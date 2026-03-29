«Ο Νικολό Μέλι υπογράφει νέο συμβόλαιο με τη Φενέρμπαχτσε»
Ο Νικολό Μέλι βρίσκεται μία ανάσα από την ανανέωση του συμβόλαιού του με τη Φενέρμπαχτσε.
Ο Νικολό Μέλι αναμένεται να υπογράψει την επέκταση της συνεργασίας του με τη Φενέρμπαχτσε, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα μέσων του εξωτερικού.
Παρόλο που είχαν κυκλοφορήσει διάφορα ρεπορτάζ που υποστήριζαν ότι ο Μέλι θα επιστρέψει στην Αρμάνι Μιλάνο, πρόθεση του Ιταλού φόργουορντ είναι να ανανεώσει με τη Φενέρ.
Δείτε την ανάρτηση για τον Μέλι
Olimpia Milano’nun yoğun ilgisi olan Nicolo Melli, Fenerbahçe Beko ile sözleşme uzatmaya karar verdi.
Sarunas Jasikevicius, Nicolo Melli’yi takımda tutmayı çok istedi.
Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο Γιασικεβίτσιους επιθυμεί να κρατήσει τον 35χρονο πολύπειρο παίκτη στο ρόστερ, κι αυτό ήταν ένας από τους λόγους που συνετέλεσαν στην απόφαση του Ιταλού να παραμείνει στην Τουρκία και να απορρίψει άλλες προτάσεις.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις