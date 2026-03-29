Premier League: Τα 10 πιο «ηχηρά» ονόματα που μένουν χωρίς συμβόλαιο το καλοκαίρι
Ποδόσφαιρο 29 Μαρτίου 2026, 16:55

Premier League: Τα 10 πιο «ηχηρά» ονόματα που μένουν χωρίς συμβόλαιο το καλοκαίρι

To transfermarkt παρουσιάζει τους 10 πιο ακριβούς ποδοσφαιριστές της Premier League, το συμβόλαιο των οποίων εκπνέει στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου. Κονατέ, Μπερνάρντο Σίλβα, Μπισουμά κι ακόμη 7.

ΚείμενοΑλέξανδρος Κωτάκης
Μυϊκή δύναμη: «Όπλο» κατά της κατάθλιψης;

Μυϊκή δύναμη: «Όπλο» κατά της κατάθλιψης;

Χρυσή ευκαιρία παρουσιάζεται το προσεχές καλοκαίρι για τις μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες προκειμένου να αποκτήσουν «ηχηρά» ονόματα της Prermier League με το μικρότερο δυνατό κόστος. Κι όταν λέμε το μικρότερο δυνατό εννοούμε να πληρώσουν μόνο το συμβόλαιο του παίκτη και όχι και την ομάδα του για μεταγραφή.

Σύμφωνα με το trasnfermarkt το καλοκαίρι του ’26  μένουν χωρίς συμβόλαιο 10 ποδοσφαιριστές των οποίων η συνολική χρηματιστηριακή αξία ανέρχεται στα 210 εκατομμύρια ευρώ. Πάμε να τους δούμε παρακάτω:

Πρώτος πρώτος και πιο ακριβός είναι ο  Ιμπραχιμά Κονατέ της Λίβερπουλ. Ο 26χρονος και ύψους 1,94μ. Γάλλος στόπερ έχει συνδεθεί τόσο με τη Ρεάλ Μαδρίτης όσο και με την Μπάγερν Μονάχου, καθώς σκέφτεται το μέλλον του στη Λίβερπουλ. Στις αρχές Μαρτίου, δημοσιεύματα ανέφεραν ότι οι Reds είχαν πραγματοποιήσει «εποικοδομητικές» συνομιλίες με τον ταλαντούχο κεντρικό αμυντικό, χωρίς όμως να καταλήξουν σε συμφωνία. Με χρηματιστηριακή αξία 50 εκατομμυρίων ευρώ, θα ήταν καταροφικό για την ομάδα του Άρνε Σλοτ να χρειαστεί να αντικαταστήσει τον Κονατέ χωρίς να λάβει ούτε ευρώ. Με μόλις τρεις μήνες να απομένουν για τη λήξη του τρέχοντος συμβολαίου του ωστόσο, αυτό το ενδεχόμενο αποκτά όλο και περισσότερες πιθανότητες.

Δεύτερο στη λίστα συναντάμε ένα ακόμη πιο «ηχηρό» όνομα τον Μπερνάντο Σίλβα της Μάντσεστερ Σίτι με χρηματιστηριακή αξία στα 27 εκατομμύρια. Ο 31χρονος Πορτογάλος χαφ δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη το μέλλον του. Ο Σίλβα εχει περάσει ολόκληρη την καριέρα του στην Έτιχαντ παίζοντας υπό τις οδηγίες του Πεπ Γκουαρδιόλα και το μέλλον του θα μπορούσε κάλλιστα να συνδεθεί με το τι θα αποφασίσει να κάνει ο Καταλανός προπονητής στο τέλος της σεζόν. Τον Σεπτέμβριο, ο Σίλβα δήλωσε ότι ξέρει «ακριβώς» τι πρόκειται να κάνει όταν λήξει το συμβόλαιό του, χωρίς όμως να αποκάλυψε δημόσια ποια ήταν τα πραγματικά σχέδιά του.

