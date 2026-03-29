Κυριακή 29 Μαρτίου 2026
Τι είπε ο Μπουένο για νέο φορμάτ στη Euroleague: «Συνεδριάζουμε στις 14 Απριλίου»
Euroleague 29 Μαρτίου 2026, 13:29

Ο CEO της Euroleague, Τσους Μπουένο μίλησε για το μέλλον της διοργάνωσης, την προοπτική ενός νέου format και τις εξελίξεις αναφορικά με το NBA Europe

Ο νέος CEO της Euroleague, Τσους Μπουένο, παραχώρησε συνέντευξη σε Μέσο της Ιταλίας και τα όσα είπε προκαλούν τεράστιο ενδιαφέρον αναφορικά με το μέλλον της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Σε ό,τι έχει να κάνει με την επόμενη σεζόν (2026-27), ο Ισπανός παράγοντας αποκάλυψε πως οι άνθρωποι της διοργανώτριας αρχής σκέφτονται πολύ σοβαρά την επέκταση της λίγκας. Ένα νέο extension και αύξηση των ομάδων της Euroleague σε 22, μέσω της δημιουργίας δύο Περιφερειών, όπως συμβαίνει στο NBA.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μπουένο για την προοπτική αύξησης των ομάδων της Euroleague σε 22:

«Συζητάμε εσωτερικά αν έχει νόημα να αλλάξουμε τη μορφή της διοργάνωσης. Έχουμε δει τον αντίκτυπο μιας μορφής 20 ομάδων σε κυκλική βάση όσον αφορά τα ταξίδια και τις πολλές εβδομάδες με δύο αγώνες. Δεν έχουμε αποφασίσει ακόμη να αλλάξουμε σε δύο περιφέρειες. Αν το κάνουμε, είναι επειδή θα έχουμε τουλάχιστον 22 ομάδες. Διαφορετικά, ο αριθμός των αγώνων θα μειωνόταν κατά 25-30%, πράγμα που θα σήμαινε κίνδυνο χαμηλότερων τηλεοπτικών εσόδων.

Με πέντε ή έξι λιγότερα εντός έδρας παιχνίδια, οι σύλλογοι θα διακινδυνεύσουν επίσης μια αρνητική αντίδραση στην έκδοση εισιτηρίων και στις χορηγίες. Αυτή τη στιγμή διερευνούμε και τις δύο επιλογές: να συνεχίσουμε έτσι για έναν ακόμη χρόνο ή να αλλάξουμε σε δύο περιφέρειες. Πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη όλες τις επιπτώσεις του πολέμου και τα οικονομικά προβλήματα ορισμένων ομάδων, καθώς και να εξετάσουμε αν θα επεκταθούμε σε 22 για να προστατεύσουμε την ποιότητα του προϊόντος. Εάν υπάρχει κίνδυνος επιδείνωσης του προϊόντος και η γεωπολιτική κατάσταση δεν το συνιστά, δεν έχει νόημα να αυξήσουμε τον αριθμό των ομάδων. Θα έχουμε μια συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου στις 14 Απριλίου και νομίζω ότι θα έχουμε τα στοιχεία για να αποφασίσουμε τότε».

Ενδιαφέρον προκαλεί και η τοποθέτησή του σε ό,τι έχει να κάνει με τις ισραηλινές ομάδες, την Ντουμπάι και την προοπτική επιστροφής των ρωσικών συλλόγων. Ο Μπουένο ξεκαθάρισε ότι «η στάση της Euroleague Basketball δεν αλλάζει. Προτεραιότητα είναι η ασφάλεια των αθλητών και των μελών κάθε μιας εκ των αποστολών των κλαμπ. Μέχρι το τέλος της σεζόν 2025-26, τα πράγματα θα παραμείνουν ως έχουν. Δηλαδή…: Dubai BC —> Σαράγεβο, Μακάμπι Τελ Αβίβ —> Βελιγράδι, Χάποελ Τελ Αβίβ —> Σόφια».

