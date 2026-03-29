sports betsson
Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026
weather-icon 12o
Stream

in
sports

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο ΖΑΟΝ Κηφισιάς νίκησε τον Ολυμπιακό και πέρασε στους ημιτελικούς του πρωταθλήματος
Βόλεϊ 29 Μαρτίου 2026, 22:13

Ο ΖΑΟΝ Κηφισιάς επικράτησε του Ολυμπιακού με 3-0 σετ στο «Ζηρίνειο» και προκρίθηκε στην ημιτελική φάση της Volley League Γυναικών.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μυϊκή δύναμη: «Όπλο» κατά της κατάθλιψης;

Spotlight

Θέση στον ημιτελικό της Volley League Γυναικών εξασφάλισε ο ΖΑΟΝ Κηφισιάς, ο οποίος επικράτησε με 3-0 σετ (25-13, 25-18, 25-20) του Ολυμπιακού στο «Ζηρίνειο», κάνοντας έτσι το 2-0 στη μεταξύ τους σειρά. Έτσι στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό.

Οι «ερυθρόλευκες» ήταν φανερά επηρεασμένες ψυχολογικά αφού παρατάχθηκαν για ακόμα ένα ματς χωρίς την τραυματία Κούμπουρα, αλλά και τη Στεφάνοβιτς, ενώ χαρακτηριστικό ήταν πως η Ντι Ιούλιο έμπαινε και έβγαινε συνεχώς από τον αγωνιστικό χώρο.

Η εξέλιξη του αγώνα

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον ΖΑΟΝ να πιέζει από θέση σερβίς, με αποτέλεσμα να προηγηθεί με 12-4, ενώ η διαφορά έφτασε στο 15-5 λίγο αργότερα. Οι γηπεδούχες διατηρούσαν διψήφια διαφορά και έτσι κατάφεραν να κάνουν το 25-13 και να γράψουν το 1-0 στα σετ.

Στο δεύτερο σετ, οι δύο ομάδες ήταν κοντά, με τον ΖΑΟΝ να είναι ελάχιστα μπροστά με το 6-5, όμως έτρεξε ένα σερί 5-0 για το 11-5. Η ομάδα της Κηφισιάς συνέχισε να πιέζει φτάνοντας στο 20-10 και λίγο αργότερα στο 23-11. Κάπου εκεί ο Ολυμπιακός είχε ένα ξέσπασμα τρέχοντας ένα σερί 7-0 για να μειώσει σε 23-18 και να μπει ξανά στο ματς. Όμως οι γηπεδούχες πήραν τους δύο επόμενους πόντους για το 25-18 και το 2-0 σετ.

Το τρίτο σετ άρχισε με τις δύο αντίπαλες ομάδες να πηγαίνουν πόντο-πόντο και τον Ολυμπιακό να παίρνει προβάδισμα με 7-5 και 10-9. Λίγο αργότερα όμως ο ΖΑΟΝ απάντησε και μπόρεσε να περάσει μπροστά τρέχοντας ένα σερί 7-0 για το 16-10. Ο Ολυμπιακός παρέμενε κοντά με το 19-15, αλλά ο σύλλογος της Κηφισιάς διατηρούσε ένα μικρό προβάδισμα φτάνοντας εν τέλει στο 25-20 και το 3-0, εξασφαλίζοντας την πρόκριση.

Διακύμανση

1ο σετ: 8-4, 16-7, 21-10, 25-13
2ο σετ: 8-5, 16-9, 21-11, 25-18
3ο σετ: 7-8, 16-10, 21-15, 25-20

Headlines:
Ομόλογα
JPMorgan – Pimco: Η αγορά ομολόγων υποτιμά τον κίνδυνο επιβράδυνσης

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
World
Μέση Ανατολή: Πώς ο πόλεμος μπορεί να πυροδοτήσει παγκόσμια επισιτιστική κρίση [γραφήματα]

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 29.03.26

ΠΟ Ισπανίας σε Μπαρτσελόνα: «Μην φοβάστε για τον Γιαμάλ»

Η Μπαρτσελόνα κάθεται σε αναμμένα κάρβουνα και η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ισπανίας έσπευσε να την καθησυχάσει ότι θα προσέξουν τον Λαμίν Γιαμάλ στην εθνική. Πλήγμα η απώλεια του Ραφίνια

Βάιος Μπαλάφας
betson_textlink
Stream sports
Ποδόσφαιρο 29.03.26

Η Μπαρτσελόνα κάθεται σε αναμμένα κάρβουνα και η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ισπανίας έσπευσε να την καθησυχάσει ότι θα προσέξουν τον Λαμίν Γιαμάλ στην εθνική. Πλήγμα η απώλεια του Ραφίνια

Ποδόσφαιρο 29.03.26

Η CAF εξέδωσε και νέα ανακοίνωση για το μείζον θέμα του τελικού Μαρόκο - Σενεγάλη, προαναγγέλλοντας... μεταρρυθμίσεις, κάνοντας την κριτική ακόμη πιο έντονη, την ώρα που οι νικητές (στο γήπεδο), συνεχίζουν να στήνουν γιορτές για τον τίτλο που κατέκτησαν.