Από εκεί και πέρα κάτι ανάλογο ισχύει και για τον Τζον Στόουνς (η αξία του αποτιμάται στα 15 εκατομμύρια) έναν ακόμη παίκτη της Σίτι που δεν απολαμβάνει πλέον την θέση του βασικού. Έτσι ο 31χρονος στόπερ θα μπορούσε να φύγει μετά από 11 χρόνια και 292 συμμετοχές στο Μάντσεστερ. Όλα τα σημάδια οδηγούν σε μια… συναισθηματική αποχώρηση για το ζευγάρι αυτό το καλοκαίρι, καθώς η Σίτι πρόκειται να συνεχίσει την «ανοικοδόμηση» της ώστε να μπει σε νέα εποχή.

Εξάλλου η Φούλαμ θα μπορούσε να χάσει ένα βασικό δίδυμο, τους Χάρι Γουίλσον (25 εκατομμύρια) και Ράιαν Σεσενιόν (20 εκατ.), αν δεν καταφέρει να καταλήξει σε συμφωνία μαζί τους για ανανέωση . Ο 29χρονος Ουαλός/Άγγλος δεξιός μπακ Γουίλσον έχει βάλει τον εαυτό του στη… βιτρίνα, καθώς έχει πραγματοποιήσει μια πολύ καλή σεζόν με 10 γκολ και επτά ασίστ.

Όσο για τον 25χρονο Άγγλο αριστερό μπακ Σεσενιόν επέστρεψε δριμύτερος μετά από μια σειρά τραυματισμών που τον ταλαιπώρησαν αρκετά, παίζοντας σημαντικό ρόλο για τους «Κότατζερς» και κρατώντας τον ομοθεσίτη του Άντονι Ρόμπινσον στον πάγκο, νωρίτερα μέσα στη σεζόν.

Παρομοίως, η αντίπαλός τους στο δυτικό Λονδίνο, Μπρέντφορντ, αντιμετωπίζει επίσης την πιθανή απώλεια δύο παικτών με μακρά θητεία, των Ρίκο Χένρι (15 εκατ.) και Ματίας Γένσεν (12 εκατ.). Ο 28χρονος Άγγλος (διεθνής με τη Τζαμάικα όμως) αριστερός μπακ Χένρι έχει χρησιμοποιηθεί κυρίως ως αλλαγή μετά την επιστροφή από τον τραυματισμό στο γόνατο. 

Όσο για τον 30χρονο Δανό κεντρικό μέσο Γένσεν θεωρείται παίκτης του ροτέισον από τον προπονητή της Μπρέντφορντ Κιθ Άντριους.  Με τους δύο παίκτες να πλησιάζουν στο τελευταίο μεγάλο συμβόλαιο της καριέρας τους, μπορεί να προτιμήσουν να «βγουν» στην αγορά ως ελεύθεροι προκειμένου να αποκομίσουν ένα ακόμη καλύτερο συμβόλαιο από που τελειώνει το προσεχές καλοκαίρι.

Επίσης ο αμυντικός της Μπόρνμουθ, Μάρκος Σενέσι (22 εκατομμύρια), είναι ένας ποδοσφαιριστής τον οποίο αρκετές μεγάλες ομάδες της Ευρώπης «τσεκάρουν στενά» εδώ καιρό. Ο 28χρονος διεθνής Αργεντινός στόπερ φαίνεται ότι θα αποχωρήσει από το Vitality Stadium αυτό το καλοκαίρι και αρκετές ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των Τσέλσι και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έχουν δείξει ενδιαφέρον για να τον αποκτήσουν.

Τέλος ονόματα όπως ο 29χρονος αμυντικός χαφ από το Μάλι, Ιβ Μπισουμά (12 εκατ.) και ο 29χρονος Γιαπωνέζος μεσοεπιθετικός Νταΐτσι Καμάντα (12 εκατ.) είναι έτοιμοι να φύγουν από την Τότεναμ και την Κρίσταλ Πάλας αντίστοιχα, με πιθανό ενδιαφέρον για την απόκτησή του να εκδηλώνεται από την Τουρκία.

