Ακρίβεια: Εκτοξεύτηκαν οι τιμές των οπωροκηπευτικών – Πιο ακριβό από ποτέ το εορταστικό τραπέζι
Ο πόλεμος «χτυπά» και τα τρόφιμα. Οι τιμές σε κρέας, φρούτα και λαχανικά εκτοξεύονται μέρα με τη μέρα, διατηρώντας την ακρίβεια.
- Πάτρα: Σοκάρουν οι καταγγελίες γιατρού για το τραυματισμένο βρέφος – Ξαφνική εισαγγελική εντολή για αστυνομική φύλαξη
- Όταν η εξουσία συγκρούεται με τη δικαιοσύνη: Η σιωπηλή κρίση του κράτους δικαίου στην Ευρώπη
- Μιλένα Αποστολάκη: Προκλητική η σιωπή της κυβέρνησης για τις χρεώσεις των τραπεζών στους απλούς λογαριασμούς
- Αυξημένα τα περιστατικά βίας και παρενόχλησης στην εργασία το 2025
Είναι φανερό ότι το «καλάθι» γεμίζει πλέον με πολύ μεγαλύτερη δυσκολία, καθώς η ακρίβεια σε είδη πρώτης ανάγκης (φρούτα, λαχανικά, κρέας) απορροφούν όλο και μεγαλύτερο μέρος του οικογενειακού προϋπολογισμού.
Η εκτίναξη των τιμών των καυσίμων αλλά και η διατάραξη της εφοδιαστικής αλυσίδας συνθέτουν μια δύσκολη κατάσταση για τους καταναλωτές
Ένας συνδυασμός αυξημένου κόστους ενέργειας, μεταφορικών και πρώτων υλών (όπως τα λιπάσματα), μέσα σε έναν μήνα από την έναρξη του πολέμου, τροφοδοτούν ένα νέο «κύμα» ανατιμήσεων φέρνοντας σε απόγνωση του καταναλωτές.
Ακρίβεια: Πάνω από 52% η αύξηση στις ντομάτες
Σύμφωνα με το MEGA, οι τιμές της ντομάτας έχουν αυξηθεί πάνω από 52%, από το 1,90 ευρώ το κιλό στα 2,90 ευρώ, στις μελιτζάνες κατά 34,5%, από τα 2,90 ευρώ στα 3,90 ευρώ το κιλό, ενώ τα μήλα έχουν αυξηθεί κατά σχεδόν 8,2% από τα 2,45 ευρώ το κιλό πριν τον πόλεμο, στα 2,65 ευρώ το κιλό.
Στις λαϊκές αγορές, τα καρότα έφταναν τα 1,99 ευρώ το κιλό, οι πιπεριές Ιεράπετρας τα 2,48 ευρώ το κιλό και τα άγρια χόρτα τα 2 ευρώ το κιλό.
Μεγάλες ανατιμήσεις στο κρέας
Πανάκριβες οι τιμές και στο κρέας, με τους καταναλωτές που επιχειρούν έρευνα αγοράς ενόψει του πασχαλινού τραπεζιού, να απελπίζονται.
Μέσα στον πρώτο μήνα του πολέμου, έχουν εκτοξευθεί οι τιμές στο αρνί κατά 16% και στο κατσίκι κατά 21%.
Στη Βαρβάκειο, το αρνί πωλείται προς 15 ευρώ το κιλό, ο μοσχαρίσιος κιμάς 12 ευρώ το κιλό και η σπαλομπριζόλα 12 ευρώ το κιλό.
Με τις τιμές να ανεβαίνουν μέρα με τη μέρα, φαίνεται πως οι καταναλωτές θα βάλουν μόνο τα άκρως απαραίτητα στο φετινό πασχαλινό τραπέζι.
- Γυναικείος αθλητισμός: Η νέα «χρυσή» επενδυτική αγορά με εκρηκτική ανάπτυξη
- Νέα Αριστερά: Δικαστική δικαίωση για την Τυχεροπούλου – Πλιάτσικο στα κόκκινα δάνεια με κυβερνητική ανοχή
- Γιορτή σήμερα 31 Μαρτίου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
- Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Τι έγραψαν οι διαιτητές στο φύλλο αγώνα
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 31.03.2026]
- Διεθνής επιχείρηση κατά της τουρκικής μαφίας με τη συμμετοχή της ΕΛ.ΑΣ. – 21 συλλήψεις, βρέθηκαν όπλα και ναρκωτικά
- Σορτς: «Δεν υπάρχουν δικαιολογίες όταν βγαίνεις να παίξεις, δεν πρέπει να τα παρατάς ποτέ»
