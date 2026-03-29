Στην τελική ευθεία η Euroleague: Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και οι «εμφύλιοι» στα play-off (pics, vids)

Τέσσερις αγωνιστικές απέμειναν για την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας της Euroleague, με τη δράση στο κορυφαίο πρωτάθλημα της Ευρώπης να κορυφώνεται. Αυτή τη στιγμή, πρακτικά όλες οι θέσεις της πρώτης δεκάδας είναι «ανοιχτές», χωρίς κανείς να ξέρει δεδομένα που θα τερματίσει. Από την 1η Φενέρμπαχτσε και τον 2ο Ολυμπιακό που πλέον έχει και «συγκάτοικο» στις 22 νίκες τη Ρεάλ Μαδρίτης, μέχρι τις θέσεις 5-8 όπου άπαντες έχουν από 20, αλλά και τους πιο κάτω που θα δώσουν μάχη για την είσοδο στα play-in, τα πάντα παραμένουν ρευστά.

Ακόμη και η 13η της βαθμολογίας Αρμάνι Μιλάνο, είναι μέσα στο κόλπο με τις 17 νίκες της, όσες έχουν και Ντουμπάι και Μακάμπι πιο πάνω. Είναι προφανές λοιπόν πως οι τέσσερις τελευταίες αγωνιστικές, θα διεξαχθούν σε… συνθήκες play-off, αφού οι αδιάφοροι είναι πολλοί λιγότεροι από όσους κυνηγούν ακόμη τους στόχους τους, είτε είναι η τετράδα του πλεονεκτήματος έδρας, η εξάδα της εξασφαλισμένης θέσης στην post season, η οκτάδα του ενός «τελικού» ή η δεκάδα των δύο «τελικών».

Άλλωστε, τα ντέρμπι στο φινάλε της σεζόν είναι αυτά που ήδη έχουν αρχίσει να κρίνουν -ή θα κρίνουν- τι τελικά θα συμβεί. «Μιλώντας» για την Αρμάνι Μιλάνο, το βράδυ της Πέμπτης (26/3) νίκησε τη Βίρτους Μπολόνια με 103-87 στο ιταλικό ντέρμπι και σε ένα από τα πρώτα do or die παιχνίδια της, μένοντας ζωντανή στο κυνήγι της δεκάδας. Την επόμενη Πέμπτη δε (2/4), ο Ερυθρός Αστέρας υποδέχεται την Παρτιζάν για την 35η αγωνιστική και οι «ερυθρόλευκοι» φυσικά επίσης καίγονται για τη νίκη για να μείνουν στο κόλπο και της εξάδας ή έστω των play in.

Η πιθανότητα για Classico και ντέρμπι «αιωνίων» στα play-off

Πέρα από το ιταλικό και το σερβικό ντέρμπι, μια πρόχειρη ματιά στο άμεσο μέλλον, δείχνει ότι τα μεγάλα -ή για την ακρίβεια, τα ακόμη μεγαλύτερα- ντέρμπι μπορεί να συνεχιστούν και στα play-off, σε μια πιθανώς ιστορική post season στη διοργάνωση. Καθότι αυτή τη στιγμή δεν είναι διόλου απίθανο να υπάρξει εκεί… διπλό classico, Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα και Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός!

Βεβαίως, για να συμβεί αυτό πρέπει να… ευθυγραμμιστούν και τα άστρα στην τελική κατάταξη. Αν ο Ολυμπιακός περάσει στο νήμα τη Φενέρ και βγει πρώτος, τότε ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να τερματίσει όγδοος. Και για να γίνει αυτό, σημαίνει ότι οι «πράσινοι» πρέπει να περάσουν από τη διαδικασία των play in και είτε να χάσουν το πρώτο ματς (7ος εναντίον 8ου) και να πάρουν το επόμενο, είτε να νικήσουν και τα δύο αν μπουν ως 9οι ή 10οι. Δηλαδή νίκη στο «9 vs 10» και νίκη στο «χαμένος 7-8 vs νικητή 9-10».

Αντίστοιχα δεδομένα ισχύουν περίπου… copy-paste και για το ισπανικό classico. Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι 3η με 22 νίκες και η Μπαρτσελόνα 8η με 20, με όλα τα σενάρια να είναι επίσης ορθάνοιχτα, ακόμη και για μεταξύ τους αντιστροφή των θέσεων.

Η βαθμολογία της Euroleague

Τα παραπάνω προφανώς και δείχνουν ότι το πιθανότερο σενάριο για ντέρμπι αιωνίων στα play-off είναι με τον Ολυμπιακό 2ο ή 3ο και τον Παναθηναϊκό είτε 7ο στην πρώτη περίπτωση, είτε 6ο στην δεύτερη κατά την οποία και η ομάδα του Αταμάν θα περάσει χωρίς την διαδικασία των play-in. Σε όλα τα ενδεχόμενα, εννοείται πως ο Ολυμπιακός θα έχει το πλεονέκτημα της έδρας, με την ομάδα του Μπαρτζώκα να έχει άλλωστε και το αγωνιστικό πλεονέκτημα, με την εικόνα που έχει παρουσιάσει έως τώρα στη σεζόν -με τα όποια σκαμπανεβάσματά της. Τη δεδομένη εποχή, οι «ερυθρόλευκοι» μαζί με την πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρ του Σάρας, είναι οι ομάδες που όλοι οι… αλγόριθμοι και όλοι οι πρωταγωνιστές «βλέπουν» να καθαρίζουν εύκολα ή δύσκολα με τις θέσεις 1-2.