Δείτε συνοπτικά ταους 10 πιο ακριβούς ποδοσφαιριστές της Premier League το συμβόλαιο των οποίων εκπνέει το καλοκαίρι

Μέση Ανατολή: Πώς ο πόλεμος μπορεί να πυροδοτήσει παγκόσμια επισιτιστική κρίση [γραφήματα]

Μέση Ανατολή: Πώς ο πόλεμος μπορεί να πυροδοτήσει παγκόσμια επισιτιστική κρίση [γραφήματα]

Μυϊκή δύναμη: «Όπλο» κατά της κατάθλιψης;

Μυϊκή δύναμη: «Όπλο» κατά της κατάθλιψης;

Κόσμος
To Ορμούζ στο «τραπέζι» των συνομιλιών στο Πακιστάν

To Ορμούζ στο «τραπέζι» των συνομιλιών στο Πακιστάν

Βόλεϊ 29.03.26

LIVE: ΖΑΟΝ Κηφισιάς – Ολυμπιακός

LIVE: ΖΑΟΝ Κηφισιάς – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΖΑΟΝ Κηφισιάς – Ολυμπιακός για τον δεύτερο προημιτελικό των play offs του πρωταθλήματος της Volley League. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Μπάσκετ 29.03.26

Κύπελλο Ελλάδας: H χρυσή βίβλος στο μπάσκετ γυναικών

Ο Αθηναϊκός αναδείχθηκε Κυπελλούχος Ελλάδας μετά τη νίκη του με 94-56 επί του Πρωτέα Βούλας στον τελικό ο οποίος φιλοξενήθηκε στην Ελευθερούπολη. Δείτε τη χρυσή βίβλο και τις κατακτήσεις ανά ομάδα.

Εθνική: Ο… παγκίτης Κωνσταντέλιας των 109 λεπτών, μια παλιά «αλητεία» και η καταστροφική «αρχή της παλαιότητας»
Εθνική Ελλάδας 28.03.26

Ο... παγκίτης Κωνσταντέλιας των 109 λεπτών, μια παλιά «αλητεία» και η καταστροφική «αρχή της παλαιότητας»

Η «νέα» Εθνική που παρουσιάστηκε στο παιχνίδι με την Παραγουάη, είναι μια εκδοχή χωρίς προοπτική και με συγκεκριμένες «δεσμεύσεις», που την κρατούν δέσμια στην εξέλιξη. Η διαχείριση του Κωνσταντέλια και το παλαιότερο παράδειγμα με τον Φορτούνη, δείχνουν τον δρόμο για όσα... δεν πρέπει να γίνουν.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Μια απορία για τον Γιοβάνοβιτς
On Field 28.03.26

Μια απορία για τον Γιοβάνοβιτς

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, η «στοιχειωμένη» εντεκάδα του Hampdten Park και το παράδειγμα του Τριαντάφυλλου Τσάπρα

Διονύσης Δελλής
Διονύσης Δελλής
Στη Ρίο Άβε ο Μάνσα παίρνει αυτό που χρειαζόταν ώστε να γυρίσει έτοιμος
Ποδόσφαιρο 26.03.26

Στη Ρίο Άβε ο Μάνσα παίρνει αυτό που χρειαζόταν ώστε να γυρίσει έτοιμος

Ο Μάνσα μέσα από την Ρίο Άβε παίρνει αυτό ακριβώς που χρειαζόταν, έχοντας έτσι την ευκαιρία το καλοκαίρι να αποτελέσει μια πολύ καλή λύση για τον Μεντιλίμπαρ και τον Ολυμπιακό της επόμενης σεζόν.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Μεγάλη η λίστα των κορυφαίων διεθνών της UEFA, ο Λανουά φέρνει λίγους και γνωστούς
On Field 25.03.26

Μεγάλη η λίστα των κορυφαίων διεθνών της UEFA, ο Λανουά φέρνει λίγους και γνωστούς

Μετεξεταστέος μένει ο Στεφάν Λανουά και στους ορισμούς των ξένων διαιτητών, για παράδειγμα ήρθαν οι εννέα από τους 35 ελίτ και οι τρεις από τους 14 της πρώτης κατηγορίας. Όλα τα στοιχεία με ονόματα

