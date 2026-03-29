Κύπελλο Ελλάδας: H χρυσή βίβλος στο μπάσκετ γυναικών
Ο Αθηναϊκός αναδείχθηκε Κυπελλούχος Ελλάδας μετά τη νίκη του με 94-56 επί του Πρωτέα Βούλας στον τελικό ο οποίος φιλοξενήθηκε στην Ελευθερούπολη. Δείτε τη χρυσή βίβλο και τις κατακτήσεις ανά ομάδα.
Σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε νωρίς, ο Αθηναϊκός κατάφερε να επικρατήσει του Πρωτέα Βούλας με 94-56 και να κατακτήσει το Κύπελλο Ελλάδος στο μπάσκετ γυναικών για το 2026.
Αυτή ήταν η τέταρτη κούπα στον θεσμό για την ομάδα του Βύρωνα που έπιασε στη δεύτερη θέση της συνολικής λίστας τις Εσπερίδες Καλλιθέας, αφήνοντας πίσω τον Παναθηναϊκό με τρεις κατακτήσεις.
Η Χρυσή Βίβλος του Κυπέλλου μπάσκετ γυναικών:
1995-96 ΑΟ Σπόρτινγκ
1996-97 Απόλλωνας Καλαμαριάς
1997-98 Θρίαμβος
1998-99 ΑΟ Σπόρτινγκ
1999-00 Παναθηναϊκός
2000-01 ΔΑΣ Άνω Λιοσίων
2001-02 ΑΝΟ Γλυφάδας
2002-03 ΑΝΟ Γλυφάδας
2003-04 ΔΑΣ Άνω Λιοσίων
2004-05 ΑΟ Σπόρτινγκ
2005-06 Εσπερίδες
2006-07 Εσπερίδες
2007-08 Εσπερίδες
2008-09 Εσπερίδες
2009-10 Αθηναϊκός
2010-11 Αθηναϊκός
2011-12 Αθηναϊκός
2012-13 Πρωτέας Βούλας
2013-14 ΑΕ Σουρμένων – Ελληνικού
2014-15 ΑΕ Σουρμένων – Ελληνικού
2015-16 Ολυμπιακός
2016-17 Ολυμπιακός
2017-18 Ολυμπιακός
2018-19 Ολυμπιακός
2019-20 – (Δεν διεξήχθη ο θεσμός λόγω κορονοϊού)
2020-21 (Δεν διεξήχθη ο θεσμός λόγω κορονοϊού)
2021-22 Ολυμπιακός
2022-23 Παναθηναϊκός
2023-24 Παναθηναϊκός
2024-25 Ολυμπιακός
2025-26 Αθηναϊκός
Οι κατακτήσεις ανά ομάδα:
Ολυμπιακός – 6 τίτλοι (2025, 2022, 2019, 2018, 2017, 2016)
Αθηναϊκός – 4 τίτλοι (2026, 2012, 2011, 2010)
Εσπερίδες Καλλιθέας – 4 τίτλοι (2009, 2008, 2007, 2006)
Παναθηναϊκός – 3 τίτλοι (2024, 2023, 2000)
Σπόρτινγκ – 3 τίτλοι (2005, 1999, 1996)
ΑΝΟ Γλυφάδας – 2 τίτλοι (2003, 2002)
ΔΑΣ Άνω Λιοσίων – 2 τίτλοι (2004, 2001)
ΑΕ Σουρμένων Ελληνικού – 2 τίτλοι (2015, 2014)
Πρωτέας Βούλας – 1 τίτλος (2013)
ΠΑΟ Θρίαμβος Αθηνών – 1 τίτλος (1998)
Απόλλων Καλαμαριάς – 1 τίτλος (1997)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις