησης για τον μήνα Απρίλιο, σύμφωνα με την Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που συνοδεύει την ΠΝΠ, ανέρχεται σε 51 εκατ. ευρώ.

Για το fuel pass, μέσω ψηφιακής κάρτας, το καλό σενάριο θέλει η ενεργοποίηση να γίνει πριν τις 12 Απριλίου αλλά προηγουμένως μεσολαβούν πολλές αργίες (τραπεζικές, λόγω του Πάσχα των Καθολικών που εφέτος προηγείται κατά μία εβδομάδα).

Χρηστικές πληροφορίες

Η επιδότηση αφορά φυσικά πρόσωπα (και ελεύθερους επαγγελματίες) που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.

Τα όρια

Άγαμοι: Έως 25.000 €.

Έγγαμοι: Έως 35.000 € (προσαυξανόμενο κατά 5.000 € για κάθε παιδί).

Παράδειγμα: Οικογένεια με 2 παιδιά έχει όριο 45.000 €.

Μονογονεϊκές οικογένειες: Έως 39.000 € (+5.000 € για κάθε επιπλέον παιδί μετά το πρώτο).

Βασικές προϋποθέσεις

Το όχημα πρέπει να είναι σε κυκλοφορία και ασφαλισμένο.

Να έχουν πληρωθεί τα τέλη κυκλοφορίας.

Κάθε πρόσωπο δηλώνει μόνο ένα όχημα. Αν μια οικογένεια έχει δύο ΙΧ στο όνομα δύο διαφορετικών συζύγων, δικαιούνται και οι δύο την επιδότηση.

Για τους κατόχους δικύκλων το ποσό της επιδότησης διαμορφώνεται στα 30 και τα 35 ευρώ σε ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα, αντίστοιχα.

Πότε ανοίγει η πλατφόρμα

Η πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει στο vouchers.gov.gr εντός της επόμενης εβδομάδας (αρχές Απριλίου).

Διαδικασία: Είσοδος με κωδικούς Taxisnet, επιβεβαίωση στοιχείων οχήματος και επιλογή τρόπου πληρωμής.

Πληρωμή: Στόχος είναι τα ποσά να πιστωθούν πριν από το Πάσχα (μέχρι τα μέσα Απριλίου).