Βάιος Μπαλάφας
Οι χειρότεροι Μπακς της εποχής Αντετοκούνμπο: Η κόντρα με τον Γιάννη, τα αρνητικά ρεκόρ και η λευκή πετσέτα
On Field 25.03.26

Οι χειρότεροι Μπακς της εποχής Αντετοκούνμπο: Η κόντρα με τον Γιάννη, τα αρνητικά ρεκόρ και η λευκή πετσέτα

Οι Μιλγουόκι Μπακς βρίσκονται στην κρισιμότερη περίοδο της σύγχρονης ιστορίας τους και ενώ... συσσωρεύουν αρνητικά ρεκόρ, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο καλείται να αποφασίσει για το μέλλον του.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Γιατί έμεινε ο Μίλτος Τεντόγλου εκτός μεταλλίων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα  
Άλλα Αθλήματα 24.03.26

Γιατί έμεινε ο Μίλτος Τεντόγλου εκτός μεταλλίων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα  

Η 6η θέση του Μίλτου Τεντόγλου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου στο Τόρουν προκάλεσε αίσθηση για έναν αθλητή που είναι τα τελευταία χρόνια, συνώνυμο του βάθρου!

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται κίνητρο και κατάλληλη διαχείριση
Ώρα αποφάσεων 23.03.26

Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται κίνητρο και κατάλληλη διαχείριση

Τα Play Off δημιουργούν μία συνθήκη για τον Παναθηναϊκό, που δεν πρέπει να την αφήσει ανεκμετάλλευτη ο Ράφα Μπενίτεθ και να «φτιάξει» ευνοϊκές προϋποθέσεις για την επόμενη σεζόν.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ο Αρτέτα στο πλευρό του Κέπα
On Field 22.03.26

Ο Αρτέτα στο πλευρό του Κέπα

Ο προπονητής της Άρσεναλ υπεραμύνθηκε της επιλογής του να παίξει ο αναπληρωματικός γκολκίπερ και δεν στάθηκε στο λάθος του 31χρονου πορτιέρε

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Πιο ζόρικα δεν γίνεται για τον Χάου
On Field 22.03.26

Πιο ζόρικα δεν γίνεται για τον Χάου

Ο Άγγλος τεχνικός νιώθει την πίεση στον πάγκο της Νιούκαστλ και όλα δείχνουν πως αυτή την φορά θα δει την πόρτα εξόδου

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Διπλός πονοκέφαλος της ΚΕΔ με το VAR
On Field 20.03.26

Διπλός πονοκέφαλος της ΚΕΔ με το VAR

Σα να μην έφτανε που οι παρεμβάσεις του VAR είναι πάνω από το μέσο όρο της UEFA οι διαιτητές περιμένουν την τεχνολογία να υποδείξει αποφάσεις σε κρίσιμες φάσεις επειδή φοβούνται

Βάιος Μπαλάφας
H φημολογούμενη συμφωνία των Κιμ Καρντάσιαν και Ρέι Τζέι
2003 29.03.26

Η Κιμ Καρντάσιαν, ο Ρέι Τζέι, το sex tape τους και η συμφωνία των 6 εκατομμυρίων δολαρίων

Ο Ρέι Τζέι ισχυρίστηκε ότι ο ίδιος και η Κιμ Kαρντάσιαν είχαν υπογράψει μια συμφωνία ύψους 6 εκατομμυρίων δολαρίων που προέβλεπε στο να μη συζητούν δημοσίως για το sex tape τους.

Σύνταξη
Καιρός: Κακοκαιρία με καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους – Εν αναμονή έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων
Προ των πυλών 29.03.26

Κακοκαιρία με καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους - Εν αναμονή έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων

Επικίνδυνη κακοκαιρία βρίσκεται προ των πυλών. Η πρωταπριλιά θα είναι η πιο επιβαρυμένη ημέρα, αν επιβεβαιωθούν τα προγνωστικά μοντέλα. Προγνωστικοί χάρτες.

