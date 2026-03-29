Τραγωδία στο Μεξικό – Πορτογαλία: Οπαδός έπεσε από τον δεύτερο όροφο του «Αζτέκα» και πέθανε (pic)
Ασύλληπτη τραγωδία στο στάδιο «Αζτέκα» – Οπαδός έπεσε από τον δεύτερο όροφο του σταδίου και πέθανε πριν από την έναρξη της φιλικής αναμέτρησης ανάμεσα στο Μεξικό και την Πορτογαλία.
- Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 19χρονος που έτρεχε στην Περιφερειακή οδό με 180 αντί 60χλμ/ώρα
- Στους δρόμους ξανά η δημοτική αστυνομία - Ποιες θα είναι οι αρμοδιότητές της
- Πότε αρχίζει το εορταστικό ωράριο για το Πάσχα
- Νέα έρευνα ανατρέπει τα δεδομένα για τους Νεάτερνταλ - Η γενετική «συρρίκνωση» πίσω από την εξαφάνιση
Οπαδός σκοτώθηκε στο «Αζτέκα», καθώς έπεσε από τον δεύτερο όροφο του σταδίου πριν από την έναρξη του φιλικού ματς ανάμεσα στο Μεξικό και την Πορτογαλία.
Ο τραγικός επίλογος στη ζωή του άτυχου οπαδού γράφτηκε στο ανακαινισμένο στάδιο, όταν προσπάθησε να πηδήξει από το δεύτερο διάζωμα του σταδίου στο πρώτο και εν τέλει προσγειώθηκε στο ισόγειο.
Δείτε τη φωτογραφία από το «Αζτέκα»
🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Mexican authorities have confirmed that a fan, under the influence of alcohol, died after trying to jump from the second level to the first level in the Estadio Azteca box seating area.
This happened minutes before the start of the Mexico vs. Portugal match. pic.twitter.com/RRJMiyyfVN
— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) March 29, 2026
Οι αστυνομικές αρχές του Μεξικό επιβεβαίωσαν την είδηση, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο άτυχος άνδρας ήταν υπό την επήρεια αλκόολ, έλαβε άμεσα ιατρική βοήθεια, ωστόσο υπέκυψε στα τραύματά του και κατέληξε.
- Τα δισεκατομμύρια του ποδοσφαίρου
- «Ο Νικολό Μέλι υπογράφει νέο συμβόλαιο με τη Φενέρμπαχτσε»
- Grand Prix Ιαπωνίας: Νικητής ξανά ο Κίμι Αντονέλι (pic)
- Μουντιάλ χωρίς brands
- O Χεζόνια, ο Ραζνάτοβιτς και τα σενάρια για το μέλλον του στη Euroleague
- «Το να προσεύχεστε για την πτώση μου δεν σας κάνει θρήσκους» – Μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση από τον Αντετοκούνμπο
- Τραγωδία στο Μεξικό – Πορτογαλία: Οπαδός έπεσε από τον δεύτερο όροφο του «Αζτέκα» και πέθανε (pic)
- Διασυρμός ξανά για τους Μπακς και εκτός play offs μετά από 10 χρόνια (95-127) – Τα αποτελέσματα του NBA