Για το ενδεχόμενο να ενταχθεί και τρίτη ιταλική ομάδα στη Euroleague, πέραν των Μιλάνο και Βίρτους Μπολόνια, ο Τσους Μπουένο απάντησε τα εξής: «Γιατί όχι;». Ο νέος CEO τόνισε ότι έχει ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με την Τρέντο, τη Βενέτσια και τη Νάπολι.

Θεωρεί ότι η EuroLeague είναι ένα εξαιρετικό προϊόν. Πιστεύει ότι η συνεργασία με τους ανθρώπους του «μαγικού πλανήτη» μπορεί να αποφέρει κέρδος. Ο Τσους Μπουένο δεν νιώθει ως… απειλή το NBA Europe. Ξεκαθαρίζει ότι «δεν πρέπει να φοβόμαστε ή να νιώθουμε ότι βρισκόμαστε υπό… απειλή. Το ερώτημα είναι πώς να μεγιστοποιήσουμε αυτήν την ευκαιρία. Η Ευρωλίγκα έχει πάρα πολλά περιουσιακά στοιχεία. Έχουμε τις ομάδες, τις πόλεις και τον ανταγωνισμό. Εκείνοι μπορούν να φέρουν την εμπειρία τους στη διαχείριση ενός πρωταθλήματος. Όπως και πολλά κεφάλαια… Έτσι, και οι δύο έχουμε πόρους να φέρουμε στο τραπέζι. Πρέπει να δούμε πώς να τους μεγιστοποιήσουμε».

Επίσης, ο Μπουένο τόνισε ότι στόχος της Euroleague είναι να πείσει τις Ρεάλ Μαδρίτης και Φενέρμπαχτσε να παραμείνουν στη διοργάνωση, ενώ τόνισε ότι οι «μερένχες» διερευνούν την πιθανότητα ένταξης στο υπό σχεδίαση πρωτάθλημα (το NBA Europe), αλλά ελπίζει πως τόσο ο τουρκικός, όσο και ο ισπανικό σύλλογος, θα παραμείνουν στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Ηλεκτρισμός
Τιμολόγια ρεύματος: Αύξηση 18,5% λόγω πολέμου – Ψαλίδι ετοιμάζουν οι πάροχοι

Τιμολόγια ρεύματος: Αύξηση 18,5% λόγω πολέμου – Ψαλίδι ετοιμάζουν οι πάροχοι

Κόσμος
Ιράν: Ξεπέρασαν τις 2.000 οι νεκροί – Θέμα ημερών να χτυπήσουμε στόχους κορυφαίας προτεραιότητας, λέει το Ισραήλ

Ιράν: Ξεπέρασαν τις 2.000 οι νεκροί – Θέμα ημερών να χτυπήσουμε στόχους κορυφαίας προτεραιότητας, λέει το Ισραήλ

Μπαρτομέου: «Γελάω όταν με αποκαλούν τον χειρότερο πρόεδρο στην ιστορία της Μπαρτσελόνα»
Ποδόσφαιρο 29.03.26

Μπαρτομέου: «Γελάω όταν με αποκαλούν τον χειρότερο πρόεδρο στην ιστορία της Μπαρτσελόνα»

Ο Γιόζεπ Μαρία Μπαρτομέου, πρώην πρόεδρος της Μπαρτσελόνα χαρακτήρισε επιτυχημένο το πέρασμα του από τον σύλλογο σε συνέντευξή του, κατακρίνοντας όσους το αμφισβητούν.

Η πρόταση της Μπαρτσελόνα στον Λεβαντόφσκι – Πρότεινε μείωση 50% στις αποδοχές του

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι έχει αρχίσει ήδη να απασχολεί πολλές ευρωπαϊκές ομάδες, μιας και το συμβόλαιό του λήγει το καλοκαίρι. Ωστόσο η Μπαρτσελόνα δεν έχει σκοπό να τον αφήσει.

Η Μαρινέλλα με την κόρη της στο Final 4 της Γάνδης με τον Άρη: Όσα δήλωνε στον Κώστα Χαρδαβέλλα (vid)

Η Μαρινέλλα μαζί με την κόρη της στην Γάνδη, στιγμές πριν την έναρξη του ημιτελικού Άρης - Τρέισερ Μιλάνου, κάνει δηλώσεις γεμάτη αγωνία στον Κώστα Χαρδαβέλλα.