Σύνταξη
Παλαιστίνιοι σε απόγνωση: Η μάχη για επιβίωση στη Γάζα όσο τα βλέμματα του πλανήτη είναι στραμμένα στο Ιράν
Ανθρωπιστική κρίση 29.03.26

Παλαιστίνιοι σε απόγνωση: Η μάχη για επιβίωση στη Γάζα όσο τα βλέμματα του πλανήτη είναι στραμμένα στο Ιράν

Πέντε μήνες μετά την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, οι αεροπορικές επιδρομές συνεχίζονται - Η καθημερινότητα στα χαλάσματα παραμένει μια μάχη επιβίωσης για τους Παλαιστίνιους, την ώρα που η διεθνής κοινότητα επικεντρώνεται στη σύγκρουση στο Ιράν

Μαρία Κρουστάλη
Μαρία Κρουστάλη
Ο Αδωνις Γεωργιάδης το 2022 απειλούσε με μηνύσεις για τις υποκλοπές, τώρα μιλά για κανονικότητα και «παραδραματοποίηση» του θέματος
«Ο άνετος» 29.03.26

Ο Αδωνις Γεωργιάδης το 2022 απειλούσε με μηνύσεις για τις υποκλοπές, τώρα μιλά για κανονικότητα και «παραδραματοποίηση» του θέματος

Επιμένει ο Αδωνις Γεωργιάδης ότι του είναι απολύτως αδιάφορο να τον παρακολουθούν υποβαθμίζοντας το σκάνδαλο των υποκλοπών. Ωστόσο έχει ενδιαφέρον ότι σχετικές δηλώσεις του για το θέμα το 2022 έρχονται σε πλήρη αντίθεση με όσα λέει σήμερα, που ψέγει μάλιστα την κυβέρνηση γιατί «παρασηκώσαμε» και «παραδραματοποιήσαμε» το θέμα.

Σύνταξη
Ο Νικ Κάνον τα βάζει με Δημοκρατικούς, φλερτάρει με Τραμπ
«Είναι το ίδιο» 29.03.26

Ο Νικ Κάνον αποκαλεί τους Δημοκρατικούς «Κόμμα της Κου Κλουξ Κλαν»

Ο ηθοποιός Νικ Κάνον δήλωσε ότι δεν υποστηρίζει ούτε τους Ρεπουμπλικάνους ούτε τους Δημοκρατικούς, ωστόσο, φάνηκε να χαίρεται ιδιαιτέρως στο άκουσμα του ονόματος Τραμπ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Άρσεναλ φαβορί για τον Τρεσόλντι της Μπριζ (vid)
Ποδόσφαιρο 29.03.26

Η Άρσεναλ φαβορί για τον Τρεσόλντι της Μπριζ (vid)

Ο 21χρονος επιθετικός, συμπαίκτης του Τζόλη στην Μπριζ, έχει μπει στο μεταγραφική στόχαστρο της ‘Αρσεναλ που έχει το προβάδισμα, όμως ενδιαφέρονται κι άλλες ομάδες

Βάιος Μπαλάφας
Εύβοια: Επιχείρηση διάσωσης αναβάτη μηχανής στο όρος Πυξαριά – Τραυματίστηκε στο πόδι
Εύβοια 29.03.26

Επιχείρηση διάσωσης αναβάτη μηχανής στο όρος Πυξαριά - Τραυματίστηκε στο πόδι

Ο αναβάτης έχασε τον έλεγχο της μηχανής του σε απαιτητικό μονοπάτι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί - Για την προσέγγιση του σημείου οι ομάδες διάσωσης χρειάστηκε να κινηθούν πεζή για δύο ώρες

Σύνταξη
Ηρακλής – Μαρούσι 72-91: Βήμα παραμονής, με τριάδα «φωτιά» οι Αμαρουσιώτες (vid)
Μπάσκετ 29.03.26

Ηρακλής – Μαρούσι 72-91: Βήμα παραμονής, με τριάδα «φωτιά» οι Αμαρουσιώτες (vid)

Πραγματοποιώντας εξαιρετικό 2ο ημίχρονο κι έχοντας 4 παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, το Μαρούσι νίκησε στο Ιβανώφειο με 91-72 τον Ηρακλή, στο κι έκανε σημαντικό βήμα για την σωτηρία του.

