Τι είπε ο Μπουένο για νέο φορμάτ στη Euroleague: «Συνεδριάζουμε στις 14 Απριλίου»

Ο νέος CEO της Euroleague, Τσους Μπουένο, παραχώρησε συνέντευξη σε Μέσο της Ιταλίας και τα όσα είπε προκαλούν τεράστιο ενδιαφέρον αναφορικά με το μέλλον της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Σε ό,τι έχει να κάνει με την επόμενη σεζόν (2026-27), ο Ισπανός παράγοντας αποκάλυψε πως οι άνθρωποι της διοργανώτριας αρχής σκέφτονται πολύ σοβαρά την επέκταση της λίγκας. Ένα νέο extension και αύξηση των ομάδων της Euroleague σε 22, μέσω της δημιουργίας δύο Περιφερειών, όπως συμβαίνει στο NBA.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μπουένο για την προοπτική αύξησης των ομάδων της Euroleague σε 22:

«Συζητάμε εσωτερικά αν έχει νόημα να αλλάξουμε τη μορφή της διοργάνωσης. Έχουμε δει τον αντίκτυπο μιας μορφής 20 ομάδων σε κυκλική βάση όσον αφορά τα ταξίδια και τις πολλές εβδομάδες με δύο αγώνες. Δεν έχουμε αποφασίσει ακόμη να αλλάξουμε σε δύο περιφέρειες. Αν το κάνουμε, είναι επειδή θα έχουμε τουλάχιστον 22 ομάδες. Διαφορετικά, ο αριθμός των αγώνων θα μειωνόταν κατά 25-30%, πράγμα που θα σήμαινε κίνδυνο χαμηλότερων τηλεοπτικών εσόδων.

Με πέντε ή έξι λιγότερα εντός έδρας παιχνίδια, οι σύλλογοι θα διακινδυνεύσουν επίσης μια αρνητική αντίδραση στην έκδοση εισιτηρίων και στις χορηγίες. Αυτή τη στιγμή διερευνούμε και τις δύο επιλογές: να συνεχίσουμε έτσι για έναν ακόμη χρόνο ή να αλλάξουμε σε δύο περιφέρειες. Πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη όλες τις επιπτώσεις του πολέμου και τα οικονομικά προβλήματα ορισμένων ομάδων, καθώς και να εξετάσουμε αν θα επεκταθούμε σε 22 για να προστατεύσουμε την ποιότητα του προϊόντος. Εάν υπάρχει κίνδυνος επιδείνωσης του προϊόντος και η γεωπολιτική κατάσταση δεν το συνιστά, δεν έχει νόημα να αυξήσουμε τον αριθμό των ομάδων. Θα έχουμε μια συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου στις 14 Απριλίου και νομίζω ότι θα έχουμε τα στοιχεία για να αποφασίσουμε τότε».

Ενδιαφέρον προκαλεί και η τοποθέτησή του σε ό,τι έχει να κάνει με τις ισραηλινές ομάδες, την Ντουμπάι και την προοπτική επιστροφής των ρωσικών συλλόγων. Ο Μπουένο ξεκαθάρισε ότι «η στάση της Euroleague Basketball δεν αλλάζει. Προτεραιότητα είναι η ασφάλεια των αθλητών και των μελών κάθε μιας εκ των αποστολών των κλαμπ. Μέχρι το τέλος της σεζόν 2025-26, τα πράγματα θα παραμείνουν ως έχουν. Δηλαδή…: Dubai BC —> Σαράγεβο, Μακάμπι Τελ Αβίβ —> Βελιγράδι, Χάποελ Τελ Αβίβ —> Σόφια».

Για το ενδεχόμενο να ενταχθεί και τρίτη ιταλική ομάδα στη Euroleague, πέραν των Μιλάνο και Βίρτους Μπολόνια, ο Τσους Μπουένο απάντησε τα εξής: «Γιατί όχι;». Ο νέος CEO τόνισε ότι έχει ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με την Τρέντο, τη Βενέτσια και τη Νάπολι.

Θεωρεί ότι η EuroLeague είναι ένα εξαιρετικό προϊόν. Πιστεύει ότι η συνεργασία με τους ανθρώπους του «μαγικού πλανήτη» μπορεί να αποφέρει κέρδος. Ο Τσους Μπουένο δεν νιώθει ως… απειλή το NBA Europe. Ξεκαθαρίζει ότι «δεν πρέπει να φοβόμαστε ή να νιώθουμε ότι βρισκόμαστε υπό… απειλή. Το ερώτημα είναι πώς να μεγιστοποιήσουμε αυτήν την ευκαιρία. Η Ευρωλίγκα έχει πάρα πολλά περιουσιακά στοιχεία. Έχουμε τις ομάδες, τις πόλεις και τον ανταγωνισμό. Εκείνοι μπορούν να φέρουν την εμπειρία τους στη διαχείριση ενός πρωταθλήματος. Όπως και πολλά κεφάλαια… Έτσι, και οι δύο έχουμε πόρους να φέρουμε στο τραπέζι. Πρέπει να δούμε πώς να τους μεγιστοποιήσουμε».

Επίσης, ο Μπουένο τόνισε ότι στόχος της Euroleague είναι να πείσει τις Ρεάλ Μαδρίτης και Φενέρμπαχτσε να παραμείνουν στη διοργάνωση, ενώ τόνισε ότι οι «μερένχες» διερευνούν την πιθανότητα ένταξης στο υπό σχεδίαση πρωτάθλημα (το NBA Europe), αλλά ελπίζει πως τόσο ο τουρκικός, όσο και ο ισπανικό σύλλογος, θα παραμείνουν στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.