newspaper
Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026
weather-icon 18o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Οικονομικές Ειδήσεις 30 Μαρτίου 2026, 16:03

Ενοίκια: Τέλος τα μετρητά για την πληρωμή από 1η Απριλίου

Τι θα πρέπει να γνωρίζουν ενοικιαστές και ιδιοκτήτες ακινήτων σε σχέση με τις αλλαγές στα ενοίκια

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Τέλος τα μετρητά για την πληρωμή των ενοικίων από την 1η Απριλίου. Από αυτή την Τετάρτη και έπειτα, οι ενοικιαστές που θα πληρώνουν το ενοίκιο με μετρητά θα χάσουν το… προνόμιο του ενός ενοικίου τον χρόνο αλλά και κάθε ενίσχυση ή επίδομα που παρέχεται από το κράτος για μισθώσεις.

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων που θα συνεχίζουν να εισπράττουν «στο χέρι» ενοίκια θα χάσουν την έκπτωση 5% στο εισόδημά τους από μισθώματα, με αποτέλεσμα να βρίσκονται αντιμέτωποι με την πληρωμή περισσότερου φόρου.

Από τη στιγμή που η ΑΑΔΕ θα γνωρίζει τον τραπεζικό λογαριασμό των φορολογουμένων που λαμβάνουν εισοδήματα από ενοίκια θα μπορεί να προχωρά σε αυτόματες διασταυρώσεις των δηλωμένων μισθωμάτων με τις τραπεζικές κινήσεις.

Τα SOS για τα ενοίκια

Η ΠΟΜΙΔΑ με σχετική της ενημέρωση αναδεικνύει τα σημεία που χρειάζονται προσοχή προς αποφυγήν δυσάρεστων εκπλήξεων, ενώ αντίστοιχα «διαβάζουν» τις νέες υποχρεώσεις οι νυν και οι ενδιαφερόμενοι ενοικιαστές.

1. Σε όλα τα νέα ή κατά παράταση μισθωτήρια συμφωνητικά, αλλά και στις αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης στη σχετική εφαρμογή της ΑΑΔΕ, ο κλασικός όρος περί του τόπου, τρόπου και χρόνου καταβολής του μισθώματος να συμπληρώνεται με τον όρο καταβολής μέσω τραπέζης και την αναγραφή του σχετικού ΙΒΑΝ.

2. Η κατάθεση των μισθωμάτων θα πρέπει από 1η Απριλίου 2026 να γίνεται σε τραπεζικό λογαριασμό που θα είναι στο όνομα του εκμισθωτή και όχι πλέον οποιουδήποτε τρίτου (π.χ. πληρεξουσίου του, συγγενούς του, δικηγόρου του, εταιρείας διαχείρισης ακινήτων κ.λπ.) ώστε να είναι δυνατή η επιβεβαίωση της τραπεζικής καταβολής των ενοικίων προς τον εκμισθωτή.

3. Ο εκμισθωτής θα πρέπει να γνωστοποιήσει τον αριθμό του λογαριασμού αυτού διαδικτυακά στην ΑΑΔΕ μέσω διαδικασίας που θα οριστεί με σχετική εγκύκλιο.

4. Αν η κατάθεση των μισθωμάτων γίνεται σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό, το όνομα του εκμισθωτή θα πρέπει να είναι πρώτο μεταξύ των ονομάτων των συνδικαιούχων του λογαριασμού για να είναι ευκολότερη η διασταύρωση των στοιχείων από την ΑΑΔΕ.

5. Σε περίπτωση ύπαρξης πολλών συνεκμισθωτών, ο καθένας τους θα πρέπει να γνωστοποιήσει στο μισθωτήριο συμφωνητικό (ή τη δήλωση της ΑΑΔΕ) τον δικό του λογαριασμό, με το όνομά του ως πρώτο δικαιούχο, όπου θα κατατίθεται το ποσό που του αντιστοιχεί, εκτός αν με την αναμενόμενη σχετική υπουργική απόφαση ρητά οριστεί ότι μισθώματα που οφείλονται σε πολλούς συνεκμισθωτές – συνιδιοκτήτες θα μπορεί έγκυρα να καταβάλλονται σε κοινό λογαριασμό τους.

6. Οι εκμισθωτές θα πρέπει να ζητούν από τους ενοικιαστές τους την καταβολή και των 12 μηνιαίων μισθωμάτων εντός του ίδιου οικονομικού έτους, ώστε να προκύπτει ότι όλα τα μηνιαία μισθώματα καταβλήθηκαν τραπεζικά, διαφορετικά θα κινδυνεύουν με απώλεια της νόμιμης έκπτωσης.

7. Το ισχύον ακατάσχετο όριο των 1.250 ευρώ από τραπεζικό λογαριασμό για ποσά που προέρχονται από μισθούς ή συντάξεις δεν καλύπτει τα ποσά που προέρχονται από μισθώματα, εκτός αν ο λογαριασμός αυτός είναι λογαριασμός «περιοδικής πίστωσης» (για μισθούς, συντάξεις και ενοίκια) και έχει εκ των προτέρων δηλωθεί ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ ως «μοναδικός ακατάσχετος». Γι’ αυτό οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες – εκμισθωτές ακινήτων θα πρέπει να σπεύσουν να προβούν στην ανωτέρω δήλωση στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ. Αν μάλιστα πρόκειται για κοινό λογαριασμό, η δήλωση για το ακατάσχετο πρέπει να γίνει από κάθε συνδικαιούχο ξεχωριστά ώστε να ισχύσει για όλους.

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Πετρέλαιο κίνησης: Έρχεται η έκπτωση των 20 λεπτών του ευρώ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Ο Τραμπ λέει ότι συνομιλεί με ένα «νέο και λογικό καθεστώς» στο Ιράν – Το Ισραήλ χτύπησε πανεπιστήμιο

inWellness
inTown
Stream newspaper
inStream - Ροή Ειδήσεων
Must Read
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026
Απόρρητο