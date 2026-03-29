O Χεζόνια, ο Ραζνάτοβιτς και τα σενάρια για το μέλλον του στη Euroleague
Ο Μάριο Χεζόνια μπορεί να έχει υπογράψει πολυετές συμβόλαιο με τη Ρεάλ Μαδρίτης, όμως το καλοκαίρι δεν αποκλείεται να αλλάξει ομάδα – Πώς εμπλέκεται ο Παναθηναϊκός και το μεγάλο ενδιαφέρον από Χάποελ και Ντουμπάι.
Ο Μάριο Χεζόνια είναι στο… επίκεντρο των συζητήσεων το τελευταίο διάστημα, καθώς εμπλέκεται σε σενάρια αποχώρησης από τη Ρεάλ Μαδρίτης, παρά το γεγονός πως έχει υπογράψει πολυετές συμβόλαιο συνεργασίας με τη βασίλισσα.
Ο Κροάτης φόργουορντ που είναι ένας από τους κορυφαίους παίκτες στη Euroleague φαίνεται πως έχει πιθανότητες να φύγει από τη Ρεάλ, με τα σενάρια για αποχώρησή του από τη Ρεάλ Μαδρίτης να επιμένουν και το όνομα του Κροάτη να συνδέεται ξανά με αρκετούς πιθανούς προορισμούς ενόψει καλοκαιριού.
Ο Χεζόνια, η Ρεάλ και ο Ραζνάτοβιτς
Ο Οράτσιο Κάουκι, που θεωρείται από τους πιο αξιόπιστους Ευρωπαίους δημοσιογράφους, στέκεται σε δύο βασικά σημεία. Το πρώτο είναι πως ο Χεζόνια είχε δείξει και στο παρελθόν δυσαρέσκεια για την κατάσταση στη Ρεάλ και ότι αυτό το συναίσθημα δεν έχει εξαφανιστεί. Το δεύτερο, και ίσως πιο σημαντικό, είναι η πρόσφατη απόφασή του να περάσει στο γραφείο του ατζέντη, Μίσκο Ραζνάτοβιτς, μια κίνηση που για πολλούς ερμηνεύεται ως ξεκάθαρο μήνυμα ότι θέλει να ανοίξει νέο κεφάλαιο το καλοκαίρι.
Στο πίσω μέρος του μυαλού του παραμένει πάντα και το NBA, καθώς υπάρχει έξοδος στο συμβόλαιό του για ομάδες από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Παρόλα αυτά, στην παρούσα φάση δείχνει πιο πιθανό να μείνει στην Ευρώπη, εφόσον τελικά βρει τρόπο να αποχωρήσει από τη Ρεάλ.
Στο κάδρο έχουν μπει ήδη η Χάποελ Τελ Αβίβ, ο Παναθηναϊκός και η Ντουμπάι, όμως αυτή τη στιγμή η τελευταία φαίνεται να έχει ένα μικρό προβάδισμα. Όπως προκύπτει από το σχετικό ρεπορτάζ, η επιλογή της Ντουμπάι έχει κερδίσει έδαφος το τελευταίο διάστημα, ενώ ρόλο φαίνεται να παίζει και η πολύ καλή σχέση ανάμεσα στη διοίκηση του συλλόγου και τον Ραζνάτοβιτς.