Τι λέει ο αλγόριθμος για τη Euroleague: Ο Ολυμπιακός και η… σίγουρη τετράδα και το 25% του Παναθηναϊκού (pics)
Τι λέει ο αλγόριθμος για τη Euroleague: Ο Ολυμπιακός και η… σίγουρη τετράδα και το 25% του Παναθηναϊκού (pics)

Ο Ολυμπιακός και η δεδομένη τετράδα, το 25% του Παναθηναϊκού και τα πιθανά ζευγάρια για τα play offs της Euroleague – Όλα τα δεδομένα στην τελική ευθεία της regular season.

O Χεζόνια, ο Ραζνάτοβιτς και τα σενάρια για το μέλλον του στη Euroleague
O Χεζόνια, ο Ραζνάτοβιτς και τα σενάρια για το μέλλον του στη Euroleague

Ο Μάριο Χεζόνια μπορεί να έχει υπογράψει πολυετές συμβόλαιο με τη Ρεάλ Μαδρίτης, όμως το καλοκαίρι δεν αποκλείεται να αλλάξει ομάδα – Πώς εμπλέκεται ο Παναθηναϊκός και το μεγάλο ενδιαφέρον από Χάποελ και Ντουμπάι.

Στην τελική ευθεία η Euroleague: Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και οι «εμφύλιοι» στα play-off (pics, vids)
Στην τελική ευθεία η Euroleague: Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και οι «εμφύλιοι» στα play-off (pics, vids)

Η ώρα των ντέρμπι στη Euroleague πλησιάζει και ο Ολυμπιακός είναι αυτός που ξεκινά από… pole position, λόγω εικόνας, θέσης και… παράδοσης – Οι πιθανότητες για ιστορικά play-off και τι δείχνει το παρελθόν των μεγάλων αγώνων.

Η ομιλία του Αταμάν στα αποδυτήρια και το «μήνυμα» για τον Ολυμπιακό
Η ομιλία του Αταμάν στα αποδυτήρια και το «μήνυμα» για τον Ολυμπιακό

Ο Εργκίν Αταμάν συνεχάρη τους παίκτες του μετά την επικράτηση κόντρα στη Μονακό και παράλληλα, έδωσε το σύνθημα για τη νίκη εναντίον του Ολυμπιακού ενόψει του ντέρμπι των αιωνίων για τη Stoiximan GBL (30/3).

LIVE: Παναθηναϊκός – Μονακό
LIVE: Παναθηναϊκός – Μονακό

LIVE: Παναθηναϊκός – Μονακό. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Μονακό για την 34η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Πρόεδρος Βουλής Ιράν: Ο εχθρός στέλνει δημόσια μηνύματα διαλόγου, ενώ κρυφά σχεδιάζει χερσαία επίθεση
Μέση Ανατολή 29.03.26

Πρόεδρος Βουλής Ιράν: Ο εχθρός στέλνει δημόσια μηνύματα διαλόγου, ενώ κρυφά σχεδιάζει χερσαία επίθεση

«Είμαστε πεπεισμένοι ότι μπορούμε να τιμωρήσουμε τις ΗΠΑ, να τις κάνουμε να μετανιώσουν για την επίθεση στο Ιράν και να διεκδικήσουμε σθεναρά τα νόμιμα δικαιώματά μας», λέει ο Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ

Greek PM on Tempi Trial, Fuel Pass etc. in Weekly Post
English edition 29.03.26

Greek PM on Tempi Trial, Fuel Pass etc. in Weekly Post

Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis pledged continued support for households facing rising costs, as his government prepares fresh fuel subsidies and broader relief measures amid the fallout from tensions in the Middle East. In his weekly social media briefing, Mitsotakis said authorities are working to launch the “Fuel Pass” subsidy platform within days, with payments […]

Πώς θα εξελιχθεί η επικίνδυνη κακοκαιρία που θα κορυφωθεί την Πρωταπριλιά – Οι «κόκκινες» περιοχές
Αυξημένη προσοχή 29.03.26

Πώς θα εξελιχθεί η επικίνδυνη κακοκαιρία που θα κορυφωθεί την Πρωταπριλιά - Οι «κόκκινες» περιοχές

«Η Πρωταπριλιά θα είναι η πιο επιβαρυμένη ημέρα» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Γιάννης Καλλιάνος για την κακοκαιρία - Δείτε χάρτη με τις περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο των ισχυρών φαινομένων

Η πρώτη εμφάνιση του Μάρτιν Σορτ μετά την αυτοκτονία της κόρης του
Τραγωδία 29.03.26

Η πρώτη εμφάνιση του Μάρτιν Σορτ μετά την αυτοκτονία της κόρης του

Σιωπηλός και εμφανώς καταβεβλημένος, ο Μάρτιν Σορτ έκανε μια σπάνια έξοδο στη Σάντα Μόνικα, λίγες εβδομάδες μετά τον τραγικό θάνατο της κόρης του και μια περίοδο αλλεπάλληλων απωλειών

Το εφιαλτικό σενάριο για το παγκόσμιο εμπόριο: Υπάρχουν χειρότερα εμπόδια από τα Στενά του Ορμούζ
Διεθνής Οικονομία 29.03.26

Το εφιαλτικό σενάριο για το παγκόσμιο εμπόριο: Υπάρχουν χειρότερα εμπόδια από τα Στενά του Ορμούζ

Οι ναυτιλιακές εταιρείες και οι παγκόσμιοι ηγέτες συνειδητοποιούν ότι η ελευθερία της ναυσιπλοΐας καταρρέει - Πού είναι το διεθνές εμπόριο πιο ευάλωτο;

Το Ισραήλ απαγόρευσε την είσοδο των θρησκευτικών ηγετών των Καθολικών στον Πανάγιο Τάφο
Κόσμος 29.03.26

Το Ισραήλ απαγόρευσε την είσοδο των θρησκευτικών ηγετών των Καθολικών στον Πανάγιο Τάφο

Είναι «η πρώτη φορά εδώ και αιώνες» που οι ιερείς της Εκκλησίας εμποδίστηκαν να γιορτάσουν την Κυριακή των Βαΐων στον τόπο όπου οι Χριστιανοί πιστεύουν ότι σταυρώθηκε ο Ιησούς

Αγρίνιο: Ταυτοποιήθηκαν τρεις ανήλικοι για την επίθεση με μαχαίρι εις βάρος 16χρονου
Στο νοσοκομείο το θύμα 29.03.26

Ταυτοποιήθηκαν τρεις ανήλικοι για την επίθεση με μαχαίρι εις βάρος 16χρονου στο Αγρίνιο

Εις βάρος των τριών ανηλίκων σχηματίζεται δικογραφία για επίθεση στο Αγρίνιο, στην οποία περιλαμβάνεται και η κατηγορία της επικίνδυνης σωματικής βλάβης για έναν εκ εξ αυτών

Ινσουλίνη σε χάπι ίσως καταργήσει σύντομα τις ενέσεις για εκατομμύρια διαβητικούς
Επιστήμες 29.03.26

Ινσουλίνη χωρίς ένεση; Ένα χάπι υπόσχεται να αλλάξει τη ζωή εκατομμυρίων διαβητικών

Μια νέα προσέγγιση η οποία βασίζεται σε ένα μικροσκοπικό πεπτίδιο βοηθά την ινσουλίνη να περάσει από τις «συμπληγάδες» του εντέρου καθιστώντας εφικτή την από του στόματος χορήγησή της

Ρέμος, Μάστορας και Βίσση αποχαιρετούν στη σκηνή τη Μαρινέλλα
«Όλοι τη χειροκροτήσαμε» 29.03.26

Η Μαρινέλλα είναι η Ελλάδα μας: Ρέμος, Μάστορας και Βίσση αποχαιρετούν από σκηνής τη σπουδαία τραγουδίστρια

