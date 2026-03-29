Με τρεις αγωνιστικές να απομένουν ακόμη για το πέρας των πλέι άουτ του Β’ ομίλου της Super League 2, η κατάσταση όσον αφορά τη μάχη της παραμονής αρχίζει και ξεκαθαρίζει.

«Αγκαλιά» με την σωτηρία βρίσκεται πλέον η Athens Kallithea, μετά τη μεγάλη εκτός έδρας νίκη της με 2-0 στην Ηλιούπολη. Χάρη σε δύο γκολ του Μανιά, η ομάδα της Καλλιθέας πήρε το «τρίποντο», έφτασε τους 27 βαθμούς και ούσα πρώτη στο μίνι πρωτάθλημα είναι κοντά στο να παίζει και του χρόνου στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα.

Αντιθέτως η ήττα αυτή ήταν οδυνηρή για τους γηπεδούχους καθώς τους άφησε στους 13 βαθμούς κι έτσι οριστικοποίησε και μαθηματικά τον υποβιβασμό τους στη Γ΄ εθνική.

Ηλιούπολη (Σορώκος): Πολίτης, Μπουγαΐδης, Τζούντα Γκαρσία, Μαϊδανός, Τσιλιγγίρης (63′ Σουντουρά), Θωμαΐδης (78′ Τσάικα), Κεραμίδας, Κρέτσι, Κωστούλας, Παπασάββας (78′ Κολτσίδας), Κουϊρουκίδης (72′ Καλαμβόκης)

Athens Kallithea (Καλαϊτζίδης): Κρέσπι, Μεταξάς, Ράμα, Βασιλόγιαννης (86′ Βάρκας), Μαυριάς (72′ Γκολφίνος), Ματίγιεβιτς, Προδρομίτης, Πάναγου, Μανιάς (86′ Φροσύνης), Σωτηράκος, Ματίγια.

Το δρόμο προς για την ερασιτεχνική κατηγορία θα ακολουθήσουν οριστικά και τα Χανιά, παρά τη νίκη τους με 2-0 επί του -εδώ και καιρό καταδικασμένου- Παναργειακού. Η Κρητική ομάδα έφτασε μεν τους 16 βαθμούς ωστόσο με 9 ακόμη να απομένουν προκειμένου να διεκδικήσει, δεν επαρκούν προκειμένου να φτάσει την πρώτη Καλλιθέα που έχει 27 και την δεύτερη Ελλάδα Σύρου με 26.

Χανιά (Νίκος Αναστόπουλος): Στογιάνοβιτς, Τοπαλίδης, Αβεντισιάν (89′ Πρεβεζιάνος), Κουτρουμπής, Διαμαντής, Παναγιωτούδης, Βάρντιτς (74′ Τζανακάκης), Οτσοβέτσι, Τέργκοτ, Λόπεζ (83′ Φανουράκης), Καπνίδης (74′ Ιωαννίδης).

Παναργειακός (Σάκης Παπαβασιλείου): Καραθανάσης, Καρυπίδης, Ζησούλης (75′ Ζησούλης), Γιαλαμίδης, Λαζαρίδης, Νταμάκ, Μυρτολλάρι, Κότζα (56′ Κότζα), Γιάννη (56′ Σκόνδρας), Παυλής (56′ Πάνος), Καπετάνος (62′ Ναλιτζής).

Στον αντίποδα το Αιγάλεω που νίκησε στο Μαρκόπουλο με 2-1 το συγκρότημα της Σύρου (χάρη σε δύο τέρματα του Σαποβάλοφ), έφτασε τους 23 βαθμούς κι έτσι παρέμεινε ζωντανό στην μάχη της παραμονής, μειώνοντας την απόσταση από τη 2η θέση στο «τρίποντο».

Αιγάλεω (Τερζής): Καραργύρης, Καρρίκι, Κωστέας, Ευαγγέλου, Φαϊζάλ (61′ Ενομό), Ζιούλης, Αθανασακόπουλος (78′ Καραμπάς), Κωστόπουλος, Φαϊτάκης (78′ Τάτσης), Σαποβάλοφ (69′ Σλιμόν), Ουνγιαλίδης (61′ Αναστασόπουλος).

Ελλάς Σύρου (Χριστοφιλέας): Γκίνης, Προβυδάκης (81′ Ζώνιος), Σταματούλλας, Βλάχος, Γκέζος, Γαρουφαλιάς (72′ Τριμμάτης), Νάτσος, Τσιαντούλας (61′ Όγκμποε), Βερνάρδος (61′ Νίνο), Κόλα (61′ Νάρσινγκ), Γκορντεζιάνι.

Τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής στα πλέι άουτ του Β’ ομίλου της Super League 2



Κυριακή 29/3

Ηλιούπολη – Athens Kallithea 0-2

Αιγάλεω – Ελλάς Σύρου 2-1

Χανιά – Παναργειακός 2-0

Η βαθμολογία

*Οι τέσσερις τελευταίοι από κάθε όμιλο υποβιβάζονται στη Γ’ Εθνική.

Επόμενη αγωνιστική (8η)