Βόλεϊ 29.03.26

LIVE: ΖΑΟΝ Κηφισιάς – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΖΑΟΝ Κηφισιάς – Ολυμπιακός για τον δεύτερο προημιτελικό των play offs του πρωταθλήματος της Volley League. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Μπάσκετ 29.03.26

Ο Αθηναϊκός αναδείχθηκε Κυπελλούχος Ελλάδας μετά τη νίκη του με 94-56 επί του Πρωτέα Βούλας στον τελικό ο οποίος φιλοξενήθηκε στην Ελευθερούπολη. Δείτε τη χρυσή βίβλο και τις κατακτήσεις ανά ομάδα.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 29.03.26

Ο 21χρονος επιθετικός, συμπαίκτης του Τζόλη στην Μπριζ, έχει μπει στο μεταγραφική στόχαστρο της ‘Αρσεναλ που έχει το προβάδισμα, όμως ενδιαφέρονται κι άλλες ομάδες

Βάιος Μπαλάφας
Μπάσκετ 29.03.26

Πραγματοποιώντας εξαιρετικό 2ο ημίχρονο κι έχοντας 4 παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων, το Μαρούσι νίκησε στο Ιβανώφειο με 91-72 τον Ηρακλή, στο κι έκανε σημαντικό βήμα για την σωτηρία του.

Σύνταξη
Super League 2 29.03.26

«Άλμα» παραμονής για την Athens Kallithea μετά τη νίκη της με 2-0 στην Ηλιούπολη. Το αποτέλεσμα αυτό οριστικοποίησε μαθηματικά τον υποβιβασμό στη Γ΄ εθνική της Ηλιούπολης και των Χανίων...

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 29.03.26

Τη λύση της συνεργασίας της με τον Ιγκόρ Τούντορ ανακοίνωσε την Κυριακή (29/3) η Τότεναμ, που πλέον ψάχνει τον τρίτο προπονητή της μέσα στη σεζόν.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 29.03.26

To transfermarkt παρουσιάζει τους 10 πιο ακριβούς ποδοσφαιριστές της Premier League, το συμβόλαιο των οποίων εκπνέει στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου. Κονατέ, Μπερνάρντο Σίλβα, Μπισουμά κι ακόμη 7.

Αλέξανδρος Κωτάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πετρέλαιο: Πάνω από τα 100 δολάρια το WTI και τα 115 το Brent στις ασιατικές αγορές
Ανεβαίνουν ξανά οι τιμές του πετρελαίου

Αυξάνονται πάλι οι τιμές του πετρελαίοιυ, με αυτήν του βαρελιού WTI κατά 3,50% στα 103,13 δολάρια, και του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας κατά 2,98%, στα 115,93 δολάρια.

Σύνταξη
«Βαθιά ανησυχία» 30.03.26

Τη «βαθιά ανησυχία» του εκφράζει ο γενικός γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης για το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στην ισραηλινή βουλή, με το οποίο διευρύνεται η χρήση της θανατικής ποινής.

Σύνταξη
Ακροδεξιάς έμπνευσης 30.03.26

Γαλλία, Γερμανία, Βρετανία και Ιταλία ζητούν να εγκαταλειφθεί το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη βουλή του Ισραήλ, και «διευρύνει σημαντικά τις δυνατότητες επιβολής» της θανατική ποινής.

Σύνταξη
Κόσμος 29.03.26

Το υπουργείο Υγείας της Βηρυτού ανακοίνωσε πως οι νεκροί έφθασαν τις 1.238 από την επανέναρξη του πολέμου, την ίδια στιγμή ο Νετανιάχου θέλει να δημιουργήσει «ζώνη ασφαλείας» στο νότιο Λίβανο

Σύνταξη
Κόσμος 29.03.26

Την ώρα που υπάρχουν αντιδράσεις σε όλο τον κόσμο για το κλείσιμο του Τεμένους του Αλ Ακσά, το Ισραήλ απαγόρευσε την πρόσβαση και στον Πανάγιο Τάφο. «Δεν υπήρχε κακόβουλη πρόθεση» λέει το Τελ Αβίβ.

Σύνταξη
Αξίας 500 εκατ. $ 29.03.26

Ένα από τα μόλις 16 αμερικανικά E3 Sentry AWACS αεροσκάφος συντονισμού, κόστους 500+ εκατομμυρίων δολαρίων χτυπήθηκε στην Σαουδική Αραβία από ένα drone των 20.000 ευρώ. Τι πρέπει να γνωρίζετε

Σοφοκλής Αρχοντάκης
25 χρόνια μετά 29.03.26

Η Αμάντα Πιτ υποστήριξε σε πρόσφατη ομιλία της, ότι ο Μπρους Γουίλις «την επέλεξε από το πουθενά» για τον ρόλο μιας βοηθού οδοντιάτρου με φιλοδοξίες να γίνει δολοφόνος, στην κωμική ταινία του 2000.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ποδόσφαιρο 29.03.26

Η Μπαρτσελόνα κάθεται σε αναμμένα κάρβουνα και η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ισπανίας έσπευσε να την καθησυχάσει ότι θα προσέξουν τον Λαμίν Γιαμάλ στην εθνική. Πλήγμα η απώλεια του Ραφίνια

Βάιος Μπαλάφας
«Ανταλλάσσαμε ματιές» 29.03.26

Η ρομαντική ηρωίδα του «Sex and the City», Σάρλοτ, είχε μια σύντομη ερωτική περιπέτεια στη σειρά, την οποία όμως δεν είδαμε στις οθόνες μας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ποδόσφαιρο 29.03.26

Η CAF εξέδωσε και νέα ανακοίνωση για το μείζον θέμα του τελικού Μαρόκο - Σενεγάλη, προαναγγέλλοντας... μεταρρυθμίσεις, κάνοντας την κριτική ακόμη πιο έντονη, την ώρα που οι νικητές (στο γήπεδο), συνεχίζουν να στήνουν γιορτές για τον τίτλο που κατέκτησαν.

Νικόλαος Κώτσης
Must Read
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Απόρρητο