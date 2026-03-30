Είναι φανερό ότι το «καλάθι» γεμίζει πλέον με πολύ μεγαλύτερη δυσκολία, καθώς η ακρίβεια σε είδη πρώτης ανάγκης (φρούτα, λαχανικά, κρέας) απορροφούν όλο και μεγαλύτερο μέρος του οικογενειακού προϋπολογισμού.

Η εκτίναξη των τιμών των καυσίμων αλλά και η διατάραξη της εφοδιαστικής αλυσίδας συνθέτουν μια δύσκολη κατάσταση για τους καταναλωτές

Ένας συνδυασμός αυξημένου κόστους ενέργειας, μεταφορικών και πρώτων υλών (όπως τα λιπάσματα), μέσα σε έναν μήνα από την έναρξη του πολέμου, τροφοδοτούν ένα νέο «κύμα» ανατιμήσεων φέρνοντας σε απόγνωση του καταναλωτές.

Ακρίβεια: Πάνω από 52% η αύξηση στις ντομάτες

Σύμφωνα με το MEGA, οι τιμές της ντομάτας έχουν αυξηθεί πάνω από 52%, από το 1,90 ευρώ το κιλό στα 2,90 ευρώ, στις μελιτζάνες κατά 34,5%, από τα 2,90 ευρώ στα 3,90 ευρώ το κιλό, ενώ τα μήλα έχουν αυξηθεί κατά σχεδόν 8,2% από τα 2,45 ευρώ το κιλό πριν τον πόλεμο, στα 2,65 ευρώ το κιλό.

Στις λαϊκές αγορές, τα καρότα έφταναν τα 1,99 ευρώ το κιλό, οι πιπεριές Ιεράπετρας τα 2,48 ευρώ το κιλό και τα άγρια χόρτα τα 2 ευρώ το κιλό.

Μεγάλες ανατιμήσεις στο κρέας

Πανάκριβες οι τιμές και στο κρέας, με τους καταναλωτές που επιχειρούν έρευνα αγοράς ενόψει του πασχαλινού τραπεζιού, να απελπίζονται.

Μέσα στον πρώτο μήνα του πολέμου, έχουν εκτοξευθεί οι τιμές στο αρνί κατά 16% και στο κατσίκι κατά 21%.

Στη Βαρβάκειο, το αρνί πωλείται προς 15 ευρώ το κιλό, ο μοσχαρίσιος κιμάς 12 ευρώ το κιλό και η σπαλομπριζόλα 12 ευρώ το κιλό.

Με τις τιμές να ανεβαίνουν μέρα με τη μέρα, φαίνεται πως οι καταναλωτές θα βάλουν μόνο τα άκρως απαραίτητα στο φετινό πασχαλινό τραπέζι.