Τι έδειξε ο τελευταίος… αλγόριθμος για τα play-off

The EuroLeague playoff picture is shifting fast — here’s what the simulations show today (Mar 25) Key takeaways:

🔸 🇹🇷 Fenerbahçe and 🇬🇷 Olympiacos look locked for Top 4

🔸 🇪🇸 Real Madrid with a slight advantage vs. 🇪🇸 Valencia and 🇮🇱 Hapoel TLV

🔸 Top 6 is open

🔸 Top 10 looks… pic.twitter.com/2vvnhvrJZM — Figurei8ht (@Figurei8ht) March 25, 2026

Σε κάθε περίπτωση, οι δύο αιώνιοι θα έχουν την ευκαιρία για μια καλή μεταξύ τους δυνατή προπόνηση την προσεχή Δευτέρα στο ΟΑΚΑ, σε ένα αδιάφορο ματς για τον δεύτερο γύρο της Stoiximan GBL… Και μέχρι να έρθει η ώρα για τα play-off της Euroleague, το μόνο που μπορούν να κάνουν αμφότεροι είναι να κυνηγήσουν φυσικά την καλύτερη για αυτούς δυνατή κατάταξη.

Το υπόλοιπο πρόγραμμα του Ολυμπιακού:

35η αγωνιστική: Βιλερμπάν – Ολυμπιακός (03/04 21:00)

36η αγωνιστική: Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης (07/04, 21:15)

37η αγωνιστική: Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός (09/04, 21:05)

38η αγωνιστική: Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο (16/04, 21:15)

Το υπόλοιπο πρόγραμμα του Παναθηναϊκού:

35η αγωνιστική: Χάποελ Τελ Αβίβ – Παναθηναϊκός (2/4, 21:05)

36η αγωνιστική: Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός (7/4, 21:30)

37η αγωνιστική: Βαλένθια – Παναθηναϊκός (9/4, 21:45)

38η αγωνιστική: Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές (17/4, 21:15)

Το υπόλοιπο πρόγραμμα της Ρεάλ Μαδρίτης:

35η αγωνιστική: Μπασκόνια – Ρεάλ Μαδρίτης (3/4)

36η αγωνιστική: Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης (7/4)

37η αγωνιστική: Φενέρμπαχτσε – Ρεάλ Μαδρίτης (9/4)

38η αγωνιστική: Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας (16/4)

Το υπόλοιπο πρόγραμμα της Μπαρτσελόνα:

35η αγωνιστική: Ζαλγκίρις Κάουνας – Μπαρτσελόνα (2/4)

36η αγωνιστική: Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός (7/4)

37η αγωνιστική: Μονακό – Μπαρτσελόνα (10/4)

38η αγωνιστική: Μπαρτσελόνα – Μπάγερν Μονάχου (17/4)

Η παράδοση των μεγάλων ευρωπαϊκών ντέρμπι: «Ερυθρόλευκη» κυριαρχία

Όπως προαναφέρθηκε, όσο η σεζόν πλησιάζει στο τέλος της, τα μεγάλα ντέρμπι προφανώς ξεκαθαρίζουν τα περισσότερα διακυβεύματα και φυσικά αυξάνονται και σε αριθμό, αφού παραδοσιακά οι μεγάλες ομάδες της λίγκας είναι που παίζουν μεταξύ τους όταν τα… γάλατα σφίγγουν. Βεβαίως, μια πρόχειρη ματιά και στην παράδοση, είναι που δείχνει ότι ανάμεσα στα μεγάλα ευρωπαϊκά ντέρμπι της διοργάνωσης, υπάρχει και ένα που δεν είναι… τόσο ντέρμπι!

Ο λόγος για το ελληνικό classico, κατά το οποίο ο Ολυμπιακός κυριαρχεί σε συντριπτικό βαθμό επί του Παναθηναϊκού. Σε συνολικά 29 μεταξύ τους αγώνες στην Ευρώπη -είτε στο Κύπελλο Πρωταθλητριών είτε στη σύγχρονη μορφή της Ευρωλίγκας, οι «ερυθρόλευκοι» μετρούν τον εκκωφαντικό αριθμό των 22 νικών…

Τα ντέρμπι Ολυμπιακού-Παναθηναϊκού στην Euroleague (από το 1994):

19/04/1994 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 72-77 (Final-4, ημιτ. Τελ Αβίβ)

11/04/1995 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 52-58 (Final-4, ημιτ. Σαραγόσα)

27/03/1997 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 49-69 (playoffs)

01/04/1997 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 65-57 (playoffs)

28/02/2002 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 92-75 (2η φάση ομίλων)

28/03/2002 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 88-78 (2η φάση ομίλων)

01/05/2009 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 82-84 (Final-4, ημιτ. Βερολίνο)

20/02/2014 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 66-62 («16», 7η αγ.)

14/04/2014 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 68-65 («16», 14η αγ.)

18/11/2016 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 77-79 (καν. περ. 8η αγ.)

06/01/2017 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 77-69 (καν. περ. 16η αγ.)

10/11/2017 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 62-70 (καν. περ. 6η αγ.)

02/03/2018 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 85-87 παρ. (καν. περ. 24η αγ.)

09/11/2018 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 93-80 (καν. περ. 6η αγ.)

04/01/2019 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 79-65 (καν. περ. 16η αγ.)

06/12/2019 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 99-93 (καν. περ. 12η αγ.)

03/03/2020 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 81-78 (καν. περ. 27η αγ.)

09/10/2020 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 71-78 (καν. περ. 2η αγ.)

05/02/2021 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 77-88 (καν. περ. 24η αγ.)

23/12/2021 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 65-84 (καν. περ. 17η αγ.)

17/03/2022 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 101-73 (καν. περ. 30ή αγ.)

30/12/2022 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 71-95 (καν. περ. 16η αγ.)

31/03/2023 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 81-73 (καν. περ. 32η αγ.)

06/10/2023 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 78-88 (καν. περ. 1η αγ.)

15/03/2024 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 71-65 (καν. περ. 29η αγ.)

08/11/2024 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 89-94 (καν. περ. 8η αγ.)

14/03/2024 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 76-74 (καν. περ. 29η αγ.)

25/05/2025 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 97-93 (Final-4, μικ. τελ. Άμπου Ντάμπι)

02/01/2026 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 82-87 (καν. περ. 19η αγ.)

Το 75,8 του Ολυμπιακού και τα… ντέρμπι

Αυτό το «ερυθρόλευκο» 22-7 από το 1994 μέχρι σήμερα, είναι που έχει δημιουργήσει και ποσοστό νικών που… μόνο ντέρμπι δεν θυμίζει, ειδικά από τη στιγμή που αφορά και στη σπουδαιότερη διοργάνωση της ηπείρου. Το 75,8 % είναι… τρελό, όπως αντίστοιχα τέτοιο είναι και το σερί 10-0 που τρέχει η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα επί του αιωνίου αντιπάλου της, με τις 6 από αυτές τις νίκες εκτός έδρας.

Το πόσο τρελό είναι αυτό το +75% για τον Ολυμπιακό και μάλιστα σε τόσο μεγάλο αριθμό αγώνων, φαίνεται και από το τι συμβαίνει αντίστοιχα στα υπόλοιπα μεγάλα ευρωπαϊκά τοπικά ντέρμπι, όπου υπάρχει συνήθως σχετικά μοιρασμένη παράδοση.

Στο απόλυτο -πλην Ελλάδας- ευρωπαϊκό classico, το Ρεάλ – Μπάρτσα, η «Βασίλισσα» έχει το μικρό πλεονέκτημα στην ιστορία των ευρωπαϊκών τους αναμετρήσεων, με 23 νίκες έναντι 22 των «μπλαουγκράνα», δηλαδή ποσοστό 51,1%.

Στο σέρβικο ντέρμπι και σε πολύ λιγότερα φυσικά παιχνίδια, αφού μόλις πρόσφατα βρέθηκαν αμφότερες οι μεγάλες ομάδες της χώρας ταυτόχρονα στην κορυφαία διοργάνωση, η Παρτιζάν είναι αυτή με το προβάδισμα, 4 νίκες εναντίον 3 του Αστέρα (57,1%). Αντίστοιχα τα πράγματα και σε Ιταλία και Τουρκία. Στο ιταλικό, η Μπολόνια έχει 5 νίκες έναντι 3 του Μιλάνου (62,5), ενώ στο τούρκικο, η Φενέρ έχει σημαντικό προβάδισμα έναντι της Εφές, όμως και πάλι δεν φτάνει το 75% του Ολυμπιακού. Οι εν ενεργεία πρωταθλητές Ευρώπης έχουν πάρει τα 17 από τα 25 ντέρμπι με την Εφές, με ποσοστό που φτάνει το 68%.

Η παράδοση στα μεγάλα ευρωπαϊκά ντέρμπι της Euroleague:

Σε 29 αγώνες: Ολυμπιακός 22 νίκες – Παναθηναϊκός 7 νίκες (75,8%)

Σε 45 αγώνες: Ρεάλ Μαδρίτης 23 νίκες – Μπαρτσελόνα 22 νίκες (51,1%)

Σε 25 αγώνες: Φενέρμπαχτσε 17 νίκες – Αναντολού Εφές 8 νίκες (68%)

Σε 8 αγώνες: Μπολόνια 5 νίκες – Μιλάνο 3 νίκες (62,5%)

Σε 7 αγώνες: Παρτιζάν 4 νίκες – Ερυθρός Αστέρας 3 νίκες (57,1%)