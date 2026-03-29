Ολυμπιακός – Οχρίδα 26-31: Όλα για όλα στη ρεβάνς

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 31-26 στην Ηλιούπολη από την πανίσχυρη Οχρίδα στον πρώτο ημιτελικό του EHF European Cup και πλέον αναζητά την υπέρβαση στη ρεβάνς της Βόρειας Μακεδονίας.

Το Σάββατο 4 Απριλίου στις 19:00 θα διεξαχθεί ο επαναληπτικός ημιτελικός στην πόλη της Οχρίδας, με τους Πειραιώτες να έχουν δύσκολη αποστολή και να αναζητούν τη νίκη-ανατροπή για να προκριθούν στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Oι παίκτες του Ρικάρντο Τριλίνι αδίκησαν τους εαυτούς τους με την εμφάνιση που έκαναν στο πρώτο μέρος, βρέθηκαν να χάνουν με πέντε γκολ και από τότε κυνηγούσαν στην αναμέτρηση, εν τέλει χάνοντας το παιχνίδι με αυτήν ακριβώς τη διαφορά.

Ο Σάββας Σάββας ήταν ο κορυφαίος για τον Ολυμπιακό με 14 γκολ (και 3/5 στα πέναλτι) αλλά ούτε αυτός ήταν αρκετός για τη νίκη, με την Οχρίδα να έχει σε μεγάλη μέρα και τον τερματοφύλακά της, Κριστιάν Πιλίποβιτς, αλλά και εξαιρετικές επιθέσεις.

Η εξέλιξη του αγώνα

Πιο αναλυτικά, στο ξεκίνημα του ματς, ο Ολυμπιακός βρέθηκε πίσω με 3-1 και ισοφάρισε σε 3-3 και 4-4, με Παπάζογλου (6:11) και Κανιέτε (8:18). Στο 12:40, ο Σάββας μείωσε σε 7-6, από 7-5, αλλά στη συνέχεια, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν έναν κακό διάστημα, σε άμυνα και επίθεση και έμειναν πίσω με 14-8. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με προβάδισμα 15-10 υπέρ των φιλοξενούμενων.

Ο Ολυμπιακός «μπήκε» δυνατά στο δεύτερο μέρος και στο 35ο λεπτό, μείωσε σε 16-13, με σκόρερ τον Σάββα. Η Οχρίδα επέστρεψε στο +5 (18-23), αλλά οι Πειραιώτες μείωσαν ξανά στα τρία γκολ (20-23), με σκόρερ τον Πασσιά, στο 48ο λεπτό. Ο Πασσιάς μείωσε και πάλι στα τρία τέρματα, αυτή τη φορά στο 55ο λεπτό, για το 27-24, με τον Βίντα (57:25) να «γράφει» το 28-25. Ωστόσο, οι «ερυθρόλευκοι» δεν τα κατάφεραν και γνώρισαν την ήττα με 31-26.

Τα πεντάλεπτα: 1-2, 4-5, 7-8, 7-10, 8-12, 10-15 (ημιχ.) 13-16, 15-19, 18-23, 20-24, 24-27, 26-31

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ρικάρντο Τριλίνι): Ντιόγκο Βαλέριο, Σκαραμέλι, Κουν 1, Βίντα 1, Τζίμπουλας, Παπάζογλου 1, Παπαντωνόπουλος, Κανιέτε 4, Κανδύλας, Τσαναξίδης, Ίβιτς, Σούργκιελ, Μάνθος, Πασσάς 4, Μιχαηλίδης 1, Σάββας 14.

Οχρίδα (Μπόρις Ρόγιεβιτς): Μποροζάν 2, Στρίμλιαν 4, Οϊλέσκι 1, Γιαγκουρινόβσκι 1, Ιβάνκοβιτς 7, Κουκουλόβσκι, Ριστέσκο, Τασέσκι, Ρέι Μοράλες 1, Σαβρέβσκι, Λιάπης 7, Μπλαζέβσκι, Πέτριτς 1, Τζούκιτς 3, Πιλίποβιτς, Πρίμπετιτς 4.

Διαιτητές: Νίγκαρντ-Πρίμνταλ (Δανία), Παρατηρητής: Μπάρμπου (Ρουμανία), Δίλεπτα: 1-5, Πέναλτι: 3/6-2/2

«Θα πάμε στην Οχρίδα για την πρόκριση, μπορούμε να τα καταφέρουμε»

Σάββας Σάββας: «Αντιμετωπίσαμε έναν πολύ καλό αντίπαλο. Νομίζω, ότι δεν ανταποκριθήκαμε 100% σε αυτά που είχαμε προγραμματίσει. Ωστόσο, το χάντμπολ είναι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι και έχουμε μπροστά μας τον χρόνο, μια εβδομάδα, για να αναλύσουμε το ματς και να πάμε εκεί, με στόχο να διεκδικήσουμε την πρόκριση. Τα πέντε γκολ δεν αποτελούν μεγάλη διαφορά στο χάντμπολ και πιστεύω, ότι σε μια καλή μας μέρα, μπορούμε να τα καταφέρουμε. Θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο μας, που για ακόμη μία φορά, ήταν στο πλευρό μας».