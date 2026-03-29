Τραγωδία στο Μεξικό – Πορτογαλία: Οπαδός έπεσε από τον δεύτερο όροφο του «Αζτέκα» και πέθανε (pic)

Οπαδός σκοτώθηκε στο «Αζτέκα», καθώς έπεσε από τον δεύτερο όροφο του σταδίου πριν από την έναρξη του φιλικού ματς ανάμεσα στο Μεξικό και την Πορτογαλία.

Ο τραγικός επίλογος στη ζωή του άτυχου οπαδού γράφτηκε στο ανακαινισμένο στάδιο, όταν προσπάθησε να πηδήξει από το δεύτερο διάζωμα του σταδίου στο πρώτο και εν τέλει προσγειώθηκε στο ισόγειο.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Mexican authorities have confirmed that a fan, under the influence of alcohol, died after trying to jump from the second level to the first level in the Estadio Azteca box seating area. This happened minutes before the start of the Mexico vs. Portugal match. pic.twitter.com/RRJMiyyfVN — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) March 29, 2026

Οι αστυνομικές αρχές του Μεξικό επιβεβαίωσαν την είδηση, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο άτυχος άνδρας ήταν υπό την επήρεια αλκόολ, έλαβε άμεσα ιατρική βοήθεια, ωστόσο υπέκυψε στα τραύματά του και κατέληξε.