Το δικό τους «αντίο» στη Μαρινέλλα είπαν από σκηνής ο Αντώνης Ρέμος, ο Χρήστος Μάστορας και η Άννα Βίσση, διακόπτοντας τα προγράμματά τους

Athens Goes Dark for Earth Hour 2026 as Millions Join Global Climate Vigil (videos)
English edition 29.03.26

Athens Goes Dark for Earth Hour 2026 as Millions Join Global Climate Vigil (videos)

Millions of people around the world switched off their lights on Saturday evening in a show of solidarity for the planet, marking Earth Hour 2026, the annual WWF initiative now in its second decade. From 8:30 to 9:30 p.m., landmarks, homes and businesses across more than 80 countries fell dark for sixty minutes in a […]

Βατικανό: Ο Θεός δεν ακούει τις προσευχές ηγετών που κάνουν πολέμους, λέει ο Πάπας
Κόσμος 29.03.26

Ο Θεός δεν ακούει τις προσευχές ηγετών που κάνουν πολέμους, λέει ο Πάπας - «Τα χέρια σου είναι βαμμένα με αίμα»

Ο Πάπας δεν κατονόμασε συγκεκριμένα κάποιους παγκόσμιους ηγέτες, αλλά έχει αυξήσει την κριτική του για τον πόλεμο στο Ιράν τις τελευταίες εβδομάδες.

KTEO: Το χαρτί που πρέπει να έχετε στο αυτοκίνητο αν δεν θέλετε να πληρώσετε 350 ευρώ πρόστιμο
Τον νου σας 29.03.26

Ποιο είναι το χαρτί που πρέπει να έχετε στο αυτοκίνητο αν δεν θέλετε να πληρώσετε 350 ευρώ πρόστιμο

Σε ποιες περιπτώσεις το πρόστιμο μπορεί να μειωθεί στα 30 ευρώ - Πόσο είναι το χρονικό περιθώριο που έχει ο οδηγός από τη λήξη της προηγούμενης βεβαίωσης

Ανησυχία Λέκκα για τα κτίρια στο Αγιο Ορος – Τι είπε για την πολύμηνη σεισμική δραστηριότητα
Ελλάδα 29.03.26

Ανησυχία Λέκκα για τα κτίρια στο Αγιο Ορος – Τι είπε για την πολύμηνη σεισμική δραστηριότητα

«Είναι ένα ρήγμα το οποίο είναι υποθαλάσσιο, δεν ξέρουμε ακριβώς τα χαρακτηριστικά του γιατί δεν είναι στη στεριά, ούτως ώστε να είναι σε άμεση οπτική και να το διαγνώσουμε πλήρως», είπε μεταξύ άλλων ο Ευθύμιος Λέκκας

Το νέο άλμπουμ Raye ξαναδίνει ψυχή στην ποπ
Music 29.03.26

Raye: Η μεγάλη επιστροφή με έναν δίσκο που δίνει ξανά ψυχή στην ποπ μουσική

Μετά τη σαρωτική επιτυχία του ντεμπούτου της, η Raye επιστρέφει με έναν τολμηρό και πολυεπίπεδο δίσκο, αφήνοντας πίσω τις «συνταγές» και δοκιμάζοντας τα όρια της σύγχρονης ποπ

Οι ΗΠΑ φτωχαίνουν, η Ευρώπη βγαίνει μπροστά – Ο νέος δείκτης που αποκαλύπτει την αληθινή εικόνα
Ο παράγοντας ανισότητα 29.03.26

Οι ΗΠΑ φτωχαίνουν, η Ευρώπη βγαίνει μπροστά - Ο νέος δείκτης που αποκαλύπτει την αληθινή εικόνα

Η φτώχεια στις ΗΠΑ αυξάνεται σχεδόν αδιάλειπτα από το 1990 και αυτό όχι λόγω ύφεσης αλλά λόγω της ανισότητας - Τι δείχνουν τα στοιχεία με βάση τη μεθοδολογία που ανέπτυξε ο Ολιβιέ Στερκ

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

