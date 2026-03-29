Μπαρτομέου: «Γελάω όταν με αποκαλούν τον χειρότερο πρόεδρο στην ιστορία της Μπαρτσελόνα»
Ποδόσφαιρο 29 Μαρτίου 2026, 15:10

Ο Γιόζεπ Μαρία Μπαρτομέου, πρώην πρόεδρος της Μπαρτσελόνα χαρακτήρισε επιτυχημένο το πέρασμα του από τον σύλλογο σε συνέντευξή του, κατακρίνοντας όσους το αμφισβητούν.

«Βάψε» το πιάτο σου μωβ: «Κρύβει» πανίσχυρες θρεπτικές ουσίες

«Βάψε» το πιάτο σου μωβ: «Κρύβει» πανίσχυρες θρεπτικές ουσίες

Spotlight

Ο Γιόζεπ Μαρία Μπαρτομέου, πρώην πρόεδρος της Μπαρτσελόνα και προκάτοχος του Λαπόρτα αναφέρθηκε στη θητεία του στον σύλλογο της Βαρκελώνης, μέσω μιας συνέντευξη στον ισπανικό τύπο.

Ο Μπαρτομέου χαρακτηρίζει το πέρασμα του ως επιτυχημένο βάσει τίτλων, αρνούμενος ότι οι αλόγιστες σπατάλες οδήγησαν στην αποχώρηση του Λιονέλ Μέσι από το «Καμπ Νου».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μπαρτομέου

«Με κάνει να γελώ όταν ακούω πως ήμουν ο χειρότερος πρόεδρος; Κάτω από ποια παράμετρο; Στα έξι χρόνια παρουσίας μου κέρδισα 13 τίτλους, κέρδισα περισσότερα από 100 εκατομμύρια για την Μπαρτσελόνα.

Αν δεν ήταν η πανδημία, το πιθανότερο είναι πως θα είχε αρχίσει νωρίτερα η ανακαίνιση του Καμπ Νου», τόνισε χαρακτηριστικά ο Μπαρτομέου, ο οποίος έσπευσε να διαψεύσει τους ισχυρισμούς πως η αποχώρηση του Μέσι οφειλόταν στην κακή οικονομική διαχείριση από την πλευρά της δικής του διοίκησης.

«Είναι αληθεια ότι το κόστος των μισθών αυξήθηκε από τα 365 εκατομύρια ευρώ στα 521 τη σεζόν 2017-18 με τις ανανεώσεις των Μέσι, Άλμπα, Πικέ και Μπουσκέτς αλλά και τα έσοδά μας ανέβηκαν.

Είναι προφανές πως βρισκόμασταν στο όριο του Financial Fair Play της ισπανικής λίγκας αλλά μπορούσαμε να το αντέξουμε. Ο Μέσι κέρδισε λίγα σε σχέση με αυτά που έδινε σε οικονομικό και εμπορικό επίπεδο.

Ξέρω πως ο Μέσι θα ήθελε πολύ να συμμετάσχει σε ένα αγωνιστικό πλάνο ανανέωσης όμως η νυν διοίκηση ήταν εκείνη ουσιαστικά που τον άφησε να φύγει».

Ηλεκτρισμός
Τιμολόγια ρεύματος: Αύξηση 18,5% λόγω πολέμου – Ψαλίδι ετοιμάζουν οι πάροχοι

Ιράν: Ξεπέρασαν τις 2.000 οι νεκροί – Θέμα ημερών να χτυπήσουμε στόχους κορυφαίας προτεραιότητας, λέει το Ισραήλ

Ποδόσφαιρο 29.03.26

Ποδόσφαιρο 29.03.26

Η πρόταση της Μπαρτσελόνα στον Λεβαντόφσκι – Πρότεινε μείωση 50% στις αποδοχές του

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι έχει αρχίσει ήδη να απασχολεί πολλές ευρωπαϊκές ομάδες, μιας και το συμβόλαιό του λήγει το καλοκαίρι. Ωστόσο η Μπαρτσελόνα δεν έχει σκοπό να τον αφήσει.

Μπάσκετ 29.03.26

Η Μαρινέλλα με την κόρη της στο Final 4 της Γάνδης με τον Άρη: Όσα δήλωνε στον Κώστα Χαρδαβέλλα (vid)

Η Μαρινέλλα μαζί με την κόρη της στην Γάνδη, στιγμές πριν την έναρξη του ημιτελικού Άρης - Τρέισερ Μιλάνου, κάνει δηλώσεις γεμάτη αγωνία στον Κώστα Χαρδαβέλλα.

Ποδόσφαιρο 29.03.26

Μπάσκετ 29.03.26

Euroleague 29.03.26

Ο Ολυμπιακός και η δεδομένη τετράδα, το 25% του Παναθηναϊκού και τα πιθανά ζευγάρια για τα play offs της Euroleague – Όλα τα δεδομένα στην τελική ευθεία της regular season.

Ποδόσφαιρο 29.03.26

Η FIFA «σβήνει» τα στάδια των ΗΠΑ και συγκρούεται με τα δισεκατομμύρια του NFL

Euroleague 29.03.26

Ο Μάριο Χεζόνια μπορεί να έχει υπογράψει πολυετές συμβόλαιο με τη Ρεάλ Μαδρίτης, όμως το καλοκαίρι δεν αποκλείεται να αλλάξει ομάδα – Πώς εμπλέκεται ο Παναθηναϊκός και το μεγάλο ενδιαφέρον από Χάποελ και Ντουμπάι.

