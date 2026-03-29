Premier League: Τα 10 πιο «ηχηρά» ονόματα που μένουν χωρίς συμβόλαιο το καλοκαίρι

Χρυσή ευκαιρία παρουσιάζεται το προσεχές καλοκαίρι για τις μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες προκειμένου να αποκτήσουν «ηχηρά» ονόματα της Prermier League με το μικρότερο δυνατό κόστος. Κι όταν λέμε το μικρότερο δυνατό εννοούμε να πληρώσουν μόνο το συμβόλαιο του παίκτη και όχι και την ομάδα του για μεταγραφή.

Σύμφωνα με το trasnfermarkt το καλοκαίρι του ’26 μένουν χωρίς συμβόλαιο 10 ποδοσφαιριστές των οποίων η συνολική χρηματιστηριακή αξία ανέρχεται στα 210 εκατομμύρια ευρώ. Πάμε να τους δούμε παρακάτω:

Πρώτος πρώτος και πιο ακριβός είναι ο Ιμπραχιμά Κονατέ της Λίβερπουλ. Ο 26χρονος και ύψους 1,94μ. Γάλλος στόπερ έχει συνδεθεί τόσο με τη Ρεάλ Μαδρίτης όσο και με την Μπάγερν Μονάχου, καθώς σκέφτεται το μέλλον του στη Λίβερπουλ. Στις αρχές Μαρτίου, δημοσιεύματα ανέφεραν ότι οι Reds είχαν πραγματοποιήσει «εποικοδομητικές» συνομιλίες με τον ταλαντούχο κεντρικό αμυντικό, χωρίς όμως να καταλήξουν σε συμφωνία. Με χρηματιστηριακή αξία 50 εκατομμυρίων ευρώ, θα ήταν καταροφικό για την ομάδα του Άρνε Σλοτ να χρειαστεί να αντικαταστήσει τον Κονατέ χωρίς να λάβει ούτε ευρώ. Με μόλις τρεις μήνες να απομένουν για τη λήξη του τρέχοντος συμβολαίου του ωστόσο, αυτό το ενδεχόμενο αποκτά όλο και περισσότερες πιθανότητες.

Δεύτερο στη λίστα συναντάμε ένα ακόμη πιο «ηχηρό» όνομα τον Μπερνάντο Σίλβα της Μάντσεστερ Σίτι με χρηματιστηριακή αξία στα 27 εκατομμύρια. Ο 31χρονος Πορτογάλος χαφ δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη το μέλλον του. Ο Σίλβα εχει περάσει ολόκληρη την καριέρα του στην Έτιχαντ παίζοντας υπό τις οδηγίες του Πεπ Γκουαρδιόλα και το μέλλον του θα μπορούσε κάλλιστα να συνδεθεί με το τι θα αποφασίσει να κάνει ο Καταλανός προπονητής στο τέλος της σεζόν. Τον Σεπτέμβριο, ο Σίλβα δήλωσε ότι ξέρει «ακριβώς» τι πρόκειται να κάνει όταν λήξει το συμβόλαιό του, χωρίς όμως να αποκάλυψε δημόσια ποια ήταν τα πραγματικά σχέδιά του.

Από εκεί και πέρα κάτι ανάλογο ισχύει και για τον Τζον Στόουνς (η αξία του αποτιμάται στα 15 εκατομμύρια) έναν ακόμη παίκτη της Σίτι που δεν απολαμβάνει πλέον την θέση του βασικού. Έτσι ο 31χρονος στόπερ θα μπορούσε να φύγει μετά από 11 χρόνια και 292 συμμετοχές στο Μάντσεστερ. Όλα τα σημάδια οδηγούν σε μια… συναισθηματική αποχώρηση για το ζευγάρι αυτό το καλοκαίρι, καθώς η Σίτι πρόκειται να συνεχίσει την «ανοικοδόμηση» της ώστε να μπει σε νέα εποχή.

Εξάλλου η Φούλαμ θα μπορούσε να χάσει ένα βασικό δίδυμο, τους Χάρι Γουίλσον (25 εκατομμύρια) και Ράιαν Σεσενιόν (20 εκατ.), αν δεν καταφέρει να καταλήξει σε συμφωνία μαζί τους για ανανέωση . Ο 29χρονος Ουαλός/Άγγλος δεξιός μπακ Γουίλσον έχει βάλει τον εαυτό του στη… βιτρίνα, καθώς έχει πραγματοποιήσει μια πολύ καλή σεζόν με 10 γκολ και επτά ασίστ.

Όσο για τον 25χρονο Άγγλο αριστερό μπακ Σεσενιόν επέστρεψε δριμύτερος μετά από μια σειρά τραυματισμών που τον ταλαιπώρησαν αρκετά, παίζοντας σημαντικό ρόλο για τους «Κότατζερς» και κρατώντας τον ομοθεσίτη του Άντονι Ρόμπινσον στον πάγκο, νωρίτερα μέσα στη σεζόν.

Παρομοίως, η αντίπαλός τους στο δυτικό Λονδίνο, Μπρέντφορντ, αντιμετωπίζει επίσης την πιθανή απώλεια δύο παικτών με μακρά θητεία, των Ρίκο Χένρι (15 εκατ.) και Ματίας Γένσεν (12 εκατ.). Ο 28χρονος Άγγλος (διεθνής με τη Τζαμάικα όμως) αριστερός μπακ Χένρι έχει χρησιμοποιηθεί κυρίως ως αλλαγή μετά την επιστροφή από τον τραυματισμό στο γόνατο.

Όσο για τον 30χρονο Δανό κεντρικό μέσο Γένσεν θεωρείται παίκτης του ροτέισον από τον προπονητή της Μπρέντφορντ Κιθ Άντριους. Με τους δύο παίκτες να πλησιάζουν στο τελευταίο μεγάλο συμβόλαιο της καριέρας τους, μπορεί να προτιμήσουν να «βγουν» στην αγορά ως ελεύθεροι προκειμένου να αποκομίσουν ένα ακόμη καλύτερο συμβόλαιο από που τελειώνει το προσεχές καλοκαίρι.

Επίσης ο αμυντικός της Μπόρνμουθ, Μάρκος Σενέσι (22 εκατομμύρια), είναι ένας ποδοσφαιριστής τον οποίο αρκετές μεγάλες ομάδες της Ευρώπης «τσεκάρουν στενά» εδώ καιρό. Ο 28χρονος διεθνής Αργεντινός στόπερ φαίνεται ότι θα αποχωρήσει από το Vitality Stadium αυτό το καλοκαίρι και αρκετές ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των Τσέλσι και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έχουν δείξει ενδιαφέρον για να τον αποκτήσουν.

Τέλος ονόματα όπως ο 29χρονος αμυντικός χαφ από το Μάλι, Ιβ Μπισουμά (12 εκατ.) και ο 29χρονος Γιαπωνέζος μεσοεπιθετικός Νταΐτσι Καμάντα (12 εκατ.) είναι έτοιμοι να φύγουν από την Τότεναμ και την Κρίσταλ Πάλας αντίστοιχα, με πιθανό ενδιαφέρον για την απόκτησή του να εκδηλώνεται από την Τουρκία.

Δείτε συνοπτικά ταους 10 πιο ακριβούς ποδοσφαιριστές της Premier League το συμβόλαιο των οποίων εκπνέει το καλοκαίρι