Τέλος ο Τούντορ από την Τότεναμ (pic)

Σε αναζήτηση τρίτου προπονητή στη φετινή σεζόν (σ.σ. ο Τόμας Φρανκ είχε ξεκινήσει) βρίσκεται η Τότεναμ, η οποία ανακοίνωσε πως ο Ιγκόρ Τούντορ αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της.

Οι Λονδρέζοι, με σχετική τους ανάρτηση, τόνισαν ότι υπήρξε αμοιβαία συμφωνία ώστε οι δύο πλευρές να πάρουν χωριστούς δρόμους, ενώ επισήμανε πως θα γίνει άμεσα γνωστό ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης του.

We can confirm that it has been mutually agreed for Head Coach Igor Tudor to leave the Club with immediate effect. Tomislav Rogic and Riccardo Ragnacci have also left their respective roles of Goalkeeping Coach and Physical Coach. We thank Igor, Tomislav and Riccardo for their… pic.twitter.com/I6HUdLdewL — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) March 29, 2026

Η ανακοίνωση της Τότεναμ για τον Τούντορ:

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι έχει συμφωνηθεί αμοιβαία η άμεση αποχώρηση του προπονητή Ιγκόρ Τούντορ από τον σύλλογο.

Ο Τόμισλαβ Ρόγκιτς και ο Ρικάρντο Ραγκνάτσι αποχώρησαν επίσης από τους αντίστοιχους ρόλους τους ως προπονητής τερματοφυλάκων και προπονητής φυσικής κατάστασης.

Ευχαριστούμε τον Ιγκόρ, τον Τόμισλαβ και τον Ρικάρντο για τις προσπάθειές τους κατά τη διάρκεια των τελευταίων έξι εβδομάδων, κατά τις οποίες εργάστηκαν ακούραστα.

Αναγνωρίζουμε επίσης το πένθος που υπέστη πρόσφατα ο Ιγκόρ και στέλνουμε την υποστήριξή μας σε αυτόν και την οικογένειά του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Ενημέρωση για τον νέο προπονητή θα δοθεί εν ευθέτω χρόνω».