Σύνταξη
Αλέξης Τσίπρας: Τα σκάνδαλα με υπογραφή Κυριάκου Μητσοτάκη και η αντίστροφη μέτρηση για το κόμμα
Πολιτική 29.03.26

Αλέξης Τσίπρας: Τα σκάνδαλα με υπογραφή Κυριάκου Μητσοτάκη και η αντίστροφη μέτρηση για το κόμμα

Ο Αλέξης Τσίπρας και η παράταξη που θα είναι έτοιμη στις εκλογές να αντιπαρατεθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και το κρεσέντο των επιθέσεων κατά της κυβέρνησης της ΝΔ. Τα μηνύματα του πρώην πρωθυπουργού από τη Λαμία.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Super League 2: «Αγκαλιά» με την παραμονή η Athens Kallithea (2-0), ελπίζει το Αιγάλεω (2-1), υποβιβάστηκαν Χανιά, Ηλιούπολη
Super League 2 29.03.26

«Αγκαλιά» με την παραμονή η Athens Kallithea (2-0), ελπίζει το Αιγάλεω (2-1), υποβιβάστηκαν Χανιά, Ηλιούπολη

«Άλμα» παραμονής για την Athens Kallithea μετά τη νίκη της με 2-0 στην Ηλιούπολη. Το αποτέλεσμα αυτό οριστικοποίησε μαθηματικά τον υποβιβασμό στη Γ΄ εθνική της Ηλιούπολης και των Χανίων...

Σύνταξη
Εγνατία Οδός: «Πήγε στη δουλειά και δεν γυρνάει σπίτι» – Θρήνος για τον υπάλληλο που σκοτώθηκε στο τροχαίο
Δυστύχημα 29.03.26

«Πήγε στη δουλειά και δεν γυρνάει σπίτι» - Θρήνος για τον 54χρονο που σκοτώθηκε στο τροχαίο στην Εγνατία

Ο 54χρονος παρασύρθηκε από όχημα στην προσπάθεια του να προειδοποιήσει τα οχήματα που ακολουθούσαν για τροχαίο που είχε προηγηθεί - Οι τρεις οδηγοί που ενεπλάκησαν στο τροχαίο συνελήφθησαν

Σύνταξη
Τέλος ο Τούντορ από την Τότεναμ (pic)
Ποδόσφαιρο 29.03.26

Τέλος ο Τούντορ από την Τότεναμ (pic)

Τη λύση της συνεργασίας της με τον Ιγκόρ Τούντορ ανακοίνωσε την Κυριακή (29/3) η Τότεναμ, που πλέον ψάχνει τον τρίτο προπονητή της μέσα στη σεζόν.

Σύνταξη
Ιράν: Πύραυλος έπληξε το Al Araby TV το Al Araby TV – Διεκόπη η live μετάδοση
Ιράν 29.03.26

Πύραυλος έπληξε το Al Araby TV στην Τεχεράνη - Διεκόπη η live μετάδοση, ζημιές και τραυματίες

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν, στο κτίριο του Al Araby TV προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές και τα γραφεία εκκενώθηκαν - Βίντεο από το εσωτερικό του χώρου καταγράφουν σπασμένα παράθυρα, θραύσματα γυαλιού και διάσπαρτα συντρίμμια

Σύνταξη
Αγρίνιο: Συνελήφθησαν 3 ανήλικοι για την επίθεση με μαχαίρι σε 16χρονο – Προσωπικές διαφορές τα κίνητρα
Ελλάδα 29.03.26

Αγρίνιο: Συνελήφθησαν 3 ανήλικοι για την επίθεση με μαχαίρι σε 16χρονο – Προσωπικές διαφορές τα κίνητρα

Ο 16χρονος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο νοσοκομείο στο Αγρίνιο και σήμερα αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αντιμετώπιση του τραύματός του -

Σύνταξη