Ποδόσφαιρο 29.03.26

Ασύλληπτη τραγωδία στο στάδιο «Αζτέκα» – Οπαδός έπεσε από τον δεύτερο όροφο του σταδίου και πέθανε πριν από την έναρξη της φιλικής αναμέτρησης ανάμεσα στο Μεξικό και την Πορτογαλία.

Αυξημένη προσοχή 29.03.26

«Η Πρωταπριλιά θα είναι η πιο επιβαρυμένη ημέρα» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Γιάννης Καλλιάνος για την κακοκαιρία - Δείτε χάρτη με τις περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο των ισχυρών φαινομένων

Τραγωδία 29.03.26

Σιωπηλός και εμφανώς καταβεβλημένος, ο Μάρτιν Σορτ έκανε μια σπάνια έξοδο στη Σάντα Μόνικα, λίγες εβδομάδες μετά τον τραγικό θάνατο της κόρης του και μια περίοδο αλλεπάλληλων απωλειών

Διεθνής Οικονομία 29.03.26

Οι ναυτιλιακές εταιρείες και οι παγκόσμιοι ηγέτες συνειδητοποιούν ότι η ελευθερία της ναυσιπλοΐας καταρρέει - Πού είναι το διεθνές εμπόριο πιο ευάλωτο;

Κόσμος 29.03.26

Είναι «η πρώτη φορά εδώ και αιώνες» που οι ιερείς της Εκκλησίας εμποδίστηκαν να γιορτάσουν την Κυριακή των Βαΐων στον τόπο όπου οι Χριστιανοί πιστεύουν ότι σταυρώθηκε ο Ιησούς

Ποδόσφαιρο 29.03.26

Στο νοσοκομείο το θύμα 29.03.26

Εις βάρος των τριών ανηλίκων σχηματίζεται δικογραφία για επίθεση στο Αγρίνιο, στην οποία περιλαμβάνεται και η κατηγορία της επικίνδυνης σωματικής βλάβης για έναν εκ εξ αυτών

Επιστήμες 29.03.26

Μια νέα προσέγγιση η οποία βασίζεται σε ένα μικροσκοπικό πεπτίδιο βοηθά την ινσουλίνη να περάσει από τις «συμπληγάδες» του εντέρου καθιστώντας εφικτή την από του στόματος χορήγησή της

Μπάσκετ 29.03.26

«Όλοι τη χειροκροτήσαμε» 29.03.26

Το δικό τους «αντίο» στη Μαρινέλλα είπαν από σκηνής ο Αντώνης Ρέμος, ο Χρήστος Μάστορας και η Άννα Βίσση, διακόπτοντας τα προγράμματά τους

English edition 29.03.26

Millions of people around the world switched off their lights on Saturday evening in a show of solidarity for the planet, marking Earth Hour 2026, the annual WWF initiative now in its second decade. From 8:30 to 9:30 p.m., landmarks, homes and businesses across more than 80 countries fell dark for sixty minutes in a […]

Κόσμος 29.03.26

Ο Πάπας δεν κατονόμασε συγκεκριμένα κάποιους παγκόσμιους ηγέτες, αλλά έχει αυξήσει την κριτική του για τον πόλεμο στο Ιράν τις τελευταίες εβδομάδες.

Τον νου σας 29.03.26

Σε ποιες περιπτώσεις το πρόστιμο μπορεί να μειωθεί στα 30 ευρώ - Πόσο είναι το χρονικό περιθώριο που έχει ο οδηγός από τη λήξη της προηγούμενης βεβαίωσης

Ελλάδα 29.03.26

«Είναι ένα ρήγμα το οποίο είναι υποθαλάσσιο, δεν ξέρουμε ακριβώς τα χαρακτηριστικά του γιατί δεν είναι στη στεριά, ούτως ώστε να είναι σε άμεση οπτική και να το διαγνώσουμε πλήρως», είπε μεταξύ άλλων ο Ευθύμιος Λέκκας

Music 29.03.26

Μετά τη σαρωτική επιτυχία του ντεμπούτου της, η Raye επιστρέφει με έναν τολμηρό και πολυεπίπεδο δίσκο, αφήνοντας πίσω τις «συνταγές» και δοκιμάζοντας τα όρια της σύγχρονης ποπ

Ο παράγοντας ανισότητα 29.03.26

Η φτώχεια στις ΗΠΑ αυξάνεται σχεδόν αδιάλειπτα από το 1990 και αυτό όχι λόγω ύφεσης αλλά λόγω της ανισότητας - Τι δείχνουν τα στοιχεία με βάση τη μεθοδολογία που ανέπτυξε ο Ολιβιέ Στερκ

Euroleague 29.03.26

Ο Ολυμπιακός και η δεδομένη τετράδα, το 25% του Παναθηναϊκού και τα πιθανά ζευγάρια για τα play offs της Euroleague – Όλα τα δεδομένα στην τελική ευθεία της regular season.

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

